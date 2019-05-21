Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,58 -1,86 -18,97 Acıpayam Selüloz 3,18 -1,24 -2,45 Adana Çimento (A) 6,22 -0,96 2,81 Adana Çimento (B) 4,43 -0,23 7,79 Adana Çimento (C) 1,01 -1,94 -28,37 Adel Kalemcilik 9,6 -2,04 -12,73 Adese Alışveriş Ticaret 1,41 -2,76 -39,74 Afyon Çimento 3,59 -0,55 -21,79 Ak Enerji 0,49 -3,92 -22,22 Akbank 5,63 -2,26 -4,33 Akçansa 6,45 0,47 -1,41 Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 0,69 -27,86 Akfen GMYO 1,54 0,65 -6,67 Akın Tekstil 8,22 -0,96 -13,02 Akiş GMYO 2,06 -2,83 -19,53 Akmerkez GMYO 18,32 0,11 18,74 Aksa 8,07 -3 21,64 Aksa Enerji 2,24 -3,03 -16,42 Aksigorta 4,36 -2,24 38,88 Aksu Enerji 8,64 -1,26 11,92 Alarko Carrıer 32,34 -0,37 -17,84 Alarko GMYO 42,7 -1,97 -4,94 Alarko Holding 2,75 -3,51 41 Albaraka Türk 1,11 -6,72 -9,02 Alcatel Lucent Teletaş 5,01 0 -13,02 Alkim Kağıt 3,36 -1,75 -6,51 Alkim Kimya 25,18 0,24 16,89 Altınyağ 0,34 -2,86 -22,73 Altınyunus Çeşme 3,99 -0,25 -3,86 Anadolu Cam 2,78 -2,8 3,73 Anadolu Efes 17,9 0,45 -13,11 Anadolu Grubu Holding 10,16 -0,78 -0,78 Anadolu Hayat Emek. 5,03 -0,4 -11,67 Anadolu Isuzu 6,77 -4,65 9,55 Anadolu Sigorta 4,12 0 4,95 Anel Elektrik 1,56 -1,27 -3,7 Arçelik 15,36 -2,48 -2,72 Arena Bilgisayar 3,25 -2,11 -26,3 Armada Bilgisayar 10,19 -1,36 9,69 Arsan Tekstil 1,7 -1,73 4,94 Artı Yatırım Holding 0,94 -1,05 8,05 Aselsan 17,62 -1,01 -26,83 Aslan Çimento 22,8 -1,47 -19,03 Ata GMYO 3,84 0,26 -4,24 Atakule GMYO 0,94 -1,05 -28,56 Atlantis Yatırım Holding 0,4 2,56 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,77 -3,75 -10,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,17 0,22 23,94 Avrasya GMYO 1,27 0 44,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 -1,8 0,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.267,00 0,01 1,66 Avrupa Yatırım Holding 2,11 -7,05 -13,17 Ayen Enerji 2,24 -1,75 -4,68 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,64 0 15,49 Aygaz 8,46 -2,31 -14,93 Bagfaş 5,58 2,2 15,77 Bak Ambalaj 4,27 -2,73 -15,78 Balatacılar Balatacılık 0,27 0 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,42 -2,74 13,15 Banvit 12,48 3,06 15,66 Baştaş Başkent Çimento 1,7 -3,41 -15,84 Batı Çimento 1,6 -1,23 -33,61 Batısöke Çimento 0,82 -1,2 -24,77 Bera Holding 1,82 0,55 -11,65 Berkosan Yalıtım 1,49 -1,97 -17,68 Beşiktaş Futbol Yat. 1,34 -1,47 -17,28 Beyaz Filo 2,74 -1,44 0,37 Bilici Yatırım 1,75 2,94 28,68 Bim Mağazalar 72,05 -2,24 -17,18 Birko Mensucat 0,24 0 -20 Birlik Mensucat 0,63 -3,08 -46,15 Bizim Mağazaları 6,5 -1,81 -4,41 Bolu Çimento 2,52 -2,33 -26,53 Bomonti Elektrik 0,82 -2,38 70,83 Borusan Mannesmann 7,69 -1,16 9,71 Borusan Yat. Paz. 32,96 -0,3 -9,02 Bosch Fren Sistemleri 146,8 -0,81 -3,91 Bossa 3,57 -4,29 -15,08 Boyner Perakende Yat. 4,74 0,64 20,3 Brisa 5,75 0 -9,16 Burçelik 2,72 -0,37 -15,26 Burçelik Vana 1,43 -1,38 -3,38 Bursa Çimento 3,83 -1,54 -12,95 Carrefoursa 2,76 -1,78 -20,69 Coca Cola İçecek 25,7 -1,91 -16,77 Cosmos Yat. Holding 1,09 -4,39 12,37 Credıtwest Faktorıng 0,96 -2,04 -7,69 Çelebi 78,15 -2,19 33,94 Çelik Halat 4,04 -2,42 -25,23 Çemaş Döküm 0,7 0 -7,89 Çemtaş 5,21 -0,76 -14,31 Çimbeton 25,02 -0,32 -12,52 Çimentaş 13,65 6,39 7,48 Çimsa 5,73 -2,39 -24,11 Çuhadaroğlu Metal 1,78 -2,2 0 Dagi Giyim 1,3 -2,26 4,84 Dagi Yatırım Holding 1,35 -4,26 33,66 Dardanel 0,99 -1 -10 Datagate Bilgisayar 5,2 -3,7 21,5 Demısaş Döküm 2,69 -2,18 8,47 Denge Holding 1,19 -5,56 2,59 Deniz GMYO 2,85 -2,73 -6,25 Denizbank 14,98 -0,6 -21,57 Denizli Cam 9,15 0,66 -20,57 Derimod 8,04 -2,55 -7,27 Desa Deri 2,52 -2,33 45,66 Despec Bilgisayar 3,24 0 -1,22 Deva Holding 5,28 1,15 60,49 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 0 -7,69 Ditaş Doğan 4,86 -1,62 -5,06 DO-CO 491 1,89 2,55 Doğan Burda 2,88 -1,71 -4,32 Doğan Holding 1,03 -0,96 10,6 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 -1,01 -19,67 Doğusan 1,09 -3,54 -49,64 Doğuş GMYO 2,55 -1,92 20,85 Doğuş Otomotiv 3,9 0,26 -10,14 Döktaş Dökümcülük 9,15 3,39 12,27 Duran Doğan Basım 3,98 -3,86 -21,96 Dyo Boya 2,83 -0,7 -2,41 Eczacıbaşı İlaç 2,23 -3,88 -8,06 Eczacıbaşı Yatırım 6,77 -1,17 -5,97 Edip Gayrimenkul 0,61 -3,17 -20,78 Ege Endüstri 431 4,43 38,52 Ege Gübre 22,92 0,35 10,8 Ege Profil 8,94 0,45 0,79 Ege Seramik 3,05 -0,65 -8,96 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 -3,57 12,5 Egeli&Co Yatırım Holding 0,1 -9,09 0 Egeplast 4 1,27 4,17 Ekiz Kimya 0,27 -3,57 -18,18 Emek Elektrik 0,72 0 -26,53 Eminiş Ambalaj 0,88 0 -24,79 Emlak Konut GMYO 1,13 -2,59 -24,67 Enerjisa Enerji 5,15 -0,96 9,38 Enka İnşaat 5,04 3,7 13,41 Erbosan 15,63 0 -4,03 Ereğli Demir Çelik 7,25 -2,42 18,82 Ersu Gıda 0,82 -1,2 -10,87 Escort Teknoloji 0,72 1,41 -5,26 Etiler Gıda 1,31 -2,96 -38,5 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0 0 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 0 -3,13 Euro Yat. Ort. 0,64 1,59 1,59 Euro Yatırım Holding 1,08 0,93 96,36 Fenerbahçe Futbol 6,79 -2,3 -1,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,62 3,56 -1,5 F-M İzmit Piston 15,2 0,07 -1,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,58 0,13 121,64 Ford Otosan 50,45 -1,08 6,19 Formet Çelik Kapı 5,4 0,19 325,2 Frigo Pak Gıda 2,6 4 52,94 Galatasaray Sportif 1,37 -11,04 10,48 Garanti Bankası 7,31 -2,66 -8,17 Garanti Faktoring 2,46 -3,15 24,24 Garanti Yat. Ort. 0,62 0 -21,52 Gedik Y. Men. Değ. 3,51 -1,13 9,01 Gedik Yatırım Holding 2,65 -0,38 12,77 Gediz Ambalaj 4,69 0 13,01 Gentaş 1,43 -4,67 -19,21 Gersan Elektrik 1,81 -2,69 -25,83 Global Men. Değ. 0,43 2,38 -8,51 Global Yat. Holding 2,68 0 -10,37 Good-Year 2,57 -2,28 -25,29 Göltaş Çimento 10,21 0,79 -17,86 Gözde Girişim 2,73 -3,19 2,25 GSD Denizcilik 1,3 -2,26 13,04 GSD Holding 0,86 0 7,5 Gübre Fabrik. 2,39 -2,05 -19,26 Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -2,8 Güneş Sigorta 1 -0,99 -33,33 Halk GMYO 0,69 -4,17 -0,83 Halk Sigorta 1,03 0 -6,36 Hatay Tekstil 4,02 -0,5 1,77 Hedef Girişim 1,17 -0,85 0,86 Hektaş 11,27 -2,68 21,57 HUB Girişim 2,48 -1,59 31,91 Hürriyet Gzt. 0,69 -2,82 -25,81 ICBC Turkey Bank 2,9 -2,03 -41,18 İdealist Danışmanlık 16,8 4,28 55,56 İdealist GMYO 1,68 -1,75 3,07 İhlas Ev Aletleri 0,89 -1,11 169,7 İhlas Gayrimenkul 0,85 -3,41 -9,53 İhlas Gazetecilik 1,84 -2,65 201,64 İhlas Holding 0,4 -2,44 25 İhlas Yayın Holding 0,54 -1,82 63,64 İndeks Bilgisayar 6,45 0,62 8,04 Info Yatırım 1,93 0,52 87,38 İntema 6,63 -1,63 10,56 İpek Doğal Enerji 5,05 -0,59 -5,96 İskenderun Demir Çelik 5,7 -1,38 21,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

