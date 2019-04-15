Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,72 5,52 -11,79 Acıpayam Selüloz 3,88 -1,27 19,02 Adana Çimento (A) 6,79 -0,29 12,23 Adana Çimento (B) 4,81 -1,23 17,03 Adana Çimento (C) 1,18 0,85 -16,31 Adel Kalemcilik 10,91 -0,27 -0,82 Adese Alışveriş Ticaret 2,01 2,55 -14,10 Afyon Çimento 4,30 0,00 -6,32 Ak Enerji 0,55 -1,79 -12,70 Akbank 6,15 -1,13 4,51 Akçansa 6,47 -0,46 -1,10 Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 1,97 2,99 Akfen GMYO 1,51 -0,66 -8,48 Akın Tekstil 9,05 0,11 -4,23 Akiş GMYO 2,50 0,40 -2,34 Akmerkez GMYO 18,02 -0,39 10,08 Aksa 8,66 -1,03 30,53 Aksa Enerji 2,38 -0,42 -11,19 Aksigorta 4,42 -1,12 40,79 Aksu Enerji 9,10 0,00 17,88 Alarko Carrıer 37,76 -0,32 -4,07 Alarko GMYO 42,40 0,76 -5,61 Alarko Holding 2,50 1,63 20,77 Albaraka Türk 1,49 0,68 22,13 Alcatel Lucent Teletaş 6,78 -0,59 17,71 Alkim Kağıt 4,59 0,66 10,60 Alkim Kimya 24,60 -1,13 3,80 Altınyağ 0,40 -2,44 -9,09 Altınyunus Çeşme 4,06 0,74 -2,17 Anadolu Cam 3,01 -0,99 12,31 Anadolu Efes 19,60 -0,25 -4,85 Anadolu Grubu Holding 12,21 -0,73 19,24 Anadolu Hayat Emek. 5,45 -0,18 -4,29 Anadolu Isuzu 7,26 0,00 17,48 Anadolu Sigorta 4,13 -0,48 5,21 Anel Elektrik 1,66 0,00 2,47 Arçelik 17,99 -0,39 13,93 Arena Bilgisayar 3,34 -0,60 -24,26 Armada Bilgisayar 9,54 -0,63 2,69 Arsan Tekstil 1,61 -1,23 -0,62 Artı Yatırım Holding 1,10 -1,79 26,44 Aselsan 20,96 -0,19 -12,96 Aslan Çimento 24,36 0,25 -13,49 Ata GMYO 3,86 0,26 -3,74 Atakule GMYO 1,16 0,87 -11,84 Atlantis Yatırım Holding 0,43 0,00 138,89 Atlas Yat. Ort. 1,02 -1,92 18,60 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,30 0,11 25,69 Avrasya GMYO 1,29 1,57 46,59 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -0,87 5,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.263,70 0,02 1,40 Avrupa Yatırım Holding 2,27 4,61 -6,58 Ayen Enerji 2,51 -1,57 6,81 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 0,66 7,04 Aygaz 9,42 -0,53 -5,27 Bagfaş 5,14 -1,15 6,64 Bak Ambalaj 4,73 -1,05 -6,71 Balatacılar Balatacılık 0,32 6,67 -3,03 Bantaş Ambalaj 1,52 -0,65 21,12 Banvit 11,04 2,22 2,32 Baştaş Başkent Çimento 1,85 0,00 -8,42 Batı Çimento 2,18 -0,46 -9,54 Batısöke Çimento 0,92 0,00 -15,60 Bera Holding 1,77 0,00 -14,08 Berkosan Yalıtım 1,74 -1,69 -3,87 Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 0,69 -10,49 Beyaz Filo 3,86 1,05 41,39 Bilici Yatırım 1,67 0,00 22,79 Bim Mağazalar 78,45 -0,70 -9,83 Birko Mensucat 0,27 3,85 -10,00 Birlik Mensucat 0,76 -5,00 -35,04 Bizim Mağazaları 7,93 -1,37 16,62 Bolu Çimento 3,07 0,00 -10,50 Bomonti Elektrik 0,84 1,20 75,00 Borusan Mannesmann 9,44 -1,46 21,03 Borusan Yat. Paz. 36,20 -0,71 -0,08 Bosch Fren Sistemleri 166,30 0,48 2,65 Bossa 4,27 0,47 1,57 Boyner Perakende Yat. 4,98 0,61 26,40 Brisa 6,80 -1,02 7,42 Burçelik 3,01 -3,22 -6,23 Burçelik Vana 1,53 -0,65 3,38 Bursa Çimento 4,41 0,46 0,23 Carrefoursa 3,38 1,81 -2,87 Coca Cola İçecek 30,72 -0,58 -0,52 Cosmos Yat. Holding 1,04 7,22 Credıtwest Faktorıng 1,06 0,00 1,92 Çelebi 66,50 0,30 4,89 Çelik Halat 5,60 0,72 -6,67 Çemaş Döküm 0,73 0,00 -3,95 Çemtaş 5,70 -0,52 -6,25 Çimbeton 28,80 0,14 0,70 Çimentaş 19,40 -5,55 52,76 Çimsa 6,68 -2,20 -11,52 Çuhadaroğlu Metal 2,01 5,24 12,92 Dagi Giyim 1,54 1,32 24,19 Dagi Yatırım Holding 1,73 2,98 71,29 Dardanel 1,00 -2,91 -9,09 Datagate Bilgisayar 7,29 -0,68 70,33 Demısaş Döküm 2,78 -2,80 12,10 Denge Holding 1,75 -2,78 50,86 Deniz GMYO 3,05 0,00 0,33 Denizbank 15,51 -0,13 -18,80 Denizli Cam 10,49 2,64 -8,94 Derimod 8,59 -1,26 -0,92 Desa Deri 2,22 0,00 28,32 Despec Bilgisayar 3,77 1,89 14,94 Deva Holding 4,56 -1,51 38,60 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 -1,43 -11,54 Ditaş Doğan 5,74 0,17 4,74 DO-CO 507,40 4,36 5,97 Doğan Burda 2,71 -1,45 -9,97 Doğan Holding 1,13 0,00 10,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 0,00 -5,74 Doğusan 1,55 1,31 -35,68 Doğuş GMYO 2,39 2,58 13,27 Doğuş Otomotiv 4,90 7,46 12,90 Döktaş Dökümcülük 9,12 0,22 11,90 Duran Doğan Basım 6,51 2,36 27,65 Dyo Boya 3,15 0,96 8,62 Eczacıbaşı İlaç 2,75 -0,72 0,73 Eczacıbaşı Yatırım 7,47 -0,66 3,75 Edip Gayrimenkul 0,68 1,49 -11,69 Ege Endüstri 457,80 -2,07 33,08 Ege Gübre 23,96 1,01 10,41 Ege Profil 10,03 -11,08 13,08 Ege Seramik 3,45 -1,15 2,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 0,00 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 -3,45 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 20,00 20,00 Egeplast 3,86 0,26 0,52 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,80 0,00 -18,37 Eminiş Ambalaj 0,95 1,06 -18,80 Emlak Konut GMYO 1,44 -1,37 -4,00 Enerjisa Enerji 5,42 0,00 15,11 Enka İnşaat 5,02 1,21 9,61 Erbosan 15,91 -2,09 -2,31 Ereğli Demir Çelik 9,18 -2,86 27,15 Ersu Gıda 0,85 3,66 -7,61 Escort Teknoloji 0,62 -3,13 -18,42 Etiler Gıda 1,90 -1,04 -10,80 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 1,39 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 6,45 3,13 Euro Yat. Ort. 0,64 4,92 1,59 Euro Yatırım Holding 1,04 13,04 89,09 Fenerbahçe Futbol 6,92 -1,28 0,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,93 0,34 10,15 F-M İzmit Piston 14,99 -0,99 -2,48 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,24 5,22 53,22 Ford Otosan 49,94 -3,03 5,12 Formet Çelik Kapı 6,02 -3,06 374,02 Frigo Pak Gıda 1,90 5,56 11,76 Galatasaray Sportif 1,26 -2,33 1,61 Garanti Bankası 8,46 0,24 6,28 Garanti Faktoring 2,68 -1,47 35,35 Garanti Yat. Ort. 0,62 3,33 -21,52 Gedik Y. Men. Değ. 3,76 1,35 16,77 Gedik Yatırım Holding 3,06 -0,33 30,21 Gediz Ambalaj 4,52 0,89 8,92 Gentaş 1,86 0,54 5,08 Gersan Elektrik 2,12 4,95 -13,13 Global Men. Değ. 0,49 0,00 4,26 Global Yat. Holding 2,95 0,00 -1,34 Good-Year 3,21 -0,93 -6,69 Göltaş Çimento 10,04 -0,79 -19,23 Gözde Girişim 3,31 -1,49 23,97 GSD Denizcilik 1,43 0,00 24,35 GSD Holding 0,92 1,10 15,00 Gübre Fabrik. 2,76 -1,43 -6,76 Güler Yat. Holding 1,08 1,89 0,93 Güneş Sigorta 1,50 -0,66 0,00 Halk GMYO 0,94 18,99 34,29 Halk Sigorta 1,13 0,89 2,73 Hatay Tekstil 4,14 1,22 4,81 Hedef Girişim 1,18 -1,67 1,72 Hektaş 11,93 2,23 28,69 HUB Girişim 3,17 19,17 68,62 Hürriyet Gzt. 0,82 -2,38 -11,83 ICBC Turkey Bank 3,64 1,96 -26,17 İdealist Danışmanlık 25,64 1,34 137,41 İdealist GMYO 1,54 1,32 -5,52 İhlas Ev Aletleri 1,13 8,65 242,42 İhlas Gayrimenkul 0,82 -1,20 -12,72 İhlas Gazetecilik 0,80 0,00 31,15 İhlas Holding 0,41 -4,65 28,12 İhlas Yayın Holding 0,63 1,61 90,91 İndeks Bilgisayar 7,00 1,16 17,25 Info Yatırım 1,81 0,56 75,73 İntema 6,58 -0,75 9,73 İpek Doğal Enerji 4,56 -0,22 -15,08 İskenderun Demir Çelik 7,24 -0,82 27,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

