Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,62 0,00 -16,92 Acıpayam Selüloz 3,44 1,47 5,52 Adana Çimento (A) 6,37 -0,31 5,29 Adana Çimento (B) 4,54 1,11 10,46 Adana Çimento (C) 1,08 0,00 -23,40 Adel Kalemcilik 9,81 -2,39 -10,82 Adese Alışveriş Ticaret 0,93 0,00 -60,26 Afyon Çimento 3,75 -1,57 -18,30 Ak Enerji 0,52 0,00 -17,46 Akbank 6,42 -0,47 9,09 Akçansa 6,28 -1,26 -4,01 Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 -1,49 -34,33 Akfen GMYO 1,50 -1,32 -9,09 Akın Tekstil 8,57 0,23 -9,31 Akiş GMYO 2,24 0,45 -7,10 Akmerkez GMYO 18,22 -1,83 18,09 Aksa 8,94 1,02 34,75 Aksa Enerji 2,35 -2,08 -12,31 Aksigorta 4,38 -0,45 39,52 Aksu Enerji 7,98 0,63 3,37 Alarko Carrıer 32,90 0,49 -16,41 Alarko GMYO 42,28 -1,49 0,13 Alarko Holding 3,00 1,01 53,82 Albaraka Türk 1,17 -2,50 -4,10 Alcatel Lucent Teletaş 6,41 -3,03 11,28 Alkim Kağıt 3,65 -1,62 1,56 Alkim Kimya 24,78 0,00 15,04 Altınyağ 0,34 -5,56 -22,73 Altınyunus Çeşme 4,04 2,28 -2,65 Anadolu Cam 2,80 -1,06 9,17 Anadolu Efes 19,50 -0,46 -2,86 Anadolu Grubu Holding 9,95 -2,93 -2,83 Anadolu Hayat Emek. 5,10 0,00 -10,44 Anadolu Isuzu 6,81 -2,30 10,19 Anadolu Sigorta 4,02 -0,74 2,40 Anel Elektrik 1,69 -0,59 4,32 Arçelik 17,26 -1,20 9,31 Arena Bilgisayar 3,31 0,61 -24,94 Armada Bilgisayar 9,65 0,52 3,88 Arsan Tekstil 1,76 -1,12 8,64 Artı Yatırım Holding 1,02 0,00 17,24 Aselsan 18,44 -3,20 -23,42 Aslan Çimento 23,22 -0,94 -17,54 Ata GMYO 3,94 2,34 -1,75 Atakule GMYO 0,99 0,00 -24,76 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -7,14 116,67 Atlas Yat. Ort. 0,80 -2,44 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,16 0,11 23,80 Avrasya GMYO 1,40 -2,10 59,09 Avrasya Petrol ve Tur. 1,15 0,00 6,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.268,70 0,01 1,80 Avrupa Yatırım Holding 2,35 -6,75 -3,29 Ayen Enerji 2,27 -3,81 -3,40 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,69 0,00 22,88 Aygaz 8,94 -1,54 -10,10 Bagfaş 5,57 -2,45 15,56 Bak Ambalaj 4,61 0,00 -9,07 Balatacılar Balatacılık 0,27 0,00 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,53 -2,55 21,91 Banvit 13,90 -2,46 28,82 Baştaş Başkent Çimento 1,79 0,00 -11,39 Batı Çimento 1,66 -1,19 -31,12 Batısöke Çimento 0,85 -1,16 -22,02 Bera Holding 1,81 0,00 -12,14 Berkosan Yalıtım 1,51 -0,66 -16,57 Beşiktaş Futbol Yat. 1,41 0,00 -12,96 Beyaz Filo 3,03 1,34 10,99 Bilici Yatırım 1,63 -0,61 28,90 Bim Mağazalar 78,60 -2,06 -9,66 Birko Mensucat 0,25 0,00 -16,67 Birlik Mensucat 0,65 -1,52 -44,44 Bizim Mağazaları 7,00 -2,78 2,94 Bolu Çimento 2,46 -0,40 -28,28 Bomonti Elektrik 0,85 -2,30 77,08 Borusan Mannesmann 7,79 -1,52 11,14 Borusan Yat. Paz. 34,80 1,75 -3,94 Bosch Fren Sistemleri 152,00 -0,39 -0,51 Bossa 3,89 7,46 -7,47 Boyner Perakende Yat. 4,88 1,67 23,86 Brisa 5,85 0,00 -7,58 Burçelik 2,73 -0,36 -14,95 Burçelik Vana 1,47 1,38 -0,68 Bursa Çimento 4,05 3,05 -7,95 Carrefoursa 2,86 -1,04 -17,82 Ceo Event Medya 5,13 -0,39 Coca Cola İçecek 27,80 0,00 -5,97 Cosmos Yat. Holding 1,12 4,67 15,46 Credıtwest Faktorıng 1,03 0,98 -0,96 Çelebi 85,50 0,29 46,54 Çelik Halat 4,10 -2,61 -24,11 Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89 Çemtaş 5,15 1,98 -15,30 Çimbeton 25,60 -1,23 -10,49 Çimentaş 14,98 -1,96 17,95 Çimsa 6,13 0,00 -18,81 Çuhadaroğlu Metal 1,83 -2,14 2,81 Dagi Giyim 1,44 0,00 16,13 Dagi Yatırım Holding 1,71 -1,16 69,31 Dardanel 0,99 0,00 -10,00 Datagate Bilgisayar 5,82 -4,28 35,98 Demısaş Döküm 2,63 -2,23 14,46 Denge Holding 1,98 -19,84 70,69 Deniz GMYO 2,99 -0,99 -1,64 Denizbank 17,46 -2,46 -8,59 Denizli Cam 8,94 -1,87 -22,40 Derimod 8,05 -0,86 -7,15 Desa Deri 2,53 0,00 46,24 Despec Bilgisayar 2,76 -1,08 1,04 Deva Holding 5,45 -2,50 65,65 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 0,00 -10,26 Ditaş Doğan 5,29 -2,76 3,34 DO-CO 531,80 2,53 11,07 Doğan Burda 3,60 -7,46 19,60 Doğan Holding 1,08 -0,92 15,97 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 3,06 -17,21 Doğusan 1,10 -2,65 -49,18 Doğuş GMYO 2,81 -1,40 33,18 Doğuş Otomotiv 4,11 -1,20 -5,30 Döktaş Dökümcülük 13,23 -2,00 62,33 Duran Doğan Basım 4,70 -5,05 -7,84 Dyo Boya 2,92 -2,67 0,69 Eczacıbaşı İlaç 2,39 0,00 -1,47 Eczacıbaşı Yatırım 5,92 -1,33 -7,53 Edip Gayrimenkul 0,61 0,00 -20,78 Ege Endüstri 487,90 2,82 56,81 Ege Gübre 22,80 -1,72 10,22 Ege Profil 9,25 0,00 4,28 Ege Seramik 2,74 -2,14 -7,47 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 -3,57 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 4,02 -0,74 4,69 Ekiz Kimya 0,28 0,00 -15,15 Emek Elektrik 0,73 0,00 -25,51 Eminiş Ambalaj 0,90 1,12 -23,08 Emlak Konut GMYO 1,16 0,00 -20,37 Enerjisa Enerji 5,40 -1,28 14,69 Enka İnşaat 5,25 -1,32 18,13 Erbosan 15,44 0,65 1,55 Ereğli Demir Çelik 7,74 1,31 26,85 Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70 Escort Teknoloji 0,70 -1,41 -7,89 Etiler Gıda 1,27 0,00 -40,38 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 4,23 4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,63 1,61 0,00 Euro Yatırım Holding 1,37 -2,14 149,09 Fenerbahçe Futbol 7,36 0,14 6,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 -1,08 3,01 F-M İzmit Piston 15,26 -1,99 -0,72 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,19 7,48 139,47 Ford Otosan 56,25 -1,75 18,40 Formet Çelik Kapı 4,91 -1,41 286,61 Frigo Pak Gıda 2,75 2,23 61,76 Galatasaray Sportif 1,40 -1,41 12,90 Garanti Bankası 8,21 -1,79 3,14 Garanti Faktoring 3,00 1,69 51,52 Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -20,28 Gedik Y. Men. Değ. 3,47 -0,29 13,65 Gedik Yatırım Holding 2,72 -2,86 15,74 Gediz Ambalaj 4,82 0,21 19,18 Gentaş 1,55 -3,73 -7,48 Gersan Elektrik 1,86 -2,11 -23,78 Global Men. Değ. 0,49 -2,00 4,26 Global Yat. Holding 2,95 0,00 -1,34 Good-Year 2,64 0,00 -20,44 Göltaş Çimento 10,16 -1,45 -18,26 Gözde Girişim 2,82 -0,70 5,62 GSD Denizcilik 1,48 -0,67 28,70 GSD Holding 0,82 0,00 2,50 Gübre Fabrik. 2,53 -1,56 -14,53 Güler Yat. Holding 1,13 0,00 5,61 Güneş Sigorta 1,00 0,00 -33,33 Halk GMYO 0,73 -2,67 4,92 Halk Sigorta 0,91 1,11 3,11 Hatay Tekstil 4,39 4,28 11,14 Hedef Girişim 1,19 -1,65 2,59 Hektaş 12,74 2,82 37,43 HUB Girişim 2,63 -2,59 39,89 Hürriyet Gzt. 0,75 -1,32 -19,35 ICBC Turkey Bank 3,34 0,30 -32,25 İdealist Danışmanlık 11,59 -10,57 7,31 İdealist GMYO 1,88 -14,55 15,34 İhlas Ev Aletleri 1,21 1,68 266,67 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -9,53 İhlas Gazetecilik 2,08 2,46 240,98 İhlas Holding 0,45 0,00 40,63 İhlas Yayın Holding 0,59 0,00 78,79 İndeks Bilgisayar 6,54 -1,95 17,44 Info Yatırım 1,98 1,02 92,23 İntema 6,80 -2,30 13,40 İpek Doğal Enerji 5,15 0,00 -4,10 İskenderun Demir Çelik 6,50 -2,40 38,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

