Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,61 0,00 -17,44 Acıpayam Selüloz 3,22 -1,23 -1,23 Adana Çimento (A) 6,28 -0,16 3,80 Adana Çimento (B) 4,44 -0,89 8,03 Adana Çimento (C) 1,03 -1,90 -26,95 Adel Kalemcilik 9,80 0,20 -10,91 Adese Alışveriş Ticaret 1,45 0,00 -38,03 Afyon Çimento 3,61 -1,37 -21,35 Ak Enerji 0,51 0,00 -19,05 Akbank 5,76 -0,35 -2,12 Akçansa 6,42 1,10 -1,87 Akdenız Güvenlık Hız. 1,44 -1,37 -28,36 Akfen GMYO 1,53 -0,65 -7,27 Akın Tekstil 8,30 0,00 -12,17 Akiş GMYO 2,12 -2,30 -17,19 Akmerkez GMYO 18,30 -1,08 18,61 Aksa 8,32 -0,24 25,40 Aksa Enerji 2,31 0,87 -13,81 Aksigorta 4,46 0,68 42,07 Aksu Enerji 8,75 -1,91 13,34 Alarko Carrıer 32,46 -0,31 -17,53 Alarko GMYO 43,56 -0,59 -3,03 Alarko Holding 2,85 -0,35 46,13 Albaraka Türk 1,19 -9,16 -2,46 Alcatel Lucent Teletaş 5,01 -1,57 -13,02 Alkim Kağıt 3,42 0,88 -4,84 Alkim Kimya 25,12 -0,08 16,62 Altınyağ 0,35 0,00 -20,45 Altınyunus Çeşme 4,00 -1,96 -3,61 Anadolu Cam 2,86 0,00 6,72 Anadolu Efes 17,82 -0,22 -13,50 Anadolu Grubu Holding 10,24 -0,97 0,00 Anadolu Hayat Emek. 5,05 -1,94 -11,32 Anadolu Isuzu 7,10 -2,74 14,89 Anadolu Sigorta 4,12 0,73 4,95 Anel Elektrik 1,58 0,00 -2,47 Arçelik 15,75 0,96 -0,25 Arena Bilgisayar 3,32 0,30 -24,72 Armada Bilgisayar 10,33 0,00 11,19 Arsan Tekstil 1,73 0,58 6,79 Artı Yatırım Holding 0,95 3,26 9,20 Aselsan 17,80 -5,67 -26,08 Aslan Çimento 23,14 0,09 -17,83 Ata GMYO 3,83 0,00 -4,49 Atakule GMYO 0,95 -2,06 -27,80 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 116,67 Atlas Yat. Ort. 0,80 3,90 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,15 -1,08 23,67 Avrasya GMYO 1,27 6,72 44,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 0,91 2,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.266,90 0,02 1,65 Avrupa Yatırım Holding 2,27 6,57 -6,58 Ayen Enerji 2,28 0,88 -2,98 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,64 1,86 15,49 Aygaz 8,66 -0,35 -12,91 Bagfaş 5,46 -1,62 13,28 Bak Ambalaj 4,39 -0,90 -13,41 Balatacılar Balatacılık 0,27 0,00 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,46 0,00 16,33 Banvit 12,11 1,34 12,23 Baştaş Başkent Çimento 1,76 0,00 -12,87 Batı Çimento 1,62 -1,22 -32,78 Batısöke Çimento 0,83 -1,19 -23,85 Bera Holding 1,81 7,10 -12,14 Berkosan Yalıtım 1,52 0,00 -16,02 Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 -8,11 -16,05 Beyaz Filo 2,78 0,72 1,83 Bilici Yatırım 1,70 1,19 25,00 Bim Mağazalar 73,70 3,29 -15,29 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,65 -1,52 -44,44 Bizim Mağazaları 6,62 0,91 -2,65 Bolu Çimento 2,58 0,78 -24,78 Bomonti Elektrik 0,84 1,20 75,00 Borusan Mannesmann 7,78 -1,52 10,99 Borusan Yat. Paz. 33,06 -0,30 -8,75 Bosch Fren Sistemleri 148,00 0,00 -3,12 Bossa 3,73 4,48 -11,28 Boyner Perakende Yat. 4,71 -0,42 19,54 Brisa 5,75 -0,35 -9,16 Burçelik 2,73 -2,15 -14,95 Burçelik Vana 1,45 0,00 -2,03 Bursa Çimento 3,89 -1,27 -11,59 Carrefoursa 2,81 -1,75 -19,25 Coca Cola İçecek 26,20 -1,13 -15,16 Cosmos Yat. Holding 1,14 -0,87 17,53 Credıtwest Faktorıng 0,98 0,00 -5,77 Çelebi 79,90 -0,12 36,94 Çelik Halat 4,14 -2,13 -23,37 Çemaş Döküm 0,70 -1,41 -7,89 Çemtaş 5,25 -2,42 -13,65 Çimbeton 25,10 0,00 -12,24 Çimentaş 12,83 0,31 1,02 Çimsa 5,87 0,17 -22,25 Çuhadaroğlu Metal 1,82 -1,62 2,25 Dagi Giyim 1,33 0,00 7,26 Dagi Yatırım Holding 1,41 0,71 39,60 Dardanel 1,00 1,01 -9,09 Datagate Bilgisayar 5,40 2,47 26,17 Demısaş Döküm 2,75 1,10 10,89 Denge Holding 1,26 -0,79 8,62 Deniz GMYO 2,93 -0,34 -3,62 Denizbank 15,07 0,94 -21,10 Denizli Cam 9,09 -0,66 -21,09 Derimod 8,25 -3,96 -4,84 Desa Deri 2,58 -1,15 49,13 Despec Bilgisayar 3,24 2,21 -1,22 Deva Holding 5,22 4,40 58,66 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 0,00 -7,69 Ditaş Doğan 4,94 0,00 -3,49 DO-CO 481,90 1,35 0,65 Doğan Burda 2,93 2,81 -2,66 Doğan Holding 1,04 0,00 11,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -1,00 -18,85 Doğusan 1,13 -4,24 -47,79 Doğuş GMYO 2,60 1,56 23,22 Doğuş Otomotiv 3,89 -0,26 -10,37 Döktaş Dökümcülük 8,85 -0,90 8,59 Duran Doğan Basım 4,14 -2,82 -18,82 Dyo Boya 2,85 1,06 -1,72 Eczacıbaşı İlaç 2,32 -2,93 -4,35 Eczacıbaşı Yatırım 6,85 -1,44 -4,86 Edip Gayrimenkul 0,63 -1,56 -18,18 Ege Endüstri 412,70 -0,55 32,64 Ege Gübre 22,84 -0,70 10,41 Ege Profil 8,90 0,00 0,34 Ege Seramik 3,07 0,66 -8,36 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 0,00 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,95 0,25 2,86 Ekiz Kimya 0,28 0,00 -15,15 Emek Elektrik 0,72 -1,37 -26,53 Eminiş Ambalaj 0,88 2,33 -24,79 Emlak Konut GMYO 1,16 -0,85 -22,67 Enerjisa Enerji 5,20 0,00 10,44 Enka İnşaat 4,86 -2,21 9,36 Erbosan 15,63 1,69 -4,03 Ereğli Demir Çelik 7,43 -0,67 21,77 Ersu Gıda 0,83 1,22 -9,78 Escort Teknoloji 0,71 -2,74 -6,58 Etiler Gıda 1,35 -2,88 -36,62 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -3,13 -3,13 Euro Yat. Ort. 0,63 -1,56 0,00 Euro Yatırım Holding 1,07 -0,93 94,55 Fenerbahçe Futbol 6,95 -3,07 0,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 0,40 -4,89 F-M İzmit Piston 15,19 0,07 -1,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,57 9,71 121,35 Ford Otosan 51,00 1,49 7,35 Formet Çelik Kapı 5,39 -2,00 324,41 Frigo Pak Gıda 2,50 0,00 47,06 Galatasaray Sportif 1,54 -12,50 24,19 Garanti Bankası 7,51 -1,83 -5,65 Garanti Faktoring 2,54 -0,78 28,28 Garanti Yat. Ort. 0,62 -4,62 -21,52 Gedik Y. Men. Değ. 3,55 -1,11 10,25 Gedik Yatırım Holding 2,66 -1,12 13,19 Gediz Ambalaj 4,69 0,21 13,01 Gentaş 1,50 3,45 -15,25 Gersan Elektrik 1,86 2,20 -23,78 Global Men. Değ. 0,42 2,44 -10,64 Global Yat. Holding 2,68 -2,55 -10,37 Good-Year 2,63 -0,38 -23,55 Göltaş Çimento 10,13 1,50 -18,50 Gözde Girişim 2,82 0,00 5,62 GSD Denizcilik 1,33 0,00 15,65 GSD Holding 0,86 0,00 7,50 Gübre Fabrik. 2,44 0,83 -17,57 Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -1,87 Güneş Sigorta 1,01 -1,94 -32,67 Halk GMYO 0,72 -5,26 3,48 Halk Sigorta 1,03 0,00 -6,36 Hatay Tekstil 4,04 1,00 2,28 Hedef Girişim 1,18 2,61 1,72 Hektaş 11,58 -1,03 24,92 HUB Girişim 2,52 0,80 34,04 Hürriyet Gzt. 0,71 1,43 -23,66 ICBC Turkey Bank 2,96 1,37 -39,96 İdealist Danışmanlık 16,11 5,50 49,17 İdealist GMYO 1,71 0,59 4,91 İhlas Ev Aletleri 0,90 1,12 172,73 İhlas Gayrimenkul 0,88 1,15 -6,34 İhlas Gazetecilik 1,89 1,61 209,84 İhlas Holding 0,41 -2,38 28,12 İhlas Yayın Holding 0,55 0,00 66,67 İndeks Bilgisayar 6,41 0,00 7,37 Info Yatırım 1,92 1,59 86,41 İntema 6,74 -0,15 12,39 İpek Doğal Enerji 5,08 3,25 -5,40 İskenderun Demir Çelik 5,78 -0,69 23,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

