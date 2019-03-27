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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,51 -1,95 -22,56 Acıpayam Selüloz 3,62 -6,22 11,04 Adana Çimento (A) 6,70 -2,76 10,74 Adana Çimento (B) 4,78 -1,44 16,30 Adana Çimento (C) 1,15 -5,74 -18,44 Adel Kalemcilik 10,87 -1,63 -1,18 Adese Alışveriş Ticaret 1,85 -7,04 -20,94 Afyon Çimento 4,31 -5,07 -6,10 Ak Enerji 0,55 -3,51 -12,70 Akbank 5,53 -8,14 -6,03 Akçansa 7,20 -1,10 -2,04 Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 -4,17 2,99 Akfen GMYO 1,43 -1,38 -13,33 Akın Tekstil 8,46 -4,62 -10,48 Akiş GMYO 2,48 -3,13 -3,13 Akmerkez GMYO 17,14 -2,39 4,70 Aksa 8,75 -3,21 17,29 Aksa Enerji 2,40 -5,51 -10,45 Aksigorta 4,55 0,00 44,93 Aksu Enerji 8,72 -1,36 12,95 Alarko Carrıer 40,88 -0,15 3,86 Alarko GMYO 42,18 -7,22 -6,10 Alarko Holding 2,50 -6,72 20,77 Albaraka Türk 1,52 -8,43 24,59 Alcatel Lucent Teletaş 6,31 -5,26 9,55 Alkim Kağıt 4,04 -0,74 -2,65 Alkim Kimya 24,80 0,40 4,64 Altınyağ 0,45 -2,17 2,27 Altınyunus Çeşme 4,02 -5,41 -3,13 Anadolu Cam 3,02 -4,13 12,69 Anadolu Efes 18,20 -4,91 -11,65 Anadolu Grubu Holding 11,30 -2,25 10,35 Anadolu Hayat Emek. 5,33 -1,30 -6,40 Anadolu Isuzu 6,97 -5,68 12,78 Anadolu Sigorta 4,00 0,00 1,89 Anel Elektrik 1,53 -5,56 -5,56 Arçelik 16,59 -8,49 5,07 Arena Bilgisayar 3,33 -4,31 -24,49 Armada Bilgisayar 8,50 -6,70 -8,50 Arsan Tekstil 1,57 -2,48 -3,09 Artı Yatırım Holding 0,93 1,09 6,90 Aselsan 20,10 -7,80 -16,53 Aslan Çimento 24,26 -6,40 -13,85 Ata GMYO 3,86 -1,03 -3,74 Atakule GMYO 1,16 -4,92 -11,84 Atlantis Yatırım Holding 0,46 0,00 155,56 Atlas Yat. Ort. 1,54 -13,48 79,07 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,50 4,43 28,40 Avrasya GMYO 1,15 2,68 30,68 Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 -2,68 0,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.261,40 0,02 1,21 Avrupa Yatırım Holding 2,58 -1,90 6,17 Ayen Enerji 2,40 -4,76 2,13 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,55 -1,90 9,15 Aygaz 10,52 -4,10 -7,15 Bagfaş 4,85 -3,77 0,62 Bak Ambalaj 4,80 -5,88 -5,33 Balatacılar Balatacılık 0,38 0,00 15,15 Bantaş Ambalaj 1,48 -8,64 17,93 Banvit 9,66 -4,55 -10,47 Baştaş Başkent Çimento 1,84 -2,65 -8,91 Batı Çimento 2,24 -2,18 -7,05 Batısöke Çimento 0,93 -7,00 -14,68 Bera Holding 1,69 -5,06 -17,96 Berkosan Yalıtım 1,68 -7,18 -7,18 Beşiktaş Futbol Yat. 1,38 -4,83 -14,81 Beyaz Filo 3,47 -5,71 27,11 Bilici Yatırım 1,66 -5,14 22,06 Bim Mağazalar 76,30 -5,22 -12,30 Birko Mensucat 0,25 -3,85 -16,67 Birlik Mensucat 0,72 -2,70 -38,46 Bizim Mağazaları 7,29 -2,02 7,21 Bolu Çimento 3,16 -0,94 -7,87 Bomonti Elektrik 0,80 -3,61 66,67 Borusan Mannesmann 9,03 -6,62 15,77 Borusan Yat. Paz. 36,08 -2,49 -4,09 Bosch Fren Sistemleri 158,30 -4,58 -2,28 Bossa 4,17 -3,70 -0,81 Boyner Perakende Yat. 3,97 -2,93 0,76 Brisa 7,22 -2,43 14,06 Burçelik 2,95 -6,35 -8,10 Burçelik Vana 1,49 -1,97 0,68 Bursa Çimento 4,45 -3,26 1,14 Carrefoursa 3,35 -6,16 -3,74 Coca Cola İçecek 30,20 -3,58 -2,20 Cosmos Yat. Holding 0,90 -5,26 -7,22 Credıtwest Faktorıng 1,05 -7,08 0,96 Çelebi 68,90 -5,94 8,68 Çelik Halat 5,32 -4,83 -11,33 Çemaş Döküm 0,74 -2,63 -2,63 Çemtaş 5,45 -3,88 -10,36 Çimbeton 30,00 -2,22 4,90 Çimentaş 14,98 -0,99 17,95 Çimsa 6,64 -4,73 -12,05 Çuhadaroğlu Metal 1,83 -6,15 2,81 Dagi Giyim 1,31 -2,96 5,65 Dagi Yatırım Holding 1,65 0,00 63,37 Dardanel 0,99 -7,48 -10,00 Datagate Bilgisayar 6,57 -12,86 53,50 Demısaş Döküm 3,05 -2,24 22,98 Denge Holding 4,33 5,35 273,28 Deniz GMYO 3,36 12,75 10,53 Denizbank 17,64 20,00 -7,64 Denizli Cam 10,38 -2,54 -9,90 Derimod 8,32 -2,69 -4,04 Desa Deri 1,74 -4,92 0,58 Despec Bilgisayar 3,29 -6,00 0,30 Deva Holding 4,22 -2,09 28,27 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -3,03 -17,95 Ditaş Doğan 5,50 -3,51 0,36 DO-CO 442,10 -4,31 -7,66 Doğan Burda 2,60 -4,76 -13,62 Doğan Holding 1,08 -4,42 5,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 -7,84 -22,95 Doğusan 1,42 -8,39 -41,08 Doğuş GMYO 2,12 2,42 0,47 Doğuş Otomotiv 4,33 -7,08 -0,23 Döktaş Dökümcülük 9,02 -3,32 10,67 Duran Doğan Basım 5,32 -6,99 4,31 Dyo Boya 2,90 -10,77 0,00 Eczacıbaşı İlaç 2,64 -6,71 -3,30 Eczacıbaşı Yatırım 7,38 -5,26 2,50 Edip Gayrimenkul 0,65 -4,41 -15,58 Ege Endüstri 441,50 -3,67 28,34 Ege Gübre 23,14 -6,62 6,64 Ege Profil 12,87 1,50 45,10 Ege Seramik 3,38 -0,59 0,90 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 7,14 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 -3,23 25,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 3,79 -1,56 -1,30 Ekiz Kimya 0,28 -3,45 -15,15 Emek Elektrik 0,80 -5,88 -18,37 Eminiş Ambalaj 0,88 -3,30 -24,79 Emlak Konut GMYO 1,51 -1,95 0,67 Enerjisa Enerji 5,34 -4,64 4,71 Enka İnşaat 4,73 -4,25 3,28 Erbosan 59,70 -5,98 -4,33 Ereğli Demir Çelik 8,83 -3,07 22,30 Ersu Gıda 0,81 -3,57 -11,96 Escort Teknoloji 0,60 -4,76 -21,05 Etiler Gıda 1,98 -1,49 -7,04 Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -1,45 -4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -1,64 -6,25 Euro Yat. Ort. 0,60 -6,25 -4,76 Euro Yatırım Holding 0,64 -1,54 16,36 Fenerbahçe Futbol 6,06 -5,90 -12,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 -4,51 3,38 F-M İzmit Piston 17,19 -3,70 -0,35 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,48 -6,67 30,99 Ford Otosan 45,76 -6,61 -8,48 Formet Çelik Kapı 6,45 -0,46 407,87 Frigo Pak Gıda 1,72 0,00 1,18 Galatasaray Sportif 1,17 -4,10 -5,65 Garanti Bankası 7,70 -8,88 -3,27 Garanti Faktoring 2,97 -1,66 50,00 Garanti Yat. Ort. 0,59 -4,84 -25,32 Gedik Y. Men. Değ. 3,39 -4,24 5,28 Gedik Yatırım Holding 2,87 -4,97 22,13 Gediz Ambalaj 4,44 -2,20 6,99 Gentaş 1,88 0,00 6,21 Gersan Elektrik 1,97 -6,19 -19,27 Global Men. Değ. 0,51 2,00 8,51 Global Yat. Holding 3,17 -4,52 6,02 Good-Year 3,24 -3,28 -5,81 Göltaş Çimento 10,08 -6,49 -18,91 Gözde Girişim 3,35 -4,29 25,47 GSD Denizcilik 1,36 -4,23 18,26 GSD Holding 0,86 -7,53 7,50 Gübre Fabrik. 2,65 -5,69 -10,47 Güler Yat. Holding 1,07 -2,73 0,00 Güneş Sigorta 1,37 -6,16 -8,67 Halk GMYO 0,71 -4,05 1,43 Halk Sigorta 1,13 0,00 2,73 Hatay Tekstil 3,73 -3,12 -5,57 Hedef Girişim 1,07 -3,60 -7,76 Hektaş 10,20 -5,29 10,03 HUB Girişim 2,10 -2,33 11,70 Hürriyet Gzt. 0,79 -7,06 -15,05 ICBC Turkey Bank 3,67 -4,43 -25,56 İdealist Danışmanlık 20,10 0,40 86,11 İdealist GMYO 1,52 -6,17 -6,75 İhlas Ev Aletleri 0,70 -6,67 112,12 İhlas Gayrimenkul 0,80 -4,76 -14,85 İhlas Gazetecilik 0,67 -5,63 9,84 İhlas Holding 0,36 -2,70 12,50 İhlas Yayın Holding 0,43 -4,44 30,30 İndeks Bilgisayar 6,61 -10,68 10,72 Info Yatırım 1,59 -1,85 54,37 İntema 7,37 -4,90 22,90 İpek Doğal Enerji 4,41 -4,96 -17,88 İskenderun Demir Çelik 6,99 -2,78 23,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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