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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 18:37 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,62 0,62 -16,92 Acıpayam Selüloz 2,99 -0,99 -8,28 Adana Çimento (A) 6,06 -0,98 0,17 Adana Çimento (B) 4,32 -1,14 5,11 Adana Çimento (C) 0,99 2,06 -29,79 Adel Kalemcilik 9,05 -1,95 -17,73 Adese Alışveriş Ticaret 1,01 -10,62 -56,84 Afyon Çimento 3,40 0,00 -25,93 Ak Enerji 0,46 -2,13 -26,98 Akbank 5,55 0,91 -5,69 Akçansa 6,13 -3,31 -6,30 Akdenız Güvenlık Hız. 1,31 0,77 -34,83 Akfen GMYO 1,51 0,00 -8,48 Akın Tekstil 8,22 2,11 -13,02 Akiş GMYO 2,19 3,30 -14,45 Akmerkez GMYO 18,41 -0,16 19,32 Aksa 8,00 0,88 20,58 Aksa Enerji 2,11 -1,40 -21,27 Aksigorta 4,26 -2,29 35,69 Aksu Enerji 7,65 2,68 -0,91 Alarko Carrıer 30,40 -2,25 -22,76 Alarko GMYO 41,12 -2,00 -8,46 Alarko Holding 2,63 0,38 34,85 Albaraka Türk 1,07 0,00 -12,30 Alcatel Lucent Teletaş 4,82 -0,21 -16,32 Alkim Kağıt 3,24 0,31 -9,85 Alkim Kimya 25,00 -0,64 16,06 Altınyağ 0,33 -2,94 -25,00 Altınyunus Çeşme 3,94 1,03 -5,06 Anadolu Cam 2,72 0,74 1,49 Anadolu Efes 18,14 1,57 -11,94 Anadolu Grubu Holding 9,49 -4,14 -7,32 Anadolu Hayat Emek. 4,95 -1,39 -13,07 Anadolu Isuzu 6,55 1,55 5,99 Anadolu Sigorta 4,00 -1,48 1,89 Anel Elektrik 1,55 1,31 -4,32 Arçelik 15,75 4,30 -0,25 Arena Bilgisayar 3,00 -2,91 -31,97 Armada Bilgisayar 10,00 -2,91 7,64 Arsan Tekstil 1,63 0,00 0,62 Artı Yatırım Holding 1,03 9,57 18,39 Aselsan 16,75 0,96 -30,44 Aslan Çimento 22,00 -0,72 -21,88 Ata GMYO 3,81 -0,52 -4,99 Atakule GMYO 0,88 -3,30 -33,12 Atlantis Yatırım Holding 0,40 2,56 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,75 2,74 -12,79 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,16 0,11 23,80 Avrasya GMYO 1,28 0,79 45,45 Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 0,93 0,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.267,30 0,01 1,68 Avrupa Yatırım Holding 2,10 0,00 -13,58 Ayen Enerji 2,06 -3,29 -12,34 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,59 -0,63 11,97 Aygaz 8,40 1,20 -15,53 Bagfaş 5,29 -1,67 9,75 Bak Ambalaj 4,14 -0,72 -18,34 Balatacılar Balatacılık 0,27 3,85 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,37 0,00 9,16 Banvit 12,32 -1,91 14,18 Baştaş Başkent Çimento 1,70 0,59 -15,84 Batı Çimento 1,51 -1,31 -37,34 Batısöke Çimento 0,79 -1,25 -27,52 Bera Holding 1,78 -3,26 -13,59 Berkosan Yalıtım 1,42 -2,07 -21,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,32 -1,49 -18,52 Beyaz Filo 2,72 -1,45 -0,37 Bilici Yatırım 1,65 -0,60 21,32 Bim Mağazalar 74,80 3,31 -14,02 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,61 -1,61 -47,86 Bizim Mağazaları 6,42 0,16 -5,59 Bolu Çimento 2,38 -2,06 -30,61 Bomonti Elektrik 0,81 -1,22 68,75 Borusan Mannesmann 7,35 -1,34 4,86 Borusan Yat. Paz. 32,44 -0,92 -10,46 Bosch Fren Sistemleri 144,60 0,77 -5,35 Bossa 3,34 -0,89 -20,55 Boyner Perakende Yat. 4,65 -0,64 18,02 Brisa 5,73 0,70 -9,48 Burçelik 2,63 -1,13 -18,07 Burçelik Vana 1,42 0,00 -4,05 Bursa Çimento 3,57 0,85 -18,86 Carrefoursa 2,60 -1,14 -25,29 Coca Cola İçecek 25,24 1,20 -18,26 Cosmos Yat. Holding 1,09 1,87 12,37 Credıtwest Faktorıng 0,95 0,00 -8,65 Çelebi 74,00 -1,33 26,83 Çelik Halat 3,80 -0,78 -29,67 Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89 Çemtaş 4,94 -1,00 -18,75 Çimbeton 24,18 -0,82 -15,45 Çimentaş 13,21 -1,12 4,02 Çimsa 5,58 -0,36 -26,09 Çuhadaroğlu Metal 1,73 1,17 -2,81 Dagi Giyim 1,25 -0,79 0,81 Dagi Yatırım Holding 1,34 0,75 32,67 Dardanel 0,98 0,00 -10,91 Datagate Bilgisayar 4,75 -5,94 10,98 Demısaş Döküm 2,57 -1,91 3,63 Denge Holding 1,27 -7,30 9,48 Deniz GMYO 2,88 1,41 -5,26 Denizbank 15,03 0,20 -21,31 Denizli Cam 9,03 0,44 -21,61 Derimod 8,13 0,49 -6,23 Desa Deri 2,39 -0,42 38,15 Despec Bilgisayar 3,08 -0,65 -6,10 Deva Holding 5,22 3,37 58,66 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 0,00 -8,97 Ditaş Doğan 4,68 -1,47 -8,57 DO-CO 498,10 -1,95 4,03 Doğan Burda 2,86 2,51 -4,98 Doğan Holding 1,00 0,00 7,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 1,08 -22,95 Doğusan 1,03 1,98 -52,41 Doğuş GMYO 2,58 1,57 22,27 Doğuş Otomotiv 3,77 -0,53 -13,13 Döktaş Dökümcülük 9,16 -0,97 12,39 Duran Doğan Basım 4,00 7,82 -21,57 Dyo Boya 2,74 -0,36 -5,52 Eczacıbaşı İlaç 2,20 0,92 -9,30 Eczacıbaşı Yatırım 5,74 -2,55 -10,35 Edip Gayrimenkul 0,57 -1,72 -25,97 Ege Endüstri 425,00 -3,19 36,59 Ege Gübre 21,82 -2,68 5,48 Ege Profil 8,87 1,26 0,00 Ege Seramik 2,87 -3,37 -14,33 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 8,00 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 4,01 -0,74 4,43 Ekiz Kimya 0,28 3,70 -15,15 Emek Elektrik 0,70 1,45 -28,57 Eminiş Ambalaj 0,85 -2,30 -27,35 Emlak Konut GMYO 1,08 -0,92 -28,00 Enerjisa Enerji 5,06 -0,39 7,47 Enka İnşaat 5,00 0,00 12,51 Erbosan 15,51 -0,19 -4,77 Ereğli Demir Çelik 7,27 2,39 19,15 Ersu Gıda 0,81 0,00 -11,96 Escort Teknoloji 0,69 1,47 -9,21 Etiler Gıda 1,17 -2,50 -45,07 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -1,41 -1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 -3,17 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,63 0,00 0,00 Euro Yatırım Holding 1,14 0,88 107,27 Fenerbahçe Futbol 6,96 -1,14 0,58 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,75 -5,17 3,38 F-M İzmit Piston 15,01 0,07 -2,35 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,62 4,24 122,81 Ford Otosan 49,14 -0,61 3,43 Formet Çelik Kapı 5,24 -1,13 312,60 Frigo Pak Gıda 2,50 0,00 47,06 Galatasaray Sportif 1,32 -2,94 6,45 Garanti Bankası 7,15 1,13 -10,18 Garanti Faktoring 2,49 2,89 25,76 Garanti Yat. Ort. 0,60 1,69 -24,05 Gedik Y. Men. Değ. 3,47 -0,86 7,76 Gedik Yatırım Holding 2,52 -1,18 7,23 Gediz Ambalaj 4,53 -1,95 9,16 Gentaş 1,40 0,72 -20,90 Gersan Elektrik 1,71 -1,16 -29,93 Global Men. Değ. 0,41 -2,38 -12,77 Global Yat. Holding 2,70 0,00 -9,70 Good-Year 2,51 0,00 -27,03 Göltaş Çimento 9,55 -1,14 -23,17 Gözde Girişim 2,65 -0,38 -0,75 GSD Denizcilik 1,38 6,15 20,00 GSD Holding 0,81 -2,41 1,25 Gübre Fabrik. 2,32 0,43 -21,62 Güler Yat. Holding 1,03 -0,96 -3,74 Güneş Sigorta 0,95 0,00 -36,67 Halk GMYO 0,68 -1,45 -2,27 Halk Sigorta 1,04 2,97 -5,45 Hatay Tekstil 3,98 0,76 0,76 Hedef Girişim 1,14 0,88 -1,72 Hektaş 11,23 3,22 21,14 HUB Girişim 2,45 -0,41 30,32 Hürriyet Gzt. 0,63 -4,55 -32,26 ICBC Turkey Bank 2,63 -2,95 -46,65 İdealist Danışmanlık 12,97 -19,99 20,09 İdealist GMYO 1,63 -1,81 0,00 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 184,85 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,00 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,86 -1,06 204,92 İhlas Holding 0,41 2,50 28,12 İhlas Yayın Holding 0,54 -5,26 63,64 İndeks Bilgisayar 6,52 2,35 9,21 Info Yatırım 1,91 0,00 85,44 İntema 6,51 -0,61 8,56 İpek Doğal Enerji 4,59 -5,56 -14,53 İskenderun Demir Çelik 5,70 1,97 21,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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