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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 18:37 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,83 -5,67 119,38 Acıpayam Selüloz 3,35 1,82 29,31 Adana Çimento (A) 5,99 1,70 11,84 Adana Çimento (B) 4,04 1,00 7,55 Adana Çimento (C) 1,40 0,72 78,49 Adel Kalemcilik 11,15 0,90 -28,18 Adese Alışveriş Ticaret 3,55 -1,11 78,39 Afyon Çimento 4,67 2,41 -39,97 Ak Enerji 0,61 1,67 -32,97 Akbank 6,81 2,25 -27,89 Akçansa 7,29 1,82 -28,79 Akdenız Güvenlık Hız. 2,01 3,08 -62,11 Akfen GMYO 1,59 1,27 -34,02 Akın Tekstil 9,41 0,64 -33,31 Akiş GMYO 2,53 1,61 -9,38 Akmerkez GMYO 16,46 -0,84 -11,73 Aksa 7,49 2,88 -37,50 Aksa Enerji 2,72 2,64 -34,14 Aksigorta 3,64 -0,27 20,02 Aksu Enerji 7,96 -0,87 50,20 Alarko Carrıer 39,28 1,76 -31,71 Alarko GMYO 45,58 1,47 -7,36 Alarko Holding 2,09 2,96 -40,42 Albaraka Türk 1,26 0,80 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,85 -2,17 -26,69 Alkim Kağıt 4,25 0,24 -8,32 Alkim Kimya 23,78 0,68 0,30 Altınyağ 0,73 0,00 -38,97 Altınyunus Çeşme 4,40 2,09 -12,87 Anadolu Cam 2,60 4,42 1,84 Anadolu Efes 20,68 0,10 -13,14 Anadolu Grubu Holding 10,90 -0,18 -53,80 Anadolu Hayat Emek. 5,85 0,00 -25,16 Anadolu Isuzu 6,61 1,38 -27,36 Anadolu Sigorta 4,16 -2,58 38,15 Anel Elektrik 1,62 3,85 -53,96 Arçelik 15,60 2,30 -24,90 Arena Bilgisayar 4,09 0,99 -3,31 Armada Bilgisayar 9,29 0,00 37,02 Arsan Tekstil 1,62 1,89 -7,43 Artı Yatırım Holding 0,91 1,11 -3,19 Aselsan 23,98 2,22 -24,35 Aslan Çimento 28,08 0,65 -25,28 Ata GMYO 3,89 -0,26 -18,79 Atakule GMYO 1,53 0,66 -25,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,23 0,00 -53,06 Atlas Yat. Ort. 1,06 -3,64 8,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,66 -0,52 -34,00 Avrasya GMYO 0,92 0,00 -41,77 Avrasya Petrol ve Tur. 1,13 -0,88 -32,74 Avrasya Stratejik GMYF 1.238,10 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,80 -3,74 47,54 Ayen Enerji 2,55 1,19 -47,20 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,46 0,69 -10,89 Aygaz 11,56 0,26 -20,25 Bagfaş 4,78 -0,21 -54,48 Bak Ambalaj 4,64 1,09 -4,69 Balatacılar Balatacılık 0,32 0,00 -42,86 Bantaş Ambalaj 1,50 2,04 -63,33 Banvit 10,56 1,54 -50,70 Baştaş Başkent Çimento 2,05 -0,49 -13,39 Batı Çimento 2,61 -2,61 -40,56 Batısöke Çimento 1,16 2,65 -30,10 Bera Holding 2,04 -1,45 -34,19 Berkosan Yalıtım 1,71 -1,16 -23,32 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 -0,61 -60,15 Beyaz Filo 2,67 -1,48 -92,06 Bilici Yatırım 1,36 1,49 -8,18 Bim Mağazalar 87,60 0,23 15,20 Bimeks 0,07 16,67 -75,00 Birko Mensucat 0,31 0,00 -24,39 Birlik Mensucat 0,92 3,37 -34,75 Bizim Mağazaları 6,54 0,31 -15,06 Bolu Çimento 3,37 1,20 -29,35 Bomonti Elektrik 0,48 2,13 -55,56 Borusan Mannesmann 7,58 0,93 -31,36 Borusan Yat. Paz. 37,86 -0,21 -12,26 Bosch Fren Sistemleri 164,50 1,04 -10,20 Bossa 5,87 2,26 44,94 Boyner Perakende Yat. 4,30 4,88 -1,92 Brisa 6,19 1,14 -14,86 Burçelik 3,12 2,30 -18,96 Burçelik Vana 1,57 -0,63 -10,29 Bursa Çimento 4,44 0,45 -12,32 Carrefoursa 3,61 4,03 -35,30 Coca Cola İçecek 30,64 5,66 -8,52 Cosmos Yat. Holding 0,94 -2,08 -19,66 Credıtwest Faktorıng 1,27 1,60 13,92 Çelebi 56,20 -1,83 64,95 Çelik Halat 5,33 0,38 42,52 Çemaş Döküm 0,75 -6,25 -59,46 Çemtaş 6,44 2,06 59,45 Çimbeton 26,58 1,76 -28,01 Çimentaş 8,35 -1,42 -27,96 Çimsa 7,33 1,24 -44,45 Çuhadaroğlu Metal 1,77 1,14 -39,59 Dagi Giyim 1,32 0,00 -41,85 Dagi Yatırım Holding 0,99 -1,00 -30,77 Dardanel 1,10 -4,35 -43,59 Datagate Bilgisayar 4,08 2,51 -58,03 Demirören Gazetecilik 13,71 2,01 422,28 Demısaş Döküm 2,52 0,40 81,49 Denge Holding 1,18 -0,84 -37,63 Deniz GMYO 3,14 5,37 16,30 Denizbank 14,20 19,93 286,92 Denizli Cam 12,20 -1,21 2,78 Derimod 8,75 0,46 16,51 Desa Deri 1,78 1,14 76,24 Despec Bilgisayar 3,28 2,82 -8,64 Deva Holding 3,35 1,82 -23,52 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 0,00 -38,46 Ditaş Doğan 5,57 0,18 -7,11 DO-CO 500,50 2,06 142,22 Doğan Burda 3,32 1,22 0,00 Doğan Holding 1,09 0,00 25,29 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 0,68 -59,34 Doğusan 2,44 -4,69 67,12 Doğuş GMYO 2,30 5,02 -29,01 Doğuş Otomotiv 4,16 1,22 -44,82 Döktaş Dökümcülük 8,50 2,53 -22,73 Duran Doğan Basım 5,03 2,24 33,42 Dyo Boya 2,95 -0,34 -61,24 Eczacıbaşı İlaç 2,82 1,81 -32,54 Eczacıbaşı Yatırım 7,20 0,42 -28,21 Edip Gayrimenkul 0,73 -5,19 -38,14 Ege Endüstri 352,50 1,32 17,53 Ege Gübre 21,92 0,64 -14,11 Ege Profil 8,93 -0,22 -7,58 Ege Seramik 3,29 3,46 -24,73 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 4,08 8,51 -12,82 Ekiz Kimya 0,29 -3,33 -49,12 Emek Elektrik 1,00 0,00 -36,54 Eminiş Ambalaj 1,37 -4,20 -70,47 Emlak Konut GMYO 1,54 0,65 -40,71 Enerjisa Enerji 5,19 -1,70 Enka İnşaat 4,61 -0,65 -14,22 Erbosan 63,00 1,53 -20,57 Ereğli Demir Çelik 7,64 2,14 -18,20 Ersu Gıda 0,92 1,10 -29,77 Escort Teknoloji 0,74 0,00 -41,27 Etiler Gıda 2,16 -0,46 -53,94 Euro Kapital Yat. Ort. 0,77 -2,53 -29,81 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 -2,94 -29,23 Euro Yat. Ort. 0,66 -1,49 -20,78 Euro Yatırım Holding 0,55 -5,17 -9,84 Fenerbahçe Futbol 6,82 -1,02 -58,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 0,37 -80,38 F-M İzmit Piston 16,94 1,26 35,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,62 4,62 -26,42 Ford Otosan 52,15 2,05 -8,20 Formet Çelik Kapı 1,40 19,66 Frigo Pak Gıda 1,72 -3,91 81,05 Galatasaray Sportif 1,20 -0,83 -42,79 Garanti Bankası 8,32 3,87 -19,04 Garanti Faktoring 1,96 1,03 -39,88 Garanti Yat. Ort. 0,71 -2,74 1,22 Gedik Y. Men. Değ. 3,13 -2,19 24,21 Gedik Yatırım Holding 2,45 -1,21 77,54 Gediz Ambalaj 4,26 -0,70 17,84 Gentaş 1,78 0,00 18,66 Gersan Elektrik 3,01 2,38 -36,09 Global Men. Değ. 0,48 4,35 6,67 Global Yat. Holding 2,94 2,08 -18,56 Good-Year 3,50 1,16 -15,83 Göltaş Çimento 37,70 1,67 -41,35 Gözde Girişim 2,74 1,86 -51,59 GSD Denizcilik 1,29 4,88 -4,44 GSD Holding 0,81 2,53 12,50 Gübre Fabrik. 2,83 1,80 -33,10 Güler Yat. Holding 1,06 1,92 -8,62 Güneş Sigorta 1,54 0,65 -6,67 Halk GMYO 0,73 -1,35 -20,02 Halk Sigorta 1,10 -1,79 -17,40 Hatay Tekstil 3,87 -0,51 -22,13 Hedef Girişim 1,17 3,54 -41,11 Hektaş 9,23 1,10 31,86 HUB Girişim 1,80 -2,17 51,26 Hürriyet Gzt. 0,94 0,00 -29,85 ICBC Turkey Bank 5,54 -4,15 21,49 İdealist Danışmanlık 11,20 4,58 86,67 İdealist GMYO 1,59 0,00 -22,06 İhlas Ev Aletleri 0,31 -3,13 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,28 1,59 -34,69 İhlas Gazetecilik 0,74 2,78 -37,29 İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,49 1,48 -46,28 Info Yatırım 1,05 -0,94 -11,02 İntema 19,19 0,89 -21,16 İpek Doğal Enerji 5,46 -0,73 1,68 İskenderun Demir Çelik 5,76 3,78 18,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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