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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 18:35 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,75 -0,57 -10,26 Acıpayam Selüloz 3,78 -3,08 18,32 Adana Çimento (A) 6,87 1,33 13,55 Adana Çimento (B) 4,74 0,42 15,33 Adana Çimento (C) 1,14 -0,87 -19,15 Adel Kalemcilik 10,82 -0,46 -1,64 Adese Alışveriş Ticaret 0,92 -1,08 -60,68 Afyon Çimento 4,07 -0,73 -11,33 Ak Enerji 0,52 0,00 -17,46 Akbank 7,58 -1,81 28,81 Akçansa 6,68 -1,76 2,11 Akdenız Güvenlık Hız. 1,47 -2,00 -26,87 Akfen GMYO 1,58 1,28 -4,24 Akın Tekstil 8,62 0,00 -4,91 Akiş GMYO 2,24 0,00 -1,71 Akmerkez GMYO 19,31 0,16 25,16 Aksa 9,64 -0,10 45,30 Aksa Enerji 2,44 -1,61 -8,96 Aksigorta 4,60 3,14 46,52 Aksu Enerji 8,84 2,20 14,51 Alarko Carrıer 35,56 0,45 -9,65 Alarko GMYO 41,48 -0,05 -1,76 Alarko Holding 3,31 -0,90 69,72 Albaraka Türk 1,22 0,00 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 7,31 5,33 26,91 Alkim Kağıt 3,74 -1,06 4,06 Alkim Kimya 27,26 -0,29 26,55 Altınyağ 0,42 -2,33 -4,55 Altınyunus Çeşme 2,91 0,34 -6,17 Anadolu Cam 2,88 -2,37 12,29 Anadolu Efes 21,90 2,05 9,10 Anadolu Grubu Holding 12,40 2,31 22,36 Anadolu Hayat Emek. 5,02 0,20 -11,85 Anadolu Isuzu 8,38 -4,45 35,60 Anadolu Sigorta 4,10 -0,73 4,44 Anel Elektrik 1,82 -1,09 12,35 Arçelik 18,30 -12,44 15,90 Arena Bilgisayar 3,99 0,25 -9,52 Armada Bilgisayar 9,79 -0,10 5,38 Arsan Tekstil 2,00 -1,48 23,46 Artı Yatırım Holding 0,87 -1,14 0,00 Aselsan 19,31 -2,47 -19,59 Aslan Çimento 25,10 0,32 -10,87 Ata GMYO 4,00 0,50 -0,25 Atakule GMYO 1,14 -1,72 -13,36 Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,81 1,25 -5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,69 -0,91 17,45 Avrasya GMYO 1,30 -0,76 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 0,85 9,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.272,60 0,01 2,11 Avrupa Yatırım Holding 1,97 1,03 -18,93 Ayen Enerji 2,42 -0,82 2,98 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,71 1,79 24,33 Aygaz 10,25 -0,29 3,07 Bagfaş 7,05 -0,42 46,27 Bak Ambalaj 5,42 -4,58 15,12 Balatacılar Balatacılık 0,28 -3,45 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,55 0,00 23,51 Banvit 16,09 0,81 49,12 Baştaş Başkent Çimento 1,78 0,56 -11,88 Batı Çimento 2,62 1,95 8,71 Batısöke Çimento 0,96 1,05 -11,93 Bera Holding 1,82 -1,09 -11,65 Berkosan Yalıtım 2,08 19,54 14,92 Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 -1,32 -8,02 Beyaz Filo 3,07 0,33 12,45 Bilici Yatırım 1,96 1,03 54,99 Bim Mağazalar 46,92 1,34 9,53 Birko Mensucat 0,26 0,00 -13,33 Birlik Mensucat 0,73 -1,35 -37,61 Bizim Mağazaları 7,62 -0,78 12,06 Bolu Çimento 2,51 -1,18 -26,82 Bomonti Elektrik 1,05 19,32 118,75 Borusan Mannesmann 8,22 -1,08 17,27 Borusan Yat. Paz. 37,50 -2,19 3,51 Bosch Fren Sistemleri 174,00 -0,17 13,89 Bossa 4,17 0,97 -0,81 Boyner Perakende Yat. 8,20 1,11 108,12 Brisa 6,03 2,20 -4,74 Burçelik 3,47 -1,14 8,10 Burçelik Vana 1,73 -7,98 16,89 Bursa Çimento 4,51 -1,74 2,50 Carrefoursa 3,16 -0,32 -9,20 Ceo Event Medya 5,55 -1,94 Coca Cola İçecek 33,50 -1,47 13,31 Cosmos Yat. Holding 1,07 1,90 10,31 Credıtwest Faktorıng 1,35 4,65 29,81 Çelebi 92,05 0,44 57,76 Çelik Halat 4,15 -0,72 -23,19 Çemaş Döküm 0,72 0,00 -5,26 Çemtaş 5,64 -0,53 -5,43 Çimbeton 27,44 1,48 -4,06 Çimentaş 18,17 0,50 43,07 Çimsa 6,72 1,82 -10,99 Çuhadaroğlu Metal 1,98 1,02 11,24 Dagi Giyim 1,47 -0,68 18,55 Dagi Yatırım Holding 1,48 2,07 46,53 Dardanel 0,90 -1,10 -18,18 Datagate Bilgisayar 6,46 2,05 50,93 Demısaş Döküm 2,77 1,09 20,56 Denge Holding 1,51 -1,95 30,17 Deniz GMYO 3,18 0,95 4,61 Denizbank 20,94 -3,94 9,63 Denizli Cam 9,79 -0,20 -15,02 Derimod 13,70 -1,30 58,02 Derlüks Deri 2,10 -0,47 Desa Deri 2,44 -0,41 41,04 Despec Bilgisayar 3,06 3,03 12,03 Deva Holding 5,68 1,61 72,64 Diriteks Diriliş Tekstil 0,85 -5,56 8,97 Ditaş Doğan 5,34 -0,93 4,32 DO-CO 511,80 -2,44 7,99 Doğan Burda 3,10 -4,02 2,99 Doğan Holding 1,28 5,79 37,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 -0,97 -16,39 Doğusan 1,38 -3,50 -36,25 Doğuş GMYO 2,32 0,00 9,95 Doğuş Otomotiv 5,10 -1,16 17,51 Döktaş Dökümcülük 24,58 -1,68 201,60 Duran Doğan Basım 7,24 1,12 41,96 Dyo Boya 3,13 -0,95 7,93 Eczacıbaşı İlaç 2,44 -1,61 0,60 Eczacıbaşı Yatırım 6,21 -0,96 -3,00 Edip Gayrimenkul 0,75 -1,32 -2,60 Ege Endüstri 535,00 -0,19 71,95 Ege Gübre 29,40 3,38 42,12 Ege Profil 9,02 -0,22 4,46 Ege Seramik 2,96 0,68 -0,04 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,30 -0,38 38,02 Ekiz Kimya 0,32 3,23 -3,03 Emek Elektrik 0,92 2,22 -6,12 Eminiş Ambalaj 0,90 -1,10 -23,08 Emlak Konut GMYO 1,24 -2,36 -14,87 Enerjisa Enerji 6,20 -1,43 31,68 Enka İnşaat 5,92 2,42 33,21 Erbosan 15,02 1,76 -1,21 Ereğli Demir Çelik 7,52 -1,96 23,24 Ersu Gıda 1,01 3,06 9,78 Escort Teknoloji 0,76 2,70 0,00 Etiler Gıda 2,40 0,42 12,68 Euro Kapital Yat. Ort. 1,17 -4,88 66,20 Euro Trend Yat. Ort. 0,76 -3,80 19,69 Euro Yat. Ort. 0,76 -6,17 21,29 Euro Yatırım Holding 2,26 -3,83 310,91 Fenerbahçe Futbol 7,58 -1,30 9,54 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 0,37 2,63 F-M İzmit Piston 15,76 -0,38 2,53 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,38 -3,15 119,62 Ford Otosan 61,60 -0,16 29,66 Formet Çelik Kapı 4,18 -1,18 229,13 Frigo Pak Gıda 5,10 -11,46 200,00 Galatasaray Sportif 1,46 -0,68 17,74 Garanti Bankası 9,75 -1,02 22,49 Garanti Faktoring 2,70 -0,37 36,36 Garanti Yat. Ort. 0,66 1,54 -9,88 Gedik Y. Men. Değ. 3,76 2,73 23,14 Gedik Yatırım Holding 3,11 1,30 32,34 Gediz Ambalaj 5,49 0,00 35,75 Gentaş 1,45 2,11 5,64 Gersan Elektrik 2,22 -1,33 -9,03 Global Men. Değ. 0,75 7,14 59,57 Global Yat. Holding 3,34 -2,05 11,71 Good-Year 2,65 2,71 -20,14 Göltaş Çimento 11,16 -1,50 -10,22 Gözde Girişim 2,77 -1,77 3,75 GSD Denizcilik 1,52 -0,65 32,17 GSD Holding 0,86 2,38 7,50 Gübre Fabrik. 3,32 1,84 12,16 Güler Yat. Holding 1,34 0,75 25,23 Güneş Sigorta 1,11 -2,63 -20,84 Halk GMYO 0,88 -1,12 36,79 Halk Sigorta 0,91 -1,09 3,11 Hatay Tekstil 3,91 -0,26 13,39 Hedef Girişim 1,57 -2,48 35,34 Hektaş 13,37 1,60 44,23 HUB Girişim 2,78 -4,14 47,87 Hürriyet Gzt. 0,80 3,90 -13,98 ICBC Turkey Bank 3,50 -0,85 -29,01 İdealist Danışmanlık 8,95 7,44 -17,13 İdealist GMYO 3,66 -19,91 124,54 İhlas Ev Aletleri 1,06 -1,85 224,53 İhlas Gayrimenkul 1,00 3,09 6,43 İhlas Gazetecilik 1,88 0,00 208,20 İhlas Holding 0,49 8,89 53,13 İhlas Yayın Holding 0,67 19,64 103,03 İndeks Bilgisayar 8,01 3,76 43,84 Info Yatırım 2,98 -8,59 189,32 İntema 6,68 -0,30 11,39 İpek Doğal Enerji 5,15 1,18 -4,10 İskenderun Demir Çelik 6,98 0,14 48,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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