Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,54 0,65 -21,03 Acıpayam Selüloz 3,34 -2,62 2,45 Adana Çimento (A) 6,80 -0,29 12,40 Adana Çimento (B) 4,86 0,83 18,25 Adana Çimento (C) 1,11 -1,77 -21,28 Adel Kalemcilik 10,36 -0,77 -5,82 Adese Alışveriş Ticaret 1,94 -6,28 -17,09 Afyon Çimento 3,98 -0,25 -13,29 Ak Enerji 0,54 -1,82 -14,29 Akbank 5,80 -2,52 -1,44 Akçansa 6,11 -1,29 -6,61 Akdenız Güvenlık Hız. 1,49 -4,49 -25,87 Akfen GMYO 1,55 -1,27 -6,06 Akın Tekstil 8,67 -0,80 -8,25 Akiş GMYO 2,38 -3,64 -7,03 Akmerkez GMYO 19,00 2,26 23,15 Aksa 8,17 3,42 23,14 Aksa Enerji 2,27 2,25 -15,30 Aksigorta 4,26 0,95 35,69 Aksu Enerji 8,90 -1,98 15,28 Alarko Carrıer 32,66 -2,74 -17,02 Alarko GMYO 44,98 1,40 0,13 Alarko Holding 2,65 2,71 35,88 Albaraka Türk 1,32 0,76 8,20 Alcatel Lucent Teletaş 6,40 -1,08 11,11 Alkim Kağıt 3,58 -0,56 -0,39 Alkim Kimya 22,58 -0,70 4,82 Altınyağ 0,32 3,23 -27,27 Altınyunus Çeşme 4,25 -1,16 2,41 Anadolu Cam 2,92 -2,67 8,96 Anadolu Efes 18,86 -2,13 -8,45 Anadolu Grubu Holding 12,19 0,66 19,04 Anadolu Hayat Emek. 5,44 1,49 -4,47 Anadolu Isuzu 7,57 1,88 22,49 Anadolu Sigorta 4,15 0,00 5,71 Anel Elektrik 1,67 1,21 3,09 Arçelik 16,76 -4,06 6,14 Arena Bilgisayar 3,35 1,82 -24,04 Armada Bilgisayar 10,29 -1,44 10,76 Arsan Tekstil 1,65 0,00 1,85 Artı Yatırım Holding 1,01 -2,88 16,09 Aselsan 20,28 1,20 -15,78 Aslan Çimento 23,74 -0,84 -15,70 Ata GMYO 3,84 -0,78 -4,24 Atakule GMYO 1,08 0,00 -17,92 Atlantis Yatırım Holding 0,42 0,00 133,33 Atlas Yat. Ort. 0,81 -2,41 -5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,55 -1,24 29,07 Avrasya GMYO 1,26 -3,08 43,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 1,75 7,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.265,60 0,01 1,55 Avrupa Yatırım Holding 2,25 0,45 -7,41 Ayen Enerji 2,52 1,61 7,23 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 -6,25 5,63 Aygaz 8,75 0,00 -12,01 Bagfaş 5,80 -0,85 20,33 Bak Ambalaj 5,27 -0,57 3,94 Balatacılar Balatacılık 0,27 -3,57 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,49 -0,67 18,73 Banvit 12,12 6,50 12,33 Baştaş Başkent Çimento 1,79 0,00 -11,39 Batı Çimento 1,95 -2,01 -19,09 Batısöke Çimento 0,85 -1,16 -22,02 Bera Holding 1,69 -0,59 -17,96 Berkosan Yalıtım 1,63 0,00 -9,94 Beşiktaş Futbol Yat. 1,65 -0,60 1,85 Beyaz Filo 3,24 3,85 18,68 Bilici Yatırım 1,62 4,52 19,12 Bim Mağazalar 78,40 -0,51 -9,89 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,68 0,00 -41,88 Bizim Mağazaları 7,21 -2,70 6,03 Bolu Çimento 2,85 0,00 -16,91 Bomonti Elektrik 0,95 10,47 97,92 Borusan Mannesmann 8,95 0,34 14,74 Borusan Yat. Paz. 35,38 -1,12 -2,34 Bosch Fren Sistemleri 153,50 -1,60 0,48 Bossa 3,78 -1,31 -10,09 Boyner Perakende Yat. 4,78 -0,21 21,32 Brisa 5,94 -0,83 -6,16 Burçelik 2,97 -2,30 -7,48 Burçelik Vana 1,50 0,67 1,35 Bursa Çimento 4,28 -1,15 -2,73 Carrefoursa 3,05 -0,65 -12,36 Coca Cola İçecek 29,10 -1,36 -5,76 Cosmos Yat. Holding 1,04 -7,14 7,22 Credıtwest Faktorıng 1,01 0,00 -2,88 Çelebi 73,55 2,72 26,06 Çelik Halat 4,82 -4,93 -10,79 Çemaş Döküm 0,73 2,82 -3,95 Çemtaş 5,60 3,13 -7,89 Çimbeton 27,28 0,22 -4,62 Çimentaş 13,65 5,00 7,48 Çimsa 6,13 -0,65 -18,81 Çuhadaroğlu Metal 1,90 0,53 6,74 Dagi Giyim 1,37 -0,72 10,48 Dagi Yatırım Holding 1,50 3,45 48,51 Dardanel 1,03 0,00 -6,36 Datagate Bilgisayar 6,29 6,25 46,96 Demısaş Döküm 2,76 1,10 11,29 Denge Holding 1,51 2,03 30,17 Deniz GMYO 2,94 -1,67 -3,29 Denizbank 14,80 -2,05 -22,51 Denizli Cam 9,23 -0,43 -19,88 Derimod 8,20 0,12 -5,42 Desa Deri 2,68 8,94 54,91 Despec Bilgisayar 3,11 1,30 -5,18 Deva Holding 4,48 1,13 36,17 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 2,78 -5,13 Ditaş Doğan 5,37 -3,24 4,91 DO-CO 501,50 0,40 4,74 Doğan Burda 2,93 -0,68 -2,66 Doğan Holding 1,01 -0,98 8,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 -2,91 -18,03 Doğusan 1,55 -0,64 -35,68 Doğuş GMYO 2,70 9,76 27,96 Doğuş Otomotiv 4,21 -1,86 -3,00 Döktaş Dökümcülük 8,58 -2,50 5,28 Duran Doğan Basım 7,07 -1,81 38,63 Dyo Boya 2,94 -1,01 1,38 Eczacıbaşı İlaç 2,71 1,50 -0,73 Eczacıbaşı Yatırım 7,01 -2,23 -2,64 Edip Gayrimenkul 0,65 0,00 -15,58 Ege Endüstri 406,00 0,72 30,49 Ege Gübre 24,08 -0,08 16,40 Ege Profil 8,87 -2,53 0,00 Ege Seramik 3,20 0,63 -4,48 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 3,58 -4,02 -6,77 Ekiz Kimya 0,28 -3,45 -15,15 Emek Elektrik 0,78 0,00 -20,41 Eminiş Ambalaj 0,92 -1,08 -21,37 Emlak Konut GMYO 1,42 -1,39 -5,33 Enerjisa Enerji 5,28 -1,12 12,14 Enka İnşaat 5,10 -1,73 14,76 Erbosan 15,15 0,00 -6,98 Ereğli Demir Çelik 8,91 0,34 23,41 Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70 Escort Teknoloji 0,66 -2,94 -13,16 Etiler Gıda 1,48 1,37 -30,52 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,62 1,64 -1,59 Euro Yatırım Holding 1,12 2,75 103,64 Fenerbahçe Futbol 7,87 2,21 13,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 0,74 3,01 F-M İzmit Piston 15,59 -1,08 1,42 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,83 -0,17 70,47 Ford Otosan 53,30 -1,66 12,19 Formet Çelik Kapı 5,50 -5,98 333,07 Frigo Pak Gıda 2,43 -2,80 42,94 Galatasaray Sportif 2,13 -1,39 71,77 Garanti Bankası 7,75 -3,37 -2,64 Garanti Faktoring 2,30 0,88 16,16 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -24,05 Gedik Y. Men. Değ. 3,61 0,28 12,11 Gedik Yatırım Holding 2,78 -1,42 18,30 Gediz Ambalaj 4,90 2,30 18,07 Gentaş 1,73 1,17 -2,26 Gersan Elektrik 1,99 -1,00 -18,45 Global Men. Değ. 0,43 -4,44 -8,51 Global Yat. Holding 2,75 3,77 -8,03 Good-Year 2,81 -1,06 -18,31 Göltaş Çimento 10,00 -0,60 -19,55 Gözde Girişim 3,63 1,97 35,96 GSD Denizcilik 1,31 0,00 13,91 GSD Holding 0,88 0,00 10,00 Gübre Fabrik. 2,56 -0,78 -13,51 Güler Yat. Holding 1,03 -1,90 -3,74 Güneş Sigorta 1,35 0,00 -10,00 Halk GMYO 1,23 2,50 76,78 Halk Sigorta 1,11 -2,63 0,91 Hatay Tekstil 3,92 -1,01 -0,76 Hedef Girişim 1,12 -1,75 -3,45 Hektaş 11,20 -1,23 20,82 HUB Girişim 2,54 0,40 35,11 Hürriyet Gzt. 0,78 -1,27 -16,13 ICBC Turkey Bank 3,20 0,63 -35,09 İdealist Danışmanlık 12,90 -8,77 19,44 İdealist GMYO 1,70 -2,30 4,29 İhlas Ev Aletleri 0,92 -2,13 178,79 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,00 -8,47 İhlas Gazetecilik 2,36 19,80 286,89 İhlas Holding 0,46 -2,13 43,75 İhlas Yayın Holding 0,64 -11,11 93,94 İndeks Bilgisayar 6,52 2,19 9,21 Info Yatırım 1,86 0,54 80,58 İntema 7,51 3,73 25,24 İpek Doğal Enerji 4,37 1,63 -18,62 İskenderun Demir Çelik 7,05 0,71 24,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

