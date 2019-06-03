Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,600,00-17,95Acıpayam Selüloz3,280,610,61Adana Çimento (A)6,440,006,45Adana Çimento (B)4,531,1210,22Adana Çimento (C)1,05-0,94-25,53Adel Kalemcilik9,41-0,42-14,45Adese Alışveriş Ticaret0,901,12-61,54Afyon Çimento3,640,28-20,70Ak Enerji0,510,00-19,05Akbank5,94-0,670,94Akçansa6,25-0,48-4,47Akdenız Güvenlık Hız.1,29-0,77-35,82Akfen GMYO1,520,66-7,88Akın Tekstil8,45-0,12-10,58Akiş GMYO2,200,00-8,76Akmerkez GMYO18,450,0019,58Aksa8,600,2329,62Aksa Enerji2,352,62-12,31Aksigorta4,481,5942,70Aksu Enerji7,970,503,24Alarko Carrıer32,80-2,38-16,67Alarko GMYO41,84-0,33-0,91Alarko Holding2,84-0,7045,62Albaraka Türk1,10-0,90-9,84Alcatel Lucent Teletaş6,604,4314,58Alkim Kağıt3,640,001,28Alkim Kimya24,72-0,3214,76Altınyağ0,350,00-20,45Altınyunus Çeşme3,951,28-4,82Anadolu Cam2,69-0,374,88Anadolu Efes18,89-1,87-5,89Anadolu Grubu Holding9,96-0,40-2,73Anadolu Hayat Emek.5,05-1,75-11,32Anadolu Isuzu6,73-1,038,90Anadolu Sigorta3,990,501,64Anel Elektrik1,650,001,85Arçelik17,11-1,788,36Arena Bilgisayar3,18-0,31-27,89Armada Bilgisayar9,67-2,034,09Arsan Tekstil1,740,587,41Artı Yatırım Holding1,033,0018,39Aselsan18,14-0,77-24,67Aslan Çimento22,640,00-19,60Ata GMYO3,840,26-4,24Atakule GMYO0,941,08-28,56Atlantis Yatırım Holding0,38-7,32111,11Atlas Yat. Ort.0,781,30-9,30AvivaSA Emeklilik Hayat9,19-0,5424,21Avrasya GMYO1,420,7161,36Avrasya Petrol ve Tur.1,150,006,48Avrasya Stratejik GMYF1.268,300,021,77Avrupa Yatırım Holding2,632,338,23Ayen Enerji2,22-0,45-5,53Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,650,0019,97Aygaz8,82-0,45-11,31Bagfaş5,42-1,4512,45Bak Ambalaj4,520,22-10,85Balatacılar Balatacılık0,26-3,70-21,21Bantaş Ambalaj1,532,0021,91Banvit13,990,6529,66Baştaş Başkent Çimento1,79-1,10-11,39Batı Çimento1,600,00-33,61Batısöke Çimento0,82-1,20-24,77Bera Holding1,81-1,63-12,14Berkosan Yalıtım1,460,00-19,34Beşiktaş Futbol Yat.1,37-0,72-15,43Beyaz Filo2,811,082,93Bilici Yatırım1,60-1,8426,53Bim Mağazalar80,000,38-8,05Birko Mensucat0,240,00-20,00Birlik Mensucat0,63-1,56-46,15Bizim Mağazaları6,882,841,18Bolu Çimento2,420,41-29,45Bomonti Elektrik0,871,1681,25Borusan Mannesmann7,600,008,43Borusan Yat. Paz.33,06-0,06-8,75Bosch Fren Sistemleri149,20-0,20-2,34Bossa3,42-0,87-18,65Boyner Perakende Yat.4,790,0021,57Brisa5,610,00-11,37Burçelik2,66-1,12-17,13Burçelik Vana1,43-2,05-3,38Bursa Çimento3,760,53-14,55Carrefoursa2,73-0,36-21,55Ceo Event Medya5,03-0,40 Coca Cola İçecek27,701,76-6,31Cosmos Yat. Holding1,06 9,28Credıtwest Faktorıng1,020,00-1,92Çelebi83,350,7942,85Çelik Halat3,980,25-26,34Çemaş Döküm0,700,00-7,89Çemtaş4,81-0,21-20,89Çimbeton25,502,00-10,84Çimentaş15,381,5921,10Çimsa5,80-0,51-23,18Çuhadaroğlu Metal1,842,223,37Dagi Giyim1,5010,2920,97Dagi Yatırım Holding1,7819,4676,24Dardanel0,980,00-10,91Datagate Bilgisayar5,650,1832,01Demısaş Döküm2,590,3912,72Denge Holding1,9019,5063,79Deniz GMYO3,003,09-1,32Denizbank17,9511,77-6,02Denizli Cam8,71-0,23-24,39Derimod8,250,73-4,84Desa Deri2,530,4046,24Despec Bilgisayar2,752,230,68Deva Holding5,38-0,9263,53Diriteks Diriliş Tekstil0,71-2,74-8,97Ditaş Doğan5,22-0,761,98DO-CO486,00-0,411,50Doğan Burda3,6410,3020,93Doğan Holding1,06-0,9313,82Doğtaş Kelebek Mobilya0,95-1,04-22,13Doğusan1,080,00-50,10Doğuş GMYO2,820,7133,65Doğuş Otomotiv4,000,76-7,83Döktaş Dökümcülük12,650,2455,21Duran Doğan Basım4,615,25-9,61Dyo Boya2,85-1,04-1,72Eczacıbaşı İlaç2,310,00-4,76Eczacıbaşı Yatırım5,870,34-8,32Edip Gayrimenkul0,60-1,64-22,08Ege Endüstri448,000,9543,99Ege Gübre22,28-0,097,70Ege Profil9,280,544,62Ege Seramik2,72-1,45-8,14Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69Egeli&Co Enerji Yatırım0,273,8512,50Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00Egeplast4,190,009,11Ekiz Kimya0,283,70-15,15Emek Elektrik0,720,00-26,53Eminiş Ambalaj0,880,00-24,79Emlak Konut GMYO1,11-2,63-23,80Enerjisa Enerji5,421,3115,11Enka İnşaat5,29-0,1919,03Erbosan15,000,00-1,34Ereğli Demir Çelik7,290,5519,47Ersu Gıda0,82-1,20-10,87Escort Teknoloji0,690,00-9,21Etiler Gıda1,3718,10-35,68Euro Kapital Yat. Ort.0,710,000,00Euro Trend Yat. Ort.0,60-1,64-6,25Euro Yat. Ort.0,610,00-3,17Euro Yatırım Holding1,410,71156,36Fenerbahçe Futbol7,10-0,282,60Flap Kongre Toplantı Hiz.2,65-1,12-0,38F-M İzmit Piston15,470,450,64Fonet Bilgi Teknolojileri7,631,73123,10Ford Otosan54,30-1,3614,29Formet Çelik Kapı5,232,95311,81Frigo Pak Gıda2,3913,2740,59Galatasaray Sportif1,39-1,4212,10Garanti Bankası7,91-0,25-0,63Garanti Faktoring2,870,3544,95Garanti Yat. Ort.0,610,00-20,28Gedik Y. Men. Değ.3,46-1,1413,32Gedik Yatırım Holding2,750,3617,02Gediz Ambalaj4,610,0013,99Gentaş1,50-1,32-10,47Gersan Elektrik1,79-1,10-26,65Global Men. Değ.0,464,55-2,13Global Yat. Holding2,831,43-5,35Good-Year2,530,40-23,76Göltaş Çimento9,830,00-20,92Gözde Girişim2,76-1,083,37GSD Denizcilik1,452,8426,09GSD Holding0,80-1,230,00Gübre Fabrik.2,46-0,40-16,89Güler Yat. Holding1,081,890,93Güneş Sigorta0,97-2,02-35,33Halk GMYO0,71-1,392,04Halk Sigorta0,88-1,12-0,29Hatay Tekstil4,150,005,06Hedef Girişim1,150,00-0,86Hektaş11,48-1,3723,84HUB Girişim2,782,2147,87Hürriyet Gzt.0,700,00-24,73ICBC Turkey Bank3,28-1,20-33,47İdealist Danışmanlık11,884,6710,00İdealist GMYO1,802,2710,43İhlas Ev Aletleri1,133,67242,42İhlas Gayrimenkul0,830,00-11,66İhlas Gazetecilik1,886,82208,20İhlas Holding0,420,0031,25İhlas Yayın Holding0,561,8269,70İndeks Bilgisayar6,27-0,6312,59Info Yatırım2,09-2,79102,91İntema6,80-0,2913,40İpek Doğal Enerji4,842,98-9,87İskenderun Demir Çelik6,221,1432,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

