Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,97 19,75 -24,81 Acıpayam Selüloz 3,82 -2,30 47,45 Adana Çimento (A) 5,51 -0,36 2,88 Adana Çimento (B) 3,87 -1,02 3,02 Adana Çimento (C) 1,40 -2,78 78,49 Adel Kalemcilik 11,85 -1,09 -23,67 Adese Alışveriş Ticaret 10,92 1,58 448,74 Afyon Çimento 4,55 -1,52 -41,52 Ak Enerji 0,58 0,00 -36,26 Akbank 7,30 -1,22 -22,70 Akçansa 7,61 -2,44 -25,66 Akdenız Güvenlık Hız. 2,50 -1,19 -52,87 Akfen GMYO 1,36 2,26 -43,57 Akın Tekstil 8,36 3,98 -40,75 Akiş GMYO 2,51 2,03 -10,10 Akmerkez GMYO 16,35 1,24 -12,32 Aksa 9,07 -0,55 -24,32 Aksa Enerji 4,04 1,25 -2,18 Aksigorta 3,68 -0,27 21,34 Aksu Enerji 9,50 0,64 79,26 Alarko Carrıer 42,10 6,58 -26,81 Alarko GMYO 56,00 2,28 13,82 Alarko Holding 2,02 0,50 -42,41 Albaraka Türk 1,34 -1,47 -10,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,92 -1,66 -25,81 Alkim Kağıt 5,13 0,20 10,66 Alkim Kimya 24,78 -1,27 4,51 Altınyağ 0,58 -3,33 -51,51 Altınyunus Çeşme 3,86 -2,77 -23,56 Anadolu Cam 3,18 3,58 24,56 Anadolu Efes 20,20 1,51 -15,16 Anadolu Grubu Holding 12,20 1,75 -48,29 Anadolu Hayat Emek. 5,83 0,00 -25,42 Anadolu Isuzu 7,11 -1,66 -21,87 Anadolu Sigorta 4,45 -1,11 47,78 Anel Elektrik 1,86 -2,62 -50,66 Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00 Arçelik 16,16 -0,55 -22,20 Arena Bilgisayar 3,24 -1,52 -23,40 Armada Bilgisayar 9,60 -2,04 41,59 Arsan Tekstil 1,60 -0,62 -8,57 Artı Yatırım Holding 0,95 2,15 1,06 Aselsan 27,38 -0,94 -13,71 Aslan Çimento 28,08 -1,27 -25,28 Ata GMYO 3,92 -0,76 -18,16 Atakule GMYO 1,59 -1,85 -22,44 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,31 3,33 -36,73 Atlas Yat. Ort. 0,96 0,00 -2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,78 1,03 -33,46 Avrasya GMYO 1,00 -2,91 -36,71 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 -1,68 -30,36 Avrasya Stratejik GMYF 1.210,60 0,05 Avrupa Yatırım Holding 1,99 -1,97 63,11 Ayen Enerji 2,70 -4,26 -44,10 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,48 0,00 -9,66 Aygaz 12,00 -6,03 -17,22 Bagfaş 5,30 -0,38 -49,52 Bak Ambalaj 4,38 -8,75 -10,03 Balatacılar Balatacılık 0,43 -2,27 -23,21 Bantaş Ambalaj 1,44 -3,36 -64,79 Banvit 12,38 -7,06 -42,20 Baştaş Başkent Çimento 2,00 -0,99 -15,50 Batı Çimento 2,25 -3,85 -48,76 Batısöke Çimento 0,92 0,00 -44,56 Bera Holding 1,64 -1,80 -47,10 Berkosan Yalıtım 1,50 0,00 -32,74 Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 -1,71 -57,95 Beyaz Filo 4,33 -3,78 -87,12 Bilici Yatırım 1,33 -0,75 -13,10 Bim Mağazalar 77,70 -1,52 2,18 Bimeks 0,06 -14,29 -78,57 Birko Mensucat 0,34 -2,86 -17,07 Birlik Mensucat 0,77 -2,53 -45,39 Bizim Mağazaları 7,05 -0,70 -8,44 Bolu Çimento 3,78 -0,79 -20,76 Bomonti Elektrik 0,45 -13,46 -58,33 Borusan Mannesmann 8,84 1,38 -19,95 Borusan Yat. Paz. 39,40 1,29 -8,69 Bosch Fren Sistemleri 162,00 -2,17 -11,56 Bossa 5,73 -0,87 41,48 Boyner Perakende Yat. 4,49 -6,85 -51,09 Brisa 6,23 -0,80 -14,31 Burçelik 2,94 -1,67 -23,64 Burçelik Vana 1,52 -1,94 -13,14 Bursa Çimento 4,97 -0,20 -1,85 Carrefoursa 3,08 -1,91 -44,80 Coca Cola İçecek 29,20 -0,41 -12,82 Cosmos Yat. Holding 0,90 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,25 5,93 12,13 Çelebi 52,10 -0,76 52,92 Çelik Halat 5,35 -0,74 43,06 Çemaş Döküm 2,73 -10,20 47,57 Çemtaş 6,90 -0,72 70,84 Çimbeton 28,50 -3,39 -22,81 Çimentaş 7,60 -1,55 -34,43 Çimsa 7,89 -1,38 -40,20 Çuhadaroğlu Metal 1,74 -2,79 -40,61 Dagi Giyim 1,26 -1,56 -44,49 Dagi Yatırım Holding 1,03 0,00 -27,97 Dardanel 1,05 -1,87 -46,15 Datagate Bilgisayar 4,91 0,20 -49,49 Demirören Gazetecilik 8,79 0,00 234,85 Demısaş Döküm 3,46 6,46 149,19 Denge Holding 1,23 6,96 -34,99 Deniz GMYO 3,34 -15,66 23,70 Denizbank 5,19 15,59 41,42 Denizli Cam 9,80 -2,00 -17,44 Derimod 9,39 -0,32 25,03 Desa Deri 1,01 2,02 0,00 Despec Bilgisayar 3,69 2,79 2,79 Deva Holding 3,59 -2,71 -18,04 Diriteks Diriliş Tekstil 0,83 -3,49 -29,06 Ditaş Doğan 5,77 -0,52 -3,77 DO-CO 502,10 0,62 142,99 Doğan Burda 2,86 1,78 -13,86 Doğan Holding 1,17 -0,85 34,48 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 -3,30 -75,82 Doğusan 2,36 -1,26 61,64 Doğuş GMYO 2,00 -5,66 -38,27 Doğuş Otomotiv 4,79 -0,83 -36,46 Döktaş Dökümcülük 11,29 -0,09 2,64 Duran Doğan Basım 3,30 -3,79 -12,47 Dyo Boya 2,90 -2,03 -61,89 Eczacıbaşı İlaç 2,96 -3,58 -29,19 Eczacıbaşı Yatırım 6,89 -2,27 -31,30 Edip Gayrimenkul 0,56 0,00 -52,54 Ege Endüstri 381,80 -2,73 27,30 Ege Gübre 21,12 -0,28 -17,24 Ege Profil 8,93 -1,11 -9,14 Ege Seramik 3,51 -3,31 -19,70 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,33 6,39 -7,48 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,91 -2,15 -42,25 Eminiş Ambalaj 1,38 -6,76 -70,26 Emlak Konut GMYO 1,70 -3,41 -34,55 Enerjisa Enerji 4,88 -1,41 Enka İnşaat 4,63 -0,64 -14,61 Erbosan 64,65 -1,22 -18,49 Ereğli Demir Çelik 9,00 -1,64 -3,64 Ersu Gıda 0,88 -1,12 -32,82 Escort Teknoloji 0,69 -1,43 -45,24 Etiler Gıda 2,30 -1,71 -50,96 Euro Kapital Yat. Ort. 0,62 -3,13 -43,48 Euro Trend Yat. Ort. 0,53 -3,64 -43,17 Euro Yat. Ort. 0,55 -1,79 -33,98 Euro Yatırım Holding 0,43 -2,27 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,59 -2,44 -53,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,28 -4,37 -76,25 F-M İzmit Piston 17,46 -2,18 39,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,56 -3,52 -27,64 Ford Otosan 58,75 -0,42 1,21 Formet Çelik Kapı 4,43 -2,42 Frigo Pak Gıda 1,02 2,00 7,37 Galatasaray Sportif 1,23 -1,60 -41,36 Garanti Bankası 7,92 -1,74 -22,93 Garanti Faktoring 1,87 -2,09 -42,64 Garanti Yat. Ort. 0,59 -1,67 -15,89 Gedik Y. Men. Değ. 3,73 -6,98 48,02 Gedik Yatırım Holding 3,00 -4,15 117,39 Gediz Ambalaj 4,88 -3,56 34,99 Gentaş 2,23 -13,23 48,66 Gersan Elektrik 3,12 -4,59 -33,76 Global Men. Değ. 0,44 0,00 -2,22 Global Yat. Holding 2,70 -0,37 -25,21 Good-Year 3,35 -2,05 -19,43 Göltaş Çimento 30,92 -2,15 -51,89 Gözde Girişim 2,43 -0,82 -57,07 GSD Denizcilik 1,06 0,95 -21,48 GSD Holding 0,74 1,37 2,78 Gübre Fabrik. 2,85 -2,73 -32,62 Güler Yat. Holding 1,36 -0,73 17,24 Güneş Sigorta 1,41 -2,08 -14,55 Halk GMYO 0,64 -1,54 -29,88 Halk Sigorta 1,46 19,67 9,64 Hatay Tekstil 3,62 -0,82 -27,16 Hedef Girişim 1,04 0,00 -47,65 Hektaş 9,50 -0,73 35,71 HUB Girişim 2,09 -11,06 75,63 Hürriyet Gzt. 0,80 -1,23 -40,30 ICBC Turkey Bank 6,87 -0,72 50,66 İdealist GMYO 1,65 1,23 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,23 -2,38 -37,24 İhlas Gazetecilik 0,69 0,00 -41,53 İhlas Holding 0,29 -6,45 -45,28 İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,78 0,70 -43,44 Info Yatırım 1,00 0,00 -15,25 İntema 21,32 -3,35 -12,41 İpek Doğal Enerji 4,80 -1,03 -10,61 İskenderun Demir Çelik 6,77 -2,03 38,77(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

