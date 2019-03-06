Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,58 -0,63 -18,97 Acıpayam Selüloz 4,44 3,02 36,20 Adana Çimento (A) 6,95 2,96 14,88 Adana Çimento (B) 4,75 1,93 15,57 Adana Çimento (C) 1,49 0,00 5,67 Adel Kalemcilik 11,74 -0,17 6,73 Adese Alışveriş Ticaret 2,26 -0,44 -3,42 Afyon Çimento 4,84 -1,63 5,45 Ak Enerji 0,64 -4,48 1,59 Akbank 6,71 -1,61 14,02 Akçansa 7,64 -0,26 3,95 Akdenız Güvenlık Hız. 2,60 -4,06 29,35 Akfen GMYO 1,74 -0,57 5,45 Akın Tekstil 9,34 1,85 -1,16 Akiş GMYO 2,71 1,12 5,86 Akmerkez GMYO 17,01 0,18 3,91 Aksa 9,46 1,18 26,81 Aksa Enerji 3,05 -1,93 13,81 Aksigorta 4,04 1,51 28,69 Aksu Enerji 8,69 0,46 12,56 Alarko Carrıer 43,48 -0,23 10,47 Alarko GMYO 47,56 -1,29 5,88 Alarko Holding 2,88 0,00 39,13 Albaraka Türk 1,78 -6,32 45,90 Alcatel Lucent Teletaş 7,26 -1,89 26,04 Alkim Kağıt 4,40 2,56 6,02 Alkim Kimya 25,66 -1,46 8,27 Altınyağ 0,26 -3,70 -40,91 Altınyunus Çeşme 4,32 0,70 4,10 Anadolu Cam 3,31 0,00 23,51 Anadolu Efes 20,66 2,68 0,29 Anadolu Grubu Holding 13,70 0,74 33,79 Anadolu Hayat Emek. 5,70 -0,18 -5,16 Anadolu Isuzu 7,92 -5,38 28,16 Anadolu Sigorta 4,19 0,24 1,70 Anel Elektrik 1,90 2,70 17,28 Arçelik 20,66 0,29 30,84 Arena Bilgisayar 3,85 6,94 -12,70 Armada Bilgisayar 8,94 9,69 -3,77 Arsan Tekstil 1,78 3,49 9,88 Artı Yatırım Holding 1,00 0,00 14,94 Aselsan 23,88 -1,57 -0,83 Aslan Çimento 28,70 -2,05 1,92 Ata GMYO 3,87 1,04 -3,49 Atakule GMYO 1,27 -0,78 -3,48 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,41 -10,87 127,78 Atlas Yat. Ort. 1,66 1,22 93,02 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,63 -0,69 12,52 Avrasya GMYO 1,42 1,43 61,36 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 1,69 11,11 Avrasya Stratejik GMYF 1.257,80 0,02 0,92 Avrupa Yatırım Holding 2,82 -2,76 16,05 Ayen Enerji 2,91 4,68 23,83 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,51 0,67 6,34 Aygaz 11,63 2,20 2,65 Bagfaş 5,70 -0,18 18,26 Bak Ambalaj 5,06 -0,59 -0,20 Balatacılar Balatacılık 0,39 -4,88 18,18 Bantaş Ambalaj 1,54 -1,28 22,71 Banvit 11,09 0,91 2,78 Baştaş Başkent Çimento 1,92 2,13 -4,95 Batı Çimento 2,51 1,62 4,15 Batısöke Çimento 1,08 0,93 -0,92 Bera Holding 1,91 0,00 -7,28 Berkosan Yalıtım 1,83 1,10 1,10 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 0,00 0,62 Beyaz Filo 4,12 -1,20 50,92 Bilici Yatırım 1,92 -2,04 41,18 Bim Mağazalar 84,50 0,90 -2,87 Bimeks 0,06 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,27 -3,57 -10,00 Birlik Mensucat 0,79 0,00 -32,48 Bizim Mağazaları 8,42 1,32 23,82 Bolu Çimento 3,39 -0,29 -1,17 Bomonti Elektrik 0,95 -1,04 97,92 Borusan Mannesmann 9,92 0,40 27,18 Borusan Yat. Paz. 40,90 -0,78 8,72 Bosch Fren Sistemleri 186,60 6,57 15,19 Bossa 4,58 -1,51 8,94 Boyner Perakende Yat. 4,07 -0,49 3,30 Brisa 7,62 0,53 20,38 Burçelik 3,29 -0,30 2,49 Burçelik Vana 1,60 -1,23 8,11 Bursa Çimento 4,76 -2,66 8,18 Carrefoursa 3,78 1,07 8,62 Coca Cola İçecek 37,10 4,62 20,14 Cosmos Yat. Holding 0,95 -4,04 -2,06 Credıtwest Faktorıng 1,24 -4,62 19,23 Çelebi 67,20 2,44 5,99 Çelik Halat 5,74 -1,03 -4,33 Çemaş Döküm 0,78 0,00 2,63 Çemtaş 6,02 -0,82 -0,99 Çimbeton 31,10 8,51 8,74 Çimentaş 11,49 -1,71 -9,53 Çimsa 7,28 -0,41 -3,58 Çuhadaroğlu Metal 2,37 19,70 33,15 Dagi Giyim 1,42 0,00 14,52 Dagi Yatırım Holding 1,19 0,85 17,82 Dardanel 1,10 0,00 0,00 Datagate Bilgisayar 8,25 -0,72 92,76 Demısaş Döküm 2,90 0,35 16,94 Denge Holding 2,27 0,89 95,69 Deniz GMYO 3,20 0,00 5,26 Denizbank 15,04 -0,99 -21,26 Denizli Cam 11,24 -0,44 -2,43 Derimod 9,21 -1,60 6,23 Desa Deri 1,89 0,00 9,25 Despec Bilgisayar 3,48 -0,57 6,10 Deva Holding 3,92 2,62 19,15 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 -2,82 -11,54 Ditaş Doğan 6,19 -1,59 12,96 DO-CO 447,90 1,08 -6,45 Doğan Burda 3,03 0,00 0,66 Doğan Holding 1,27 0,00 24,51 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 0,00 -1,64 Doğusan 1,87 2,19 -22,41 Doğuş GMYO 2,17 0,46 2,84 Doğuş Otomotiv 5,22 -3,15 20,28 Döktaş Dökümcülük 10,14 0,40 24,42 Duran Doğan Basım 5,98 -2,76 17,25 Dyo Boya 2,88 -1,37 -0,69 Eczacıbaşı İlaç 3,02 -1,63 10,62 Eczacıbaşı Yatırım 7,92 -0,88 10,00 Edip Gayrimenkul 0,72 7,46 -6,49 Ege Endüstri 452,50 -2,27 31,54 Ege Gübre 26,76 6,95 23,32 Ege Profil 13,06 2,43 47,24 Ege Seramik 3,47 -1,42 3,58 Egeli & Co Tarım Girişim 0,16 6,67 23,08 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 -3,03 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,70 -2,63 -3,65 Ekiz Kimya 0,33 0,00 0,00 Emek Elektrik 0,95 0,00 -3,06 Eminiş Ambalaj 1,01 -1,94 -13,68 Emlak Konut GMYO 1,51 -0,66 0,67 Enerjisa Enerji 5,81 -0,68 13,92 Enka İnşaat 4,87 0,21 6,33 Erbosan 67,50 -1,17 8,17 Ereğli Demir Çelik 8,99 1,47 24,52 Ersu Gıda 0,89 0,00 -3,26 Escort Teknoloji 0,67 -2,90 -11,84 Etiler Gıda 2,10 0,48 -1,41 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 -1,35 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 0,00 0,00 Euro Yat. Ort. 0,65 3,17 3,17 Euro Yatırım Holding 0,68 0,00 23,64 Fenerbahçe Futbol 6,95 -0,57 0,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,11 -0,32 16,92 F-M İzmit Piston 17,90 2,29 3,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,75 7,48 68,13 Ford Otosan 54,90 2,43 9,80 Formet Çelik Kapı 5,10 20,00 301,57 Frigo Pak Gıda 1,67 -1,18 -1,76 Galatasaray Sportif 1,43 3,62 15,32 Garanti Bankası 8,83 -0,45 10,93 Garanti Faktoring 3,57 1,13 80,30 Garanti Yat. Ort. 0,67 -1,47 -15,19 Gedik Y. Men. Değ. 3,83 0,26 18,94 Gedik Yatırım Holding 3,22 -0,62 37,02 Gediz Ambalaj 4,70 0,21 13,25 Gentaş 1,97 -1,99 11,30 Gersan Elektrik 2,48 -0,80 1,63 Global Men. Değ. 0,53 3,92 12,77 Global Yat. Holding 3,62 -1,36 21,07 Good-Year 3,54 0,00 2,91 Göltaş Çimento 11,72 -3,93 -5,71 Gözde Girişim 3,73 3,32 39,70 GSD Denizcilik 1,51 1,34 31,30 GSD Holding 1,06 0,95 32,50 Gübre Fabrik. 3,26 1,87 10,14 Güler Yat. Holding 1,08 0,00 0,93 Güneş Sigorta 1,59 1,27 6,00 Halk GMYO 0,75 0,00 7,14 Halk Sigorta 1,14 0,00 3,64 Hatay Tekstil 4,19 -0,95 6,08 Hedef Girişim 1,15 -4,17 -0,86 Hektaş 11,69 -0,09 26,11 HUB Girişim 2,02 0,50 7,45 Hürriyet Gzt. 0,98 -3,92 5,38 ICBC Turkey Bank 4,05 -0,25 -17,85 İdealist Danışmanlık 19,30 -0,31 78,70 İdealist GMYO 2,28 -5,00 39,88 İhlas Ev Aletleri 0,93 19,23 181,82 İhlas Gayrimenkul 0,96 -11,93 2,18 İhlas Gazetecilik 0,77 -10,47 26,23 İhlas Holding 0,48 -5,88 50,00 İhlas Yayın Holding 0,54 -10,00 63,64 İndeks Bilgisayar 8,10 0,50 35,68 Info Yatırım 1,33 -2,21 29,13 İntema 8,14 -0,97 35,74 İpek Doğal Enerji 4,99 -1,96 -7,08 İskenderun Demir Çelik 7,24 -0,14 27,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

