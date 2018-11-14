Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yılbaşına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,81 19,87 40,31 Acıpayam Selüloz 3,81 -7,97 47,07 Adana Çimento (A) 5,57 0,18 4,00 Adana Çimento (B) 3,94 0,25 4,89 Adana Çimento (C) 1,44 3,60 83,58 Adel Kalemcilik 11,76 0,17 -24,25 Adese Alışveriş Ticaret 12,50 5,57 528,14 Afyon Çimento 4,56 0,66 -41,39 Ak Enerji 0,57 0,00 -37,36 Akbank 7,30 1,96 -22,70 Akçansa 7,18 -0,42 -29,86 Akdenız Güvenlık Hız. 2,18 -2,68 -58,90 Akfen GMYO 1,32 0,00 -45,23 Akın Tekstil 8,44 5,37 -40,18 Akiş GMYO 2,48 0,00 -11,17 Akmerkez GMYO 16,45 0,30 -11,79 Aksa 8,63 2,25 -27,99 Aksa Enerji 3,06 -2,86 -25,91 Aksigorta 3,74 1,63 23,31 Aksu Enerji 9,12 -0,55 72,09 Alarko Carrıer 39,42 -4,18 -31,47 Alarko GMYO 52,50 -1,78 6,70 Alarko Holding 1,94 -0,51 -44,69 Albaraka Türk 1,33 -0,75 -11,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,57 1,09 -30,20 Alkim Kağıt 4,96 -0,80 6,99 Alkim Kimya 24,84 3,59 4,77 Altınyağ 0,61 3,39 -49,00 Altınyunus Çeşme 3,99 2,31 -20,99 Anadolu Cam 3,09 0,00 21,04 Anadolu Efes 19,90 0,00 -16,42 Anadolu Grubu Holding 12,94 0,54 -45,15 Anadolu Hayat Emek. 5,80 0,35 -25,80 Anadolu Isuzu 6,92 0,44 -23,96 Anadolu Sigorta 4,47 1,36 48,44 Anel Elektrik 1,77 -2,21 -53,05 Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00 Arçelik 15,94 0,31 -23,26 Arena Bilgisayar 3,78 7,69 -10,64 Armada Bilgisayar 9,43 -0,63 39,09 Arsan Tekstil 1,55 0,65 -11,43 Artı Yatırım Holding 1,14 -3,39 21,28 Aselsan 27,60 0,22 -13,01 Aslan Çimento 27,92 -1,41 -25,71 Ata GMYO 3,94 0,77 -17,75 Atakule GMYO 1,53 0,66 -25,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78 Atlas Yat. Ort. 0,99 1,02 1,02 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,61 0,87 -34,42 Avrasya GMYO 1,00 0,00 -36,71 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 -0,85 -30,36 Avrasya Stratejik GMYF 1.214,60 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,05 3,02 68,03 Ayen Enerji 2,56 0,39 -47,00 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,53 2,00 -6,61 Aygaz 11,48 -0,26 -20,80 Bagfaş 5,14 0,39 -51,05 Bak Ambalaj 4,36 -1,13 -10,44 Balatacılar Balatacılık 0,39 -2,50 -30,36 Bantaş Ambalaj 1,62 -5,81 -60,39 Banvit 12,32 -0,16 -42,48 Baştaş Başkent Çimento 2,06 0,00 -12,96 Batı Çimento 2,30 1,77 -47,62 Batısöke Çimento 0,89 1,14 -46,37 Bera Holding 1,60 1,27 -48,39 Berkosan Yalıtım 1,66 13,70 -25,56 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 -2,41 -60,39 Beyaz Filo 3,87 -3,97 -88,49 Bilici Yatırım 1,36 0,00 -11,14 Bim Mağazalar 80,00 -0,56 5,21 Bimeks 0,07 16,67 -75,00 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 0,81 5,19 -42,55 Bizim Mağazaları 7,20 5,11 -6,49 Bolu Çimento 3,59 -2,45 -24,74 Bomonti Elektrik 0,46 4,55 -57,41 Borusan Mannesmann 8,09 -2,41 -26,75 Borusan Yat. Paz. 37,78 0,16 -12,44 Bosch Fren Sistemleri 163,50 2,25 -10,74 Bossa 5,58 -0,71 37,78 Boyner Perakende Yat. 5,97 2,40 -34,97 Brisa 6,08 -0,33 -16,37 Burçelik 3,13 3,30 -18,70 Burçelik Vana 1,57 0,00 -10,29 Bursa Çimento 4,84 0,41 -4,42 Carrefoursa 5,07 16,28 -9,14 Coca Cola İçecek 27,20 -2,02 -18,79 Cosmos Yat. Holding 0,88 1,15 -24,79 Credıtwest Faktorıng 1,33 5,56 19,31 Çelebi 50,50 0,20 48,22 Çelik Halat 5,38 0,75 43,86 Çemaş Döküm 2,36 -20,00 27,57 Çemtaş 6,82 1,04 68,86 Çimbeton 28,12 -2,56 -23,84 Çimentaş 7,05 -1,81 -39,17 Çimsa 7,58 -0,39 -42,55 Çuhadaroğlu Metal 1,74 1,75 -40,61 Dagi Giyim 1,34 -1,47 -40,97 Dagi Yatırım Holding 1,00 0,00 -30,07 Dardanel 1,07 -8,55 -45,13 Datagate Bilgisayar 4,34 -1,59 -55,35 Demirören Gazetecilik 8,78 0,23 234,47 Demısaş Döküm 3,16 -2,17 127,58 Denge Holding 1,29 7,50 -31,82 Deniz GMYO 2,64 -7,69 -2,22 Denizbank 4,64 -1,49 26,43 Denizli Cam 10,00 -0,40 -15,75 Derimod 9,22 0,88 22,77 Desa Deri 1,32 -8,97 30,69 Despec Bilgisayar 3,47 0,87 -3,34 Deva Holding 3,40 0,29 -22,37 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -2,53 -34,19 Ditaş Doğan 5,75 -1,37 -4,11 DO-CO 482,50 0,21 133,51 Doğan Burda 3,64 -14,15 9,64 Doğan Holding 1,15 1,77 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 -1,12 -75,82 Doğusan 2,36 -0,42 61,64 Doğuş GMYO 1,91 -0,52 -41,05 Doğuş Otomotiv 4,35 -1,14 -42,30 Döktaş Dökümcülük 10,60 -0,75 -3,64 Duran Doğan Basım 3,88 -9,98 2,92 Dyo Boya 2,74 -1,44 -63,99 Eczacıbaşı İlaç 2,95 0,34 -29,43 Eczacıbaşı Yatırım 7,03 0,86 -29,91 Edip Gayrimenkul 0,50 -3,85 -57,63 Ege Endüstri 376,00 -1,18 25,37 Ege Gübre 21,68 -2,52 -15,05 Ege Profil 8,89 -0,74 -8,00 Ege Seramik 3,54 2,31 -19,02 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 4,00 -1,23 -14,53 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,90 1,12 -42,88 Eminiş Ambalaj 1,34 -2,19 -71,12 Emlak Konut GMYO 1,68 -2,33 -35,32 Enerjisa Enerji 4,84 0,83 Enka İnşaat 4,74 -0,42 -12,58 Erbosan 63,55 0,24 -19,87 Ereğli Demir Çelik 9,03 2,61 -3,31 Ersu Gıda 0,87 -2,25 -33,59 Escort Teknoloji 0,68 -1,45 -46,03 Etiler Gıda 2,38 0,00 -49,25 Euro Kapital Yat. Ort. 0,60 -4,76 -45,30 Euro Trend Yat. Ort. 0,53 -3,64 -43,17 Euro Yat. Ort. 0,56 0,00 -32,78 Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,06 0,00 -56,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,98 -2,61 -78,42 F-M İzmit Piston 18,00 4,59 43,67 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,40 -0,87 -30,89 Ford Otosan 53,15 -1,39 -8,43 Formet Çelik Kapı 4,35 0,00 Frigo Pak Gıda 1,13 3,67 18,95 Galatasaray Sportif 1,22 -0,81 -41,84 Garanti Bankası 7,96 1,27 -22,54 Garanti Faktoring 1,89 -1,05 -42,02 Garanti Yat. Ort. 0,60 1,69 -14,46 Gedik Y. Men. Değ. 3,23 -2,12 28,17 Gedik Yatırım Holding 2,30 -6,88 66,67 Gediz Ambalaj 4,62 -2,12 27,80 Gentaş 2,15 -1,38 43,32 Gersan Elektrik 3,24 -2,41 -31,21 Global Men. Değ. 0,43 0,00 -4,44 Global Yat. Holding 2,56 0,00 -29,09 Good-Year 3,32 -0,30 -20,16 Göltaş Çimento 37,30 -11,49 -41,97 Gözde Girişim 2,84 14,98 -49,82 GSD Denizcilik 1,09 3,81 -19,26 GSD Holding 0,75 -1,32 4,17 Gübre Fabrik. 2,89 4,33 -31,68 Güler Yat. Holding 1,23 3,36 6,03 Güneş Sigorta 1,74 20,00 5,45 Halk GMYO 0,64 1,59 -29,88 Halk Sigorta 1,26 -14,86 -5,38 Hatay Tekstil 3,76 4,44 -24,35 Hedef Girişim 1,03 0,00 -48,16 Hektaş 9,22 0,55 31,71 HUB Girişim 2,01 1,01 68,91 Hürriyet Gzt. 0,86 0,00 -35,82 ICBC Turkey Bank 7,70 10,00 68,86 İdealist Danışmanlık 9,08 -5,81 51,33 İdealist GMYO 1,63 -0,61 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,29 -6,45 -43,14 İhlas Gayrimenkul 1,24 0,81 -36,73 İhlas Gazetecilik 0,66 -1,49 -44,07 İhlas Holding 0,29 0,00 -45,28 İhlas Yayın Holding 0,30 -3,23 -41,18 İndeks Bilgisayar 5,28 -1,49 -48,33 Info Yatırım 1,01 1,00 -14,41 İntema 18,51 -0,48 -23,95 İpek Doğal Enerji 4,95 -0,60 -7,82 İskenderun Demir Çelik 6,70 0,60 37,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

