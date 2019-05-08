Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,60 3,90 -17,95 Acıpayam Selüloz 3,40 1,80 4,29 Adana Çimento (A) 6,71 -1,32 10,91 Adana Çimento (B) 4,77 -1,85 16,06 Adana Çimento (C) 1,11 0,00 -21,28 Adel Kalemcilik 10,34 -0,19 -6,00 Adese Alışveriş Ticaret 1,60 -17,53 -31,62 Afyon Çimento 3,99 0,25 -13,07 Ak Enerji 0,54 0,00 -14,29 Akbank 5,83 0,52 -0,93 Akçansa 6,39 4,58 -2,33 Akdenız Güvenlık Hız. 1,43 -4,03 -28,86 Akfen GMYO 1,54 -0,65 -6,67 Akın Tekstil 8,60 -0,81 -8,99 Akiş GMYO 2,38 0,00 -7,03 Akmerkez GMYO 19,00 0,00 23,15 Aksa 8,14 -0,37 22,69 Aksa Enerji 2,23 -1,76 -16,79 Aksigorta 4,28 0,47 36,33 Aksu Enerji 8,89 -0,11 15,16 Alarko Carrıer 32,48 -0,55 -17,48 Alarko GMYO 45,00 0,04 0,18 Alarko Holding 2,69 1,51 37,93 Albaraka Türk 1,40 6,06 14,75 Alcatel Lucent Teletaş 6,36 -0,63 10,42 Alkim Kağıt 3,56 -0,56 -0,95 Alkim Kimya 22,60 0,09 4,92 Altınyağ 0,38 18,75 -13,64 Altınyunus Çeşme 4,22 -0,71 1,69 Anadolu Cam 2,95 1,03 10,07 Anadolu Efes 19,00 0,74 -7,77 Anadolu Grubu Holding 12,16 -0,25 18,75 Anadolu Hayat Emek. 5,39 -0,92 -5,35 Anadolu Isuzu 7,57 0,00 22,49 Anadolu Sigorta 4,08 -1,69 3,93 Anel Elektrik 1,65 -1,20 1,85 Arçelik 16,80 0,24 6,40 Arena Bilgisayar 3,33 -0,60 -24,49 Armada Bilgisayar 10,39 0,97 11,84 Arsan Tekstil 1,68 1,82 3,70 Artı Yatırım Holding 0,98 -2,97 12,64 Aselsan 19,49 -3,90 -19,06 Aslan Çimento 23,74 0,00 -15,70 Ata GMYO 3,83 -0,26 -4,49 Atakule GMYO 1,07 -0,93 -18,68 Atlantis Yatırım Holding 0,42 0,00 133,33 Atlas Yat. Ort. 0,83 2,47 -3,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,53 -0,21 28,80 Avrasya GMYO 1,32 4,76 50,00 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 -0,86 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.265,80 0,02 1,56 Avrupa Yatırım Holding 2,17 -3,56 -10,70 Ayen Enerji 2,45 -2,78 4,26 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 2,67 8,45 Aygaz 8,82 0,80 -11,31 Bagfaş 5,87 1,21 21,78 Bak Ambalaj 5,25 -0,38 3,55 Balatacılar Balatacılık 0,28 3,70 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,49 0,00 18,73 Banvit 12,14 0,17 12,51 Baştaş Başkent Çimento 1,78 -0,56 -11,88 Batı Çimento 1,90 -2,56 -21,16 Batısöke Çimento 0,86 1,18 -21,10 Bera Holding 1,66 -1,78 -19,42 Berkosan Yalıtım 1,62 -0,61 -10,50 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 3,03 4,94 Beyaz Filo 3,19 -1,54 16,85 Bilici Yatırım 1,62 0,00 19,12 Bim Mağazalar 78,35 -0,06 -9,94 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,69 1,47 -41,03 Bizim Mağazaları 7,27 0,83 6,91 Bolu Çimento 2,83 -0,70 -17,49 Bomonti Elektrik 0,85 -10,53 77,08 Borusan Mannesmann 8,99 0,45 15,26 Borusan Yat. Paz. 35,30 -0,23 -2,56 Bosch Fren Sistemleri 153,20 -0,20 0,28 Bossa 3,68 -2,65 -12,47 Boyner Perakende Yat. 4,87 1,88 23,60 Brisa 5,96 0,34 -5,85 Burçelik 2,91 -2,02 -9,35 Burçelik Vana 1,49 -0,67 0,68 Bursa Çimento 4,25 -0,70 -3,41 Carrefoursa 3,05 0,00 -12,36 Coca Cola İçecek 28,60 -1,72 -7,38 Cosmos Yat. Holding 1,04 0,00 7,22 Credıtwest Faktorıng 1,01 0,00 -2,88 Çelebi 73,35 -0,27 25,71 Çelik Halat 4,80 -0,41 -11,16 Çemaş Döküm 0,71 -2,74 -6,58 Çemtaş 5,40 -3,57 -11,18 Çimbeton 26,32 -3,52 -7,97 Çimentaş 12,68 -7,11 -0,16 Çimsa 6,07 -0,98 -19,60 Çuhadaroğlu Metal 1,92 1,05 7,87 Dagi Giyim 1,37 0,00 10,48 Dagi Yatırım Holding 1,47 -2,00 45,54 Dardanel 1,04 0,97 -5,45 Datagate Bilgisayar 6,04 -3,97 41,12 Demısaş Döküm 2,76 0,00 11,29 Denge Holding 1,49 -1,32 28,45 Deniz GMYO 2,91 -1,02 -4,28 Denizbank 14,90 0,68 -21,99 Denizli Cam 9,23 0,00 -19,88 Derimod 8,05 -1,83 -7,15 Desa Deri 2,69 0,37 55,49 Despec Bilgisayar 3,10 -0,32 -5,49 Deva Holding 4,49 0,22 36,47 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 -5,41 -10,26 Ditaş Doğan 5,35 -0,37 4,52 DO-CO 513,00 2,29 7,14 Doğan Burda 2,93 0,00 -2,66 Doğan Holding 1,01 0,00 8,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 5,00 -13,93 Doğusan 1,55 0,00 -35,68 Doğuş GMYO 2,54 -5,93 20,38 Doğuş Otomotiv 4,16 -1,19 -4,15 Döktaş Dökümcülük 8,42 -1,86 3,31 Duran Doğan Basım 7,08 0,14 38,82 Dyo Boya 2,96 0,68 2,07 Eczacıbaşı İlaç 2,70 -0,37 -1,10 Eczacıbaşı Yatırım 6,99 -0,29 -2,92 Edip Gayrimenkul 0,67 3,08 -12,99 Ege Endüstri 417,40 2,81 34,15 Ege Gübre 24,20 0,50 16,98 Ege Profil 8,90 0,34 0,34 Ege Seramik 3,18 -0,63 -5,07 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 -3,45 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 3,58 0,00 -6,77 Ekiz Kimya 0,29 3,57 -12,12 Emek Elektrik 0,82 5,13 -16,33 Eminiş Ambalaj 0,92 0,00 -21,37 Emlak Konut GMYO 1,41 -0,70 -6,00 Enerjisa Enerji 5,32 0,76 12,99 Enka İnşaat 5,06 -0,78 13,86 Erbosan 15,10 -0,33 -7,28 Ereğli Demir Çelik 7,46 -0,93 22,26 Ersu Gıda 0,85 1,19 -7,61 Escort Teknoloji 0,75 13,64 -1,32 Etiler Gıda 1,56 5,41 -26,76 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,62 0,00 -1,59 Euro Yatırım Holding 1,14 1,79 107,27 Fenerbahçe Futbol 8,13 3,30 17,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 -0,36 2,63 F-M İzmit Piston 15,41 -1,15 0,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,87 0,69 71,64 Ford Otosan 52,60 -1,31 10,72 Formet Çelik Kapı 5,50 0,00 333,07 Frigo Pak Gıda 2,32 -4,53 36,47 Galatasaray Sportif 2,11 -0,94 70,16 Garanti Bankası 7,75 0,00 -2,64 Garanti Faktoring 2,34 1,74 18,18 Garanti Yat. Ort. 0,59 -1,67 -25,32 Gedik Y. Men. Değ. 3,59 -0,55 11,49 Gedik Yatırım Holding 2,80 0,72 19,15 Gediz Ambalaj 4,89 -0,20 17,83 Gentaş 1,72 -0,58 -2,82 Gersan Elektrik 1,97 -1,01 -19,27 Global Men. Değ. 0,43 0,00 -8,51 Global Yat. Holding 2,76 0,36 -7,69 Good-Year 2,78 -1,07 -19,19 Göltaş Çimento 9,87 -1,30 -20,60 Gözde Girişim 3,31 -8,82 23,97 GSD Denizcilik 1,39 6,11 20,87 GSD Holding 0,88 0,00 10,00 Gübre Fabrik. 2,63 2,73 -11,15 Güler Yat. Holding 1,05 1,94 -1,87 Güneş Sigorta 1,34 -0,74 -10,67 Halk GMYO 1,19 -3,25 71,03 Halk Sigorta 1,10 -0,90 0,00 Hatay Tekstil 3,97 1,28 0,51 Hedef Girişim 1,12 0,00 -3,45 Hektaş 11,30 0,89 21,90 HUB Girişim 2,51 -1,18 33,51 Hürriyet Gzt. 0,78 0,00 -16,13 ICBC Turkey Bank 3,18 -0,63 -35,50 İdealist Danışmanlık 13,03 1,01 20,65 İdealist GMYO 1,71 0,59 4,91 İhlas Ev Aletleri 0,94 2,17 184,85 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,00 -8,47 İhlas Gazetecilik 2,22 -5,93 263,93 İhlas Holding 0,44 -4,35 37,50 İhlas Yayın Holding 0,60 -6,25 81,82 İndeks Bilgisayar 6,38 -2,15 6,87 Info Yatırım 1,90 2,15 84,47 İntema 7,52 0,13 25,40 İpek Doğal Enerji 4,35 -0,46 -18,99 İskenderun Demir Çelik 5,92 1,37 26,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

