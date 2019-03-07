Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,52 -3,80 -22,05 Acıpayam Selüloz 4,32 -2,70 32,52 Adana Çimento (A) 7,11 2,30 17,52 Adana Çimento (B) 4,93 3,79 19,95 Adana Çimento (C) 1,43 -4,03 1,42 Adel Kalemcilik 11,70 -0,34 6,36 Adese Alışveriş Ticaret 2,22 -1,77 -5,13 Afyon Çimento 4,71 -2,69 2,61 Ak Enerji 0,61 -4,69 -3,17 Akbank 6,51 -2,98 10,62 Akçansa 7,57 -0,92 2,99 Akdenız Güvenlık Hız. 2,53 -2,69 25,87 Akfen GMYO 1,76 1,15 6,67 Akın Tekstil 9,24 -1,07 -2,22 Akiş GMYO 2,63 -2,95 2,73 Akmerkez GMYO 16,94 -0,41 3,48 Aksa 9,12 -3,59 22,25 Aksa Enerji 2,81 -7,87 4,85 Aksigorta 4,06 0,50 29,32 Aksu Enerji 8,69 0,00 12,56 Alarko Carrıer 44,08 1,38 11,99 Alarko GMYO 49,20 3,45 9,53 Alarko Holding 2,85 -1,04 37,68 Albaraka Türk 1,72 -3,37 40,98 Alcatel Lucent Teletaş 7,17 -1,24 24,48 Alkim Kağıt 4,37 -0,68 5,30 Alkim Kimya 25,78 0,47 8,78 Altınyağ 0,26 0,00 -40,91 Altınyunus Çeşme 4,21 -2,55 1,45 Anadolu Cam 3,26 -1,51 21,64 Anadolu Efes 20,66 0,00 0,29 Anadolu Grubu Holding 13,41 -2,12 30,96 Anadolu Hayat Emek. 5,76 1,05 -4,16 Anadolu Isuzu 7,31 -7,70 18,28 Anadolu Sigorta 4,19 0,00 1,70 Anel Elektrik 1,82 -4,21 12,35 Arçelik 20,10 -2,71 27,30 Arena Bilgisayar 3,63 -5,71 -17,69 Armada Bilgisayar 9,20 2,91 -0,97 Arsan Tekstil 1,79 0,56 10,49 Artı Yatırım Holding 0,99 -1,00 13,79 Aselsan 23,00 -3,69 -4,49 Aslan Çimento 28,00 -2,44 -0,57 Ata GMYO 3,92 1,29 -2,24 Atakule GMYO 1,25 -1,57 -5,00 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,41 0,00 127,78 Atlas Yat. Ort. 1,60 -3,61 86,05 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,60 -0,35 12,13 Avrasya GMYO 1,38 -2,82 56,82 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -0,83 10,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.257,90 0,01 0,93 Avrupa Yatırım Holding 2,77 -1,77 13,99 Ayen Enerji 2,95 1,37 25,53 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 0,66 7,04 Aygaz 11,63 0,00 2,65 Bagfaş 5,57 -2,28 15,56 Bak Ambalaj 4,94 -2,37 -2,56 Balatacılar Balatacılık 0,40 2,56 21,21 Bantaş Ambalaj 1,45 -5,84 15,54 Banvit 10,72 -3,34 -0,65 Baştaş Başkent Çimento 1,91 -0,52 -5,45 Batı Çimento 2,45 -2,39 1,66 Batısöke Çimento 1,05 -2,78 -3,67 Bera Holding 1,88 -1,57 -8,74 Berkosan Yalıtım 1,78 -2,73 -1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 0,00 0,62 Beyaz Filo 4,02 -2,43 47,25 Bilici Yatırım 1,89 -1,56 38,97 Bim Mağazalar 86,95 2,90 -0,06 Bimeks 0,06 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,78 -1,27 -33,33 Bizim Mağazaları 8,45 0,36 24,26 Bolu Çimento 3,40 0,29 -0,87 Bomonti Elektrik 0,97 2,11 102,08 Borusan Mannesmann 9,64 -2,82 23,59 Borusan Yat. Paz. 40,78 -0,29 8,40 Bosch Fren Sistemleri 179,60 -3,75 10,86 Bossa 4,52 -1,31 7,51 Boyner Perakende Yat. 4,02 -1,23 2,03 Brisa 7,61 -0,13 20,22 Burçelik 3,37 2,43 4,98 Burçelik Vana 1,61 0,63 8,78 Bursa Çimento 4,85 1,89 10,23 Carrefoursa 3,67 -2,91 5,46 Coca Cola İçecek 35,50 -4,31 14,96 Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -2,06 Credıtwest Faktorıng 1,21 -2,42 16,35 Çelebi 66,00 -1,79 4,10 Çelik Halat 5,72 -0,35 -4,67 Çemaş Döküm 0,77 -1,28 1,32 Çemtaş 5,76 -4,32 -5,26 Çimbeton 29,78 -4,24 4,13 Çimentaş 11,40 -0,78 -10,24 Çimsa 7,22 -0,82 -4,37 Çuhadaroğlu Metal 2,10 -11,39 17,98 Dagi Giyim 1,48 4,23 19,35 Dagi Yatırım Holding 1,19 0,00 17,82 Dardanel 1,09 -0,91 -0,91 Datagate Bilgisayar 8,00 -3,03 86,92 Demısaş Döküm 2,83 -2,41 14,11 Denge Holding 2,28 0,44 96,55 Deniz GMYO 3,17 -0,94 4,28 Denizbank 14,38 -4,39 -24,71 Denizli Cam 11,31 0,62 -1,82 Derimod 9,22 0,11 6,34 Desa Deri 1,89 0,00 9,25 Despec Bilgisayar 3,36 -3,45 2,44 Deva Holding 3,84 -2,04 16,72 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 -5,80 -16,67 Ditaş Doğan 6,08 -1,78 10,95 DO-CO 426,70 -4,73 -10,88 Doğan Burda 2,97 -1,98 -1,33 Doğan Holding 1,20 -5,51 17,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 -2,50 -4,10 Doğusan 1,87 0,00 -22,41 Doğuş GMYO 2,17 0,00 2,84 Doğuş Otomotiv 5,23 0,19 20,51 Döktaş Dökümcülük 9,95 -1,87 22,09 Duran Doğan Basım 5,85 -2,17 14,71 Dyo Boya 2,90 0,69 0,00 Eczacıbaşı İlaç 2,95 -2,32 8,06 Eczacıbaşı Yatırım 7,71 -2,65 7,08 Edip Gayrimenkul 0,75 4,17 -2,60 Ege Endüstri 444,40 -1,79 29,19 Ege Gübre 25,80 -3,59 18,89 Ege Profil 13,13 0,54 48,03 Ege Seramik 3,47 0,00 3,58 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 -6,25 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 0,00 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 3,80 2,70 -1,04 Ekiz Kimya 0,32 -3,03 -3,03 Emek Elektrik 0,95 0,00 -3,06 Eminiş Ambalaj 1,02 0,99 -12,82 Emlak Konut GMYO 1,50 -0,66 0,00 Enerjisa Enerji 5,76 -0,86 12,94 Enka İnşaat 4,92 1,03 7,42 Erbosan 67,20 -0,44 7,69 Ereğli Demir Çelik 8,90 -1,00 23,27 Ersu Gıda 0,88 -1,12 -4,35 Escort Teknoloji 0,67 0,00 -11,84 Etiler Gıda 2,09 -0,48 -1,88 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -1,37 1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -1,56 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,62 -4,62 -1,59 Euro Yatırım Holding 0,66 -2,94 20,00 Fenerbahçe Futbol 6,80 -2,16 -1,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,01 -3,22 13,16 F-M İzmit Piston 18,26 2,01 5,86 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,62 -2,26 64,33 Ford Otosan 53,35 -2,82 6,70 Formet Çelik Kapı 5,66 10,98 345,67 Frigo Pak Gıda 1,68 0,60 -1,18 Galatasaray Sportif 1,41 -1,40 13,71 Garanti Bankası 8,78 -0,57 10,30 Garanti Faktoring 3,57 0,00 80,30 Garanti Yat. Ort. 0,67 0,00 -15,19 Gedik Y. Men. Değ. 3,76 -1,83 16,77 Gedik Yatırım Holding 3,24 0,62 37,87 Gediz Ambalaj 4,64 -1,28 11,81 Gentaş 2,03 3,05 14,69 Gersan Elektrik 2,45 -1,21 0,40 Global Men. Değ. 0,51 -3,77 8,51 Global Yat. Holding 3,49 -3,59 16,72 Good-Year 3,53 -0,28 2,62 Göltaş Çimento 11,38 -2,90 -8,45 Gözde Girişim 3,66 -1,88 37,08 GSD Denizcilik 1,46 -3,31 26,96 GSD Holding 1,05 -0,94 31,25 Gübre Fabrik. 3,29 0,92 11,15 Güler Yat. Holding 1,08 0,00 0,93 Güneş Sigorta 1,55 -2,52 3,33 Halk GMYO 0,75 0,00 7,14 Halk Sigorta 1,12 -1,75 1,82 Hatay Tekstil 4,20 0,24 6,33 Hedef Girişim 1,14 -0,87 -1,72 Hektaş 11,54 -1,28 24,49 HUB Girişim 2,00 -0,99 6,38 Hürriyet Gzt. 0,96 -2,04 3,23 ICBC Turkey Bank 3,92 -3,21 -20,49 İdealist Danışmanlık 19,59 1,50 81,39 İdealist GMYO 2,20 -3,51 34,97 İhlas Ev Aletleri 0,83 -10,75 151,52 İhlas Gayrimenkul 0,90 -6,25 -4,21 İhlas Gazetecilik 0,68 -11,69 11,48 İhlas Holding 0,42 -12,50 31,25 İhlas Yayın Holding 0,48 -11,11 45,45 İndeks Bilgisayar 7,77 -4,07 30,15 Info Yatırım 1,33 0,00 29,13 İntema 8,00 -1,72 33,41 İpek Doğal Enerji 4,83 -3,21 -10,06 İskenderun Demir Çelik 7,11 -1,80 25,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

