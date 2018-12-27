FİNANS

Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 18:35 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,42 -5,47 87,60 Acıpayam Selüloz 3,38 -1,46 30,47 Adana Çimento (A) 6,00 0,17 12,03 Adana Çimento (B) 4,07 0,00 8,35 Adana Çimento (C) 1,39 -1,42 77,21 Adel Kalemcilik 10,99 0,18 -29,21 Adese Alışveriş Ticaret 2,57 -19,94 29,15 Afyon Çimento 4,56 -0,87 -41,39 Ak Enerji 0,63 0,00 -30,77 Akbank 6,83 0,44 -27,68 Akçansa 7,09 0,00 -30,74 Akdenız Güvenlık Hız. 1,97 -2,96 -62,86 Akfen GMYO 1,57 0,64 -34,85 Akın Tekstil 9,23 -1,81 -34,59 Akiş GMYO 2,58 0,39 -7,59 Akmerkez GMYO 16,19 0,12 -13,18 Aksa 7,46 -1,32 -37,75 Aksa Enerji 2,70 -2,53 -34,62 Aksigorta 3,67 -0,27 21,01 Aksu Enerji 7,75 0,00 46,24 Alarko Carrıer 39,60 0,35 -31,16 Alarko GMYO 45,16 -1,40 -8,21 Alarko Holding 2,03 0,00 -42,13 Albaraka Türk 1,22 -3,17 -18,86 Alcatel Lucent Teletaş 5,81 -0,68 -27,19 Alkim Kağıt 4,05 -0,74 -12,64 Alkim Kimya 22,32 -1,24 -5,86 Altınyağ 0,47 -2,08 -60,71 Altınyunus Çeşme 4,15 -0,95 -17,82 Anadolu Cam 2,55 -1,92 -0,11 Anadolu Efes 20,62 -0,48 -13,39 Anadolu Grubu Holding 10,65 -2,29 -54,86 Anadolu Hayat Emek. 5,85 0,34 -25,16 Anadolu Isuzu 6,19 -1,12 -31,98 Anadolu Sigorta 4,13 0,00 37,15 Anel Elektrik 1,59 -0,63 -54,81 Arçelik 15,48 -0,13 -25,48 Arena Bilgisayar 4,09 -0,73 -3,31 Armada Bilgisayar 9,10 0,00 34,22 Arsan Tekstil 1,60 -1,23 -8,57 Artı Yatırım Holding 0,88 0,00 -6,38 Aselsan 24,10 0,25 -23,97 Aslan Çimento 27,74 -1,00 -26,19 Ata GMYO 3,99 -0,50 -16,70 Atakule GMYO 1,48 0,00 -27,80 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,20 -9,09 -59,18 Atlas Yat. Ort. 0,90 -8,16 -8,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,65 -0,13 -34,08 Avrasya GMYO 0,89 -1,11 -43,67 Avrasya Petrol ve Tur. 1,10 0,92 -34,52 Avrasya Stratejik GMYF 1.243,60 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,16 -13,94 77,05 Ayen Enerji 2,51 -0,79 -48,03 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,48 -0,67 -9,66 Aygaz 11,65 1,75 -19,63 Bagfaş 4,80 0,00 -54,29 Bak Ambalaj 4,96 -0,80 1,88 Balatacılar Balatacılık 0,34 3,03 -39,29 Bantaş Ambalaj 1,59 0,00 -61,12 Banvit 10,80 -3,83 -49,58 Baştaş Başkent Çimento 2,01 -0,50 -15,08 Batı Çimento 2,43 1,25 -44,66 Batısöke Çimento 1,12 -0,88 -32,51 Bera Holding 2,07 -0,48 -33,23 Berkosan Yalıtım 1,73 0,00 -22,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 0,00 -60,88 Beyaz Filo 2,97 6,45 -91,16 Bilici Yatırım 1,36 -0,73 -8,18 Bim Mağazalar 87,40 3,13 14,94 Bimeks 0,06 -14,29 -78,57 Birko Mensucat 0,29 -3,33 -29,27 Birlik Mensucat 1,04 1,96 -26,24 Bizim Mağazaları 6,26 -2,49 -18,70 Bolu Çimento 3,42 1,48 -28,30 Bomonti Elektrik 0,48 0,00 -55,56 Borusan Mannesmann 7,78 -0,77 -29,55 Borusan Yat. Paz. 37,50 -0,05 -13,09 Bosch Fren Sistemleri 162,40 0,19 -11,34 Bossa 6,45 0,31 59,26 Boyner Perakende Yat. 4,04 4,94 -7,85 Brisa 6,26 0,32 -13,89 Burçelik 3,07 -0,65 -20,26 Burçelik Vana 1,50 -1,32 -14,29 Bursa Çimento 4,40 0,00 -13,11 Carrefoursa 3,48 0,87 -37,63 Coca Cola İçecek 30,72 1,05 -8,28 Cosmos Yat. Holding 0,92 0,00 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,01 -1,94 16,62 Çelebi 62,55 4,60 83,59 Çelik Halat 5,34 0,75 42,79 Çemaş Döküm 0,73 -3,95 -60,54 Çemtaş 5,83 -1,19 44,35 Çimbeton 26,84 -2,68 -27,30 Çimentaş 10,89 1,78 -6,04 Çimsa 7,46 -1,84 -43,46 Çuhadaroğlu Metal 1,79 1,70 -38,91 Dagi Giyim 1,30 0,78 -42,73 Dagi Yatırım Holding 1,07 -5,31 -25,17 Dardanel 1,10 -3,51 -43,59 Datagate Bilgisayar 3,96 0,51 -59,26 Demirören Gazetecilik 10,46 19,95 298,47 Demısaş Döküm 2,50 0,00 80,05 Denge Holding 1,09 -1,80 -42,39 Deniz GMYO 3,08 -0,65 14,07 Denizbank 18,05 1,98 391,83 Denizli Cam 11,46 0,97 -3,45 Derimod 8,60 0,00 14,51 Desa Deri 1,91 -3,05 89,11 Despec Bilgisayar 3,17 -0,94 -11,70 Deva Holding 3,25 -0,31 -25,80 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -1,37 -38,46 Ditaş Doğan 5,28 -0,75 -11,94 DO-CO 481,00 -1,03 132,78 Doğan Burda 3,07 -1,92 -7,53 Doğan Holding 1,03 -0,96 18,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 -0,80 -65,93 Doğusan 2,42 0,41 65,75 Doğuş GMYO 2,13 -0,93 -34,26 Doğuş Otomotiv 4,22 -1,63 -44,02 Döktaş Dökümcülük 8,29 -3,83 -24,64 Duran Doğan Basım 5,04 0,20 33,69 Dyo Boya 2,89 -1,03 -62,02 Eczacıbaşı İlaç 2,70 -1,82 -35,41 Eczacıbaşı Yatırım 7,20 0,42 -28,21 Edip Gayrimenkul 0,75 1,35 -36,44 Ege Endüstri 339,00 -0,32 13,03 Ege Gübre 21,76 0,46 -14,74 Ege Profil 8,93 0,79 -7,58 Ege Seramik 3,27 0,31 -25,19 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 3,78 -3,08 -19,23 Ekiz Kimya 0,33 3,13 -42,11 Emek Elektrik 0,98 1,03 -37,81 Eminiş Ambalaj 1,18 0,00 -74,57 Emlak Konut GMYO 1,53 -1,92 -41,10 Enerjisa Enerji 5,01 -0,40 Enka İnşaat 4,52 0,00 -15,89 Erbosan 62,50 -0,56 -21,20 Ereğli Demir Çelik 7,11 -2,20 -23,87 Ersu Gıda 0,90 0,00 -31,30 Escort Teknoloji 0,76 -3,80 -39,68 Etiler Gıda 2,15 -0,46 -54,16 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -4,11 -36,19 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -3,03 -31,37 Euro Yat. Ort. 0,63 -3,08 -24,38 Euro Yatırım Holding 0,53 -3,64 -13,11 Fenerbahçe Futbol 6,83 -0,29 -58,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 9,68 -77,84 F-M İzmit Piston 17,09 1,42 36,40 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,25 -5,80 -33,94 Ford Otosan 50,55 -1,37 -11,01 Formet Çelik Kapı 1,27 -1,55 Frigo Pak Gıda 1,69 -7,65 77,89 Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84 Garanti Bankası 8,07 0,62 -21,47 Garanti Faktoring 1,99 0,51 -38,96 Garanti Yat. Ort. 0,82 10,81 16,90 Gedik Y. Men. Değ. 3,22 1,26 27,78 Gedik Yatırım Holding 2,39 -0,42 73,19 Gediz Ambalaj 4,09 -0,24 13,14 Gentaş 1,79 -3,24 19,33 Gersan Elektrik 3,04 4,47 -35,46 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 3,04 2,01 -15,79 Good-Year 3,40 -0,29 -18,23 Göltaş Çimento 12,72 0,08 -50,53 Gözde Girişim 2,67 -0,37 -52,83 GSD Denizcilik 1,18 -0,84 -12,59 GSD Holding 0,79 -1,25 9,72 Gübre Fabrik. 2,97 -2,62 -29,79 Güler Yat. Holding 1,05 -1,87 -9,48 Güneş Sigorta 1,49 0,68 -9,70 Halk GMYO 0,69 -2,82 -24,40 Halk Sigorta 1,11 0,91 -16,65 Hatay Tekstil 3,98 -4,56 -19,92 Hedef Girişim 1,14 -0,87 -42,62 Hektaş 9,14 -0,65 30,57 HUB Girişim 1,89 3,28 58,82 Hürriyet Gzt. 0,95 3,26 -29,10 ICBC Turkey Bank 5,01 -1,18 9,87 İdealist Danışmanlık 10,60 1,44 76,67 İdealist GMYO 1,62 -1,22 -20,59 İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,24 0,00 -36,73 İhlas Gazetecilik 0,65 -12,16 -44,92 İhlas Holding 0,32 -8,57 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,33 -2,94 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,46 0,00 -46,57 Info Yatırım 1,03 0,98 -12,71 İntema 18,70 -0,16 -23,17 İpek Doğal Enerji 5,28 1,54 -1,68 İskenderun Demir Çelik 5,65 -1,40 15,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi
Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (1)

En Çok Okunan Haberler

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

82 yıllık hayal gerçek oluyor! O süre 25 dakika kısalacak

82 yıllık hayal gerçek oluyor! O süre 25 dakika kısalacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Tek tek açıkladılar! İşte ödeyeceğimiz ücretler

Tek tek açıkladılar! İşte ödeyeceğimiz ücretler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi

'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 

TİM / Gülle: 2019’da daha çok ihracat konuşacağız

TİM / Gülle: 2019’da daha çok ihracat konuşacağız

Kızılay'a destek için 'Altın Katılım Fonu' kuruldu

Kızılay'a destek için 'Altın Katılım Fonu' kuruldu

Ayık: Kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmalıyız

Ayık: Kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmalıyız

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.