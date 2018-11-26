Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,04 19,69 135,66 Acıpayam Selüloz 3,38 -1,46 30,47 Adana Çimento (A) 5,87 2,98 9,60 Adana Çimento (B) 4,01 2,30 6,75 Adana Çimento (C) 1,39 0,72 77,21 Adel Kalemcilik 11,65 0,34 -24,96 Adese Alışveriş Ticaret 8,40 6,33 322,11 Afyon Çimento 4,63 0,65 -40,49 Ak Enerji 0,61 -1,61 -32,97 Akbank 7,58 2,16 -19,74 Akçansa 6,77 -0,73 -33,87 Akdenız Güvenlık Hız. 2,24 -2,18 -57,77 Akfen GMYO 1,53 -0,65 -36,51 Akın Tekstil 8,49 4,17 -39,83 Akiş GMYO 2,57 1,58 -7,95 Akmerkez GMYO 16,85 0,60 -9,64 Aksa 8,75 2,34 -26,99 Aksa Enerji 3,07 3,37 -25,67 Aksigorta 3,74 1,36 23,31 Aksu Enerji 9,05 -0,66 70,77 Alarko Carrıer 41,50 -0,48 -27,85 Alarko GMYO 48,38 0,88 -1,67 Alarko Holding 2,09 0,48 -40,42 Albaraka Türk 1,31 0,00 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,45 1,87 -31,70 Alkim Kağıt 4,49 0,00 -3,14 Alkim Kimya 24,80 -0,40 4,60 Altınyağ 0,98 19,51 -18,07 Altınyunus Çeşme 4,00 1,01 -20,79 Anadolu Cam 2,77 -0,72 8,50 Anadolu Efes 20,38 -0,29 -14,40 Anadolu Grubu Holding 12,70 3,34 -46,17 Anadolu Hayat Emek. 5,79 0,17 -25,93 Anadolu Isuzu 7,12 2,01 -21,76 Anadolu Sigorta 4,42 -0,90 46,78 Anel Elektrik 1,91 4,95 -49,34 Anel Telekom 0,35 -2,78 -30,00 Arçelik 15,75 3,69 -24,18 Arena Bilgisayar 4,01 -1,47 -5,20 Armada Bilgisayar 9,76 -4,03 43,95 Arsan Tekstil 1,62 4,52 -7,43 Artı Yatırım Holding 1,07 -0,93 13,83 Aselsan 26,38 0,69 -16,86 Aslan Çimento 28,52 1,28 -24,11 Ata GMYO 3,87 0,52 -19,21 Atakule GMYO 1,56 -1,27 -23,90 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,29 0,00 -40,82 Atlas Yat. Ort. 1,00 1,01 2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,40 0,44 -35,61 Avrasya GMYO 0,96 -4,00 -39,24 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -3,36 -31,55 Avrasya Stratejik GMYF 1.222,60 0,16 Avrupa Yatırım Holding 1,80 4,05 47,54 Ayen Enerji 2,75 1,48 -43,06 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,72 1,78 4,98 Aygaz 11,79 0,51 -18,66 Bagfaş 5,08 0,99 -51,62 Bak Ambalaj 4,66 0,43 -4,28 Balatacılar Balatacılık 0,38 0,00 -32,14 Bantaş Ambalaj 1,55 -1,27 -62,10 Banvit 11,99 -0,33 -44,02 Baştaş Başkent Çimento 2,15 3,86 -9,16 Batı Çimento 2,64 -2,22 -39,88 Batısöke Çimento 0,99 1,02 -40,34 Bera Holding 1,65 1,23 -46,77 Berkosan Yalıtım 1,68 3,07 -24,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,86 -59,90 Beyaz Filo 3,59 0,56 -89,32 Bilici Yatırım 1,44 0,70 -5,92 Bim Mağazalar 82,95 0,55 9,08 Bimeks 0,07 16,67 -75,00 Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51 Birlik Mensucat 0,99 19,28 -29,79 Bizim Mağazaları 7,04 0,28 -8,57 Bolu Çimento 3,53 0,28 -26,00 Bomonti Elektrik 0,51 10,87 -52,78 Borusan Mannesmann 7,88 1,03 -28,65 Borusan Yat. Paz. 37,70 0,32 -12,63 Bosch Fren Sistemleri 173,00 0,76 -5,56 Bossa 5,75 -0,69 41,98 Boyner Perakende Yat. 7,01 0,29 -23,64 Brisa 6,14 0,82 -15,54 Burçelik 3,02 0,00 -21,56 Burçelik Vana 1,63 3,16 -6,86 Bursa Çimento 4,70 -1,05 -7,18 Carrefoursa 3,92 2,35 -29,75 Coca Cola İçecek 28,80 4,73 -14,01 Cosmos Yat. Holding 0,90 4,65 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,41 -6,00 26,48 Çelebi 52,05 -0,29 52,77 Çelik Halat 5,53 2,98 47,87 Çemaş Döküm 1,90 -4,52 2,70 Çemtaş 6,44 -0,46 59,45 Çimbeton 28,30 -0,42 -23,35 Çimentaş 7,45 1,64 -35,72 Çimsa 7,36 0,68 -44,22 Çuhadaroğlu Metal 1,87 -1,06 -36,18 Dagi Giyim 1,54 5,48 -32,16 Dagi Yatırım Holding 0,99 2,06 -30,77 Dardanel 1,07 -1,83 -45,13 Datagate Bilgisayar 4,42 2,08 -54,53 Demirören Gazetecilik 8,79 0,23 234,85 Demısaş Döküm 2,95 -0,67 112,46 Denge Holding 1,62 8,72 -14,38 Deniz GMYO 3,15 17,54 16,67 Denizbank 6,14 19,92 67,30 Denizli Cam 10,19 1,90 -14,15 Derimod 9,39 -1,88 25,03 Desa Deri 1,46 -2,67 44,55 Despec Bilgisayar 3,46 2,37 -3,62 Deva Holding 3,54 0,28 -19,18 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 0,00 -35,90 Ditaş Doğan 5,78 1,40 -3,61 DO-CO 482,00 5,08 133,27 Doğan Burda 3,68 -4,66 10,84 Doğan Holding 1,15 0,88 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 12,61 -65,66 Doğusan 2,37 0,85 62,33 Doğuş GMYO 2,00 3,09 -38,27 Doğuş Otomotiv 4,44 1,60 -41,11 Döktaş Dökümcülük 8,34 -4,03 -24,18 Duran Doğan Basım 3,89 -1,27 3,18 Dyo Boya 3,16 3,95 -58,48 Eczacıbaşı İlaç 2,93 0,34 -29,91 Eczacıbaşı Yatırım 7,20 0,00 -28,21 Edip Gayrimenkul 0,56 0,00 -52,54 Ege Endüstri 362,80 0,25 20,96 Ege Gübre 22,08 6,05 -13,48 Ege Profil 9,04 -0,33 -6,45 Ege Seramik 3,44 0,88 -21,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00 Egeplast 3,99 8,13 -14,74 Ekiz Kimya 0,34 3,03 -40,35 Emek Elektrik 0,99 1,02 -37,17 Eminiş Ambalaj 1,22 1,67 -73,71 Emlak Konut GMYO 1,66 0,00 -36,09 Enerjisa Enerji 4,87 0,41 Enka İnşaat 4,64 0,00 -14,42 Erbosan 63,45 0,24 -20,00 Ereğli Demir Çelik 8,03 -1,35 -14,02 Ersu Gıda 0,91 0,00 -30,53 Escort Teknoloji 0,67 0,00 -46,83 Etiler Gıda 2,23 1,83 -52,45 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -7,69 -34,37 Euro Trend Yat. Ort. 0,58 -3,33 -37,81 Euro Yat. Ort. 0,56 -3,45 -32,78 Euro Yatırım Holding 0,47 0,00 -22,95 Fenerbahçe Futbol 6,68 -2,05 -59,05 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 0,65 -77,55 F-M İzmit Piston 17,26 0,29 37,76 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,24 -3,57 -34,15 Ford Otosan 53,35 0,09 -6,08 Formet Çelik Kapı 1,13 -2,59 Frigo Pak Gıda 1,06 1,92 11,58 Galatasaray Sportif 1,20 -0,83 -42,79 Garanti Bankası 8,08 0,12 -21,37 Garanti Faktoring 1,96 0,51 -39,88 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -14,46 Gedik Y. Men. Değ. 3,20 -0,31 26,98 Gedik Yatırım Holding 2,39 -2,05 73,19 Gediz Ambalaj 4,38 -2,23 21,16 Gentaş 2,01 2,03 33,99 Gersan Elektrik 3,32 2,47 -29,51 Global Men. Değ. 0,45 4,65 0,00 Global Yat. Holding 2,57 1,58 -28,81 Good-Year 3,45 1,77 -17,03 Göltaş Çimento 35,86 0,39 -44,21 Gözde Girişim 2,80 0,72 -50,53 GSD Denizcilik 1,09 -1,80 -19,26 GSD Holding 0,73 2,82 1,39 Gübre Fabrik. 2,84 0,35 -32,86 Güler Yat. Holding 1,30 0,78 12,07 Güneş Sigorta 1,58 3,27 -4,24 Halk GMYO 0,68 1,49 -25,50 Halk Sigorta 1,10 -7,56 -17,40 Hatay Tekstil 4,11 1,48 -17,30 Hedef Girişim 1,21 1,68 -39,10 Hektaş 9,04 0,44 29,14 HUB Girişim 1,90 -1,04 59,66 Hürriyet Gzt. 0,97 6,59 -27,61 ICBC Turkey Bank 9,39 1,51 105,92 İdealist Danışmanlık 12,20 -9,36 103,33 İdealist GMYO 1,78 2,30 -12,75 İhlas Ev Aletleri 0,30 -3,23 -41,18 İhlas Gayrimenkul 1,27 0,00 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,72 4,35 -38,98 İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,32 6,67 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,63 6,23 -44,91 Info Yatırım 1,00 1,01 -15,25 İntema 19,48 0,93 -19,97 İpek Doğal Enerji 5,99 -1,48 11,55 İskenderun Demir Çelik 6,16 -2,53 26,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

