Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,60 2,56 -17,95 Acıpayam Selüloz 3,72 1,36 14,11 Adana Çimento (A) 6,89 0,15 13,88 Adana Çimento (B) 4,91 -2,96 19,46 Adana Çimento (C) 1,15 -0,86 -18,44 Adel Kalemcilik 10,95 0,83 -0,45 Adese Alışveriş Ticaret 1,98 -2,46 -15,38 Afyon Çimento 4,26 -0,93 -7,19 Ak Enerji 0,56 0,00 -11,11 Akbank 6,05 -2,58 2,81 Akçansa 6,41 -0,47 -2,02 Akdenız Güvenlık Hız. 2,02 -2,42 0,50 Akfen GMYO 1,55 1,97 -6,06 Akın Tekstil 8,81 -1,01 -6,77 Akiş GMYO 2,40 -1,64 -6,25 Akmerkez GMYO 17,65 -0,23 14,40 Aksa 8,28 2,86 24,80 Aksa Enerji 2,36 -0,42 -11,94 Aksigorta 4,22 -1,86 34,42 Aksu Enerji 9,80 -1,90 26,94 Alarko Carrıer 37,08 0,00 -5,79 Alarko GMYO 44,04 -0,09 -1,96 Alarko Holding 2,63 -1,13 34,85 Albaraka Türk 1,44 -0,69 18,03 Alcatel Lucent Teletaş 6,65 -1,04 15,45 Alkim Kağıt 3,83 -0,52 6,56 Alkim Kimya 23,08 -0,26 7,15 Altınyağ 0,34 0,00 -22,73 Altınyunus Çeşme 4,27 0,71 2,89 Anadolu Cam 3,09 0,00 15,30 Anadolu Efes 19,91 0,91 -3,35 Anadolu Grubu Holding 12,70 -0,16 24,02 Anadolu Hayat Emek. 5,43 0,00 -4,65 Anadolu Isuzu 7,45 -2,61 20,55 Anadolu Sigorta 4,12 0,24 4,95 Anel Elektrik 1,76 0,57 8,64 Arçelik 17,50 1,10 10,83 Arena Bilgisayar 3,33 0,30 -24,49 Armada Bilgisayar 10,13 -0,98 9,04 Arsan Tekstil 1,67 0,60 3,09 Artı Yatırım Holding 1,10 0,00 26,44 Aselsan 20,74 -2,63 -13,87 Aslan Çimento 25,12 -1,18 -10,80 Ata GMYO 3,84 0,00 -4,24 Atakule GMYO 1,17 -0,85 -11,08 Atlantis Yatırım Holding 0,43 4,88 138,89 Atlas Yat. Ort. 1,06 -4,50 23,26 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,51 -0,42 28,53 Avrasya GMYO 1,31 -3,68 48,86 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,00 8,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.264,90 0,01 1,49 Avrupa Yatırım Holding 2,24 2,28 -7,82 Ayen Enerji 2,43 -0,82 3,40 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,48 -2,63 4,23 Aygaz 9,08 0,11 -8,69 Bagfaş 5,41 1,31 12,24 Bak Ambalaj 5,01 -0,99 -1,18 Balatacılar Balatacılık 0,28 -3,45 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,58 1,28 25,90 Banvit 11,16 0,27 3,43 Baştaş Başkent Çimento 1,82 -0,55 -9,90 Batı Çimento 2,13 0,00 -11,62 Batısöke Çimento 0,91 -2,15 -16,51 Bera Holding 1,77 -1,67 -14,08 Berkosan Yalıtım 1,70 0,00 -6,08 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 19,67 35,19 Beyaz Filo 3,51 -3,31 28,57 Bilici Yatırım 1,64 -0,61 20,59 Bim Mağazalar 81,95 0,55 -5,80 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,72 -1,37 -38,46 Bizim Mağazaları 8,07 1,38 18,68 Bolu Çimento 3,01 -0,33 -12,24 Bomonti Elektrik 0,85 0,00 77,08 Borusan Mannesmann 9,21 0,00 18,08 Borusan Yat. Paz. 36,70 -0,60 1,30 Bosch Fren Sistemleri 161,60 -1,70 5,78 Bossa 4,06 -2,40 -3,43 Boyner Perakende Yat. 4,80 -0,83 21,83 Brisa 6,45 -1,83 1,90 Burçelik 3,02 2,37 -5,92 Burçelik Vana 1,57 0,64 6,08 Bursa Çimento 4,40 -1,57 0,00 Carrefoursa 3,30 -1,49 -5,17 Coca Cola İçecek 31,80 -0,62 2,98 Cosmos Yat. Holding 1,20 15,38 23,71 Credıtwest Faktorıng 1,02 -0,97 -1,92 Çelebi 71,40 1,42 22,37 Çelik Halat 6,09 -0,81 1,50 Çemaş Döküm 0,72 -1,37 -5,26 Çemtaş 5,62 -1,92 -7,57 Çimbeton 27,50 -1,72 -3,85 Çimentaş 17,77 -0,62 39,92 Çimsa 6,49 -1,07 -14,04 Çuhadaroğlu Metal 1,96 -1,01 10,11 Dagi Giyim 1,42 -2,07 14,52 Dagi Yatırım Holding 1,54 0,65 52,48 Dardanel 1,04 -0,95 -5,45 Datagate Bilgisayar 8,15 3,03 90,42 Demısaş Döküm 3,00 3,09 20,97 Denge Holding 1,66 -6,21 43,10 Deniz GMYO 3,04 -0,65 0,00 Denizbank 15,68 0,13 -17,91 Denizli Cam 10,17 -0,78 -11,72 Derimod 8,26 0,98 -4,73 Desa Deri 2,64 -0,38 52,60 Despec Bilgisayar 3,38 -3,43 3,05 Deva Holding 4,28 0,00 30,09 Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 0,00 -12,82 Ditaş Doğan 6,07 0,33 10,77 DO-CO 509,80 1,01 6,47 Doğan Burda 2,73 0,74 -9,30 Doğan Holding 1,05 -1,87 12,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 0,00 -10,66 Doğusan 1,59 2,58 -34,02 Doğuş GMYO 2,27 -0,87 7,58 Doğuş Otomotiv 4,66 4,25 7,37 Döktaş Dökümcülük 9,04 -1,74 10,92 Duran Doğan Basım 6,60 -2,22 29,41 Dyo Boya 3,09 -2,83 6,55 Eczacıbaşı İlaç 2,79 -0,36 2,20 Eczacıbaşı Yatırım 7,55 0,27 4,86 Edip Gayrimenkul 0,71 0,00 -7,79 Ege Endüstri 422,30 -2,58 35,73 Ege Gübre 24,50 -2,78 12,90 Ege Profil 9,51 1,93 7,22 Ege Seramik 3,48 1,46 3,88 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 7,14 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 3,65 -0,27 -4,95 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,81 0,00 -17,35 Eminiş Ambalaj 0,92 0,00 -21,37 Emlak Konut GMYO 1,48 -0,67 -1,33 Enerjisa Enerji 5,44 -0,37 15,54 Enka İnşaat 5,10 -1,16 14,76 Erbosan 15,58 0,84 -4,34 Ereğli Demir Çelik 9,04 3,79 25,21 Ersu Gıda 0,87 1,16 -5,43 Escort Teknoloji 0,61 -1,61 -19,74 Etiler Gıda 1,75 0,00 -17,84 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 0,00 1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 -1,61 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -1,59 Euro Yatırım Holding 1,02 0,99 85,45 Fenerbahçe Futbol 7,21 1,41 4,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,80 -2,10 5,26 F-M İzmit Piston 15,86 0,51 3,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,60 -1,58 63,74 Ford Otosan 54,30 3,63 14,29 Formet Çelik Kapı 5,50 -3,17 333,07 Frigo Pak Gıda 2,60 14,54 52,94 Galatasaray Sportif 2,06 19,77 66,13 Garanti Bankası 7,94 -2,58 -0,25 Garanti Faktoring 2,15 -2,27 8,59 Garanti Yat. Ort. 0,62 1,64 -21,52 Gedik Y. Men. Değ. 3,60 -0,55 11,80 Gedik Yatırım Holding 2,87 1,06 22,13 Gediz Ambalaj 4,74 -1,04 14,22 Gentaş 1,76 -1,12 -0,56 Gersan Elektrik 2,07 -3,72 -15,18 Global Men. Değ. 0,45 -4,26 -4,26 Global Yat. Holding 2,91 -2,02 -2,68 Good-Year 3,15 -0,63 -8,43 Göltaş Çimento 10,84 -0,37 -12,79 Gözde Girişim 3,32 -1,48 24,34 GSD Denizcilik 1,37 -0,72 19,13 GSD Holding 0,90 0,00 12,50 Gübre Fabrik. 2,69 -0,74 -9,12 Güler Yat. Holding 1,06 -0,93 -0,93 Güneş Sigorta 1,47 0,00 -2,00 Halk GMYO 1,04 7,22 49,47 Halk Sigorta 1,14 -1,72 3,64 Hatay Tekstil 3,98 -0,25 0,76 Hedef Girişim 1,20 -3,23 3,45 Hektaş 11,75 -0,68 26,75 HUB Girişim 2,64 -1,49 40,43 Hürriyet Gzt. 0,80 -1,23 -13,98 ICBC Turkey Bank 3,41 -2,01 -30,83 İdealist Danışmanlık 19,50 -4,60 80,56 İdealist GMYO 1,69 4,32 3,68 İhlas Ev Aletleri 1,24 6,90 275,76 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,00 -1,02 İhlas Gazetecilik 1,89 19,62 209,84 İhlas Holding 0,55 3,77 71,88 İhlas Yayın Holding 0,86 4,88 160,61 İndeks Bilgisayar 6,55 -0,15 9,72 Info Yatırım 1,87 -3,61 81,55 İntema 6,73 -1,46 12,23 İpek Doğal Enerji 4,29 -1,83 -20,11 İskenderun Demir Çelik 6,87 -2,55 21,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

