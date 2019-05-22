Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,61 1,90 -17,44 Acıpayam Selüloz 3,02 -5,03 -7,36 Adana Çimento (A) 6,12 -1,61 1,16 Adana Çimento (B) 4,37 -1,35 6,33 Adana Çimento (C) 0,97 -3,96 -31,21 Adel Kalemcilik 9,23 -3,85 -16,09 Adese Alışveriş Ticaret 1,13 -19,86 -51,71 Afyon Çimento 3,40 -5,29 -25,93 Ak Enerji 0,47 -4,08 -25,40 Akbank 5,50 -2,31 -6,54 Akçansa 6,34 -1,71 -3,09 Akdenız Güvenlık Hız. 1,30 -10,34 -35,32 Akfen GMYO 1,51 -1,95 -8,48 Akın Tekstil 8,05 -2,07 -14,81 Akiş GMYO 2,12 2,91 -17,19 Akmerkez GMYO 18,44 0,66 19,52 Aksa 7,93 -1,73 19,53 Aksa Enerji 2,14 -4,46 -20,15 Aksigorta 4,36 0,00 38,88 Aksu Enerji 7,45 -13,77 -3,50 Alarko Carrıer 31,10 -3,83 -20,99 Alarko GMYO 41,96 -1,73 -6,59 Alarko Holding 2,62 -4,73 34,34 Albaraka Türk 1,07 -3,60 -12,30 Alcatel Lucent Teletaş 4,83 -3,59 -16,15 Alkim Kağıt 3,23 -3,87 -10,13 Alkim Kimya 25,16 -0,08 16,80 Altınyağ 0,34 0,00 -22,73 Altınyunus Çeşme 3,90 -2,26 -6,02 Anadolu Cam 2,70 -2,88 0,75 Anadolu Efes 17,86 -0,22 -13,30 Anadolu Grubu Holding 9,90 -2,56 -3,32 Anadolu Hayat Emek. 5,02 -0,20 -11,85 Anadolu Isuzu 6,45 -4,73 4,37 Anadolu Sigorta 4,06 -1,46 3,42 Anel Elektrik 1,53 -1,92 -5,56 Arçelik 15,10 -1,69 -4,37 Arena Bilgisayar 3,09 -4,92 -29,93 Armada Bilgisayar 10,30 1,08 10,87 Arsan Tekstil 1,63 -4,12 0,62 Artı Yatırım Holding 0,94 0,00 8,05 Aselsan 16,59 -5,85 -31,10 Aslan Çimento 22,16 -2,81 -21,31 Ata GMYO 3,83 -0,26 -4,49 Atakule GMYO 0,91 -3,19 -30,84 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 116,67 Atlas Yat. Ort. 0,73 -5,19 -15,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,15 -0,22 23,67 Avrasya GMYO 1,27 0,00 44,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 -0,92 0,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.267,20 0,02 1,68 Avrupa Yatırım Holding 2,10 -0,47 -13,58 Ayen Enerji 2,13 -4,91 -9,36 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,60 -2,44 12,68 Aygaz 8,30 -1,89 -16,53 Bagfaş 5,38 -3,58 11,62 Bak Ambalaj 4,17 -2,34 -17,75 Balatacılar Balatacılık 0,26 -3,70 -21,21 Bantaş Ambalaj 1,37 -3,52 9,16 Banvit 12,56 0,64 16,40 Baştaş Başkent Çimento 1,69 -0,59 -16,34 Batı Çimento 1,53 -4,38 -36,51 Batısöke Çimento 0,80 -2,44 -26,61 Bera Holding 1,84 1,10 -10,68 Berkosan Yalıtım 1,45 -2,68 -19,89 Beşiktaş Futbol Yat. 1,34 0,00 -17,28 Beyaz Filo 2,76 0,73 1,10 Bilici Yatırım 1,66 -5,14 22,06 Bim Mağazalar 72,40 0,49 -16,78 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,62 -1,59 -47,01 Bizim Mağazaları 6,41 -1,38 -5,74 Bolu Çimento 2,43 -3,57 -29,15 Bomonti Elektrik 0,82 0,00 70,83 Borusan Mannesmann 7,45 -3,12 6,29 Borusan Yat. Paz. 32,74 -0,67 -9,63 Bosch Fren Sistemleri 143,50 -2,25 -6,07 Bossa 3,37 -5,60 -19,84 Boyner Perakende Yat. 4,68 -1,27 18,78 Brisa 5,69 -1,04 -10,11 Burçelik 2,66 -2,21 -17,13 Burçelik Vana 1,42 -0,70 -4,05 Bursa Çimento 3,54 -7,57 -19,55 Carrefoursa 2,63 -4,71 -24,43 Coca Cola İçecek 24,94 -2,96 -19,24 Cosmos Yat. Holding 1,07 -1,83 10,31 Credıtwest Faktorıng 0,95 -1,04 -8,65 Çelebi 75,00 -4,03 28,54 Çelik Halat 3,83 -5,20 -29,11 Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89 Çemtaş 4,99 -4,22 -17,93 Çimbeton 24,38 -2,56 -14,76 Çimentaş 13,36 -2,12 5,20 Çimsa 5,60 -2,27 -25,83 Çuhadaroğlu Metal 1,71 -3,93 -3,93 Dagi Giyim 1,26 -3,08 1,61 Dagi Yatırım Holding 1,33 -1,48 31,68 Dardanel 0,98 -1,01 -10,91 Datagate Bilgisayar 5,05 -2,88 17,99 Demısaş Döküm 2,62 -2,60 5,65 Denge Holding 1,37 15,13 18,10 Deniz GMYO 2,84 -0,35 -6,58 Denizbank 15,00 0,13 -21,47 Denizli Cam 8,99 -1,75 -21,96 Derimod 8,09 0,62 -6,69 Desa Deri 2,40 -4,76 38,73 Despec Bilgisayar 3,10 -4,32 -5,49 Deva Holding 5,05 -4,36 53,50 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -1,39 -8,97 Ditaş Doğan 4,75 -2,26 -7,21 DO-CO 508,00 3,46 6,10 Doğan Burda 2,79 -3,12 -7,31 Doğan Holding 1,00 -2,91 7,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,93 -5,10 -23,77 Doğusan 1,01 -7,34 -53,34 Doğuş GMYO 2,54 -0,39 20,38 Doğuş Otomotiv 3,79 -2,82 -12,67 Döktaş Dökümcülük 9,25 1,09 13,50 Duran Doğan Basım 3,71 -6,78 -27,25 Dyo Boya 2,75 -2,83 -5,17 Eczacıbaşı İlaç 2,18 -2,24 -10,12 Eczacıbaşı Yatırım 5,89 -2,16 -8,00 Edip Gayrimenkul 0,58 -4,92 -24,68 Ege Endüstri 439,00 1,86 41,09 Ege Gübre 22,42 -2,18 8,38 Ege Profil 8,76 -2,01 -1,24 Ege Seramik 2,97 -2,62 -11,34 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -7,41 4,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 4,04 1,00 5,21 Ekiz Kimya 0,27 0,00 -18,18 Emek Elektrik 0,69 -4,17 -29,59 Eminiş Ambalaj 0,87 -1,14 -25,64 Emlak Konut GMYO 1,09 -3,54 -27,33 Enerjisa Enerji 5,08 -1,36 7,89 Enka İnşaat 5,00 -0,79 12,51 Erbosan 15,54 -0,58 -4,58 Ereğli Demir Çelik 7,10 -2,07 16,36 Ersu Gıda 0,81 -1,22 -11,96 Escort Teknoloji 0,68 -5,56 -10,53 Etiler Gıda 1,20 -8,40 -43,66 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 1,61 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,63 -1,56 0,00 Euro Yatırım Holding 1,13 4,63 105,45 Fenerbahçe Futbol 7,04 3,68 1,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,90 10,69 9,02 F-M İzmit Piston 15,00 -1,32 -2,42 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,31 -3,56 113,74 Ford Otosan 49,44 -2,00 4,06 Formet Çelik Kapı 5,30 -1,85 317,32 Frigo Pak Gıda 2,50 -3,85 47,06 Galatasaray Sportif 1,36 -0,73 9,68 Garanti Bankası 7,07 -3,28 -11,18 Garanti Faktoring 2,42 -1,63 22,22 Garanti Yat. Ort. 0,59 -4,84 -25,32 Gedik Y. Men. Değ. 3,50 -0,28 8,70 Gedik Yatırım Holding 2,55 -3,77 8,51 Gediz Ambalaj 4,62 -1,49 11,33 Gentaş 1,39 -2,80 -21,47 Gersan Elektrik 1,73 -4,42 -29,11 Global Men. Değ. 0,42 -2,33 -10,64 Global Yat. Holding 2,70 0,75 -9,70 Good-Year 2,51 -2,33 -27,03 Göltaş Çimento 9,66 -5,39 -22,28 Gözde Girişim 2,66 -2,56 -0,37 GSD Denizcilik 1,30 0,00 13,04 GSD Holding 0,83 -3,49 3,75 Gübre Fabrik. 2,31 -3,35 -21,96 Güler Yat. Holding 1,04 0,00 -2,80 Güneş Sigorta 0,95 -5,00 -36,67 Halk GMYO 0,69 0,00 -0,83 Halk Sigorta 1,01 -1,94 -8,18 Hatay Tekstil 3,95 -1,74 0,00 Hedef Girişim 1,13 -3,42 -2,59 Hektaş 10,88 -3,46 17,37 HUB Girişim 2,46 -0,81 30,85 Hürriyet Gzt. 0,66 -4,35 -29,03 ICBC Turkey Bank 2,71 -6,55 -45,03 İdealist Danışmanlık 16,21 -3,51 50,09 İdealist GMYO 1,66 -1,19 1,84 İhlas Ev Aletleri 0,94 5,62 184,85 İhlas Gayrimenkul 0,83 -2,35 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,88 2,17 208,20 İhlas Holding 0,40 0,00 25,00 İhlas Yayın Holding 0,57 5,56 72,73 İndeks Bilgisayar 6,37 -1,24 6,70 Info Yatırım 1,91 -1,04 85,44 İntema 6,55 -1,21 9,23 İpek Doğal Enerji 4,86 -3,76 -9,50 İskenderun Demir Çelik 5,59 -1,93 19,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

