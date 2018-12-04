Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,69 0,27 186,05 Acıpayam Selüloz 3,47 1,76 33,94 Adana Çimento (A) 5,98 0,84 11,65 Adana Çimento (B) 4,02 -1,23 7,02 Adana Çimento (C) 1,52 2,70 93,78 Adel Kalemcilik 11,66 -1,69 -24,90 Adese Alışveriş Ticaret 5,76 -20,00 189,45 Afyon Çimento 4,84 -1,22 -37,79 Ak Enerji 0,65 1,56 -28,57 Akbank 7,33 -3,17 -22,38 Akçansa 6,88 1,78 -32,79 Akdenız Güvenlık Hız. 2,36 -4,84 -55,51 Akfen GMYO 1,51 0,67 -37,34 Akın Tekstil 8,59 -0,12 -39,12 Akiş GMYO 2,54 -0,78 -9,02 Akmerkez GMYO 16,80 -1,70 -9,91 Aksa 8,18 -2,50 -31,74 Aksa Enerji 3,07 -3,15 -25,67 Aksigorta 3,62 0,84 19,36 Aksu Enerji 8,94 -0,78 68,70 Alarko Carrıer 40,32 -0,93 -29,91 Alarko GMYO 47,78 -0,87 -2,89 Alarko Holding 2,17 0,46 -38,14 Albaraka Türk 1,33 1,53 -11,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,41 -2,35 -32,21 Alkim Kağıt 4,64 -1,07 0,09 Alkim Kimya 24,96 -0,32 5,27 Altınyağ 0,79 -3,66 -33,95 Altınyunus Çeşme 4,27 1,67 -15,45 Anadolu Cam 2,82 0,71 10,46 Anadolu Efes 21,30 2,90 -10,54 Anadolu Grubu Holding 13,02 -0,69 -44,81 Anadolu Hayat Emek. 6,24 1,13 -20,17 Anadolu Isuzu 7,10 -2,20 -21,98 Anadolu Sigorta 4,41 0,00 46,45 Anel Elektrik 1,65 -2,94 -53,11 Arçelik 15,62 0,77 -24,80 Arena Bilgisayar 3,81 -1,80 -9,93 Armada Bilgisayar 9,33 -0,32 37,61 Arsan Tekstil 1,62 0,00 -7,43 Artı Yatırım Holding 1,05 -3,67 11,70 Aselsan 26,12 -0,76 -17,68 Aslan Çimento 29,46 1,24 -21,61 Ata GMYO 3,90 1,04 -18,58 Atakule GMYO 1,56 -0,64 -23,90 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,24 4,35 -51,02 Atlas Yat. Ort. 1,01 1,00 3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,76 -1,77 -27,92 Avrasya GMYO 0,96 -1,03 -39,24 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,88 -31,55 Avrasya Stratejik GMYF 1.228,00 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,78 2,89 45,90 Ayen Enerji 2,76 -1,43 -42,86 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 -0,57 6,20 Aygaz 11,54 -0,26 -20,39 Bagfaş 5,26 -0,75 -49,90 Bak Ambalaj 4,41 -0,68 -9,41 Balatacılar Balatacılık 0,36 -2,70 -35,71 Bantaş Ambalaj 1,60 0,00 -60,88 Banvit 11,65 -1,27 -45,61 Baştaş Başkent Çimento 2,00 -2,91 -15,50 Batı Çimento 2,77 0,36 -36,92 Batısöke Çimento 1,20 5,26 -27,69 Bera Holding 2,03 16,67 -34,52 Berkosan Yalıtım 1,71 -1,72 -23,32 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 -2,34 -59,17 Beyaz Filo 3,49 0,00 -89,62 Bilici Yatırım 1,40 -3,45 -5,48 Bim Mağazalar 83,35 1,46 9,61 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,33 3,13 -19,51 Birlik Mensucat 0,89 1,14 -36,88 Bizim Mağazaları 6,64 -4,32 -13,77 Bolu Çimento 3,60 -0,83 -24,53 Bomonti Elektrik 0,49 -2,00 -54,63 Borusan Mannesmann 7,86 -2,12 -28,83 Borusan Yat. Paz. 37,50 -0,64 -13,09 Bosch Fren Sistemleri 178,00 -1,44 -2,83 Bossa 5,81 -3,81 43,46 Boyner Perakende Yat. 7,09 -0,84 -22,77 Brisa 6,13 -1,13 -15,68 Burçelik 3,17 0,63 -17,66 Burçelik Vana 1,73 1,76 -1,14 Bursa Çimento 4,69 -0,42 -7,38 Carrefoursa 3,83 -1,29 -31,36 Coca Cola İçecek 31,50 3,08 -5,95 Cosmos Yat. Holding 0,86 -2,27 -26,50 Credıtwest Faktorıng 1,32 0,76 18,41 Çelebi 52,50 0,96 54,09 Çelik Halat 5,37 -2,01 43,59 Çemaş Döküm 1,66 5,73 -10,27 Çemtaş 6,92 -2,67 71,34 Çimbeton 28,52 -1,66 -22,75 Çimentaş 8,18 2,25 -29,42 Çimsa 7,57 -0,53 -42,63 Çuhadaroğlu Metal 1,85 -2,63 -36,86 Dagi Giyim 1,35 -0,74 -40,53 Dagi Yatırım Holding 0,98 -1,01 -31,47 Dardanel 1,08 -0,92 -44,62 Datagate Bilgisayar 4,25 -2,07 -56,28 Demirören Gazetecilik 8,78 0,11 234,47 Demısaş Döküm 2,85 -1,72 105,26 Denge Holding 1,47 -1,34 -22,30 Deniz GMYO 2,88 0,35 6,67 Denizbank 8,00 -1,36 117,98 Denizli Cam 10,49 -0,19 -11,63 Derimod 9,29 -1,80 23,70 Desa Deri 1,74 8,75 72,28 Despec Bilgisayar 3,50 -4,37 -2,51 Deva Holding 3,51 -1,13 -19,86 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 1,33 -35,04 Ditaş Doğan 5,70 -0,70 -4,94 DO-CO 544,00 1,87 163,27 Doğan Burda 3,34 -2,91 0,60 Doğan Holding 1,12 -1,75 28,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 -4,20 -68,68 Doğusan 2,40 1,69 64,38 Doğuş GMYO 2,19 -1,35 -32,41 Doğuş Otomotiv 4,44 -2,20 -41,11 Döktaş Dökümcülük 8,52 -3,18 -22,55 Duran Doğan Basım 3,86 -1,78 2,39 Dyo Boya 2,94 -2,33 -61,37 Eczacıbaşı İlaç 2,95 -1,67 -29,43 Eczacıbaşı Yatırım 7,08 -2,34 -29,41 Edip Gayrimenkul 0,68 -1,45 -42,37 Ege Endüstri 373,50 1,19 24,53 Ege Gübre 22,06 -3,84 -13,56 Ege Profil 9,10 -0,98 -5,83 Ege Seramik 3,51 -1,40 -19,70 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,22 -4,35 -53,19 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 3,67 0,00 -21,58 Ekiz Kimya 0,32 -3,03 -43,86 Emek Elektrik 1,03 1,98 -34,63 Eminiş Ambalaj 1,29 9,32 -72,20 Emlak Konut GMYO 1,63 1,24 -37,25 Enerjisa Enerji 5,10 3,24 Enka İnşaat 4,57 -0,44 -15,71 Erbosan 65,00 -1,89 -18,05 Ereğli Demir Çelik 7,89 -2,95 -15,52 Ersu Gıda 0,95 3,26 -27,48 Escort Teknoloji 0,71 -2,74 -43,65 Etiler Gıda 2,17 -2,69 -53,73 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 5,63 -31,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 17,54 -28,16 Euro Yat. Ort. 0,57 3,64 -31,58 Euro Yatırım Holding 0,52 8,33 -14,75 Fenerbahçe Futbol 6,51 -2,98 -60,09 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 0,33 -77,77 F-M İzmit Piston 17,84 0,22 42,39 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,27 0,93 -33,54 Ford Otosan 52,75 0,29 -7,14 Formet Çelik Kapı 1,10 -4,35 Frigo Pak Gıda 2,11 19,89 122,11 Galatasaray Sportif 1,21 -0,82 -42,31 Garanti Bankası 8,04 -1,71 -21,76 Garanti Faktoring 2,05 4,06 -37,12 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -13,04 Gedik Y. Men. Değ. 3,10 0,32 23,02 Gedik Yatırım Holding 2,14 -1,83 55,07 Gediz Ambalaj 4,57 3,16 26,42 Gentaş 1,99 0,51 32,66 Gersan Elektrik 3,35 -4,83 -28,87 Global Men. Değ. 0,45 0,00 0,00 Global Yat. Holding 2,69 -0,74 -25,48 Good-Year 3,43 -1,44 -17,51 Göltaş Çimento 36,62 -0,33 -43,03 Gözde Girişim 2,85 -3,39 -49,65 GSD Denizcilik 1,19 0,85 -11,85 GSD Holding 0,78 2,63 8,33 Gübre Fabrik. 2,97 1,37 -29,79 Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -9,48 Güneş Sigorta 1,59 1,27 -3,64 Halk GMYO 0,68 -1,45 -25,50 Halk Sigorta 1,16 -2,52 -12,89 Hatay Tekstil 4,14 0,00 -16,70 Hedef Girişim 1,25 0,81 -37,08 Hektaş 9,57 1,16 36,71 HUB Girişim 1,75 -4,89 47,06 Hürriyet Gzt. 0,97 0,00 -27,61 ICBC Turkey Bank 10,34 1,08 126,75 İdealist Danışmanlık 10,25 -5,96 70,83 İdealist GMYO 1,62 -1,22 -20,59 İhlas Ev Aletleri 0,31 -3,13 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,29 0,78 -34,18 İhlas Gazetecilik 0,74 1,37 -37,29 İhlas Holding 0,31 -3,13 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,52 -3,83 -45,98 Info Yatırım 1,02 2,00 -13,56 İntema 20,28 0,10 -16,68 İpek Doğal Enerji 6,13 1,83 14,15 İskenderun Demir Çelik 6,14 -2,38 25,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

