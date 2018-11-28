Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,14 -19,85 65,89 Acıpayam Selüloz 3,43 -0,58 32,40 Adana Çimento (A) 5,89 0,00 9,97 Adana Çimento (B) 4,04 1,00 7,55 Adana Çimento (C) 1,42 0,00 81,04 Adel Kalemcilik 11,76 1,12 -24,25 Adese Alışveriş Ticaret 8,60 -10,60 332,16 Afyon Çimento 5,03 -4,91 -35,35 Ak Enerji 0,67 4,69 -26,37 Akbank 7,47 0,13 -20,90 Akçansa 6,69 0,30 -34,65 Akdenız Güvenlık Hız. 2,24 0,45 -57,77 Akfen GMYO 1,55 1,31 -35,68 Akın Tekstil 8,44 -0,12 -40,18 Akiş GMYO 2,60 0,00 -6,87 Akmerkez GMYO 16,95 0,06 -9,11 Aksa 8,30 -1,07 -30,74 Aksa Enerji 3,15 1,29 -23,73 Aksigorta 3,73 0,00 22,99 Aksu Enerji 9,08 -0,33 71,34 Alarko Carrıer 40,74 -0,15 -29,18 Alarko GMYO 48,94 -0,49 -0,53 Alarko Holding 2,11 -2,76 -39,85 Albaraka Türk 1,30 -0,76 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,45 0,00 -31,70 Alkim Kağıt 4,64 0,43 0,09 Alkim Kimya 24,70 -0,24 4,18 Altınyağ 0,93 -7,00 -22,25 Altınyunus Çeşme 4,02 0,50 -20,40 Anadolu Cam 2,75 0,00 7,72 Anadolu Efes 20,88 -0,95 -12,30 Anadolu Grubu Holding 12,79 0,71 -45,79 Anadolu Hayat Emek. 5,98 2,40 -23,50 Anadolu Isuzu 7,39 -0,14 -18,79 Anadolu Sigorta 4,39 -1,13 45,79 Anel Elektrik 1,78 -1,11 -49,41 Anel Telekom 0,40 8,11 -20,00 Arçelik 15,35 -1,54 -26,10 Arena Bilgisayar 3,80 -5,24 -10,17 Armada Bilgisayar 9,63 -0,31 42,04 Arsan Tekstil 1,71 3,01 -2,29 Artı Yatırım Holding 1,03 0,98 9,57 Aselsan 27,16 2,34 -14,40 Aslan Çimento 28,76 -1,64 -23,47 Ata GMYO 3,86 -0,52 -19,42 Atakule GMYO 1,55 0,00 -24,39 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,29 -3,33 -40,82 Atlas Yat. Ort. 1,00 0,00 2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,93 1,97 -32,61 Avrasya GMYO 0,94 -1,05 -40,51 Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 0,00 -33,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.224,00 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,74 -1,69 42,62 Ayen Enerji 2,85 3,64 -40,99 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,80 5,88 9,87 Aygaz 11,73 -1,01 -19,08 Bagfaş 5,46 1,68 -48,00 Bak Ambalaj 4,22 -6,22 -13,32 Balatacılar Balatacılık 0,38 -2,56 -32,14 Bantaş Ambalaj 1,60 3,90 -60,88 Banvit 12,00 1,44 -43,98 Baştaş Başkent Çimento 2,10 -2,33 -11,27 Batı Çimento 2,57 0,00 -41,47 Batısöke Çimento 0,99 2,06 -40,34 Bera Holding 1,70 -1,73 -45,16 Berkosan Yalıtım 1,70 2,41 -23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 1,74 2,35 -57,46 Beyaz Filo 3,67 5,16 -89,08 Bilici Yatırım 1,57 7,53 2,58 Bim Mağazalar 82,95 -0,18 9,08 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,32 -3,03 -21,95 Birlik Mensucat 0,90 -3,23 -36,17 Bizim Mağazaları 7,02 1,01 -8,83 Bolu Çimento 3,58 -0,28 -24,95 Bomonti Elektrik 0,48 -4,00 -55,56 Borusan Mannesmann 7,99 -0,12 -27,65 Borusan Yat. Paz. 37,52 -0,11 -13,04 Bosch Fren Sistemleri 173,20 0,12 -5,45 Bossa 5,92 1,89 46,17 Boyner Perakende Yat. 6,95 -0,57 -24,29 Brisa 6,22 0,48 -14,44 Burçelik 3,09 1,98 -19,74 Burçelik Vana 1,63 0,62 -6,86 Bursa Çimento 4,70 0,00 -7,18 Carrefoursa 3,95 2,60 -29,21 Coca Cola İçecek 28,12 -3,50 -16,04 Cosmos Yat. Holding 0,85 -5,56 -27,35 Credıtwest Faktorıng 1,39 -1,42 24,69 Çelebi 52,30 0,00 53,50 Çelik Halat 5,49 0,00 46,80 Çemaş Döküm 1,74 -0,57 -5,95 Çemtaş 6,61 0,92 63,66 Çimbeton 28,76 -0,35 -22,10 Çimentaş 7,73 -0,90 -33,30 Çimsa 7,31 -0,41 -44,60 Çuhadaroğlu Metal 1,86 0,54 -36,52 Dagi Giyim 1,50 -3,23 -33,92 Dagi Yatırım Holding 0,98 -1,01 -31,47 Dardanel 1,07 1,90 -45,13 Datagate Bilgisayar 4,51 0,67 -53,60 Demirören Gazetecilik 8,76 -0,11 233,71 Demısaş Döküm 2,92 0,34 110,30 Denge Holding 1,56 -3,70 -17,55 Deniz GMYO 2,99 2,40 10,74 Denizbank 7,80 16,42 112,53 Denizli Cam 10,04 -0,20 -15,42 Derimod 9,40 0,53 25,17 Desa Deri 1,36 -5,56 34,65 Despec Bilgisayar 3,48 1,16 -3,06 Deva Holding 3,53 1,44 -19,41 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -5,13 -36,75 Ditaş Doğan 5,73 -0,35 -4,44 DO-CO 499,10 1,44 141,54 Doğan Burda 3,69 -1,34 11,14 Doğan Holding 1,15 0,00 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 -0,79 -65,38 Doğusan 2,35 -0,42 60,96 Doğuş GMYO 2,17 -4,41 -33,02 Doğuş Otomotiv 4,66 3,56 -38,19 Döktaş Dökümcülük 8,37 0,00 -23,91 Duran Doğan Basım 4,10 3,27 8,75 Dyo Boya 3,14 -0,63 -58,74 Eczacıbaşı İlaç 2,98 0,68 -28,71 Eczacıbaşı Yatırım 7,24 0,56 -27,81 Edip Gayrimenkul 0,69 13,11 -41,53 Ege Endüstri 377,00 2,03 25,70 Ege Gübre 22,20 -1,42 -13,01 Ege Profil 9,06 0,67 -6,24 Ege Seramik 3,49 1,16 -20,16 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 3,89 -2,75 -16,88 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,99 0,00 -37,17 Eminiş Ambalaj 1,20 -1,64 -74,14 Emlak Konut GMYO 1,63 -0,61 -37,25 Enerjisa Enerji 4,91 0,00 Enka İnşaat 4,58 0,44 -15,53 Erbosan 65,50 1,08 -17,42 Ereğli Demir Çelik 7,76 0,52 -16,91 Ersu Gıda 0,94 2,17 -28,24 Escort Teknoloji 0,73 7,35 -42,06 Etiler Gıda 2,28 3,64 -51,39 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -2,70 -34,37 Euro Trend Yat. Ort. 0,56 -1,75 -39,95 Euro Yat. Ort. 0,56 -1,75 -32,78 Euro Yatırım Holding 0,46 -2,13 -24,59 Fenerbahçe Futbol 6,93 0,73 -57,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,14 0,64 -77,26 F-M İzmit Piston 17,68 1,38 41,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,34 0,91 -32,11 Ford Otosan 54,85 4,18 -3,44 Formet Çelik Kapı 1,05 -0,94 Frigo Pak Gıda 1,03 -1,90 8,42 Galatasaray Sportif 1,25 0,81 -40,41 Garanti Bankası 7,94 1,02 -22,74 Garanti Faktoring 2,00 1,01 -38,65 Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -13,04 Gedik Y. Men. Değ. 3,14 -1,57 24,60 Gedik Yatırım Holding 2,27 0,00 64,49 Gediz Ambalaj 4,37 0,23 20,89 Gentaş 2,03 -2,87 35,32 Gersan Elektrik 3,32 1,22 -29,51 Global Men. Değ. 0,45 2,27 0,00 Global Yat. Holding 2,70 0,75 -25,21 Good-Year 3,50 0,86 -15,83 Göltaş Çimento 36,52 -1,83 -43,18 Gözde Girişim 2,94 1,38 -48,06 GSD Denizcilik 1,12 1,82 -17,04 GSD Holding 0,74 2,78 2,78 Gübre Fabrik. 2,93 -0,34 -30,73 Güler Yat. Holding 1,09 -19,85 -6,03 Güneş Sigorta 1,56 0,65 -5,45 Halk GMYO 0,67 -1,47 -26,60 Halk Sigorta 1,19 0,85 -10,64 Hatay Tekstil 4,14 1,22 -16,70 Hedef Girişim 1,20 0,84 -39,60 Hektaş 9,17 0,33 31,00 HUB Girişim 1,95 2,09 63,87 Hürriyet Gzt. 1,05 7,14 -21,64 ICBC Turkey Bank 9,75 1,77 113,82 İdealist Danışmanlık 10,90 1,77 81,67 İdealist GMYO 1,68 -5,62 -17,65 İhlas Ev Aletleri 0,32 6,67 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,32 4,76 -32,65 İhlas Gazetecilik 0,79 9,72 -33,05 İhlas Holding 0,31 0,00 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,33 6,45 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,57 -1,59 -45,50 Info Yatırım 0,99 -1,00 -16,10 İntema 19,51 0,67 -19,84 İpek Doğal Enerji 5,85 -1,52 8,94 İskenderun Demir Çelik 6,03 1,34 23,60(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

