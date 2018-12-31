Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,95 -10,55 51,16 Acıpayam Selüloz 3,26 0,31 25,84 Adana Çimento (A) 6,05 0,83 12,96 Adana Çimento (B) 4,11 0,74 9,41 Adana Çimento (C) 1,41 1,44 79,76 Adel Kalemcilik 11,00 0,09 -29,15 Adese Alışveriş Ticaret 2,34 5,41 17,59 Afyon Çimento 4,59 0,44 -41,00 Ak Enerji 0,63 1,61 -30,77 Akbank 6,86 0,29 -27,36 Akçansa 7,35 2,94 -28,20 Akdenız Güvenlık Hız. 2,01 1,60 -61,88 Akfen GMYO 1,65 5,77 -31,54 Akın Tekstil 9,45 1,50 -33,03 Akiş GMYO 2,56 1,19 -8,30 Akmerkez GMYO 16,37 -0,18 -12,22 Aksa 7,46 0,27 -37,75 Aksa Enerji 2,68 -1,11 -35,11 Aksigorta 3,66 -1,08 20,68 Aksu Enerji 7,72 -0,52 45,68 Alarko Carrıer 39,36 -0,15 -31,57 Alarko GMYO 44,92 -0,97 -8,70 Alarko Holding 2,07 2,48 -40,99 Albaraka Türk 1,22 0,00 -18,86 Alcatel Lucent Teletaş 5,76 -0,52 -27,82 Alkim Kağıt 4,15 2,22 -10,48 Alkim Kimya 23,70 3,04 -0,04 Altınyağ 0,44 7,32 -63,21 Altınyunus Çeşme 4,15 0,00 -17,82 Anadolu Cam 2,68 4,28 4,98 Anadolu Efes 20,60 0,59 -13,48 Anadolu Grubu Holding 10,24 -2,75 -56,59 Anadolu Hayat Emek. 6,01 2,74 -23,11 Anadolu Isuzu 6,18 0,32 -32,09 Anadolu Sigorta 4,12 -0,72 36,82 Anel Elektrik 1,62 3,18 -53,96 Arçelik 15,79 1,87 -23,98 Arena Bilgisayar 4,41 2,08 4,26 Armada Bilgisayar 9,29 2,20 37,02 Arsan Tekstil 1,62 1,89 -7,43 Artı Yatırım Holding 0,87 -1,14 -7,45 Aselsan 24,08 0,75 -24,03 Aslan Çimento 28,16 0,93 -25,07 Ata GMYO 4,01 1,01 -16,28 Atakule GMYO 1,49 1,36 -27,32 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,18 0,00 -63,27 Atlas Yat. Ort. 0,86 14,39 -6,62 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,67 1,05 -33,91 Avrasya GMYO 0,88 2,33 -44,30 Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 0,00 -35,71 Avrasya Stratejik GMYF 1.246,30 0,17 Avrupa Yatırım Holding 2,43 3,40 99,18 Ayen Enerji 2,35 -5,62 -51,35 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,42 -4,05 -13,33 Aygaz 11,33 -0,70 -21,84 Bagfaş 4,82 0,21 -54,10 Bak Ambalaj 5,07 0,60 4,14 Balatacılar Balatacılık 0,33 -5,71 -41,07 Bantaş Ambalaj 1,51 -1,95 -63,08 Banvit 10,79 0,94 -49,63 Baştaş Başkent Çimento 2,02 0,00 -14,65 Batı Çimento 2,41 -0,41 -45,12 Batısöke Çimento 1,09 -0,91 -34,31 Bera Holding 2,06 0,00 -33,55 Berkosan Yalıtım 1,81 -2,16 -18,83 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 1,25 -60,39 Beyaz Filo 2,73 -0,36 -91,88 Bilici Yatırım 1,36 0,74 -8,18 Bim Mağazalar 87,00 1,87 14,41 Bimeks 0,06 -14,29 -78,57 Birko Mensucat 0,30 7,14 -26,83 Birlik Mensucat 1,17 11,43 -17,02 Bizim Mağazaları 6,80 3,34 -11,69 Bolu Çimento 3,43 0,59 -28,09 Bomonti Elektrik 0,48 0,00 -55,56 Borusan Mannesmann 7,80 0,52 -29,37 Borusan Yat. Paz. 37,62 0,27 -12,81 Bosch Fren Sistemleri 162,00 0,06 -11,56 Bossa 7,12 4,55 75,80 Boyner Perakende Yat. 3,94 0,25 -10,14 Brisa 6,33 1,77 -12,93 Burçelik 3,21 3,88 -16,62 Burçelik Vana 1,48 1,37 -15,43 Bursa Çimento 4,40 0,00 -13,11 Carrefoursa 3,48 -0,29 -37,63 Coca Cola İçecek 30,88 2,59 -7,80 Cosmos Yat. Holding 0,97 1,04 -17,09 Credıtwest Faktorıng 1,04 4,00 20,08 Çelebi 63,40 1,28 86,08 Çelik Halat 6,00 2,39 60,44 Çemaş Döküm 0,76 1,33 -58,92 Çemtaş 6,08 4,83 50,54 Çimbeton 28,60 -8,51 -22,54 Çimentaş 12,70 -2,76 9,58 Çimsa 7,55 1,62 -42,78 Çuhadaroğlu Metal 1,78 0,56 -39,25 Dagi Giyim 1,24 -2,36 -45,37 Dagi Yatırım Holding 1,01 0,00 -29,37 Dardanel 1,10 -2,65 -43,59 Datagate Bilgisayar 4,28 8,63 -55,97 Demirören Gazetecilik 9,60 -4,95 265,71 Demısaş Döküm 2,48 0,40 78,61 Denge Holding 1,16 6,42 -38,69 Deniz GMYO 3,04 1,33 12,59 Denizbank 19,10 4,83 420,44 Denizli Cam 11,52 0,35 -2,95 Derimod 8,67 0,35 15,45 Desa Deri 1,73 -4,95 71,29 Despec Bilgisayar 3,28 3,80 -8,64 Deva Holding 3,29 0,92 -24,89 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 9,86 -33,33 Ditaş Doğan 5,48 0,92 -8,61 DO-CO 478,80 0,02 131,72 Doğan Burda 3,01 0,00 -9,34 Doğan Holding 1,02 0,99 17,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 0,83 -66,48 Doğusan 2,41 0,00 65,07 Doğuş GMYO 2,11 -0,47 -34,88 Doğuş Otomotiv 4,34 2,12 -42,43 Döktaş Dökümcülük 8,15 -2,28 -25,91 Duran Doğan Basım 5,10 2,00 35,28 Dyo Boya 2,90 1,40 -61,89 Eczacıbaşı İlaç 2,73 0,37 -34,69 Eczacıbaşı Yatırım 7,20 0,56 -28,21 Edip Gayrimenkul 0,77 1,32 -34,75 Ege Endüstri 344,00 1,33 14,70 Ege Gübre 21,70 0,46 -14,97 Ege Profil 8,87 0,11 -8,21 Ege Seramik 3,35 1,82 -23,36 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 8,33 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 4,35 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00 Egeplast 3,84 -2,54 -17,95 Ekiz Kimya 0,33 -2,94 -42,11 Emek Elektrik 0,98 1,03 -37,81 Eminiş Ambalaj 1,17 0,00 -74,78 Emlak Konut GMYO 1,50 -1,32 -42,25 Enerjisa Enerji 5,10 1,80 Enka İnşaat 4,58 2,00 -14,78 Erbosan 62,40 0,56 -21,32 Ereğli Demir Çelik 7,22 1,55 -22,69 Ersu Gıda 0,92 3,37 -29,77 Escort Teknoloji 0,76 1,33 -39,68 Etiler Gıda 2,13 -0,93 -54,58 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 2,90 -35,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 1,59 -31,37 Euro Yat. Ort. 0,63 1,61 -24,38 Euro Yatırım Holding 0,55 1,85 -9,84 Fenerbahçe Futbol 6,92 1,47 -57,58 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,66 -2,21 -80,74 F-M İzmit Piston 17,25 0,35 37,68 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,42 4,27 -30,49 Ford Otosan 50,00 -1,28 -11,98 Formet Çelik Kapı 1,27 -1,55 Frigo Pak Gıda 1,70 -1,73 78,95 Galatasaray Sportif 1,24 1,64 -40,88 Garanti Bankası 7,96 0,00 -22,54 Garanti Faktoring 1,98 0,00 -39,26 Garanti Yat. Ort. 0,79 0,00 12,62 Gedik Y. Men. Değ. 3,22 1,26 27,78 Gedik Yatırım Holding 2,35 2,17 70,29 Gediz Ambalaj 4,15 0,97 14,80 Gentaş 1,77 -0,56 17,99 Gersan Elektrik 3,53 14,61 -25,05 Global Men. Değ. 0,47 0,00 4,44 Global Yat. Holding 2,99 0,00 -17,17 Good-Year 3,44 1,18 -17,27 Göltaş Çimento 12,43 -0,32 -51,65 Gözde Girişim 2,67 0,00 -52,83 GSD Denizcilik 1,15 0,00 -14,81 GSD Holding 0,80 1,27 11,11 Gübre Fabrik. 2,96 -1,33 -30,02 Güler Yat. Holding 1,07 0,00 -7,76 Güneş Sigorta 1,50 1,35 -9,09 Halk GMYO 0,70 1,45 -23,31 Halk Sigorta 1,10 -3,51 -17,40 Hatay Tekstil 3,95 3,13 -20,52 Hedef Girişim 1,16 2,65 -41,61 Hektaş 9,27 0,98 32,43 HUB Girişim 1,88 0,00 57,98 Hürriyet Gzt. 0,93 0,00 -30,60 ICBC Turkey Bank 4,93 0,41 8,11 İdealist Danışmanlık 10,80 1,89 80,00 İdealist GMYO 1,63 0,00 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,33 6,45 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,05 0,00 -46,43 İhlas Gazetecilik 0,61 3,39 -48,31 İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,97 6,04 -41,58 Info Yatırım 1,03 0,00 -12,71 İntema 18,63 0,11 -23,46 İpek Doğal Enerji 5,37 1,70 0,00 İskenderun Demir Çelik 5,66 0,35 16,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

