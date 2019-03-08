FİNANS

Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,52 0,00 -22,05 Acıpayam Selüloz 4,15 -3,94 27,30 Adana Çimento (A) 6,72 -5,49 11,07 Adana Çimento (B) 4,93 0,00 19,95 Adana Çimento (C) 1,36 -4,90 -3,55 Adel Kalemcilik 11,48 -1,88 4,36 Adese Alışveriş Ticaret 2,19 -1,35 -6,41 Afyon Çimento 4,73 0,42 3,05 Ak Enerji 0,62 1,64 -1,59 Akbank 6,37 -2,15 8,24 Akçansa 7,53 -0,53 2,45 Akdenız Güvenlık Hız. 2,42 -4,35 20,40 Akfen GMYO 1,72 -2,27 4,24 Akın Tekstil 9,38 1,52 -0,74 Akiş GMYO 2,62 -0,38 2,34 Akmerkez GMYO 16,79 -0,89 2,57 Aksa 9,08 -0,44 21,72 Aksa Enerji 2,88 2,49 7,46 Aksigorta 4,08 0,49 29,96 Aksu Enerji 8,75 0,69 13,34 Alarko Carrıer 43,00 -2,45 9,25 Alarko GMYO 47,98 -2,48 6,81 Alarko Holding 2,88 1,05 39,13 Albaraka Türk 1,58 -8,14 29,51 Alcatel Lucent Teletaş 6,93 -3,35 20,31 Alkim Kağıt 4,22 -3,43 1,69 Alkim Kimya 25,78 0,00 8,78 Altınyağ 0,31 19,23 -29,55 Altınyunus Çeşme 4,21 0,00 1,45 Anadolu Cam 3,25 -0,31 21,27 Anadolu Efes 20,54 -0,58 -0,29 Anadolu Grubu Holding 13,06 -2,61 27,54 Anadolu Hayat Emek. 5,71 -0,87 -4,99 Anadolu Isuzu 7,64 4,51 23,62 Anadolu Sigorta 4,18 -0,24 1,46 Anel Elektrik 1,82 0,00 12,35 Arçelik 20,48 1,89 29,70 Arena Bilgisayar 3,55 -2,20 -19,50 Armada Bilgisayar 9,46 2,83 1,83 Arsan Tekstil 1,79 0,00 10,49 Artı Yatırım Holding 1,00 1,01 14,94 Aselsan 22,74 -1,13 -5,56 Aslan Çimento 27,82 -0,64 -1,21 Ata GMYO 3,91 -0,26 -2,49 Atakule GMYO 1,24 -0,80 -5,76 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,41 0,00 127,78 Atlas Yat. Ort. 1,56 -2,50 81,40 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,66 0,70 12,91 Avrasya GMYO 1,31 -5,07 48,86 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -2,52 7,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.258,10 0,02 0,95 Avrupa Yatırım Holding 2,79 0,72 14,81 Ayen Enerji 3,10 5,08 31,91 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 0,00 7,04 Aygaz 11,60 -0,26 2,38 Bagfaş 5,51 -1,08 14,32 Bak Ambalaj 4,90 -0,81 -3,35 Balatacılar Balatacılık 0,40 0,00 21,21 Bantaş Ambalaj 1,52 4,83 21,12 Banvit 10,49 -2,15 -2,78 Baştaş Başkent Çimento 1,87 -2,09 -7,43 Batı Çimento 2,39 -2,45 -0,83 Batısöke Çimento 1,03 -1,90 -5,50 Bera Holding 1,85 -1,60 -10,19 Berkosan Yalıtım 1,72 -3,37 -4,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 -1,23 -0,62 Beyaz Filo 3,95 -1,74 44,69 Bilici Yatırım 1,83 -3,17 34,56 Bim Mağazalar 89,00 2,36 2,30 Bimeks 0,06 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,78 0,00 -33,33 Bizim Mağazaları 8,31 -1,66 22,21 Bolu Çimento 3,31 -2,65 -3,50 Bomonti Elektrik 0,94 -3,09 95,83 Borusan Mannesmann 9,58 -0,62 22,82 Borusan Yat. Paz. 40,40 -0,93 7,39 Bosch Fren Sistemleri 177,20 -1,34 9,38 Bossa 4,49 -0,66 6,80 Boyner Perakende Yat. 4,03 0,25 2,28 Brisa 7,60 -0,13 20,06 Burçelik 3,36 -0,30 4,67 Burçelik Vana 1,59 -1,24 7,43 Bursa Çimento 4,61 -4,95 4,77 Carrefoursa 3,60 -1,91 3,45 Coca Cola İçecek 34,74 -2,14 12,50 Cosmos Yat. Holding 0,97 2,11 0,00 Credıtwest Faktorıng 1,25 3,31 20,19 Çelebi 63,75 -3,41 0,55 Çelik Halat 5,60 -2,10 -6,67 Çemaş Döküm 0,78 1,30 2,63 Çemtaş 5,71 -0,87 -6,09 Çimbeton 29,54 -0,81 3,29 Çimentaş 11,38 -0,18 -10,39 Çimsa 7,16 -0,83 -5,17 Çuhadaroğlu Metal 2,06 -1,90 15,73 Dagi Giyim 1,42 -4,05 14,52 Dagi Yatırım Holding 1,12 -5,88 10,89 Dardanel 1,08 -0,92 -1,82 Datagate Bilgisayar 8,27 3,37 93,22 Demısaş Döküm 2,79 -1,41 12,50 Denge Holding 2,30 0,88 98,28 Deniz GMYO 3,09 -2,52 1,64 Denizbank 14,49 0,76 -24,14 Denizli Cam 11,10 -1,86 -3,65 Derimod 9,52 3,25 9,80 Desa Deri 1,85 -2,12 6,94 Despec Bilgisayar 3,26 -2,98 -0,61 Deva Holding 3,74 -2,60 13,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 6,15 -11,54 Ditaş Doğan 5,92 -2,63 8,03 DO-CO 430,10 0,80 -10,17 Doğan Burda 2,95 -0,67 -1,99 Doğan Holding 1,18 -1,67 15,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 -2,56 -6,56 Doğusan 1,89 1,07 -21,58 Doğuş GMYO 2,14 -1,38 1,42 Doğuş Otomotiv 5,17 -1,15 19,12 Döktaş Dökümcülük 9,92 -0,30 21,72 Duran Doğan Basım 5,79 -1,03 13,53 Dyo Boya 2,97 2,41 2,41 Eczacıbaşı İlaç 2,92 -1,02 6,96 Eczacıbaşı Yatırım 7,69 -0,26 6,81 Edip Gayrimenkul 0,90 20,00 16,88 Ege Endüstri 462,30 4,03 34,39 Ege Gübre 26,92 4,34 24,06 Ege Profil 13,35 1,68 50,51 Ege Seramik 3,46 -0,29 3,28 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 0,00 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,32 0,00 33,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 3,86 1,58 0,52 Ekiz Kimya 0,29 -9,38 -12,12 Emek Elektrik 0,93 -2,11 -5,10 Eminiş Ambalaj 1,02 0,00 -12,82 Emlak Konut GMYO 1,49 -0,67 -0,67 Enerjisa Enerji 5,82 1,04 14,12 Enka İnşaat 4,90 -0,41 6,99 Erbosan 66,85 -0,52 7,13 Ereğli Demir Çelik 8,78 -1,35 21,61 Ersu Gıda 0,87 -1,14 -5,43 Escort Teknoloji 0,64 -4,48 -15,79 Etiler Gıda 2,12 1,44 -0,47 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -1,39 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -1,59 Euro Yatırım Holding 0,65 -1,52 18,18 Fenerbahçe Futbol 6,81 0,15 -1,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,00 -0,33 12,78 F-M İzmit Piston 17,82 -2,41 3,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,78 2,85 69,01 Ford Otosan 53,25 -0,19 6,50 Formet Çelik Kapı 4,53 -19,96 256,69 Frigo Pak Gıda 1,63 -2,98 -4,12 Galatasaray Sportif 1,43 1,42 15,32 Garanti Bankası 8,66 -1,37 8,79 Garanti Faktoring 3,60 0,84 81,82 Garanti Yat. Ort. 0,66 -1,49 -16,46 Gedik Y. Men. Değ. 3,73 -0,80 15,84 Gedik Yatırım Holding 3,28 1,23 39,57 Gediz Ambalaj 4,58 -1,29 10,36 Gentaş 2,02 -0,49 14,12 Gersan Elektrik 2,42 -1,22 -0,83 Global Men. Değ. 0,54 5,88 14,89 Global Yat. Holding 3,49 0,00 16,72 Good-Year 3,52 -0,28 2,33 Göltaş Çimento 11,26 -1,05 -9,41 Gözde Girişim 3,59 -1,91 34,46 GSD Denizcilik 1,43 -2,05 24,35 GSD Holding 1,02 -2,86 27,50 Gübre Fabrik. 3,26 -0,91 10,14 Güler Yat. Holding 1,07 -0,93 0,00 Güneş Sigorta 1,53 -1,29 2,00 Halk GMYO 0,75 0,00 7,14 Halk Sigorta 1,10 -1,79 0,00 Hatay Tekstil 4,13 -1,67 4,56 Hedef Girişim 1,16 1,75 0,00 Hektaş 11,50 -0,35 24,06 HUB Girişim 1,97 -1,50 4,79 Hürriyet Gzt. 0,94 -2,08 1,08 ICBC Turkey Bank 3,87 -1,28 -21,50 İdealist Danışmanlık 18,77 -4,19 73,80 İdealist GMYO 2,21 0,45 35,58 İhlas Ev Aletleri 0,80 -3,61 142,42 İhlas Gayrimenkul 0,89 -1,11 -5,27 İhlas Gazetecilik 0,66 -2,94 8,20 İhlas Holding 0,42 0,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,45 -6,25 36,36 İndeks Bilgisayar 7,70 -0,90 28,98 Info Yatırım 1,34 0,75 30,10 İntema 7,90 -1,25 31,74 İpek Doğal Enerji 4,73 -2,07 -11,92 İskenderun Demir Çelik 7,08 -0,42 25,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
BM 8 Mart Kadınlar Günü filmi ile "eşitlik" mesajı veriyorBM 8 Mart Kadınlar Günü filmi ile "eşitlik" mesajı veriyor
Kozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdıKozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (1)

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez duyurdu: 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik

Bakan Dönmez duyurdu: 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik

Arı sütünün kilosu 10 bin TL

Arı sütünün kilosu 10 bin TL

Yok böyle bir yükseliş! Şubatta 'gaza bastı'

Yok böyle bir yükseliş! Şubatta 'gaza bastı'

Litresi 150 bardağı 30 lira

Litresi 150 bardağı 30 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM 8 Mart Kadınlar Günü filmi ile "eşitlik" mesajı veriyor

BM 8 Mart Kadınlar Günü filmi ile "eşitlik" mesajı veriyor

Kozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdı

Kozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdı

Türkiye-İskoçya arasındaki uçuşlarda yolcu rekoru kırıldı

Türkiye-İskoçya arasındaki uçuşlarda yolcu rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Atalay: Yeterince iş aramıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Atalay: Yeterince iş aramıyoruz

Özel sektör çocuk bakım hizmetlerinin gerekliliği konusunda hem fikir

Özel sektör çocuk bakım hizmetlerinin gerekliliği konusunda hem fikir

Digital Human kitabının yazarı Chris Skinner CEF’in davetlisi olarak Türkiye’ye geliyor

Digital Human kitabının yazarı Chris Skinner CEF’in davetlisi olarak Türkiye’ye geliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.