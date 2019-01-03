Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,96 -7,11 0,51 Acıpayam Selüloz 3,10 -3,43 -4,91 Adana Çimento (A) 5,88 -1,84 -2,81 Adana Çimento (B) 4,01 -1,47 -2,43 Adana Çimento (C) 1,40 -1,41 -0,71 Adel Kalemcilik 10,56 -2,94 -4,00 Adese Alışveriş Ticaret 2,27 -1,73 -2,99 Afyon Çimento 4,51 -0,22 -1,74 Ak Enerji 0,58 -4,92 -7,94 Akbank 5,52 -1,16 -6,20 Akçansa 7,14 -0,83 -2,86 Akdenız Güvenlık Hız. 1,95 -1,02 -2,99 Akfen GMYO 1,72 0,58 4,24 Akın Tekstil 9,23 -0,97 -2,33 Akiş GMYO 2,53 -0,39 -1,17 Akmerkez GMYO 16,10 -1,17 -1,65 Aksa 7,27 -1,62 -2,55 Aksa Enerji 2,57 -0,39 -4,10 Aksigorta 3,59 -0,55 -1,91 Aksu Enerji 7,33 -2,66 -5,05 Alarko Carrıer 38,50 -0,52 -2,18 Alarko GMYO 43,00 -2,05 -4,27 Alarko Holding 1,91 -4,02 -7,73 Albaraka Türk 1,21 -2,42 -0,82 Alcatel Lucent Teletaş 5,48 -2,32 -4,86 Alkim Kağıt 4,00 -2,44 -3,61 Alkim Kimya 22,00 -3,93 -7,17 Altınyağ 0,40 -4,76 -9,09 Altınyunus Çeşme 4,08 -0,97 -1,69 Anadolu Cam 2,46 -4,28 -8,21 Anadolu Efes 19,53 -3,12 -5,19 Anadolu Grubu Holding 10,12 -2,13 -1,17 Anadolu Hayat Emek. 5,76 -0,52 -4,16 Anadolu Isuzu 5,89 -2,81 -4,69 Anadolu Sigorta 4,14 0,00 0,49 Anel Elektrik 1,54 -2,53 -4,94 Arçelik 14,55 -4,53 -7,85 Arena Bilgisayar 4,25 1,43 -3,63 Armada Bilgisayar 9,14 -0,65 -1,61 Arsan Tekstil 1,56 -1,27 -3,70 Artı Yatırım Holding 0,88 0,00 1,15 Aselsan 22,62 -3,74 -6,06 Aslan Çimento 27,52 -0,79 -2,27 Ata GMYO 3,95 -1,00 -1,50 Atakule GMYO 1,41 -2,76 -5,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,24 20,00 33,33 Atlas Yat. Ort. 0,89 2,30 3,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,60 0,26 -0,91 Avrasya GMYO 0,85 -2,30 -3,41 Avrasya Petrol ve Tur. 1,07 -0,93 -0,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.247,10 0,01 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,25 -3,85 -7,41 Ayen Enerji 2,23 -2,62 -5,11 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,45 0,00 2,11 Aygaz 11,33 -0,18 0,00 Bagfaş 4,68 -2,70 -2,90 Bak Ambalaj 4,75 -3,65 -6,31 Balatacılar Balatacılık 0,34 3,03 3,03 Bantaş Ambalaj 1,48 0,68 -1,99 Banvit 10,21 -1,26 -5,38 Baştaş Başkent Çimento 1,98 0,00 -1,98 Batı Çimento 2,36 -1,26 -2,07 Batısöke Çimento 1,04 -1,89 -4,59 Bera Holding 2,04 -3,32 -0,97 Berkosan Yalıtım 1,69 -2,31 -6,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 -1,88 -3,09 Beyaz Filo 2,69 2,28 -1,47 Bilici Yatırım 1,33 -1,48 -2,21 Bim Mağazalar 86,00 1,71 -1,15 Bimeks 0,06 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,28 -3,45 -6,67 Birlik Mensucat 1,14 3,64 -2,56 Bizim Mağazaları 6,16 -2,99 -9,41 Bolu Çimento 3,38 0,30 -1,46 Bomonti Elektrik 0,46 -2,13 -4,17 Borusan Mannesmann 7,58 -2,19 -2,82 Borusan Yat. Paz. 37,52 0,05 -0,27 Bosch Fren Sistemleri 158,00 -1,31 -2,47 Bossa 7,35 6,06 3,23 Boyner Perakende Yat. 3,92 -1,51 -0,51 Brisa 6,05 -2,73 -4,42 Burçelik 3,13 -1,57 -2,49 Burçelik Vana 1,53 0,66 3,38 Bursa Çimento 4,27 -2,29 -2,95 Carrefoursa 3,28 -3,81 -5,75 Coca Cola İçecek 29,34 -2,65 -4,99 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25 Credıtwest Faktorıng 0,98 -2,00 -5,77 Çelebi 59,15 -2,31 -6,70 Çelik Halat 5,55 -3,48 -7,50 Çemaş Döküm 0,84 -1,18 10,53 Çemtaş 5,75 -3,52 -5,43 Çimbeton 27,92 -1,55 -2,38 Çimentaş 12,10 -2,50 -4,72 Çimsa 7,16 -2,72 -5,17 Çuhadaroğlu Metal 1,80 1,69 1,12 Dagi Giyim 1,22 -1,61 -1,61 Dagi Yatırım Holding 1,04 -2,80 2,97 Dardanel 1,10 -2,65 0,00 Datagate Bilgisayar 3,93 -4,61 -8,18 Demirören Gazetecilik 9,62 3,44 0,21 Demısaş Döküm 2,33 -4,12 -6,05 Denge Holding 1,08 -3,57 -6,90 Deniz GMYO 2,98 -0,67 -1,97 Denizbank 19,84 1,80 3,87 Denizli Cam 11,09 0,54 -3,73 Derimod 8,60 0,12 -0,81 Desa Deri 1,69 -3,43 -2,31 Despec Bilgisayar 2,96 -5,73 -9,76 Deva Holding 3,10 -4,32 -5,78 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -3,90 -5,13 Ditaş Doğan 5,24 -2,24 -4,38 DO-CO 509,00 2,41 6,31 Doğan Burda 2,99 -2,61 -0,66 Doğan Holding 0,95 -4,04 -6,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 -0,78 4,10 Doğusan 2,51 4,15 4,15 Doğuş GMYO 2,08 -1,42 -1,42 Doğuş Otomotiv 4,16 -2,12 -4,15 Döktaş Dökümcülük 7,80 -2,50 -4,29 Duran Doğan Basım 5,28 -0,94 3,53 Dyo Boya 2,87 -1,03 -1,03 Eczacıbaşı İlaç 2,59 -2,63 -5,13 Eczacıbaşı Yatırım 7,04 -1,68 -2,22 Edip Gayrimenkul 0,75 -1,32 -2,60 Ege Endüstri 324,00 -2,96 -5,81 Ege Gübre 21,20 -3,55 -2,30 Ege Profil 8,82 0,46 -0,56 Ege Seramik 3,16 -4,53 -5,67 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 0,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -10,00 Egeplast 3,94 0,00 2,60 Ekiz Kimya 0,32 0,00 -3,03 Emek Elektrik 0,95 -1,04 -3,06 Eminiş Ambalaj 1,16 -1,69 -0,85 Emlak Konut GMYO 1,41 -4,73 -6,00 Enerjisa Enerji 4,90 -0,61 -3,92 Enka İnşaat 4,52 -2,59 -1,31 Erbosan 58,60 -3,22 -6,09 Ereğli Demir Çelik 7,07 1,00 -2,08 Ersu Gıda 0,89 -1,11 -3,26 Escort Teknoloji 0,77 0,00 1,32 Etiler Gıda 2,09 0,00 -1,88 Euro Kapital Yat. Ort. 0,66 -4,35 -7,04 Euro Trend Yat. Ort. 0,58 -6,45 -9,38 Euro Yat. Ort. 0,59 -4,84 -6,35 Euro Yatırım Holding 0,51 -5,56 -7,27 Fenerbahçe Futbol 6,94 -1,70 0,29 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 4,67 1,13 F-M İzmit Piston 16,25 -5,91 -5,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,27 -1,80 -4,39 Ford Otosan 48,14 -1,76 -3,72 Formet Çelik Kapı 1,45 1,40 14,17 Frigo Pak Gıda 1,64 -3,53 -3,53 Galatasaray Sportif 1,20 -2,44 -3,23 Garanti Bankası 7,54 -2,33 -5,28 Garanti Faktoring 1,88 -2,08 -5,05 Garanti Yat. Ort. 0,72 -4,00 -8,86 Gedik Y. Men. Değ. 3,15 -2,48 -2,17 Gedik Yatırım Holding 2,21 -3,91 -5,96 Gediz Ambalaj 4,15 -3,26 0,00 Gentaş 1,71 -3,39 -3,39 Gersan Elektrik 3,16 -5,11 -10,48 Global Men. Değ. 0,47 -6,00 0,00 Global Yat. Holding 2,90 -1,02 -3,01 Good-Year 3,25 -3,27 -5,52 Göltaş Çimento 11,58 -4,46 -6,84 Gözde Girişim 2,60 -0,38 -2,62 GSD Denizcilik 1,13 -4,24 -1,74 GSD Holding 0,76 -2,56 -5,00 Gübre Fabrik. 2,70 -4,93 -8,78 Güler Yat. Holding 1,02 -2,86 -4,67 Güneş Sigorta 1,51 -4,43 0,67 Halk GMYO 0,67 -1,47 -4,29 Halk Sigorta 1,14 -1,72 3,64 Hatay Tekstil 4,00 0,00 1,27 Hedef Girişim 1,11 -2,63 -4,31 Hektaş 8,86 -2,10 -4,42 HUB Girişim 1,86 -1,06 -1,06 Hürriyet Gzt. 0,88 -2,22 -5,38 ICBC Turkey Bank 4,62 -3,35 -6,29 İdealist Danışmanlık 10,55 -1,03 -2,31 İdealist GMYO 1,61 -3,01 -1,23 İhlas Ev Aletleri 0,30 -3,23 -9,09 İhlas Gayrimenkul 1,04 -0,95 -0,95 İhlas Gazetecilik 0,58 -4,92 -4,92 İhlas Holding 0,30 -6,25 -6,25 İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -6,06 İndeks Bilgisayar 5,60 -2,27 -6,20 Info Yatırım 1,00 -0,99 -2,91 İntema 18,43 -0,22 -1,07 İpek Doğal Enerji 5,34 1,52 -0,56 İskenderun Demir Çelik 5,47 -0,73 -3,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

