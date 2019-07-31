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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 18:48 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,74 -0,57 -10,77 Acıpayam Selüloz 3,67 -2,91 14,87 Adana Çimento (A) 6,91 0,58 14,21 Adana Çimento (B) 4,76 0,42 15,82 Adana Çimento (C) 1,13 -0,88 -19,86 Adel Kalemcilik 10,82 0,00 -1,64 Adese Alışveriş Ticaret 0,92 0,00 -60,68 Afyon Çimento 4,05 -0,49 -11,76 Ak Enerji 0,53 1,92 -15,87 Akbank 7,55 -0,40 28,30 Akçansa 6,63 -0,75 1,34 Akdenız Güvenlık Hız. 1,46 -0,68 -27,36 Akfen GMYO 1,59 0,63 -3,64 Akın Tekstil 8,62 0,00 -4,91 Akiş GMYO 2,23 -0,45 -2,15 Akmerkez GMYO 19,33 0,10 25,29 Aksa 9,46 -1,87 42,59 Aksa Enerji 2,41 -1,23 -10,07 Aksigorta 4,62 0,43 47,16 Aksu Enerji 8,64 -2,26 11,92 Alarko Carrıer 35,38 -0,51 -10,11 Alarko GMYO 41,10 -0,92 -2,66 Alarko Holding 3,32 0,30 70,23 Albaraka Türk 1,21 -0,82 -0,82 Alcatel Lucent Teletaş 7,08 -3,15 22,92 Alkim Kağıt 3,72 -0,53 3,50 Alkim Kimya 27,18 -0,29 26,18 Altınyağ 0,41 -2,38 -6,82 Altınyunus Çeşme 2,94 1,03 -5,20 Anadolu Cam 2,86 -0,69 11,51 Anadolu Efes 21,44 -2,10 6,81 Anadolu Grubu Holding 12,42 0,16 22,55 Anadolu Hayat Emek. 5,04 0,40 -11,49 Anadolu Isuzu 8,55 2,03 38,35 Anadolu Sigorta 4,05 -1,22 3,17 Anel Elektrik 1,84 1,10 13,58 Arçelik 17,45 -4,64 10,51 Arena Bilgisayar 3,97 -0,50 -9,98 Armada Bilgisayar 9,77 -0,20 5,17 Arsan Tekstil 1,96 -2,00 20,99 Artı Yatırım Holding 0,86 -1,15 -1,15 Aselsan 18,95 -1,86 -21,09 Aslan Çimento 24,82 -1,12 -11,86 Ata GMYO 4,03 0,75 0,50 Atakule GMYO 1,16 1,75 -11,84 Atlantis Yatırım Holding 0,38 0,00 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,82 1,23 -4,65 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,77 0,92 18,53 Avrasya GMYO 1,30 0,00 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 0,00 9,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.272,70 0,01 2,12 Avrupa Yatırım Holding 1,92 -2,54 -20,99 Ayen Enerji 2,49 2,89 5,96 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 -0,58 23,61 Aygaz 10,22 -0,29 2,77 Bagfaş 7,00 -0,71 45,23 Bak Ambalaj 5,40 -0,37 14,69 Balatacılar Balatacılık 0,27 -3,57 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,53 -1,29 21,91 Banvit 16,00 -0,56 48,29 Baştaş Başkent Çimento 1,80 1,12 -10,89 Batı Çimento 2,60 -0,76 7,88 Batısöke Çimento 0,96 0,00 -11,93 Bera Holding 1,81 -0,55 -12,14 Berkosan Yalıtım 1,77 -14,90 -2,21 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 -0,67 -8,64 Beyaz Filo 3,03 -1,30 10,99 Bilici Yatırım 2,16 10,20 70,81 Bim Mağazalar 46,86 -0,13 9,39 Birko Mensucat 0,31 19,23 3,33 Birlik Mensucat 0,73 0,00 -37,61 Bizim Mağazaları 7,53 -1,18 10,74 Bolu Çimento 2,49 -0,80 -27,41 Bomonti Elektrik 1,07 1,90 122,92 Borusan Mannesmann 8,20 -0,24 16,99 Borusan Yat. Paz. 37,40 -0,27 3,23 Bosch Fren Sistemleri 177,00 1,72 15,86 Bossa 4,06 -2,64 -3,43 Boyner Perakende Yat. 8,42 2,68 113,71 Brisa 5,95 -1,33 -6,00 Burçelik 3,50 0,86 9,03 Burçelik Vana 1,87 8,09 26,35 Bursa Çimento 4,45 -1,33 1,14 Carrefoursa 3,14 -0,63 -9,77 Ceo Event Medya 5,64 1,62 Coca Cola İçecek 33,26 -0,72 12,50 Cosmos Yat. Holding 1,03 -3,74 6,19 Credıtwest Faktorıng 1,45 7,41 39,42 Çelebi 90,60 -1,58 55,28 Çelik Halat 4,12 -0,72 -23,74 Çemaş Döküm 0,71 -1,39 -6,58 Çemtaş 5,54 -1,77 -7,11 Çimbeton 27,20 -0,87 -4,90 Çimentaş 14,54 -19,98 14,49 Çimsa 6,75 0,45 -10,60 Çuhadaroğlu Metal 1,97 -0,51 10,67 Dagi Giyim 1,45 -1,36 16,94 Dagi Yatırım Holding 1,44 -2,70 42,57 Dardanel 0,92 2,22 -16,36 Datagate Bilgisayar 6,71 3,87 56,78 Demısaş Döküm 2,78 0,36 20,99 Denge Holding 1,49 -1,32 28,45 Deniz GMYO 3,15 -0,94 3,62 Denizbank 20,92 -0,10 9,53 Denizli Cam 9,78 -0,10 -15,10 Derimod 13,30 -2,92 53,40 Derlüks Deri 2,08 -0,95 Desa Deri 2,40 -1,64 38,73 Despec Bilgisayar 2,97 -2,94 8,73 Deva Holding 5,68 0,00 72,64 Diriteks Diriliş Tekstil 0,93 9,41 19,23 Ditaş Doğan 5,32 -0,37 3,93 DO-CO 505,80 -1,17 6,73 Doğan Burda 3,07 -0,97 1,99 Doğan Holding 1,30 1,56 39,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 -1,96 -18,03 Doğusan 1,36 -1,45 -37,17 Doğuş GMYO 2,31 -0,43 9,48 Doğuş Otomotiv 5,01 -1,76 15,44 Döktaş Dökümcülük 25,16 2,36 208,71 Duran Doğan Basım 7,23 -0,14 41,76 Dyo Boya 3,29 5,11 13,45 Eczacıbaşı İlaç 2,43 -0,41 0,18 Eczacıbaşı Yatırım 6,17 -0,64 -3,63 Edip Gayrimenkul 0,78 4,00 1,30 Ege Endüstri 534,50 -0,09 71,79 Ege Gübre 29,98 1,97 44,92 Ege Profil 9,01 -0,11 4,35 Ege Seramik 2,98 0,68 0,64 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 5,48 3,40 42,71 Ekiz Kimya 0,32 0,00 -3,03 Emek Elektrik 0,92 0,00 -6,12 Eminiş Ambalaj 0,89 -1,11 -23,93 Emlak Konut GMYO 1,22 -1,61 -16,25 Enerjisa Enerji 6,06 -2,26 28,70 Enka İnşaat 6,10 3,04 37,26 Erbosan 15,29 1,80 0,56 Ereğli Demir Çelik 7,43 -1,20 21,77 Ersu Gıda 1,04 2,97 13,04 Escort Teknoloji 0,76 0,00 0,00 Etiler Gıda 2,19 -8,75 2,82 Euro Kapital Yat. Ort. 1,18 0,85 67,62 Euro Trend Yat. Ort. 0,78 2,63 22,84 Euro Yat. Ort. 0,78 2,63 24,48 Euro Yatırım Holding 2,26 0,00 310,91 Fenerbahçe Futbol 7,54 -0,53 8,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,70 -1,10 1,50 F-M İzmit Piston 15,71 -0,32 2,20 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,35 -0,89 117,67 Ford Otosan 61,10 -0,81 28,61 Formet Çelik Kapı 4,30 2,87 238,58 Frigo Pak Gıda 5,70 11,76 235,29 Galatasaray Sportif 1,47 0,68 18,55 Garanti Bankası 9,85 1,03 23,74 Garanti Faktoring 2,71 0,37 36,87 Garanti Yat. Ort. 0,67 1,52 -8,52 Gedik Y. Men. Değ. 4,29 14,10 40,50 Gedik Yatırım Holding 3,73 19,94 58,72 Gediz Ambalaj 5,45 -0,73 34,76 Gentaş 1,45 0,00 5,64 Gersan Elektrik 2,22 0,00 -9,03 Global Men. Değ. 0,75 0,00 59,57 Global Yat. Holding 3,44 2,99 15,05 Good-Year 2,61 -1,51 -21,35 Göltaş Çimento 11,08 -0,72 -10,86 Gözde Girişim 2,76 -0,36 3,37 GSD Denizcilik 1,53 0,66 33,04 GSD Holding 0,85 -1,16 6,25 Gübre Fabrik. 3,50 5,42 18,24 Güler Yat. Holding 1,34 0,00 25,23 Güneş Sigorta 1,11 0,00 -20,84 Halk GMYO 0,86 -2,27 33,68 Halk Sigorta 0,92 1,10 4,25 Hatay Tekstil 3,97 1,53 15,13 Hedef Girişim 1,56 -0,64 34,48 Hektaş 13,35 -0,15 44,01 HUB Girişim 2,84 2,16 51,06 Hürriyet Gzt. 0,77 -3,75 -17,20 ICBC Turkey Bank 3,45 -1,43 -30,02 İdealist Danışmanlık 8,88 -0,78 -17,78 İdealist GMYO 3,20 -12,57 96,32 İhlas Ev Aletleri 1,15 8,49 252,09 İhlas Gayrimenkul 1,01 1,00 7,50 İhlas Gazetecilik 2,00 6,38 227,87 İhlas Holding 0,48 -2,04 50,00 İhlas Yayın Holding 0,63 -5,97 90,91 İndeks Bilgisayar 8,42 5,12 51,20 Info Yatırım 2,88 -3,36 179,61 İntema 6,64 -0,60 10,73 İpek Doğal Enerji 5,18 0,58 -3,54 İskenderun Demir Çelik 6,98 0,00 48,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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