Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,56 0,65 -20,00 Acıpayam Selüloz 3,67 1,66 12,58 Adana Çimento (A) 6,88 -0,15 13,72 Adana Çimento (B) 5,06 3,90 23,11 Adana Çimento (C) 1,16 0,00 -17,73 Adel Kalemcilik 10,86 0,28 -1,27 Adese Alışveriş Ticaret 2,03 2,01 -13,25 Afyon Çimento 4,30 -0,23 -6,32 Ak Enerji 0,56 0,00 -11,11 Akbank 6,21 1,14 5,52 Akçansa 6,44 1,58 -1,56 Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 3,50 2,99 Akfen GMYO 1,52 0,00 -7,88 Akın Tekstil 8,90 0,34 -5,82 Akiş GMYO 2,44 0,41 -4,69 Akmerkez GMYO 17,69 -1,06 14,66 Aksa 8,05 -1,35 21,33 Aksa Enerji 2,37 0,85 -11,57 Aksigorta 4,30 1,42 36,97 Aksu Enerji 9,99 -0,89 29,40 Alarko Carrıer 37,08 -0,05 -5,79 Alarko GMYO 44,08 1,05 -1,87 Alarko Holding 2,66 0,38 36,39 Albaraka Türk 1,45 0,00 18,85 Alcatel Lucent Teletaş 6,72 0,45 16,67 Alkim Kağıt 3,85 -2,28 7,12 Alkim Kimya 23,14 0,70 7,42 Altınyağ 0,34 0,00 -22,73 Altınyunus Çeşme 4,24 -0,93 2,17 Anadolu Cam 3,09 -0,32 15,30 Anadolu Efes 19,73 -2,13 -4,22 Anadolu Grubu Holding 12,72 1,11 24,22 Anadolu Hayat Emek. 5,43 -0,37 -4,65 Anadolu Isuzu 7,65 -1,67 23,79 Anadolu Sigorta 4,11 0,00 4,70 Anel Elektrik 1,75 2,34 8,02 Arçelik 17,31 0,41 9,63 Arena Bilgisayar 3,32 0,61 -24,72 Armada Bilgisayar 10,23 2,30 10,12 Arsan Tekstil 1,66 -1,78 2,47 Artı Yatırım Holding 1,10 1,85 26,44 Aselsan 21,30 1,62 -11,54 Aslan Çimento 25,42 -1,63 -9,73 Ata GMYO 3,84 -0,52 -4,24 Atakule GMYO 1,18 -2,48 -10,32 Atlantis Yatırım Holding 0,41 0,00 127,78 Atlas Yat. Ort. 1,11 -3,48 29,07 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,55 -0,21 29,07 Avrasya GMYO 1,36 -0,73 54,55 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 -0,85 8,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.264,80 0,02 1,48 Avrupa Yatırım Holding 2,19 -0,90 -9,88 Ayen Enerji 2,45 0,82 4,26 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 -0,65 7,04 Aygaz 9,07 -0,33 -8,79 Bagfaş 5,34 -1,11 10,79 Bak Ambalaj 5,06 0,20 -0,20 Balatacılar Balatacılık 0,29 11,54 -12,12 Bantaş Ambalaj 1,56 1,96 24,30 Banvit 11,13 0,72 3,15 Baştaş Başkent Çimento 1,83 1,67 -9,41 Batı Çimento 2,13 -1,39 -11,62 Batısöke Çimento 0,93 0,00 -14,68 Bera Holding 1,80 1,12 -12,62 Berkosan Yalıtım 1,70 -1,16 -6,08 Beşiktaş Futbol Yat. 1,83 3,39 12,96 Beyaz Filo 3,63 0,00 32,97 Bilici Yatırım 1,65 0,61 21,32 Bim Mağazalar 81,50 2,13 -6,32 Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67 Birlik Mensucat 0,73 1,39 -37,61 Bizim Mağazaları 7,96 1,66 17,06 Bolu Çimento 3,02 -0,33 -11,95 Bomonti Elektrik 0,85 1,19 77,08 Borusan Mannesmann 9,21 0,11 18,08 Borusan Yat. Paz. 36,92 -0,75 1,91 Bosch Fren Sistemleri 164,40 -0,78 7,61 Bossa 4,16 -2,12 -1,05 Boyner Perakende Yat. 4,84 0,21 22,84 Brisa 6,57 -0,15 3,79 Burçelik 2,95 -0,67 -8,10 Burçelik Vana 1,56 0,65 5,41 Bursa Çimento 4,47 -0,22 1,59 Carrefoursa 3,35 0,00 -3,74 Coca Cola İçecek 32,00 0,19 3,63 Cosmos Yat. Holding 1,04 -7,14 7,22 Credıtwest Faktorıng 1,03 -0,96 -0,96 Çelebi 70,40 2,62 20,66 Çelik Halat 6,14 3,02 2,33 Çemaş Döküm 0,73 1,39 -3,95 Çemtaş 5,73 0,00 -5,76 Çimbeton 27,98 -0,07 -2,17 Çimentaş 17,88 -0,28 40,79 Çimsa 6,56 0,61 -13,11 Çuhadaroğlu Metal 1,98 -0,50 11,24 Dagi Giyim 1,45 -0,68 16,94 Dagi Yatırım Holding 1,53 -1,29 51,49 Dardanel 1,05 -1,87 -4,55 Datagate Bilgisayar 7,91 5,33 84,81 Demısaş Döküm 2,91 -1,69 17,34 Denge Holding 1,77 -3,28 52,59 Deniz GMYO 3,06 0,99 0,66 Denizbank 15,66 0,00 -18,01 Denizli Cam 10,25 -0,29 -11,02 Derimod 8,18 -2,62 -5,65 Desa Deri 2,65 -1,12 53,18 Despec Bilgisayar 3,50 0,00 6,71 Deva Holding 4,28 -0,23 30,09 Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 -2,86 -12,82 Ditaş Doğan 6,05 2,54 10,40 DO-CO 504,70 -0,04 5,41 Doğan Burda 2,71 0,00 -9,97 Doğan Holding 1,07 0,00 14,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 -0,91 -10,66 Doğusan 1,55 0,00 -35,68 Doğuş GMYO 2,29 0,44 8,53 Doğuş Otomotiv 4,47 -1,76 3,00 Döktaş Dökümcülük 9,20 2,68 12,88 Duran Doğan Basım 6,75 0,60 32,35 Dyo Boya 3,18 0,63 9,66 Eczacıbaşı İlaç 2,80 1,08 2,56 Eczacıbaşı Yatırım 7,53 1,07 4,58 Edip Gayrimenkul 0,71 -1,39 -7,79 Ege Endüstri 433,50 0,37 39,32 Ege Gübre 25,20 -0,79 16,13 Ege Profil 9,33 -1,89 5,19 Ege Seramik 3,43 0,29 2,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 3,57 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 3,66 -2,14 -4,69 Ekiz Kimya 0,29 3,57 -12,12 Emek Elektrik 0,81 -2,41 -17,35 Eminiş Ambalaj 0,92 -1,08 -21,37 Emlak Konut GMYO 1,49 0,68 -0,67 Enerjisa Enerji 5,46 0,00 15,96 Enka İnşaat 5,16 -0,58 16,11 Erbosan 15,45 -1,28 -5,14 Ereğli Demir Çelik 8,71 -1,47 20,64 Ersu Gıda 0,86 0,00 -6,52 Escort Teknoloji 0,62 1,64 -18,42 Etiler Gıda 1,75 -2,23 -17,84 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -2,70 1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 0,00 -3,13 Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -1,59 Euro Yatırım Holding 1,01 3,06 83,64 Fenerbahçe Futbol 7,11 1,43 2,75 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 -0,35 7,52 F-M İzmit Piston 15,78 2,47 2,66 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,69 3,45 66,37 Ford Otosan 52,40 2,34 10,29 Formet Çelik Kapı 5,68 4,22 347,24 Frigo Pak Gıda 2,27 -9,20 33,53 Galatasaray Sportif 1,72 2,38 38,71 Garanti Bankası 8,15 0,25 2,39 Garanti Faktoring 2,20 -1,79 11,11 Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -22,78 Gedik Y. Men. Değ. 3,62 1,69 12,42 Gedik Yatırım Holding 2,84 1,07 20,85 Gediz Ambalaj 4,79 1,48 15,42 Gentaş 1,78 -3,26 0,56 Gersan Elektrik 2,15 -1,83 -11,90 Global Men. Değ. 0,47 0,00 0,00 Global Yat. Holding 2,97 0,00 -0,67 Good-Year 3,17 0,63 -7,85 Göltaş Çimento 10,88 0,74 -12,47 Gözde Girişim 3,37 -1,75 26,22 GSD Denizcilik 1,38 -1,43 20,00 GSD Holding 0,90 -1,10 12,50 Gübre Fabrik. 2,71 0,00 -8,45 Güler Yat. Holding 1,07 0,00 0,00 Güneş Sigorta 1,47 0,00 -2,00 Halk GMYO 0,97 4,30 39,41 Halk Sigorta 1,16 0,00 5,45 Hatay Tekstil 3,99 -0,25 1,01 Hedef Girişim 1,24 2,48 6,90 Hektaş 11,83 -1,33 27,62 HUB Girişim 2,68 1,13 42,55 Hürriyet Gzt. 0,81 0,00 -12,90 ICBC Turkey Bank 3,48 0,00 -29,41 İdealist Danışmanlık 20,44 2,66 89,26 İdealist GMYO 1,62 0,62 -0,61 İhlas Ev Aletleri 1,16 8,41 251,52 İhlas Gayrimenkul 0,93 3,33 -1,02 İhlas Gazetecilik 1,58 19,70 159,02 İhlas Holding 0,53 6,00 65,63 İhlas Yayın Holding 0,82 3,80 148,48 İndeks Bilgisayar 6,56 -0,91 9,88 Info Yatırım 1,94 0,52 88,35 İntema 6,83 -1,01 13,90 İpek Doğal Enerji 4,37 0,23 -18,62 İskenderun Demir Çelik 7,05 1,73 24,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

