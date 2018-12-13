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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,20 -20,00 148,06 Acıpayam Selüloz 3,11 0,32 20,05 Adana Çimento (A) 5,96 -0,50 11,28 Adana Çimento (B) 4,03 -0,49 7,28 Adana Çimento (C) 1,39 0,72 77,21 Adel Kalemcilik 11,39 -0,44 -26,64 Adese Alışveriş Ticaret 3,75 19,81 88,44 Afyon Çimento 4,65 0,87 -40,23 Ak Enerji 0,62 1,64 -31,87 Akbank 6,42 -0,31 -32,02 Akçansa 7,22 0,98 -29,47 Akdenız Güvenlık Hız. 2,08 -2,35 -60,79 Akfen GMYO 1,48 2,07 -38,59 Akın Tekstil 9,84 -3,72 -30,26 Akiş GMYO 2,52 -0,79 -9,74 Akmerkez GMYO 16,99 1,74 -8,89 Aksa 7,62 -0,26 -36,42 Aksa Enerji 2,72 0,74 -34,14 Aksigorta 3,64 1,96 20,02 Aksu Enerji 8,49 0,35 60,21 Alarko Carrıer 39,40 0,97 -31,51 Alarko GMYO 45,42 0,13 -7,69 Alarko Holding 2,09 0,97 -40,42 Albaraka Türk 1,25 0,00 -16,87 Alcatel Lucent Teletaş 5,54 -0,18 -30,58 Alkim Kağıt 4,19 -0,71 -9,62 Alkim Kimya 24,00 0,42 1,22 Altınyağ 0,76 -1,30 -36,46 Altınyunus Çeşme 4,40 2,33 -12,87 Anadolu Cam 2,72 0,74 6,54 Anadolu Efes 20,88 2,35 -12,30 Anadolu Grubu Holding 10,93 -2,41 -53,67 Anadolu Hayat Emek. 5,95 1,54 -23,88 Anadolu Isuzu 6,68 -0,45 -26,59 Anadolu Sigorta 4,33 0,00 43,80 Anel Elektrik 1,57 -1,26 -55,38 Arçelik 15,65 3,03 -24,66 Arena Bilgisayar 3,58 0,00 -15,37 Armada Bilgisayar 9,40 -1,47 38,64 Arsan Tekstil 1,73 7,45 -1,14 Artı Yatırım Holding 0,98 -2,00 4,26 Aselsan 24,86 0,34 -21,57 Aslan Çimento 28,16 0,64 -25,07 Ata GMYO 3,93 1,29 -17,95 Atakule GMYO 1,54 0,65 -24,88 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,23 -4,17 -53,06 Atlas Yat. Ort. 1,26 -3,08 28,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,95 0,00 -32,50 Avrasya GMYO 0,95 1,06 -39,87 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 0,00 -32,14 Avrasya Stratejik GMYF 1.234,10 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,97 11,30 61,48 Ayen Enerji 2,57 -0,77 -46,79 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,45 -3,33 -11,50 Aygaz 11,67 1,66 -19,49 Bagfaş 5,01 0,00 -52,29 Bak Ambalaj 4,60 4,31 -5,51 Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 -41,07 Bantaş Ambalaj 1,49 -0,67 -63,57 Banvit 10,81 0,37 -49,53 Baştaş Başkent Çimento 1,99 0,00 -15,92 Batı Çimento 2,69 4,26 -38,74 Batısöke Çimento 1,29 14,16 -22,26 Bera Holding 1,92 2,13 -38,06 Berkosan Yalıtım 1,70 3,03 -23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 1,81 -58,68 Beyaz Filo 2,90 -3,33 -91,37 Bilici Yatırım 1,39 2,96 -6,16 Bim Mağazalar 88,65 0,74 16,58 Bimeks 0,07 16,67 -75,00 Birko Mensucat 0,32 0,00 -21,95 Birlik Mensucat 0,89 -1,11 -36,88 Bizim Mağazaları 6,49 -0,92 -15,71 Bolu Çimento 3,43 0,59 -28,09 Bomonti Elektrik 0,53 -1,85 -50,93 Borusan Mannesmann 7,74 0,52 -29,92 Borusan Yat. Paz. 38,50 2,56 -10,77 Bosch Fren Sistemleri 169,20 1,50 -7,63 Bossa 5,79 0,87 42,96 Boyner Perakende Yat. 3,91 12,03 -10,82 Brisa 6,40 4,92 -11,97 Burçelik 3,12 0,65 -18,96 Burçelik Vana 1,61 0,63 -8,00 Bursa Çimento 4,53 -0,22 -10,54 Carrefoursa 3,58 -0,28 -35,84 Coca Cola İçecek 30,00 -2,60 -10,43 Cosmos Yat. Holding 0,90 -6,25 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,29 0,78 15,72 Çelebi 52,00 -0,10 52,62 Çelik Halat 5,22 1,75 39,58 Çemaş Döküm 0,95 -19,49 -48,65 Çemtaş 6,41 1,75 58,71 Çimbeton 27,46 0,59 -25,62 Çimentaş 8,22 2,88 -29,08 Çimsa 7,30 0,69 -44,67 Çuhadaroğlu Metal 1,78 1,71 -39,25 Dagi Giyim 1,33 2,31 -41,41 Dagi Yatırım Holding 0,96 0,00 -32,87 Dardanel 1,05 -0,94 -46,15 Datagate Bilgisayar 4,21 6,58 -56,69 Demirören Gazetecilik 7,79 -5,00 196,76 Demısaş Döküm 2,60 1,96 87,25 Denge Holding 1,22 1,67 -35,52 Deniz GMYO 2,86 0,70 5,93 Denizbank 10,15 1,60 176,57 Denizli Cam 11,92 6,24 0,42 Derimod 9,18 -0,22 22,24 Desa Deri 1,82 9,64 80,20 Despec Bilgisayar 3,17 -0,94 -11,70 Deva Holding 3,34 0,91 -23,74 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -36,75 Ditaş Doğan 5,61 1,45 -6,44 DO-CO 507,20 -3,39 145,46 Doğan Burda 3,11 1,63 -6,33 Doğan Holding 1,08 0,00 24,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,37 3,01 -62,36 Doğusan 2,36 -0,42 61,64 Doğuş GMYO 2,21 6,76 -31,79 Doğuş Otomotiv 4,20 0,00 -44,29 Döktaş Dökümcülük 8,17 4,21 -25,73 Duran Doğan Basım 4,72 4,19 25,20 Dyo Boya 3,07 -0,32 -59,66 Eczacıbaşı İlaç 2,89 1,40 -30,87 Eczacıbaşı Yatırım 7,49 7,46 -25,32 Edip Gayrimenkul 0,73 -2,67 -38,14 Ege Endüstri 360,70 -2,25 20,26 Ege Gübre 21,68 -0,55 -15,05 Ege Profil 9,07 2,37 -6,14 Ege Seramik 3,20 0,00 -26,79 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00 Egeplast 3,57 -0,83 -23,72 Ekiz Kimya 0,30 0,00 -47,37 Emek Elektrik 1,02 2,00 -35,27 Eminiş Ambalaj 1,11 -1,77 -76,08 Emlak Konut GMYO 1,53 -1,29 -41,10 Enerjisa Enerji 5,18 0,58 Enka İnşaat 4,60 2,91 -14,40 Erbosan 63,25 0,96 -20,25 Ereğli Demir Çelik 7,76 5,43 -16,91 Ersu Gıda 0,94 1,08 -28,24 Escort Teknoloji 0,71 0,00 -43,65 Etiler Gıda 2,19 0,00 -53,30 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 -2,47 -27,98 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 3,08 -28,16 Euro Yat. Ort. 0,69 -2,82 -17,18 Euro Yatırım Holding 0,57 11,76 -6,56 Fenerbahçe Futbol 6,66 3,58 -59,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,87 -0,35 -79,22 F-M İzmit Piston 16,92 -0,18 35,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,08 -2,84 -37,40 Ford Otosan 50,00 2,46 -11,98 Formet Çelik Kapı 1,16 6,42 Frigo Pak Gıda 2,11 -0,94 122,11 Galatasaray Sportif 1,18 0,00 -43,74 Garanti Bankası 7,66 2,27 -25,46 Garanti Faktoring 2,07 0,49 -36,50 Garanti Yat. Ort. 0,80 -9,09 14,05 Gedik Y. Men. Değ. 3,27 0,00 29,76 Gedik Yatırım Holding 2,64 -1,12 91,30 Gediz Ambalaj 4,26 0,24 17,84 Gentaş 1,87 -4,10 24,66 Gersan Elektrik 3,08 0,98 -34,61 Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44 Global Yat. Holding 2,95 -0,67 -18,28 Good-Year 3,51 2,63 -15,59 Göltaş Çimento 38,46 2,83 -40,16 Gözde Girişim 2,69 0,75 -52,47 GSD Denizcilik 1,36 7,09 0,74 GSD Holding 0,80 2,56 11,11 Gübre Fabrik. 2,89 -0,34 -31,68 Güler Yat. Holding 1,05 1,94 -9,48 Güneş Sigorta 1,53 -1,29 -7,27 Halk GMYO 0,74 10,45 -18,93 Halk Sigorta 1,13 -1,74 -15,14 Hatay Tekstil 3,94 3,41 -20,72 Hedef Girişim 1,18 0,85 -40,61 Hektaş 9,43 0,75 34,71 HUB Girişim 1,79 1,13 50,42 Hürriyet Gzt. 0,96 1,05 -28,36 ICBC Turkey Bank 11,27 0,99 147,15 İdealist Danışmanlık 10,90 -0,46 81,67 İdealist GMYO 1,64 0,61 -19,61 İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,28 -0,78 -34,69 İhlas Gazetecilik 0,70 -4,11 -40,68 İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,40 1,89 -47,16 Info Yatırım 1,04 1,96 -11,86 İntema 19,93 1,01 -18,12 İpek Doğal Enerji 5,81 4,50 8,19 İskenderun Demir Çelik 5,78 2,66 18,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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