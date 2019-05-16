Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,71 -6,04 -12,31 Acıpayam Selüloz 3,28 0,00 0,61 Adana Çimento (A) 6,32 -0,47 4,46 Adana Çimento (B) 4,51 -0,66 9,73 Adana Çimento (C) 1,05 3,96 -25,53 Adel Kalemcilik 9,85 -0,91 -10,45 Adese Alışveriş Ticaret 1,60 0,00 -31,62 Afyon Çimento 3,72 1,64 -18,95 Ak Enerji 0,51 0,00 -19,05 Akbank 5,77 0,52 -1,95 Akçansa 6,30 0,00 -3,70 Akdenız Güvenlık Hız. 1,50 2,74 -25,37 Akfen GMYO 1,54 -0,65 -6,67 Akın Tekstil 8,36 1,09 -11,53 Akiş GMYO 2,21 0,00 -13,67 Akmerkez GMYO 18,50 0,05 19,91 Aksa 8,34 0,48 25,71 Aksa Enerji 2,27 0,44 -15,30 Aksigorta 4,40 2,09 40,15 Aksu Enerji 8,99 -0,11 16,45 Alarko Carrıer 32,26 -0,43 -18,04 Alarko GMYO 43,62 -2,55 -2,89 Alarko Holding 2,93 2,81 50,23 Albaraka Türk 1,32 0,76 8,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,21 -0,57 -9,55 Alkim Kağıt 3,44 0,00 -4,29 Alkim Kimya 25,30 -0,32 17,45 Altınyağ 0,35 0,00 -20,45 Altınyunus Çeşme 4,04 0,00 -2,65 Anadolu Cam 2,90 0,35 8,21 Anadolu Efes 17,75 0,00 -13,83 Anadolu Grubu Holding 10,45 0,67 2,05 Anadolu Hayat Emek. 5,20 0,00 -8,68 Anadolu Isuzu 7,38 0,68 19,42 Anadolu Sigorta 4,09 0,00 4,19 Anel Elektrik 1,57 0,64 -3,09 Arçelik 15,91 -0,75 0,76 Arena Bilgisayar 3,31 0,61 -24,94 Armada Bilgisayar 10,10 -2,60 8,72 Arsan Tekstil 1,73 -2,26 6,79 Artı Yatırım Holding 0,86 -4,44 -1,15 Aselsan 17,70 -0,28 -26,50 Aslan Çimento 23,26 1,31 -17,40 Ata GMYO 3,86 -0,77 -3,74 Atakule GMYO 0,95 -1,04 -27,80 Atlantis Yatırım Holding 0,41 -2,38 127,78 Atlas Yat. Ort. 0,80 -1,23 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,16 -1,82 23,80 Avrasya GMYO 1,20 0,00 36,36 Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 -0,89 2,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.266,60 0,01 1,63 Avrupa Yatırım Holding 2,09 -0,48 -13,99 Ayen Enerji 2,31 3,12 -1,70 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 2,60 11,27 Aygaz 8,79 -0,68 -11,61 Bagfaş 5,71 -0,17 18,46 Bak Ambalaj 4,48 0,22 -11,64 Balatacılar Balatacılık 0,28 -3,45 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,46 -1,35 16,33 Banvit 12,15 -0,90 12,60 Baştaş Başkent Çimento 1,78 0,00 -11,88 Batı Çimento 1,65 -0,60 -31,54 Batısöke Çimento 0,80 0,00 -26,61 Bera Holding 1,67 4,37 -18,93 Berkosan Yalıtım 1,54 0,00 -14,92 Beşiktaş Futbol Yat. 1,50 0,00 -7,41 Beyaz Filo 2,81 -1,40 2,93 Bilici Yatırım 1,71 -4,47 25,74 Bim Mağazalar 72,50 -2,03 -16,67 Birko Mensucat 0,25 4,17 -16,67 Birlik Mensucat 0,64 -3,03 -45,30 Bizim Mağazaları 6,58 -1,05 -3,24 Bolu Çimento 2,58 -1,15 -24,78 Bomonti Elektrik 0,85 0,00 77,08 Borusan Mannesmann 7,43 2,20 6,00 Borusan Yat. Paz. 33,22 0,00 -8,30 Bosch Fren Sistemleri 147,60 -0,27 -3,39 Bossa 3,42 -0,29 -18,65 Boyner Perakende Yat. 4,78 0,21 21,32 Brisa 5,80 -0,17 -8,37 Burçelik 2,75 -0,36 -14,33 Burçelik Vana 1,47 1,38 -0,68 Bursa Çimento 3,93 0,26 -10,68 Carrefoursa 2,90 0,35 -16,67 Coca Cola İçecek 27,18 2,03 -11,98 Cosmos Yat. Holding 1,14 -0,87 17,53 Credıtwest Faktorıng 0,99 0,00 -4,81 Çelebi 78,15 -0,38 33,94 Çelik Halat 4,22 0,00 -21,89 Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89 Çemtaş 5,24 2,54 -13,82 Çimbeton 25,36 0,40 -11,33 Çimentaş 12,79 1,03 0,71 Çimsa 5,91 -0,17 -21,72 Çuhadaroğlu Metal 1,83 2,23 2,81 Dagi Giyim 1,35 1,50 8,87 Dagi Yatırım Holding 1,43 -0,69 41,58 Dardanel 1,00 -0,99 -9,09 Datagate Bilgisayar 5,57 -0,54 30,14 Demısaş Döküm 2,71 0,37 9,27 Denge Holding 1,28 -3,03 10,34 Deniz GMYO 2,96 1,37 -2,63 Denizbank 15,06 0,40 -21,15 Denizli Cam 9,61 -0,72 -16,58 Derimod 7,88 -0,76 -9,11 Desa Deri 2,59 -1,15 49,71 Despec Bilgisayar 3,21 2,56 -2,13 Deva Holding 4,96 3,98 50,76 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 2,78 -5,13 Ditaş Doğan 4,98 -0,99 -2,71 DO-CO 480,00 1,31 0,25 Doğan Burda 2,85 0,71 -5,32 Doğan Holding 1,03 3,00 10,60 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 -0,99 -18,03 Doğusan 1,20 3,45 -44,56 Doğuş GMYO 2,57 0,78 21,80 Doğuş Otomotiv 3,92 0,00 -9,68 Döktaş Dökümcülük 9,01 2,04 10,55 Duran Doğan Basım 4,45 -3,47 -12,75 Dyo Boya 2,86 1,42 -1,38 Eczacıbaşı İlaç 2,67 0,38 -2,20 Eczacıbaşı Yatırım 6,92 0,44 -3,89 Edip Gayrimenkul 0,63 -1,56 -18,18 Ege Endüstri 417,50 -1,90 34,18 Ege Gübre 22,54 0,18 8,96 Ege Profil 9,04 0,00 1,92 Ege Seramik 3,05 2,69 -8,96 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 -3,57 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 3,80 0,53 -1,04 Ekiz Kimya 0,28 3,70 -15,15 Emek Elektrik 0,73 0,00 -25,51 Eminiş Ambalaj 0,88 2,33 -24,79 Emlak Konut GMYO 1,18 -1,67 -21,33 Enerjisa Enerji 5,20 0,58 10,44 Enka İnşaat 5,00 0,00 12,51 Erbosan 15,34 0,46 -5,81 Ereğli Demir Çelik 7,61 0,26 24,72 Ersu Gıda 0,83 -1,19 -9,78 Escort Teknoloji 0,75 7,14 -1,32 Etiler Gıda 1,40 -6,67 -34,27 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 1,43 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -1,52 1,56 Euro Yat. Ort. 0,64 1,59 1,59 Euro Yatırım Holding 1,11 0,00 101,82 Fenerbahçe Futbol 7,27 -1,62 5,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 0,00 -4,89 F-M İzmit Piston 15,30 -0,33 -0,46 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,79 -0,59 98,54 Ford Otosan 50,85 -2,40 7,03 Formet Çelik Kapı 5,44 -0,18 328,35 Frigo Pak Gıda 2,61 -3,69 53,53 Galatasaray Sportif 1,85 -3,14 49,19 Garanti Bankası 7,61 -0,26 -4,40 Garanti Faktoring 2,54 0,79 28,28 Garanti Yat. Ort. 0,70 12,90 -11,39 Gedik Y. Men. Değ. 3,57 -0,56 10,87 Gedik Yatırım Holding 2,72 0,37 15,74 Gediz Ambalaj 4,70 1,08 13,25 Gentaş 1,45 -3,33 -18,08 Gersan Elektrik 1,82 0,00 -25,42 Global Men. Değ. 0,43 0,00 -8,51 Global Yat. Holding 2,75 0,36 -8,03 Good-Year 2,62 -0,76 -23,84 Göltaş Çimento 10,12 2,53 -18,58 Gözde Girişim 2,90 -2,68 8,61 GSD Denizcilik 1,33 -0,75 15,65 GSD Holding 0,87 0,00 8,75 Gübre Fabrik. 2,45 1,24 -17,23 Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -1,87 Güneş Sigorta 1,03 0,98 -31,33 Halk GMYO 0,80 -11,11 14,98 Halk Sigorta 1,07 0,94 -2,73 Hatay Tekstil 3,91 1,03 -1,01 Hedef Girişim 1,15 0,00 -0,86 Hektaş 11,81 1,46 27,40 HUB Girişim 2,51 -0,40 33,51 Hürriyet Gzt. 0,71 1,43 -23,66 ICBC Turkey Bank 2,92 0,34 -40,77 İdealist Danışmanlık 14,59 7,91 35,09 İdealist GMYO 1,71 0,00 4,91 İhlas Ev Aletleri 0,91 0,00 175,76 İhlas Gayrimenkul 0,93 6,90 -1,02 İhlas Gazetecilik 1,91 6,11 213,11 İhlas Holding 0,44 4,76 37,50 İhlas Yayın Holding 0,55 5,77 66,67 İndeks Bilgisayar 6,46 -0,15 8,21 Info Yatırım 1,90 1,06 84,47 İntema 6,85 1,18 14,23 İpek Doğal Enerji 4,80 6,90 -10,61 İskenderun Demir Çelik 5,79 -0,34 23,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

