Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,59 -2,45 -18,46 Acıpayam Selüloz 3,85 -2,04 18,10 Adana Çimento (A) 6,85 -0,44 13,22 Adana Çimento (B) 4,86 0,41 18,25 Adana Çimento (C) 1,19 0,85 -15,60 Adel Kalemcilik 10,94 -1,08 -0,55 Adese Alışveriş Ticaret 2,04 -0,49 -12,82 Afyon Çimento 4,37 0,00 -4,79 Ak Enerji 0,56 -3,45 -11,11 Akbank 6,12 -1,92 4,00 Akçansa 6,45 -0,15 -1,41 Akdenız Güvenlık Hız. 2,01 -1,95 0,00 Akfen GMYO 1,53 0,00 -7,27 Akın Tekstil 9,03 -0,66 -4,44 Akiş GMYO 2,46 -0,40 -3,91 Akmerkez GMYO 18,78 1,24 14,72 Aksa 8,67 -0,23 30,68 Aksa Enerji 2,43 -2,02 -9,33 Aksigorta 4,39 0,00 39,84 Aksu Enerji 9,95 6,65 28,89 Alarko Carrıer 37,98 -0,58 -3,51 Alarko GMYO 44,00 1,01 -2,05 Alarko Holding 2,95 3,51 42,51 Albaraka Türk 1,52 -2,56 24,59 Alcatel Lucent Teletaş 6,88 0,58 19,44 Alkim Kağıt 4,00 -1,72 11,29 Alkim Kimya 25,12 0,08 5,99 Altınyağ 0,35 -2,78 -20,45 Altınyunus Çeşme 4,24 -0,70 2,17 Anadolu Cam 3,20 0,00 19,40 Anadolu Efes 19,30 -2,92 -6,31 Anadolu Grubu Holding 13,12 -1,35 28,12 Anadolu Hayat Emek. 5,44 -0,91 -4,47 Anadolu Isuzu 7,47 -0,93 20,87 Anadolu Sigorta 4,15 -0,48 5,71 Anel Elektrik 1,68 0,00 3,70 Arçelik 18,71 -3,46 18,49 Arena Bilgisayar 3,40 -0,87 -22,90 Armada Bilgisayar 9,25 -0,64 -0,43 Arsan Tekstil 1,71 2,40 5,56 Artı Yatırım Holding 1,09 0,00 25,29 Aselsan 21,00 -0,94 -12,79 Aslan Çimento 25,60 0,79 -9,09 Ata GMYO 3,85 0,00 -3,99 Atakule GMYO 1,22 0,00 -7,28 Atlantis Yatırım Holding 0,45 7,14 150,00 Atlas Yat. Ort. 1,04 2,97 20,93 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,49 0,53 28,26 Avrasya GMYO 1,26 0,00 43,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -1,71 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.264,40 0,02 1,45 Avrupa Yatırım Holding 2,23 -0,89 -8,23 Ayen Enerji 2,51 -0,40 6,81 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,53 1,32 7,75 Aygaz 9,30 -1,38 -6,48 Bagfaş 5,54 0,54 14,94 Bak Ambalaj 5,06 0,80 -0,20 Balatacılar Balatacılık 0,30 0,00 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,58 -3,07 25,90 Banvit 11,11 0,18 2,97 Baştaş Başkent Çimento 1,84 0,00 -8,91 Batı Çimento 2,23 -2,62 -7,47 Batısöke Çimento 0,93 -1,06 -14,68 Bera Holding 1,79 -1,10 -13,11 Berkosan Yalıtım 1,76 0,00 -2,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 8,78 -0,62 Beyaz Filo 3,74 -2,86 37,00 Bilici Yatırım 1,65 0,61 21,32 Bim Mağazalar 81,30 0,93 -6,55 Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33 Birlik Mensucat 0,74 -1,33 -36,75 Bizim Mağazaları 8,00 -0,99 17,65 Bolu Çimento 3,09 0,00 -9,91 Bomonti Elektrik 0,86 -1,15 79,17 Borusan Mannesmann 9,21 -0,65 18,08 Borusan Yat. Paz. 37,00 -0,54 2,13 Bosch Fren Sistemleri 174,80 -0,11 7,90 Bossa 4,69 5,87 11,56 Boyner Perakende Yat. 4,85 1,25 23,10 Brisa 6,60 -1,35 4,27 Burçelik 3,01 -1,31 -6,23 Burçelik Vana 1,56 0,00 5,41 Bursa Çimento 4,48 0,22 1,82 Carrefoursa 3,35 -0,59 -3,74 Coca Cola İçecek 31,26 -0,95 1,23 Cosmos Yat. Holding 1,25 13,64 28,87 Credıtwest Faktorıng 1,05 0,00 0,96 Çelebi 63,00 -2,33 7,97 Çelik Halat 6,06 1,17 1,00 Çemaş Döküm 0,74 0,00 -2,63 Çemtaş 5,93 -1,66 -2,47 Çimbeton 28,60 -0,90 0,00 Çimentaş 17,90 -4,02 40,94 Çimsa 6,71 -0,59 -11,13 Çuhadaroğlu Metal 2,05 -1,91 15,17 Dagi Giyim 1,50 -1,32 20,97 Dagi Yatırım Holding 1,59 -2,45 57,43 Dardanel 1,07 0,00 -2,73 Datagate Bilgisayar 7,49 0,40 75,00 Demısaş Döküm 3,02 3,78 21,77 Denge Holding 1,92 -8,57 65,52 Deniz GMYO 3,07 0,33 0,99 Denizbank 15,75 0,38 -17,54 Denizli Cam 10,39 -0,57 -9,81 Derimod 8,60 0,00 -0,81 Desa Deri 2,69 -2,54 55,49 Despec Bilgisayar 3,62 1,40 10,37 Deva Holding 4,56 0,22 38,60 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 2,99 -11,54 Ditaş Doğan 5,89 0,51 7,48 DO-CO 500,10 0,02 4,45 Doğan Burda 2,76 0,00 -8,31 Doğan Holding 1,09 3,81 17,04 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,14 0,00 -6,56 Doğusan 1,58 0,00 -34,44 Doğuş GMYO 2,34 -0,43 10,90 Doğuş Otomotiv 4,70 -0,84 8,29 Döktaş Dökümcülük 9,09 1,22 11,53 Duran Doğan Basım 6,75 2,27 32,35 Dyo Boya 3,16 -0,32 8,97 Eczacıbaşı İlaç 2,80 0,00 2,56 Eczacıbaşı Yatırım 7,65 1,06 6,25 Edip Gayrimenkul 0,73 2,82 -5,19 Ege Endüstri 429,60 -1,24 38,07 Ege Gübre 26,54 2,71 22,30 Ege Profil 9,37 -0,64 5,64 Ege Seramik 3,46 -2,54 3,28 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 7,14 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 25,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,85 0,00 0,26 Ekiz Kimya 0,29 3,57 -12,12 Emek Elektrik 0,86 4,88 -12,24 Eminiş Ambalaj 1,00 0,00 -14,53 Emlak Konut GMYO 1,48 0,68 -1,33 Enerjisa Enerji 5,45 -0,18 15,75 Enka İnşaat 5,07 -0,59 14,08 Erbosan 15,96 -0,81 -2,00 Ereğli Demir Çelik 9,23 -0,43 27,84 Ersu Gıda 0,88 -1,12 -4,35 Escort Teknoloji 0,63 0,00 -17,11 Etiler Gıda 1,90 -0,52 -10,80 Euro Kapital Yat. Ort. 0,75 1,35 5,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,64 0,00 1,59 Euro Yatırım Holding 1,04 1,96 89,09 Fenerbahçe Futbol 7,03 -2,63 1,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,93 -0,68 10,15 F-M İzmit Piston 15,29 -1,48 -0,53 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,57 -1,76 62,87 Ford Otosan 52,05 -0,57 9,56 Formet Çelik Kapı 5,36 -1,65 322,05 Frigo Pak Gıda 2,30 6,48 35,29 Galatasaray Sportif 1,51 17,97 21,77 Garanti Bankası 8,29 -1,89 4,15 Garanti Faktoring 2,71 0,74 36,87 Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -21,52 Gedik Y. Men. Değ. 3,59 -1,37 11,49 Gedik Yatırım Holding 2,93 -0,34 24,68 Gediz Ambalaj 4,74 1,72 14,22 Gentaş 1,91 1,06 7,91 Gersan Elektrik 2,11 -2,31 -13,54 Global Men. Değ. 0,47 -2,08 0,00 Global Yat. Holding 2,97 1,02 -0,67 Good-Year 3,20 -0,62 -6,98 Göltaş Çimento 11,01 3,19 -11,42 Gözde Girişim 3,50 -0,28 31,09 GSD Denizcilik 1,44 1,41 25,22 GSD Holding 0,95 0,00 18,75 Gübre Fabrik. 2,77 -1,07 -6,42 Güler Yat. Holding 1,08 -0,92 0,93 Güneş Sigorta 1,51 -1,31 0,67 Halk GMYO 0,95 -1,04 36,53 Halk Sigorta 1,12 -3,45 1,82 Hatay Tekstil 4,10 -0,49 3,80 Hedef Girişim 1,20 -2,44 3,45 Hektaş 12,65 1,77 36,46 HUB Girişim 2,85 -3,72 51,60 Hürriyet Gzt. 0,82 0,00 -11,83 ICBC Turkey Bank 3,59 -0,83 -27,18 İdealist Danışmanlık 23,66 -5,36 119,07 İdealist GMYO 1,59 3,25 -2,45 İhlas Ev Aletleri 1,06 0,00 221,21 İhlas Gayrimenkul 0,89 3,49 -5,27 İhlas Gazetecilik 1,10 6,80 80,33 İhlas Holding 0,51 8,51 59,38 İhlas Yayın Holding 0,80 0,00 142,42 İndeks Bilgisayar 6,88 1,18 15,24 Info Yatırım 1,91 0,00 85,44 İntema 7,00 -0,57 16,73 İpek Doğal Enerji 4,44 -1,55 -17,32 İskenderun Demir Çelik 7,21 -1,10 27,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

