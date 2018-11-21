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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 18:31 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,88 9,94 45,74 Acıpayam Selüloz 3,52 -3,30 35,87 Adana Çimento (A) 5,58 1,82 4,18 Adana Çimento (B) 3,86 1,05 2,76 Adana Çimento (C) 1,36 -0,73 73,39 Adel Kalemcilik 11,74 0,69 -24,38 Adese Alışveriş Ticaret 8,02 4,02 303,02 Afyon Çimento 4,57 1,11 -41,26 Ak Enerji 0,57 0,00 -37,36 Akbank 7,32 0,41 -22,49 Akçansa 6,88 -1,15 -32,79 Akdenız Güvenlık Hız. 2,39 -0,42 -54,94 Akfen GMYO 1,49 0,68 -38,17 Akın Tekstil 8,29 0,97 -41,25 Akiş GMYO 2,51 -0,79 -10,10 Akmerkez GMYO 16,32 -1,09 -12,49 Aksa 8,34 1,21 -30,41 Aksa Enerji 2,95 -3,28 -28,57 Aksigorta 3,64 -1,62 20,02 Aksu Enerji 9,12 0,88 72,09 Alarko Carrıer 40,90 0,59 -28,90 Alarko GMYO 48,90 1,03 -0,61 Alarko Holding 1,92 0,00 -45,26 Albaraka Türk 1,32 0,76 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,28 -1,31 -33,83 Alkim Kağıt 4,67 -0,43 0,74 Alkim Kimya 24,40 0,00 2,91 Altınyağ 0,60 0,00 -49,84 Altınyunus Çeşme 3,95 -1,50 -21,78 Anadolu Cam 2,84 -0,35 11,24 Anadolu Efes 20,68 2,99 -13,14 Anadolu Grubu Holding 11,80 -0,08 -49,98 Anadolu Hayat Emek. 5,85 0,86 -25,16 Anadolu Isuzu 6,90 0,00 -24,18 Anadolu Sigorta 4,54 -5,42 50,77 Anel Elektrik 1,78 1,71 -52,79 Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00 Arçelik 15,40 1,92 -25,86 Arena Bilgisayar 4,05 2,79 -4,26 Armada Bilgisayar 9,01 -4,35 32,89 Arsan Tekstil 1,54 0,00 -12,00 Artı Yatırım Holding 1,04 -2,80 10,64 Aselsan 26,52 2,00 -16,42 Aslan Çimento 28,18 -3,82 -25,01 Ata GMYO 3,92 0,00 -18,16 Atakule GMYO 1,52 0,66 -25,85 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 3,45 -38,78 Atlas Yat. Ort. 1,03 6,19 5,10 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,35 -0,44 -35,89 Avrasya GMYO 1,01 1,00 -36,08 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 1,69 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.219,30 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,76 -0,56 44,26 Ayen Enerji 2,64 0,00 -45,34 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,68 -1,18 2,54 Aygaz 11,22 0,09 -22,60 Bagfaş 5,11 -0,20 -51,33 Bak Ambalaj 4,92 0,41 1,06 Balatacılar Balatacılık 0,38 2,70 -32,14 Bantaş Ambalaj 1,54 1,99 -62,35 Banvit 12,05 2,64 -43,74 Baştaş Başkent Çimento 2,01 -0,50 -15,08 Batı Çimento 2,64 0,00 -39,88 Batısöke Çimento 0,95 0,00 -42,75 Bera Holding 1,71 3,01 -44,84 Berkosan Yalıtım 1,67 9,15 -25,11 Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 -0,63 -61,37 Beyaz Filo 3,67 -1,61 -89,08 Bilici Yatırım 1,38 2,22 -9,84 Bim Mağazalar 83,20 1,46 9,41 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51 Birlik Mensucat 0,82 -2,38 -41,84 Bizim Mağazaları 7,18 -1,64 -6,75 Bolu Çimento 3,52 -0,56 -26,21 Bomonti Elektrik 0,47 2,17 -56,48 Borusan Mannesmann 7,95 -0,75 -28,01 Borusan Yat. Paz. 37,68 0,48 -12,67 Bosch Fren Sistemleri 175,00 1,16 -4,47 Bossa 5,56 1,65 37,28 Boyner Perakende Yat. 6,86 -1,01 -25,27 Brisa 6,06 -0,49 -16,64 Burçelik 2,99 0,00 -22,34 Burçelik Vana 1,53 -3,16 -12,57 Bursa Çimento 4,79 0,00 -5,40 Carrefoursa 4,00 -2,44 -28,32 Coca Cola İçecek 27,40 -2,14 -18,19 Cosmos Yat. Holding 0,87 -2,25 -25,64 Credıtwest Faktorıng 1,46 13,18 30,97 Çelebi 52,20 0,29 53,21 Çelik Halat 5,30 -0,38 41,72 Çemaş Döküm 1,99 -1,00 7,57 Çemtaş 6,70 3,72 65,89 Çimbeton 28,36 0,21 -23,19 Çimentaş 7,31 -0,41 -36,93 Çimsa 7,34 -0,27 -44,37 Çuhadaroğlu Metal 1,84 0,00 -37,20 Dagi Giyim 1,34 0,75 -40,97 Dagi Yatırım Holding 0,96 0,00 -32,87 Dardanel 1,09 -1,80 -44,10 Datagate Bilgisayar 4,27 1,67 -56,07 Demirören Gazetecilik 8,76 -0,11 233,71 Demısaş Döküm 2,92 0,69 110,30 Denge Holding 1,55 -2,52 -18,08 Deniz GMYO 2,67 -0,37 -1,11 Denizbank 4,86 0,41 32,43 Denizli Cam 9,87 0,71 -16,85 Derimod 9,46 1,94 25,97 Desa Deri 1,45 -4,61 43,56 Despec Bilgisayar 3,44 0,00 -4,18 Deva Holding 3,33 -0,89 -23,97 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 0,00 -36,75 Ditaş Doğan 5,70 -0,18 -4,94 DO-CO 469,60 3,39 127,26 Doğan Burda 3,75 -3,60 12,95 Doğan Holding 1,15 -0,86 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 6,12 -71,43 Doğusan 2,33 0,00 59,59 Doğuş GMYO 1,94 0,00 -40,12 Doğuş Otomotiv 4,33 -0,46 -42,56 Döktaş Dökümcülük 9,01 -9,45 -18,09 Duran Doğan Basım 3,79 -4,29 0,53 Dyo Boya 2,88 0,35 -62,16 Eczacıbaşı İlaç 2,87 -0,69 -31,34 Eczacıbaşı Yatırım 6,89 0,88 -31,30 Edip Gayrimenkul 0,52 1,96 -55,93 Ege Endüstri 369,50 0,68 23,20 Ege Gübre 20,48 -1,35 -19,75 Ege Profil 9,02 0,22 -6,65 Ege Seramik 3,50 0,86 -19,93 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 3,69 -0,27 -21,15 Ekiz Kimya 0,34 3,03 -40,35 Emek Elektrik 0,99 0,00 -37,17 Eminiş Ambalaj 1,20 -1,64 -74,14 Emlak Konut GMYO 1,65 1,23 -36,48 Enerjisa Enerji 4,77 0,00 Enka İnşaat 4,77 -0,21 -12,02 Erbosan 63,55 -0,55 -19,87 Ereğli Demir Çelik 8,31 0,97 -11,02 Ersu Gıda 0,88 0,00 -32,82 Escort Teknoloji 0,67 3,08 -46,83 Etiler Gıda 2,22 0,45 -52,67 Euro Kapital Yat. Ort. 0,62 3,33 -43,48 Euro Trend Yat. Ort. 0,54 1,89 -42,10 Euro Yat. Ort. 0,53 -1,85 -36,38 Euro Yatırım Holding 0,43 -2,27 -29,51 Fenerbahçe Futbol 6,83 -1,01 -58,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,23 -2,12 -76,61 F-M İzmit Piston 17,43 0,17 39,12 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,35 -1,18 -31,91 Ford Otosan 51,35 -0,29 -9,61 Formet Çelik Kapı 1,21 0,00 Frigo Pak Gıda 0,99 -1,00 4,21 Galatasaray Sportif 1,21 0,00 -42,31 Garanti Bankası 8,03 1,26 -21,86 Garanti Faktoring 1,93 -0,52 -40,80 Garanti Yat. Ort. 0,59 0,00 -15,89 Gedik Y. Men. Değ. 3,13 -1,57 24,21 Gedik Yatırım Holding 2,13 0,95 54,35 Gediz Ambalaj 4,51 0,00 24,76 Gentaş 2,06 -2,83 37,32 Gersan Elektrik 3,24 2,21 -31,21 Global Men. Değ. 0,42 0,00 -6,67 Global Yat. Holding 2,50 0,81 -30,75 Good-Year 3,36 -0,30 -19,19 Göltaş Çimento 35,64 -1,98 -44,55 Gözde Girişim 2,74 -1,08 -51,59 GSD Denizcilik 1,09 0,93 -19,26 GSD Holding 0,71 0,00 -1,39 Gübre Fabrik. 2,79 -0,36 -34,04 Güler Yat. Holding 1,29 4,03 11,21 Güneş Sigorta 1,72 14,67 4,24 Halk GMYO 0,65 0,00 -28,79 Halk Sigorta 1,19 -6,30 -10,64 Hatay Tekstil 3,87 0,00 -22,13 Hedef Girişim 1,17 7,34 -41,11 Hektaş 9,13 0,55 30,43 HUB Girişim 1,88 3,87 57,98 Hürriyet Gzt. 0,89 1,14 -33,58 ICBC Turkey Bank 9,42 3,52 106,58 İdealist Danışmanlık 9,35 -1,06 55,83 İdealist GMYO 1,74 1,16 -14,71 İhlas Ev Aletleri 0,31 3,33 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,27 1,60 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,70 1,45 -40,68 İhlas Holding 0,31 0,00 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,31 3,33 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,20 0,00 -49,12 Info Yatırım 0,99 1,02 -16,10 İntema 19,03 -2,26 -21,82 İpek Doğal Enerji 6,15 15,82 14,53 İskenderun Demir Çelik 6,50 -0,76 33,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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