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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,53 0,00 -21,54 Acıpayam Selüloz 4,10 -0,97 25,77 Adana Çimento (A) 6,98 -1,41 15,37 Adana Çimento (B) 4,91 -1,60 19,46 Adana Çimento (C) 1,34 -0,74 -4,96 Adel Kalemcilik 11,53 -2,54 4,82 Adese Alışveriş Ticaret 2,21 -0,45 -5,56 Afyon Çimento 4,86 1,04 5,88 Ak Enerji 0,61 -1,61 -3,17 Akbank 6,71 -0,74 14,02 Akçansa 7,69 1,85 4,63 Akdenız Güvenlık Hız. 2,21 -2,21 9,95 Akfen GMYO 1,71 -1,16 3,64 Akın Tekstil 9,81 -1,60 3,81 Akiş GMYO 2,67 -0,74 4,30 Akmerkez GMYO 18,10 -4,13 10,57 Aksa 9,43 -1,77 26,41 Aksa Enerji 2,71 0,00 1,12 Aksigorta 4,57 -0,87 45,57 Aksu Enerji 8,80 0,57 13,99 Alarko Carrıer 41,42 0,29 5,23 Alarko GMYO 47,30 -1,29 5,30 Alarko Holding 2,90 -2,36 40,10 Albaraka Türk 1,86 17,72 52,46 Alcatel Lucent Teletaş 7,65 0,79 32,81 Alkim Kağıt 4,40 -2,44 6,02 Alkim Kimya 26,04 -0,23 9,87 Altınyağ 0,49 -3,92 11,36 Altınyunus Çeşme 4,34 -0,91 4,58 Anadolu Cam 3,05 -2,24 13,81 Anadolu Efes 20,70 2,48 0,49 Anadolu Grubu Holding 13,15 -0,38 28,42 Anadolu Hayat Emek. 5,76 -0,69 -4,16 Anadolu Isuzu 7,81 -2,50 26,38 Anadolu Sigorta 4,24 0,24 2,91 Anel Elektrik 1,69 -1,17 4,32 Arçelik 18,55 -2,68 17,48 Arena Bilgisayar 3,68 -4,42 -16,55 Armada Bilgisayar 8,64 -1,03 -7,00 Arsan Tekstil 1,70 1,19 4,94 Artı Yatırım Holding 0,94 -5,05 8,05 Aselsan 22,96 -2,21 -4,65 Aslan Çimento 27,58 0,29 -2,06 Ata GMYO 3,85 -0,26 -3,99 Atakule GMYO 1,31 3,15 -0,44 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,48 2,13 166,67 Atlas Yat. Ort. 1,99 -1,49 131,40 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,08 0,33 18,38 Avrasya GMYO 1,30 -0,76 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 -0,84 9,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.260,20 0,02 1,12 Avrupa Yatırım Holding 2,50 -3,10 2,88 Ayen Enerji 2,88 -5,57 22,55 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 8,45 Aygaz 11,78 0,51 3,97 Bagfaş 5,31 -2,93 10,17 Bak Ambalaj 5,32 1,33 4,93 Balatacılar Balatacılık 0,40 2,56 21,21 Bantaş Ambalaj 1,60 -1,84 27,49 Banvit 10,58 -1,76 -1,95 Baştaş Başkent Çimento 1,89 -0,53 -6,44 Batı Çimento 2,51 -1,57 4,15 Batısöke Çimento 1,05 -0,94 -3,67 Bera Holding 1,96 -2,00 -4,85 Berkosan Yalıtım 1,83 5,78 1,10 Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 -0,63 -2,47 Beyaz Filo 4,00 -0,74 46,52 Bilici Yatırım 1,78 2,30 30,88 Bim Mağazalar 81,45 -3,27 -6,38 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,79 1,28 -32,48 Bizim Mağazaları 8,11 -2,17 19,26 Bolu Çimento 3,35 0,30 -2,33 Bomonti Elektrik 0,89 -1,11 85,42 Borusan Mannesmann 10,14 -3,34 30,00 Borusan Yat. Paz. 38,80 -0,92 3,14 Bosch Fren Sistemleri 178,30 -0,72 10,06 Bossa 4,68 -2,09 11,32 Boyner Perakende Yat. 4,17 -1,18 5,84 Brisa 7,73 -2,03 22,12 Burçelik 3,35 0,30 4,36 Burçelik Vana 1,59 -1,24 7,43 Bursa Çimento 4,83 -0,41 9,77 Carrefoursa 3,62 -0,82 4,02 Coca Cola İçecek 34,22 -0,52 10,82 Cosmos Yat. Holding 0,95 0,00 -2,06 Credıtwest Faktorıng 1,21 -0,82 16,35 Çelebi 70,85 -0,56 11,75 Çelik Halat 5,94 2,06 -1,00 Çemaş Döküm 0,79 0,00 3,95 Çemtaş 5,95 -2,46 -2,14 Çimbeton 30,70 5,28 7,34 Çimentaş 11,70 5,22 -7,87 Çimsa 7,42 2,06 -1,72 Çuhadaroğlu Metal 2,05 -0,49 15,17 Dagi Giyim 1,50 -3,23 20,97 Dagi Yatırım Holding 1,90 -1,55 88,12 Dardanel 1,07 -1,83 -2,73 Datagate Bilgisayar 8,65 -2,04 102,10 Demısaş Döküm 3,15 -0,94 27,02 Denge Holding 3,09 2,66 166,38 Deniz GMYO 3,18 -1,55 4,61 Denizbank 14,80 -1,14 -22,51 Denizli Cam 11,02 -0,90 -4,34 Derimod 9,00 -0,33 3,81 Desa Deri 1,93 -1,53 11,56 Despec Bilgisayar 3,94 0,51 20,12 Deva Holding 4,39 0,69 33,43 Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 0,00 -12,82 Ditaş Doğan 6,08 -3,34 10,95 DO-CO 462,40 0,85 -3,43 Doğan Burda 2,98 -1,32 -1,00 Doğan Holding 1,27 -0,78 24,51 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 0,00 -5,74 Doğusan 1,80 1,12 -25,31 Doğuş GMYO 2,21 1,84 4,74 Doğuş Otomotiv 5,24 -2,42 20,74 Döktaş Dökümcülük 9,94 -1,39 21,96 Duran Doğan Basım 6,63 -1,78 30,00 Dyo Boya 3,23 0,31 11,38 Eczacıbaşı İlaç 3,07 -2,23 12,45 Eczacıbaşı Yatırım 8,35 -0,24 15,97 Edip Gayrimenkul 0,75 -2,60 -2,60 Ege Endüstri 482,00 -0,47 40,12 Ege Gübre 26,70 0,07 23,04 Ege Profil 12,24 -11,30 37,99 Ege Seramik 3,53 -0,84 5,37 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,31 0,00 29,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,70 0,27 -3,65 Ekiz Kimya 0,30 7,14 -9,09 Emek Elektrik 0,90 -1,10 -8,16 Eminiş Ambalaj 0,98 0,00 -16,24 Emlak Konut GMYO 1,65 -4,62 10,00 Enerjisa Enerji 5,77 0,00 13,14 Enka İnşaat 4,96 0,40 8,30 Erbosan 66,55 -1,26 6,65 Ereğli Demir Çelik 9,22 -2,33 27,70 Ersu Gıda 0,87 0,00 -5,43 Escort Teknoloji 0,65 -2,99 -14,47 Etiler Gıda 2,09 3,98 -1,88 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 1,39 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,62 -1,59 -1,59 Euro Yatırım Holding 0,70 2,94 27,27 Fenerbahçe Futbol 6,77 -0,44 -2,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 -1,29 15,41 F-M İzmit Piston 17,66 -1,34 2,38 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,11 -2,48 49,42 Ford Otosan 49,40 -2,37 -1,20 Formet Çelik Kapı 5,15 -8,04 305,51 Frigo Pak Gıda 1,95 2,63 14,71 Galatasaray Sportif 1,29 -3,01 4,03 Garanti Bankası 9,41 -0,32 18,22 Garanti Faktoring 4,25 1,67 114,65 Garanti Yat. Ort. 0,67 0,00 -15,19 Gedik Y. Men. Değ. 3,71 -1,07 15,22 Gedik Yatırım Holding 3,25 -0,31 38,30 Gediz Ambalaj 4,70 -1,67 13,25 Gentaş 1,98 -2,94 11,86 Gersan Elektrik 2,40 -2,44 -1,65 Global Men. Değ. 0,51 0,00 8,51 Global Yat. Holding 3,66 -0,27 22,41 Good-Year 3,52 -3,30 2,33 Göltaş Çimento 11,85 -2,31 -4,67 Gözde Girişim 3,82 1,87 43,07 GSD Denizcilik 1,53 -2,55 33,04 GSD Holding 1,09 -1,80 36,25 Gübre Fabrik. 3,03 -2,26 2,36 Güler Yat. Holding 1,16 -3,33 8,41 Güneş Sigorta 1,58 -1,86 5,33 Halk GMYO 0,76 -1,30 8,57 Halk Sigorta 1,12 -3,45 1,82 Hatay Tekstil 4,12 -0,96 4,30 Hedef Girişim 1,18 -2,48 1,72 Hektaş 11,39 -2,23 22,87 HUB Girişim 2,22 -0,89 18,09 Hürriyet Gzt. 0,92 -3,16 -1,08 ICBC Turkey Bank 4,15 2,22 -15,82 İdealist Danışmanlık 18,58 1,14 72,04 İdealist GMYO 1,80 -5,76 10,43 İhlas Ev Aletleri 0,90 1,12 172,73 İhlas Gayrimenkul 0,86 -1,15 -8,47 İhlas Gazetecilik 0,72 2,86 18,03 İhlas Holding 0,40 -2,44 25,00 İhlas Yayın Holding 0,52 1,96 57,58 İndeks Bilgisayar 8,18 -2,27 37,02 Info Yatırım 1,65 1,23 60,19 İntema 8,28 -0,60 38,08 İpek Doğal Enerji 4,77 -1,65 -11,17 İskenderun Demir Çelik 7,49 -0,40 32,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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