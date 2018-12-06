Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,27 -9,42 153,49 Acıpayam Selüloz 3,37 -3,99 30,08 Adana Çimento (A) 6,15 -0,97 14,83 Adana Çimento (B) 4,13 0,00 9,95 Adana Çimento (C) 1,39 -13,13 77,21 Adel Kalemcilik 11,65 -0,43 -24,96 Adese Alışveriş Ticaret 4,02 -12,80 102,01 Afyon Çimento 4,93 1,23 -36,63 Ak Enerji 0,64 -3,03 -29,67 Akbank 6,65 -5,00 -29,58 Akçansa 7,15 1,42 -30,15 Akdenız Güvenlık Hız. 2,29 0,00 -56,83 Akfen GMYO 1,47 -1,34 -39,00 Akın Tekstil 8,67 0,12 -38,55 Akiş GMYO 2,57 1,58 -7,95 Akmerkez GMYO 17,00 0,00 -8,84 Aksa 8,09 -0,49 -32,49 Aksa Enerji 2,99 -2,61 -27,60 Aksigorta 3,55 -1,39 17,05 Aksu Enerji 8,75 -1,80 65,11 Alarko Carrıer 40,18 -0,10 -30,15 Alarko GMYO 48,18 0,67 -2,08 Alarko Holding 2,13 -0,93 -39,28 Albaraka Türk 1,31 -0,76 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,40 -0,92 -32,33 Alkim Kağıt 4,63 1,31 -0,12 Alkim Kimya 24,50 -0,89 3,33 Altınyağ 0,82 0,00 -31,45 Altınyunus Çeşme 4,40 6,28 -12,87 Anadolu Cam 2,71 -2,17 6,15 Anadolu Efes 21,52 -1,56 -9,61 Anadolu Grubu Holding 12,41 -3,72 -47,40 Anadolu Hayat Emek. 6,14 -1,44 -21,45 Anadolu Isuzu 6,99 -2,10 -23,19 Anadolu Sigorta 4,36 0,23 44,79 Anel Elektrik 1,62 -1,82 -53,96 Arçelik 15,51 -0,39 -25,33 Arena Bilgisayar 3,70 -3,39 -12,53 Armada Bilgisayar 9,34 -0,53 37,76 Arsan Tekstil 1,60 -1,23 -8,57 Artı Yatırım Holding 1,04 0,00 10,64 Aselsan 26,42 -0,15 -16,73 Aslan Çimento 28,86 -1,23 -23,21 Ata GMYO 3,81 -0,78 -20,46 Atakule GMYO 1,53 -1,92 -25,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,24 0,00 -51,02 Atlas Yat. Ort. 1,13 11,88 15,31 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,88 -0,39 -27,24 Avrasya GMYO 0,96 1,05 -39,24 Avrasya Petrol ve Tur. 1,13 0,00 -32,74 Avrasya Stratejik GMYF 1.229,30 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,02 2,54 65,57 Ayen Enerji 2,69 -1,47 -44,31 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 -9,71 -3,56 Aygaz 11,89 -0,50 -17,97 Bagfaş 5,26 -2,77 -49,90 Bak Ambalaj 4,39 0,00 -9,82 Balatacılar Balatacılık 0,34 -2,86 -39,29 Bantaş Ambalaj 1,60 -1,23 -60,88 Banvit 11,55 0,26 -46,08 Baştaş Başkent Çimento 1,99 -0,50 -15,92 Batı Çimento 2,69 -2,89 -38,74 Batısöke Çimento 1,09 -6,03 -34,31 Bera Holding 2,14 6,47 -30,97 Berkosan Yalıtım 1,80 3,45 -19,28 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 0,00 -59,17 Beyaz Filo 3,31 -4,06 -90,15 Bilici Yatırım 1,45 1,40 -2,11 Bim Mağazalar 84,50 0,72 11,12 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,32 -3,03 -21,95 Birlik Mensucat 0,92 -2,13 -34,75 Bizim Mağazaları 6,64 -1,04 -13,77 Bolu Çimento 3,59 0,00 -24,74 Bomonti Elektrik 0,55 5,77 -49,07 Borusan Mannesmann 7,92 -1,00 -28,29 Borusan Yat. Paz. 37,52 -0,21 -13,04 Bosch Fren Sistemleri 200,00 10,80 9,18 Bossa 5,75 -0,86 41,98 Boyner Perakende Yat. 3,55 2,90 -19,03 Brisa 6,22 0,65 -14,44 Burçelik 3,20 1,27 -16,88 Burçelik Vana 1,67 -2,34 -4,57 Bursa Çimento 4,66 -0,64 -7,97 Carrefoursa 3,75 -1,32 -32,80 Coca Cola İçecek 32,00 0,82 -4,46 Cosmos Yat. Holding 0,94 4,44 -19,66 Credıtwest Faktorıng 1,28 -0,78 14,82 Çelebi 52,00 0,00 52,62 Çelik Halat 5,34 -0,56 42,79 Çemaş Döküm 1,28 -19,50 -30,81 Çemtaş 6,71 -2,75 66,14 Çimbeton 28,82 0,35 -21,94 Çimentaş 8,78 5,78 -24,25 Çimsa 7,45 -0,80 -43,54 Çuhadaroğlu Metal 1,84 -1,60 -37,20 Dagi Giyim 1,34 0,00 -40,97 Dagi Yatırım Holding 0,97 -1,02 -32,17 Dardanel 1,05 -1,87 -46,15 Datagate Bilgisayar 4,22 0,48 -56,59 Demirören Gazetecilik 8,81 0,69 235,61 Demısaş Döküm 2,82 -1,05 103,10 Denge Holding 1,36 -4,23 -28,12 Deniz GMYO 3,43 19,93 27,04 Denizbank 9,87 19,93 168,94 Denizli Cam 10,85 0,56 -8,59 Derimod 9,34 0,65 24,37 Desa Deri 1,79 10,49 77,23 Despec Bilgisayar 3,45 -1,43 -3,90 Deva Holding 3,45 -1,43 -21,23 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -1,32 -35,90 Ditaş Doğan 5,63 -1,57 -6,11 DO-CO 523,00 -1,32 153,11 Doğan Burda 3,13 -5,15 -5,72 Doğan Holding 1,13 0,00 29,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 7,08 -66,76 Doğusan 2,43 0,00 66,44 Doğuş GMYO 2,23 0,45 -31,17 Doğuş Otomotiv 4,44 -1,77 -41,11 Döktaş Dökümcülük 8,49 -1,16 -22,82 Duran Doğan Basım 4,18 1,95 10,88 Dyo Boya 2,91 -0,68 -61,76 Eczacıbaşı İlaç 2,91 -1,02 -30,39 Eczacıbaşı Yatırım 7,04 -0,42 -29,81 Edip Gayrimenkul 0,69 2,99 -41,53 Ege Endüstri 366,00 -1,00 22,03 Ege Gübre 22,28 -1,50 -12,70 Ege Profil 8,93 -0,45 -7,58 Ege Seramik 3,40 -2,86 -22,22 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00 Egeplast 3,64 0,00 -22,22 Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86 Emek Elektrik 1,03 0,00 -34,63 Eminiş Ambalaj 1,19 -2,46 -74,35 Emlak Konut GMYO 1,62 0,00 -37,63 Enerjisa Enerji 5,15 0,98 Enka İnşaat 4,49 0,45 -17,19 Erbosan 65,30 -0,68 -17,67 Ereğli Demir Çelik 7,80 -5,22 -16,48 Ersu Gıda 0,97 -3,00 -25,95 Escort Teknoloji 0,70 -1,41 -44,44 Etiler Gıda 2,29 3,62 -51,17 Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 8,00 -26,16 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -1,49 -29,23 Euro Yat. Ort. 0,61 5,17 -26,78 Euro Yatırım Holding 0,51 -1,92 -16,39 Fenerbahçe Futbol 6,45 -0,15 -60,46 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,00 -2,28 -78,28 F-M İzmit Piston 18,20 0,00 45,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,30 1,85 -32,93 Ford Otosan 51,55 -3,10 -9,25 Formet Çelik Kapı 1,19 -0,83 Frigo Pak Gıda 2,25 -11,07 136,84 Galatasaray Sportif 1,21 0,00 -42,31 Garanti Bankası 7,77 -0,64 -24,39 Garanti Faktoring 2,00 -0,99 -38,65 Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -8,76 Gedik Y. Men. Değ. 2,95 -1,67 17,06 Gedik Yatırım Holding 2,08 -2,35 50,72 Gediz Ambalaj 4,49 -2,39 24,20 Gentaş 2,08 2,97 38,66 Gersan Elektrik 3,34 -1,18 -29,09 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 2,72 -0,73 -24,65 Good-Year 3,43 0,00 -17,51 Göltaş Çimento 36,92 -0,32 -42,56 Gözde Girişim 2,79 -2,79 -50,71 GSD Denizcilik 1,19 -2,46 -11,85 GSD Holding 0,81 1,25 12,50 Gübre Fabrik. 2,99 -0,66 -29,31 Güler Yat. Holding 1,04 0,00 -10,34 Güneş Sigorta 1,61 -1,83 -2,42 Halk GMYO 0,69 1,47 -24,40 Halk Sigorta 1,13 -0,88 -15,14 Hatay Tekstil 4,07 -1,21 -18,11 Hedef Girişim 1,19 -3,25 -40,10 Hektaş 9,33 -1,69 33,29 HUB Girişim 1,69 -0,59 42,02 Hürriyet Gzt. 1,00 3,09 -25,37 ICBC Turkey Bank 10,57 1,05 131,80 İdealist Danışmanlık 10,41 0,87 73,50 İdealist GMYO 1,64 0,61 -19,61 İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,28 -1,54 -34,69 İhlas Gazetecilik 0,73 -1,35 -38,14 İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,46 -0,55 -46,57 Info Yatırım 1,01 -0,98 -14,41 İntema 19,97 -1,24 -17,95 İpek Doğal Enerji 5,77 -4,15 7,45 İskenderun Demir Çelik 6,07 -2,41 24,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

