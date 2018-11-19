Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,77 19,59 37,21 Acıpayam Selüloz 3,50 -3,31 35,10 Adana Çimento (A) 5,55 0,00 3,62 Adana Çimento (B) 3,91 0,51 4,09 Adana Çimento (C) 1,38 -0,72 75,94 Adel Kalemcilik 11,77 0,09 -24,19 Adese Alışveriş Ticaret 8,30 -0,95 317,09 Afyon Çimento 4,63 0,00 -40,49 Ak Enerji 0,56 -1,75 -38,46 Akbank 7,49 1,77 -20,69 Akçansa 7,23 0,42 -29,37 Akdenız Güvenlık Hız. 2,34 0,00 -55,88 Akfen GMYO 1,51 4,86 -37,34 Akın Tekstil 8,23 -1,79 -41,67 Akiş GMYO 2,54 0,40 -9,02 Akmerkez GMYO 16,68 0,48 -10,55 Aksa 8,51 -1,05 -28,99 Aksa Enerji 3,10 1,97 -24,94 Aksigorta 3,67 -1,61 21,01 Aksu Enerji 8,95 -1,00 68,89 Alarko Carrıer 41,58 5,75 -27,72 Alarko GMYO 49,82 -2,03 1,26 Alarko Holding 1,95 1,04 -44,41 Albaraka Türk 1,35 1,50 -10,22 Alcatel Lucent Teletaş 5,48 -0,72 -31,33 Alkim Kağıt 4,91 1,87 5,92 Alkim Kimya 24,50 -0,24 3,33 Altınyağ 0,65 1,56 -45,66 Altınyunus Çeşme 4,00 1,52 -20,79 Anadolu Cam 2,92 -0,34 14,38 Anadolu Efes 20,64 0,39 -13,31 Anadolu Grubu Holding 12,66 -1,48 -46,34 Anadolu Hayat Emek. 5,84 0,69 -25,29 Anadolu Isuzu 7,00 1,16 -23,08 Anadolu Sigorta 4,51 0,67 49,77 Anel Elektrik 1,78 -0,56 -52,79 Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00 Arçelik 15,39 -3,21 -25,91 Arena Bilgisayar 3,90 0,26 -7,80 Armada Bilgisayar 9,48 -0,11 39,82 Arsan Tekstil 1,57 0,64 -10,29 Artı Yatırım Holding 1,10 -3,51 17,02 Aselsan 26,94 -1,03 -15,09 Aslan Çimento 28,30 0,35 -24,70 Ata GMYO 3,91 1,56 -18,37 Atakule GMYO 1,56 1,96 -23,90 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78 Atlas Yat. Ort. 0,98 0,00 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,50 -0,61 -35,04 Avrasya GMYO 1,15 1,77 -27,22 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 1,65 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.217,90 0,16 Avrupa Yatırım Holding 1,83 -4,69 50,00 Ayen Enerji 2,70 2,27 -44,10 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 10,39 3,76 Aygaz 11,49 -0,26 -20,73 Bagfaş 5,27 0,96 -49,81 Bak Ambalaj 4,63 1,76 -4,89 Balatacılar Balatacılık 0,37 0,00 -33,93 Bantaş Ambalaj 1,58 -0,63 -61,37 Banvit 12,23 0,41 -42,90 Baştaş Başkent Çimento 2,05 -1,44 -13,39 Batı Çimento 2,52 0,40 -42,61 Batısöke Çimento 0,96 0,00 -42,15 Bera Holding 1,64 -1,80 -47,10 Berkosan Yalıtım 1,54 -0,65 -30,94 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 0,62 -60,39 Beyaz Filo 3,83 4,64 -88,61 Bilici Yatırım 1,39 -0,71 -9,18 Bim Mağazalar 83,05 0,06 9,22 Bimeks 0,07 16,67 -75,00 Birko Mensucat 0,33 -2,94 -19,51 Birlik Mensucat 0,82 -1,20 -41,84 Bizim Mağazaları 7,38 0,54 -4,16 Bolu Çimento 3,62 0,00 -24,11 Bomonti Elektrik 0,47 6,82 -56,48 Borusan Mannesmann 8,09 1,00 -26,75 Borusan Yat. Paz. 37,60 -0,21 -12,86 Bosch Fren Sistemleri 174,00 1,16 -5,01 Bossa 5,55 0,00 37,04 Boyner Perakende Yat. 7,01 4,63 -23,64 Brisa 6,19 0,65 -14,86 Burçelik 3,09 0,00 -19,74 Burçelik Vana 1,60 1,91 -8,57 Bursa Çimento 4,84 0,21 -4,42 Carrefoursa 4,43 0,68 -20,61 Coca Cola İçecek 28,06 -0,78 -16,22 Cosmos Yat. Holding 0,88 0,00 -24,79 Credıtwest Faktorıng 1,27 0,79 13,92 Çelebi 52,05 0,68 52,77 Çelik Halat 5,42 0,37 44,93 Çemaş Döküm 2,05 -2,38 10,81 Çemtaş 6,64 -1,19 64,41 Çimbeton 28,28 -0,14 -23,40 Çimentaş 7,46 3,47 -35,63 Çimsa 7,65 -0,26 -42,02 Çuhadaroğlu Metal 1,99 -5,24 -32,08 Dagi Giyim 1,34 0,75 -40,97 Dagi Yatırım Holding 0,96 0,00 -32,87 Dardanel 1,12 -2,61 -42,56 Datagate Bilgisayar 4,35 0,93 -55,25 Demirören Gazetecilik 8,76 0,11 233,71 Demısaş Döküm 3,02 -2,58 117,50 Denge Holding 1,40 1,45 -26,00 Deniz GMYO 2,71 0,74 0,37 Denizbank 4,83 0,21 31,61 Denizli Cam 10,04 0,40 -15,42 Derimod 9,20 0,11 22,50 Desa Deri 1,58 11,27 56,44 Despec Bilgisayar 3,65 3,69 1,67 Deva Holding 3,42 0,29 -21,92 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 -1,30 -35,04 Ditaş Doğan 5,76 -0,52 -3,94 DO-CO 475,10 -0,40 129,93 Doğan Burda 4,00 -2,68 20,48 Doğan Holding 1,22 1,67 40,23 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 8,99 -73,35 Doğusan 2,35 0,43 60,96 Doğuş GMYO 1,99 2,05 -38,58 Doğuş Otomotiv 4,46 0,90 -40,84 Döktaş Dökümcülük 10,37 -0,77 -5,73 Duran Doğan Basım 3,88 -5,13 2,92 Dyo Boya 2,91 1,39 -61,76 Eczacıbaşı İlaç 2,99 0,00 -28,47 Eczacıbaşı Yatırım 7,08 -0,28 -29,41 Edip Gayrimenkul 0,53 0,00 -55,08 Ege Endüstri 380,00 -1,17 26,70 Ege Gübre 21,18 -0,84 -17,01 Ege Profil 9,00 -0,22 -6,86 Ege Seramik 3,57 0,00 -18,33 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,88 0,78 -17,09 Ekiz Kimya 0,33 -2,94 -42,11 Emek Elektrik 0,97 4,30 -38,44 Eminiş Ambalaj 1,25 3,31 -73,06 Emlak Konut GMYO 1,68 0,00 -35,32 Enerjisa Enerji 4,82 0,00 Enka İnşaat 4,84 1,68 -10,73 Erbosan 65,60 0,92 -17,29 Ereğli Demir Çelik 8,76 -1,02 -6,21 Ersu Gıda 0,89 1,14 -32,06 Escort Teknoloji 0,67 0,00 -46,83 Etiler Gıda 2,22 3,74 -52,67 Euro Kapital Yat. Ort. 0,62 0,00 -43,48 Euro Trend Yat. Ort. 0,54 1,89 -42,10 Euro Yat. Ort. 0,55 -1,79 -33,98 Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,04 0,14 -56,84 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,13 9,44 -77,34 F-M İzmit Piston 17,74 0,68 41,59 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,44 1,18 -30,08 Ford Otosan 53,90 -0,37 -7,14 Formet Çelik Kapı 1,26 1,61 Frigo Pak Gıda 1,00 -4,76 5,26 Galatasaray Sportif 1,23 0,00 -41,36 Garanti Bankası 8,09 1,89 -21,28 Garanti Faktoring 2,00 -0,50 -38,65 Garanti Yat. Ort. 0,60 1,69 -14,46 Gedik Y. Men. Değ. 3,24 2,53 28,57 Gedik Yatırım Holding 2,26 -3,42 63,77 Gediz Ambalaj 4,59 0,44 26,97 Gentaş 2,20 0,46 46,66 Gersan Elektrik 3,29 0,00 -30,15 Global Men. Değ. 0,42 2,44 -6,67 Global Yat. Holding 2,54 0,79 -29,64 Good-Year 3,46 0,58 -16,79 Göltaş Çimento 36,88 0,93 -42,62 Gözde Girişim 2,69 0,37 -52,47 GSD Denizcilik 1,13 3,67 -16,30 GSD Holding 0,74 -1,33 2,78 Gübre Fabrik. 2,90 1,05 -31,44 Güler Yat. Holding 1,28 2,40 10,34 Güneş Sigorta 1,60 4,58 -3,03 Halk GMYO 0,66 1,54 -27,69 Halk Sigorta 1,27 2,42 -4,63 Hatay Tekstil 3,79 -0,52 -23,74 Hedef Girişim 1,08 -1,82 -45,64 Hektaş 9,30 0,43 32,86 HUB Girişim 1,95 -2,01 63,87 Hürriyet Gzt. 0,90 1,12 -32,84 ICBC Turkey Bank 8,65 14,42 89,69 İdealist Danışmanlık 9,60 -1,34 60,00 İdealist GMYO 1,65 1,23 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,33 2,31 -32,14 İhlas Gazetecilik 0,70 1,45 -40,68 İhlas Holding 0,32 3,23 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,30 0,95 -48,14 Info Yatırım 1,01 1,00 -14,41 İntema 19,31 -2,03 -20,67 İpek Doğal Enerji 5,35 2,69 -0,37 İskenderun Demir Çelik 6,83 1,34 40,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

