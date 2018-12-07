Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,09 -5,50 139,53 Acıpayam Selüloz 3,40 0,89 31,24 Adana Çimento (A) 6,11 -0,65 14,08 Adana Çimento (B) 4,15 0,48 10,48 Adana Çimento (C) 1,37 -1,44 74,66 Adel Kalemcilik 11,86 1,80 -23,61 Adese Alışveriş Ticaret 4,00 -0,50 101,01 Afyon Çimento 4,97 0,81 -36,12 Ak Enerji 0,65 1,56 -28,57 Akbank 6,75 1,50 -28,52 Akçansa 7,16 0,14 -30,06 Akdenız Güvenlık Hız. 2,30 0,44 -56,64 Akfen GMYO 1,47 0,00 -39,00 Akın Tekstil 8,66 -0,12 -38,63 Akiş GMYO 2,62 1,95 -6,16 Akmerkez GMYO 17,00 0,00 -8,84 Aksa 8,11 0,25 -32,33 Aksa Enerji 3,01 0,67 -27,12 Aksigorta 3,54 -0,28 16,72 Aksu Enerji 8,73 -0,23 64,73 Alarko Carrıer 40,20 0,05 -30,11 Alarko GMYO 48,18 0,00 -2,08 Alarko Holding 2,18 2,35 -37,85 Albaraka Türk 1,31 0,00 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,50 1,85 -31,08 Alkim Kağıt 4,62 -0,22 -0,34 Alkim Kimya 24,36 -0,57 2,74 Altınyağ 0,80 -2,44 -33,12 Altınyunus Çeşme 4,40 0,00 -12,87 Anadolu Cam 2,74 1,11 7,33 Anadolu Efes 20,96 -2,60 -11,97 Anadolu Grubu Holding 12,24 -1,37 -48,12 Anadolu Hayat Emek. 6,10 -0,65 -21,96 Anadolu Isuzu 7,07 1,14 -22,31 Anadolu Sigorta 4,39 0,69 45,79 Anel Elektrik 1,67 3,09 -52,54 Arçelik 15,58 0,45 -24,99 Arena Bilgisayar 3,74 1,08 -11,58 Armada Bilgisayar 9,45 1,18 39,38 Arsan Tekstil 1,63 1,87 -6,86 Artı Yatırım Holding 1,03 -0,96 9,57 Aselsan 26,50 0,30 -16,48 Aslan Çimento 28,92 0,21 -23,05 Ata GMYO 3,87 1,57 -19,21 Atakule GMYO 1,56 1,96 -23,90 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,24 0,00 -51,02 Atlas Yat. Ort. 1,12 -0,88 14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,50 -2,95 -29,39 Avrasya GMYO 0,95 -1,04 -39,87 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 1,77 -31,55 Avrasya Stratejik GMYF 1.230,00 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,08 2,97 70,49 Ayen Enerji 2,73 1,49 -43,48 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 0,00 -3,56 Aygaz 11,75 -1,18 -18,94 Bagfaş 5,27 0,19 -49,81 Bak Ambalaj 4,41 0,46 -9,41 Balatacılar Balatacılık 0,32 -5,88 -42,86 Bantaş Ambalaj 1,60 0,00 -60,88 Banvit 11,62 0,61 -45,75 Baştaş Başkent Çimento 1,98 -0,50 -16,34 Batı Çimento 2,71 0,74 -38,28 Batısöke Çimento 1,11 1,83 -33,11 Bera Holding 2,11 -1,40 -31,94 Berkosan Yalıtım 1,82 1,11 -18,39 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 0,00 -59,17 Beyaz Filo 3,32 0,30 -90,12 Bilici Yatırım 1,46 0,69 -1,43 Bim Mağazalar 84,10 -0,47 10,60 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,32 0,00 -21,95 Birlik Mensucat 0,92 0,00 -34,75 Bizim Mağazaları 6,70 0,90 -12,99 Bolu Çimento 3,57 -0,56 -25,16 Bomonti Elektrik 0,54 -1,82 -50,00 Borusan Mannesmann 7,97 0,63 -27,83 Borusan Yat. Paz. 37,60 0,21 -12,86 Bosch Fren Sistemleri 188,00 -6,00 2,63 Bossa 5,79 0,70 42,96 Boyner Perakende Yat. 3,54 -0,28 -19,26 Brisa 6,23 0,16 -14,31 Burçelik 3,19 -0,31 -17,14 Burçelik Vana 1,66 -0,60 -5,14 Bursa Çimento 4,68 0,43 -7,58 Carrefoursa 3,80 1,33 -31,90 Coca Cola İçecek 31,94 -0,19 -4,63 Cosmos Yat. Holding 0,95 1,06 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,32 3,13 18,41 Çelebi 52,15 0,29 53,06 Çelik Halat 5,36 0,37 43,33 Çemaş Döküm 1,14 -10,94 -38,38 Çemtaş 6,73 0,30 66,64 Çimbeton 28,98 0,56 -21,51 Çimentaş 8,22 -6,38 -29,08 Çimsa 7,48 0,40 -43,31 Çuhadaroğlu Metal 1,86 1,09 -36,52 Dagi Giyim 1,34 0,00 -40,97 Dagi Yatırım Holding 0,99 2,06 -30,77 Dardanel 1,06 0,95 -45,64 Datagate Bilgisayar 4,23 0,24 -56,49 Demirören Gazetecilik 8,76 -0,57 233,71 Demısaş Döküm 2,84 0,71 104,54 Denge Holding 1,38 1,47 -27,06 Deniz GMYO 3,33 -2,92 23,33 Denizbank 11,20 13,48 205,18 Denizli Cam 10,87 0,18 -8,42 Derimod 9,36 0,21 24,63 Desa Deri 1,73 -3,35 71,29 Despec Bilgisayar 3,44 -0,29 -4,18 Deva Holding 3,46 0,29 -21,00 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -1,33 -36,75 Ditaş Doğan 5,65 0,36 -5,77 DO-CO 523,00 0,00 153,11 Doğan Burda 3,24 3,51 -2,41 Doğan Holding 1,13 0,00 29,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,65 -66,21 Doğusan 2,44 0,41 67,12 Doğuş GMYO 2,29 2,69 -29,32 Doğuş Otomotiv 4,45 0,23 -40,97 Döktaş Dökümcülük 8,54 0,59 -22,36 Duran Doğan Basım 4,32 3,35 14,59 Dyo Boya 2,95 1,37 -61,24 Eczacıbaşı İlaç 2,92 0,34 -30,15 Eczacıbaşı Yatırım 7,08 0,57 -29,41 Edip Gayrimenkul 0,70 1,45 -40,68 Ege Endüstri 367,30 0,36 22,47 Ege Gübre 22,42 0,63 -12,15 Ege Profil 8,95 0,22 -7,38 Ege Seramik 3,43 0,88 -21,53 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 3,60 -1,10 -23,08 Ekiz Kimya 0,32 -43,86 Emek Elektrik 1,04 0,97 -34,00 Eminiş Ambalaj 1,19 0,00 -74,35 Emlak Konut GMYO 1,62 0,00 -37,63 Enerjisa Enerji 5,18 0,58 Enka İnşaat 4,56 1,56 -15,90 Erbosan 65,25 -0,08 -17,73 Ereğli Demir Çelik 7,80 0,00 -16,48 Ersu Gıda 0,93 -4,12 -29,01 Escort Teknoloji 0,70 0,00 -44,44 Etiler Gıda 2,24 -2,18 -52,24 Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 -1,23 -27,07 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -4,55 -32,44 Euro Yat. Ort. 0,60 -1,64 -27,98 Euro Yatırım Holding 0,50 -1,96 -18,03 Fenerbahçe Futbol 6,54 1,40 -59,91 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 2,00 -77,84 F-M İzmit Piston 18,24 0,22 45,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,32 0,61 -32,52 Ford Otosan 51,30 -0,48 -9,69 Formet Çelik Kapı 1,18 -0,84 Frigo Pak Gıda 2,08 -7,56 118,95 Galatasaray Sportif 1,21 0,00 -42,31 Garanti Bankası 7,87 1,29 -23,42 Garanti Faktoring 2,04 2,00 -37,42 Garanti Yat. Ort. 0,66 3,13 -5,91 Gedik Y. Men. Değ. 3,05 3,39 21,03 Gedik Yatırım Holding 2,35 12,98 70,29 Gediz Ambalaj 4,44 -1,11 22,82 Gentaş 2,04 -1,92 35,99 Gersan Elektrik 3,33 -0,30 -29,30 Global Men. Değ. 0,45 -2,17 0,00 Global Yat. Holding 2,74 0,74 -24,10 Good-Year 3,43 0,00 -17,51 Göltaş Çimento 37,08 0,43 -42,31 Gözde Girişim 2,80 0,36 -50,53 GSD Denizcilik 1,18 -0,84 -12,59 GSD Holding 0,83 2,47 15,28 Gübre Fabrik. 3,01 0,67 -28,84 Güler Yat. Holding 1,05 0,96 -9,48 Güneş Sigorta 1,62 0,62 -1,82 Halk GMYO 0,72 4,35 -21,12 Halk Sigorta 1,20 6,19 -9,89 Hatay Tekstil 4,06 -0,25 -18,31 Hedef Girişim 1,19 0,00 -40,10 Hektaş 9,28 -0,54 32,57 HUB Girişim 1,71 1,18 43,70 Hürriyet Gzt. 0,99 -1,00 -26,12 ICBC Turkey Bank 10,69 1,14 134,43 İdealist Danışmanlık 10,36 -0,48 72,67 İdealist GMYO 1,66 1,22 -18,63 İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,29 0,78 -34,18 İhlas Gazetecilik 0,74 1,37 -37,29 İhlas Holding 0,31 -3,13 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,50 0,73 -46,18 Info Yatırım 1,21 19,80 2,54 İntema 20,06 0,45 -17,58 İpek Doğal Enerji 5,85 1,39 8,94 İskenderun Demir Çelik 6,04 -0,49 23,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

