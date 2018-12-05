Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,61 -2,17 179,84 Acıpayam Selüloz 3,51 1,15 35,49 Adana Çimento (A) 6,21 3,85 15,95 Adana Çimento (B) 4,13 2,74 9,95 Adana Çimento (C) 1,60 5,26 103,98 Adel Kalemcilik 11,70 0,34 -24,64 Adese Alışveriş Ticaret 4,61 -19,97 131,66 Afyon Çimento 4,87 0,62 -37,40 Ak Enerji 0,66 1,54 -27,47 Akbank 7,00 -4,50 -25,88 Akçansa 7,05 2,47 -31,13 Akdenız Güvenlık Hız. 2,29 -2,97 -56,83 Akfen GMYO 1,49 -1,32 -38,17 Akın Tekstil 8,66 0,81 -38,63 Akiş GMYO 2,53 -0,39 -9,38 Akmerkez GMYO 17,00 1,19 -8,84 Aksa 8,13 -0,61 -32,16 Aksa Enerji 3,07 0,00 -25,67 Aksigorta 3,60 -0,55 18,70 Aksu Enerji 8,91 -0,34 68,13 Alarko Carrıer 40,22 -0,25 -30,08 Alarko GMYO 47,86 0,17 -2,73 Alarko Holding 2,15 -0,92 -38,71 Albaraka Türk 1,32 -0,75 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,45 0,74 -31,70 Alkim Kağıt 4,57 -1,51 -1,42 Alkim Kimya 24,72 -0,96 4,26 Altınyağ 0,82 3,80 -31,45 Altınyunus Çeşme 4,14 -3,04 -18,02 Anadolu Cam 2,77 -1,77 8,50 Anadolu Efes 21,86 2,63 -8,19 Anadolu Grubu Holding 12,89 -1,00 -45,36 Anadolu Hayat Emek. 6,23 -0,16 -20,30 Anadolu Isuzu 7,14 0,56 -21,54 Anadolu Sigorta 4,35 -1,36 44,46 Anel Elektrik 1,65 0,00 -53,11 Arçelik 15,57 -0,32 -25,04 Arena Bilgisayar 3,83 0,52 -9,46 Armada Bilgisayar 9,39 0,64 38,50 Arsan Tekstil 1,62 0,00 -7,43 Artı Yatırım Holding 1,04 -0,95 10,64 Aselsan 26,46 1,30 -16,61 Aslan Çimento 29,22 -0,81 -22,25 Ata GMYO 3,84 -1,54 -19,83 Atakule GMYO 1,56 0,00 -23,90 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,24 0,00 -51,02 Atlas Yat. Ort. 1,01 0,00 3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,93 1,33 -26,96 Avrasya GMYO 0,95 -1,04 -39,87 Avrasya Petrol ve Tur. 1,13 -1,74 -32,74 Avrasya Stratejik GMYF 1.228,70 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,97 10,67 61,48 Ayen Enerji 2,73 -1,09 -43,48 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 0,57 6,82 Aygaz 11,95 3,55 -17,56 Bagfaş 5,41 2,85 -48,48 Bak Ambalaj 4,39 -0,45 -9,82 Balatacılar Balatacılık 0,35 -2,78 -37,50 Bantaş Ambalaj 1,62 1,25 -60,39 Banvit 11,52 -1,12 -46,22 Baştaş Başkent Çimento 2,00 0,00 -15,50 Batı Çimento 2,77 0,00 -36,92 Batısöke Çimento 1,16 -3,33 -30,10 Bera Holding 2,01 -0,99 -35,16 Berkosan Yalıtım 1,74 1,75 -21,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 0,00 -59,17 Beyaz Filo 3,45 -1,15 -89,74 Bilici Yatırım 1,43 2,14 -3,46 Bim Mağazalar 83,90 0,66 10,33 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51 Birlik Mensucat 0,94 5,62 -33,33 Bizim Mağazaları 6,71 1,05 -12,86 Bolu Çimento 3,59 -0,28 -24,74 Bomonti Elektrik 0,52 6,12 -51,85 Borusan Mannesmann 8,00 1,78 -27,56 Borusan Yat. Paz. 37,60 0,27 -12,86 Bosch Fren Sistemleri 180,50 1,40 -1,46 Bossa 5,80 -0,17 43,21 Boyner Perakende Yat. 3,45 1,88 -21,31 Brisa 6,18 0,82 -14,99 Burçelik 3,16 -0,32 -17,92 Burçelik Vana 1,71 -1,16 -2,29 Bursa Çimento 4,69 0,00 -7,38 Carrefoursa 3,80 -0,78 -31,90 Coca Cola İçecek 31,74 0,76 -5,23 Cosmos Yat. Holding 0,90 4,65 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,29 -2,27 15,72 Çelebi 52,00 -0,95 52,62 Çelik Halat 5,37 0,00 43,59 Çemaş Döküm 1,59 -4,22 -14,05 Çemtaş 6,90 -0,29 70,84 Çimbeton 28,72 0,70 -22,21 Çimentaş 8,30 1,47 -28,39 Çimsa 7,51 -0,79 -43,08 Çuhadaroğlu Metal 1,87 1,08 -36,18 Dagi Giyim 1,34 -0,74 -40,97 Dagi Yatırım Holding 0,98 0,00 -31,47 Dardanel 1,07 -0,93 -45,13 Datagate Bilgisayar 4,20 -1,18 -56,79 Demirören Gazetecilik 8,75 -0,34 233,33 Demısaş Döküm 2,85 0,00 105,26 Denge Holding 1,42 -3,40 -24,95 Deniz GMYO 2,86 -0,69 5,93 Denizbank 8,23 2,88 124,25 Denizli Cam 10,79 2,86 -9,10 Derimod 9,28 -0,11 23,57 Desa Deri 1,62 -6,90 60,40 Despec Bilgisayar 3,50 0,00 -2,51 Deva Holding 3,50 -0,28 -20,09 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 0,00 -35,04 Ditaş Doğan 5,72 0,35 -4,61 DO-CO 530,00 -2,57 156,50 Doğan Burda 3,30 -1,20 -0,60 Doğan Holding 1,13 0,89 29,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 -0,88 -68,96 Doğusan 2,43 1,25 66,44 Doğuş GMYO 2,22 1,37 -31,48 Doğuş Otomotiv 4,52 1,80 -40,04 Döktaş Dökümcülük 8,59 0,82 -21,91 Duran Doğan Basım 4,10 6,22 8,75 Dyo Boya 2,93 -0,34 -61,50 Eczacıbaşı İlaç 2,94 -0,34 -29,67 Eczacıbaşı Yatırım 7,07 -0,14 -29,51 Edip Gayrimenkul 0,67 -1,47 -43,22 Ege Endüstri 369,70 -1,02 23,27 Ege Gübre 22,62 2,54 -11,37 Ege Profil 8,97 -1,43 -7,17 Ege Seramik 3,50 -0,28 -19,93 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 4,55 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,64 -0,82 -22,22 Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86 Emek Elektrik 1,03 0,00 -34,63 Eminiş Ambalaj 1,22 -5,43 -73,71 Emlak Konut GMYO 1,62 -0,61 -37,63 Enerjisa Enerji 5,10 0,00 Enka İnşaat 4,47 -2,19 -17,56 Erbosan 65,75 1,15 -17,10 Ereğli Demir Çelik 8,23 4,31 -11,88 Ersu Gıda 1,00 5,26 -23,66 Escort Teknoloji 0,71 0,00 -43,65 Etiler Gıda 2,21 1,84 -52,88 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 0,00 -31,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 0,00 -28,16 Euro Yat. Ort. 0,58 1,75 -30,38 Euro Yatırım Holding 0,52 0,00 -14,75 Fenerbahçe Futbol 6,46 -0,77 -60,40 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 0,00 -77,77 F-M İzmit Piston 18,20 2,02 45,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,24 -0,92 -34,15 Ford Otosan 53,20 0,85 -6,35 Formet Çelik Kapı 1,20 9,09 Frigo Pak Gıda 2,53 19,91 166,32 Galatasaray Sportif 1,21 0,00 -42,31 Garanti Bankası 7,82 -2,74 -23,90 Garanti Faktoring 2,02 -1,46 -38,04 Garanti Yat. Ort. 0,64 4,92 -8,76 Gedik Y. Men. Değ. 3,00 -3,23 19,05 Gedik Yatırım Holding 2,13 -0,47 54,35 Gediz Ambalaj 4,60 0,66 27,25 Gentaş 2,02 1,51 34,66 Gersan Elektrik 3,38 0,90 -28,24 Global Men. Değ. 0,46 2,22 2,22 Global Yat. Holding 2,74 1,86 -24,10 Good-Year 3,43 0,00 -17,51 Göltaş Çimento 37,04 1,15 -42,37 Gözde Girişim 2,87 0,70 -49,29 GSD Denizcilik 1,22 2,52 -9,63 GSD Holding 0,80 2,56 11,11 Gübre Fabrik. 3,01 1,35 -28,84 Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -10,34 Güneş Sigorta 1,64 3,14 -0,61 Halk GMYO 0,68 0,00 -25,50 Halk Sigorta 1,14 -1,72 -14,39 Hatay Tekstil 4,12 -0,48 -17,10 Hedef Girişim 1,23 -1,60 -38,09 Hektaş 9,49 -0,84 35,57 HUB Girişim 1,70 -2,86 42,86 Hürriyet Gzt. 0,97 0,00 -27,61 ICBC Turkey Bank 10,46 1,16 129,39 İdealist Danışmanlık 10,32 0,68 72,00 İdealist GMYO 1,63 0,62 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,32 3,23 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,30 0,78 -33,67 İhlas Gazetecilik 0,74 0,00 -37,29 İhlas Holding 0,32 3,23 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,49 -0,54 -46,28 Info Yatırım 1,02 0,00 -13,56 İntema 20,22 -0,30 -16,93 İpek Doğal Enerji 6,02 -1,79 12,10 İskenderun Demir Çelik 6,22 1,30 27,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

