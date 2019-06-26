Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,56 -1,27 -20,00 Acıpayam Selüloz 3,36 0,00 5,17 Adana Çimento (A) 6,54 0,77 8,10 Adana Çimento (B) 4,79 4,13 16,55 Adana Çimento (C) 1,10 0,00 -21,99 Adel Kalemcilik 10,59 -0,84 -3,73 Adese Alışveriş Ticaret 0,94 -1,05 -59,83 Afyon Çimento 3,79 0,00 -17,43 Ak Enerji 0,52 0,00 -17,46 Akbank 6,72 -1,75 14,19 Akçansa 6,27 -0,16 -4,16 Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 -2,17 -32,84 Akfen GMYO 1,49 0,00 -9,70 Akın Tekstil 8,31 -1,07 -8,33 Akiş GMYO 2,29 0,00 -5,03 Akmerkez GMYO 18,64 0,22 20,81 Aksa 9,11 0,11 37,31 Aksa Enerji 2,32 -0,43 -13,43 Aksigorta 4,43 -1,12 41,11 Aksu Enerji 8,61 13,89 11,53 Alarko Carrıer 35,68 -0,83 -9,35 Alarko GMYO 43,14 -1,06 2,17 Alarko Holding 3,29 0,61 68,69 Albaraka Türk 1,15 -0,86 -5,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,37 0,63 10,59 Alkim Kağıt 3,69 -1,86 2,67 Alkim Kimya 25,66 -0,77 19,12 Altınyağ 0,35 2,94 -20,45 Altınyunus Çeşme 3,20 0,00 3,18 Anadolu Cam 2,79 -1,06 8,78 Anadolu Efes 19,69 0,61 -1,91 Anadolu Grubu Holding 10,33 -1,43 1,93 Anadolu Hayat Emek. 5,05 0,20 -11,32 Anadolu Isuzu 7,21 -1,77 16,67 Anadolu Sigorta 4,04 -0,25 2,91 Anel Elektrik 1,78 -1,66 9,88 Arçelik 19,15 -1,59 21,28 Arena Bilgisayar 3,46 2,98 -21,54 Armada Bilgisayar 9,90 -1,98 6,57 Arsan Tekstil 1,88 1,62 16,05 Artı Yatırım Holding 0,90 -1,10 3,45 Aselsan 17,74 -1,44 -26,12 Aslan Çimento 24,20 0,17 -14,06 Ata GMYO 3,94 0,25 -1,75 Atakule GMYO 1,08 1,89 -17,92 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 116,67 Atlas Yat. Ort. 0,78 -1,27 -9,30 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,02 0,00 21,91 Avrasya GMYO 1,34 -1,47 52,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,00 8,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.270,20 0,01 1,92 Avrupa Yatırım Holding 2,12 -11,30 -12,76 Ayen Enerji 2,34 0,86 -0,43 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,59 2,58 15,61 Aygaz 8,74 -0,23 -12,11 Bagfaş 6,35 3,59 31,74 Bak Ambalaj 5,04 1,82 -0,59 Balatacılar Balatacılık 0,29 3,57 -12,12 Bantaş Ambalaj 1,46 -1,35 16,33 Banvit 14,14 3,21 31,05 Baştaş Başkent Çimento 1,80 0,00 -10,89 Batı Çimento 2,07 2,48 -14,11 Batısöke Çimento 0,93 1,09 -14,68 Bera Holding 1,86 1,64 -9,71 Berkosan Yalıtım 1,51 -1,31 -16,57 Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 -1,36 -10,49 Beyaz Filo 2,84 -0,35 4,03 Bilici Yatırım 1,60 -0,62 26,53 Bim Mağazalar 75,65 -0,53 -11,70 Birko Mensucat 0,24 4,35 -20,00 Birlik Mensucat 0,91 19,74 -22,22 Bizim Mağazaları 6,65 0,15 -2,21 Bolu Çimento 2,43 0,00 -29,15 Bomonti Elektrik 0,84 0,00 75,00 Borusan Mannesmann 7,81 0,13 11,42 Borusan Yat. Paz. 35,76 -0,17 -1,29 Bosch Fren Sistemleri 157,40 -0,76 3,03 Bossa 3,76 0,27 -10,56 Boyner Perakende Yat. 7,69 -0,39 95,18 Brisa 5,90 0,00 -6,79 Burçelik 2,84 2,90 -11,53 Burçelik Vana 1,50 0,67 1,35 Bursa Çimento 4,07 -0,97 -7,50 Carrefoursa 3,41 2,40 -2,01 Ceo Event Medya 5,15 0,00 Coca Cola İçecek 30,10 0,27 1,81 Cosmos Yat. Holding 1,07 -0,93 10,31 Credıtwest Faktorıng 1,00 -1,96 -3,85 Çelebi 103,00 6,19 76,53 Çelik Halat 3,93 0,26 -27,26 Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89 Çemtaş 5,20 -0,38 -12,81 Çimbeton 25,80 0,31 -9,79 Çimentaş 16,32 0,49 28,50 Çimsa 6,21 -1,58 -17,75 Çuhadaroğlu Metal 1,85 0,00 3,93 Dagi Giyim 1,39 -0,71 12,10 Dagi Yatırım Holding 1,54 -3,75 52,48 Dardanel 0,91 -2,15 -17,27 Datagate Bilgisayar 5,79 0,35 35,28 Demısaş Döküm 2,67 -1,84 16,21 Denge Holding 1,86 -1,06 60,34 Deniz GMYO 3,00 -0,33 -1,32 Denizbank 18,01 -1,58 -5,71 Denizli Cam 8,97 0,00 -22,14 Derimod 8,47 0,83 -2,31 Desa Deri 2,49 3,32 43,93 Despec Bilgisayar 2,76 1,10 1,04 Deva Holding 5,33 -2,20 62,01 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 1,41 -7,69 Ditaş Doğan 5,27 0,19 2,95 DO-CO 521,40 -3,39 8,90 Doğan Burda 3,14 -3,98 4,32 Doğan Holding 1,12 -0,88 20,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 0,00 -18,85 Doğusan 1,09 0,00 -49,64 Doğuş GMYO 2,29 -0,43 8,53 Doğuş Otomotiv 5,11 0,00 17,74 Döktaş Dökümcülük 14,50 2,69 77,91 Duran Doğan Basım 5,10 -0,58 0,00 Dyo Boya 3,03 1,34 4,48 Eczacıbaşı İlaç 2,29 -0,43 -5,59 Eczacıbaşı Yatırım 5,94 -0,34 -7,22 Edip Gayrimenkul 0,72 9,09 -6,49 Ege Endüstri 476,30 -0,79 53,08 Ege Gübre 24,82 0,65 19,98 Ege Profil 9,04 0,33 4,70 Ege Seramik 2,81 0,00 -5,10 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 5,10 -12,52 32,81 Ekiz Kimya 0,30 0,00 -9,09 Emek Elektrik 0,84 12,00 -14,29 Eminiş Ambalaj 0,90 0,00 -23,08 Emlak Konut GMYO 1,15 0,88 -21,05 Enerjisa Enerji 5,27 1,54 11,93 Enka İnşaat 5,50 2,80 23,76 Erbosan 14,53 -1,16 -4,44 Ereğli Demir Çelik 7,68 0,26 25,87 Ersu Gıda 0,85 0,00 -7,61 Escort Teknoloji 0,69 -1,43 -9,21 Etiler Gıda 1,18 -0,84 -44,60 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 -1,35 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 0,00 1,56 Euro Yat. Ort. 0,65 -1,52 3,17 Euro Yatırım Holding 1,78 -2,20 223,64 Fenerbahçe Futbol 7,32 -0,54 5,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,74 -2,14 3,01 F-M İzmit Piston 15,33 -0,71 -0,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,01 4,84 134,21 Ford Otosan 60,60 -0,33 27,55 Formet Çelik Kapı 5,00 0,60 293,70 Frigo Pak Gıda 3,97 16,08 133,53 Galatasaray Sportif 1,41 -2,76 13,71 Garanti Bankası 8,89 -1,11 11,68 Garanti Faktoring 2,88 -4,64 45,45 Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -16,71 Gedik Y. Men. Değ. 3,50 1,74 14,63 Gedik Yatırım Holding 2,70 -0,37 14,89 Gediz Ambalaj 5,30 -1,49 31,05 Gentaş 1,55 0,65 -7,48 Gersan Elektrik 1,91 3,24 -21,73 Global Men. Değ. 0,48 2,13 2,13 Global Yat. Holding 2,95 -0,67 -1,34 Good-Year 2,60 -0,38 -21,65 Göltaş Çimento 10,70 0,00 -13,92 Gözde Girişim 2,78 1,83 4,12 GSD Denizcilik 1,48 3,50 28,70 GSD Holding 0,83 0,00 3,75 Gübre Fabrik. 2,59 -0,77 -12,50 Güler Yat. Holding 1,20 0,84 12,15 Güneş Sigorta 1,04 0,97 -30,67 Halk GMYO 0,75 0,00 16,58 Halk Sigorta 0,89 -1,11 0,85 Hatay Tekstil 4,42 -0,67 11,90 Hedef Girişim 1,22 -1,61 5,17 Hektaş 12,46 -1,03 34,41 HUB Girişim 2,69 1,89 43,09 Hürriyet Gzt. 0,72 0,00 -22,58 ICBC Turkey Bank 3,28 -0,61 -33,47 İdealist Danışmanlık 8,84 -2,10 -18,15 İdealist GMYO 1,94 0,00 19,02 İhlas Ev Aletleri 1,16 -0,85 251,52 İhlas Gayrimenkul 0,82 0,00 -12,72 İhlas Gazetecilik 1,69 -3,43 177,05 İhlas Holding 0,42 0,00 31,25 İhlas Yayın Holding 0,57 -1,72 72,73 İndeks Bilgisayar 6,88 -0,43 23,55 Info Yatırım 2,29 5,53 122,33 İntema 6,93 -3,35 15,56 İpek Doğal Enerji 5,78 1,76 7,64 İskenderun Demir Çelik 6,69 -0,15 42,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

