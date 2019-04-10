Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,68 -11,58 -13,85 Acıpayam Selüloz 4,04 -0,74 23,93 Adana Çimento (A) 6,82 0,15 12,73 Adana Çimento (B) 4,92 0,41 19,71 Adana Çimento (C) 1,17 -1,68 -17,02 Adel Kalemcilik 11,03 -0,90 0,27 Adese Alışveriş Ticaret 2,03 -0,98 -13,25 Afyon Çimento 4,37 -0,46 -4,79 Ak Enerji 0,57 0,00 -9,52 Akbank 6,27 -2,03 6,54 Akçansa 6,52 -0,46 -0,34 Akdenız Güvenlık Hız. 2,08 -2,35 3,48 Akfen GMYO 1,52 0,66 -7,88 Akın Tekstil 9,13 -0,87 -3,39 Akiş GMYO 2,54 -0,39 -0,78 Akmerkez GMYO 18,19 0,50 11,12 Aksa 8,79 0,00 32,49 Aksa Enerji 2,42 -1,63 -9,70 Aksigorta 4,60 0,22 46,52 Aksu Enerji 9,10 0,11 17,88 Alarko Carrıer 37,82 -0,32 -3,91 Alarko GMYO 42,62 -1,57 -5,12 Alarko Holding 2,52 -0,79 21,74 Albaraka Türk 1,49 -1,32 22,13 Alcatel Lucent Teletaş 6,94 -2,66 20,49 Alkim Kağıt 4,49 -0,66 8,19 Alkim Kimya 24,92 -0,32 5,15 Altınyağ 0,41 -2,38 -6,82 Altınyunus Çeşme 4,25 -0,47 2,41 Anadolu Cam 3,12 3,31 16,42 Anadolu Efes 19,28 -1,38 -6,41 Anadolu Grubu Holding 12,64 -0,16 23,44 Anadolu Hayat Emek. 5,48 -0,36 -3,77 Anadolu Isuzu 7,63 -0,39 23,46 Anadolu Sigorta 4,18 -0,71 6,48 Anel Elektrik 1,67 0,60 3,09 Arçelik 18,49 -0,86 17,10 Arena Bilgisayar 3,51 3,54 -20,41 Armada Bilgisayar 9,84 -0,51 5,92 Arsan Tekstil 1,65 -0,60 1,85 Artı Yatırım Holding 1,13 -1,74 29,89 Aselsan 21,20 -1,40 -11,96 Aslan Çimento 24,64 -0,73 -12,50 Ata GMYO 3,85 0,52 -3,99 Atakule GMYO 1,15 -1,71 -12,60 Atlantis Yatırım Holding 0,45 2,27 150,00 Atlas Yat. Ort. 1,01 -4,72 17,44 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,32 -1,89 25,97 Avrasya GMYO 1,24 2,48 40,91 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 -0,85 8,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.263,20 0,01 1,36 Avrupa Yatırım Holding 2,13 -9,36 -12,35 Ayen Enerji 2,60 -2,26 10,64 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,53 2,00 7,75 Aygaz 9,58 -1,34 -3,66 Bagfaş 5,40 -1,46 12,03 Bak Ambalaj 4,83 -0,21 -4,73 Balatacılar Balatacılık 0,31 3,33 -6,06 Bantaş Ambalaj 1,50 -1,32 19,52 Banvit 11,30 1,35 4,73 Baştaş Başkent Çimento 1,85 2,78 -8,42 Batı Çimento 2,21 -1,78 -8,30 Batısöke Çimento 0,94 -1,05 -13,76 Bera Holding 1,78 -2,20 -13,59 Berkosan Yalıtım 1,77 3,51 -2,21 Beşiktaş Futbol Yat. 1,44 -0,69 -11,11 Beyaz Filo 3,85 -2,04 41,03 Bilici Yatırım 1,67 -1,76 22,79 Bim Mağazalar 78,25 -1,57 -10,06 Birko Mensucat 0,26 4,00 -13,33 Birlik Mensucat 0,73 0,00 -37,61 Bizim Mağazaları 8,10 -1,34 19,12 Bolu Çimento 3,09 -1,28 -9,91 Bomonti Elektrik 0,87 -2,25 81,25 Borusan Mannesmann 9,79 -0,51 25,51 Borusan Yat. Paz. 36,90 -0,27 1,85 Bosch Fren Sistemleri 166,90 0,60 3,02 Bossa 4,34 -1,81 3,23 Boyner Perakende Yat. 5,11 6,24 29,70 Brisa 6,96 -0,14 9,95 Burçelik 3,12 2,30 -2,80 Burçelik Vana 1,58 0,64 6,76 Bursa Çimento 4,37 -1,58 -0,68 Carrefoursa 3,37 -0,59 -3,16 Coca Cola İçecek 32,00 0,63 3,63 Cosmos Yat. Holding 1,08 2,86 11,34 Credıtwest Faktorıng 1,13 2,73 8,65 Çelebi 67,75 -2,31 6,86 Çelik Halat 5,60 -0,88 -6,67 Çemaş Döküm 0,74 1,37 -2,63 Çemtaş 5,79 -0,52 -4,77 Çimbeton 30,30 -0,20 5,94 Çimentaş 16,52 -7,71 30,08 Çimsa 6,98 -2,51 -7,55 Çuhadaroğlu Metal 1,99 0,00 11,80 Dagi Giyim 1,52 -7,88 22,58 Dagi Yatırım Holding 1,97 -1,99 95,05 Dardanel 1,05 -1,87 -4,55 Datagate Bilgisayar 7,68 -1,92 79,44 Demısaş Döküm 3,07 0,33 23,79 Denge Holding 1,76 -12,00 51,72 Deniz GMYO 3,07 0,33 0,99 Denizbank 15,51 1,31 -18,80 Denizli Cam 10,37 -0,77 -9,98 Derimod 8,56 -0,81 -1,27 Desa Deri 2,33 -1,27 34,68 Despec Bilgisayar 3,69 2,79 12,50 Deva Holding 4,49 1,35 36,47 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 2,86 -7,69 Ditaş Doğan 5,78 -0,69 5,47 DO-CO 477,50 0,63 -0,27 Doğan Burda 2,78 1,09 -7,64 Doğan Holding 1,14 -2,56 11,76 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 -2,56 -6,56 Doğusan 1,55 -0,64 -35,68 Doğuş GMYO 2,31 -1,28 9,48 Doğuş Otomotiv 4,52 -2,80 4,15 Döktaş Dökümcülük 8,83 -0,90 8,34 Duran Doğan Basım 6,34 4,97 24,31 Dyo Boya 3,28 2,82 13,10 Eczacıbaşı İlaç 2,82 0,00 3,30 Eczacıbaşı Yatırım 7,57 0,13 5,14 Edip Gayrimenkul 0,68 -2,86 -11,69 Ege Endüstri 468,10 -0,02 36,08 Ege Gübre 24,40 0,58 12,44 Ege Profil 14,00 0,72 57,84 Ege Seramik 3,42 0,88 2,09 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 -6,67 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,85 0,00 0,26 Ekiz Kimya 0,28 0,00 -15,15 Emek Elektrik 0,81 0,00 -17,35 Eminiş Ambalaj 1,00 -2,91 -14,53 Emlak Konut GMYO 1,49 -0,67 -0,67 Enerjisa Enerji 5,39 -0,55 14,48 Enka İnşaat 4,91 0,41 7,21 Erbosan 16,92 -2,08 3,89 Ereğli Demir Çelik 9,54 -1,24 32,13 Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70 Escort Teknoloji 0,62 -1,59 -18,42 Etiler Gıda 1,97 -0,51 -7,51 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 0,00 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,61 -1,61 -3,17 Euro Yatırım Holding 0,87 1,16 58,18 Fenerbahçe Futbol 7,13 -1,38 3,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,94 -1,01 10,53 F-M İzmit Piston 15,47 -1,40 0,64 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,19 -0,76 51,75 Ford Otosan 50,30 -2,04 5,87 Formet Çelik Kapı 6,14 -2,54 383,46 Frigo Pak Gıda 1,83 2,81 7,65 Galatasaray Sportif 1,30 3,17 4,84 Garanti Bankası 8,80 -1,01 10,55 Garanti Faktoring 2,76 -2,47 39,39 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -22,78 Gedik Y. Men. Değ. 3,61 0,56 12,11 Gedik Yatırım Holding 3,14 0,00 33,62 Gediz Ambalaj 4,58 -0,65 10,36 Gentaş 1,87 -2,60 5,65 Gersan Elektrik 2,06 -1,90 -15,59 Global Men. Değ. 0,50 0,00 6,38 Global Yat. Holding 2,99 -3,24 0,00 Good-Year 3,22 -0,62 -6,40 Göltaş Çimento 10,27 -0,58 -17,38 Gözde Girişim 3,51 -1,96 31,46 GSD Denizcilik 1,50 -0,66 30,43 GSD Holding 0,92 0,00 15,00 Gübre Fabrik. 2,90 -3,97 -2,03 Güler Yat. Holding 1,06 -0,93 -0,93 Güneş Sigorta 1,51 -0,66 0,67 Halk GMYO 0,75 1,35 7,14 Halk Sigorta 1,10 -0,90 0,00 Hatay Tekstil 4,11 -1,91 4,05 Hedef Girişim 1,24 1,64 6,90 Hektaş 10,85 2,17 17,04 HUB Girişim 2,27 -1,30 20,74 Hürriyet Gzt. 0,87 2,35 -6,45 ICBC Turkey Bank 3,63 -1,36 -26,37 İdealist Danışmanlık 27,10 -1,24 150,93 İdealist GMYO 1,53 -0,65 -6,13 İhlas Ev Aletleri 0,83 2,47 151,52 İhlas Gayrimenkul 0,88 8,64 -6,34 İhlas Gazetecilik 0,76 2,70 24,59 İhlas Holding 0,41 7,89 28,12 İhlas Yayın Holding 0,55 3,77 66,67 İndeks Bilgisayar 7,28 -5,70 21,94 Info Yatırım 1,82 6,43 76,70 İntema 6,84 -2,70 14,06 İpek Doğal Enerji 4,63 -1,28 -13,78 İskenderun Demir Çelik 7,30 -0,95 28,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

