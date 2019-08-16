Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,64 -1,80 -15,90 Acıpayam Selüloz 3,74 -1,06 17,07 Adana Çimento (A) 5,54 0,00 16,48 Adana Çimento (B) 3,93 -0,25 21,84 Adana Çimento (C) 1,04 0,00 -15,52 Adel Kalemcilik 10,99 0,64 -0,09 Adese Alışveriş Ticaret 1,02 13,33 -56,41 Afyon Çimento 3,82 -0,26 -16,78 Ak Enerji 0,50 -1,96 -20,63 Akbank 6,93 -3,48 17,76 Akçansa 5,68 -3,73 -13,18 Akdenız Güvenlık Hız. 1,51 -1,95 -24,88 Akfen GMYO 2,19 3,79 32,73 Akın Tekstil 8,59 -1,04 -5,24 Akiş GMYO 2,18 -1,36 -4,34 Akmerkez GMYO 19,74 -0,05 27,94 Aksa 8,20 -0,12 23,60 Aksa Enerji 2,57 -2,28 -4,10 Aksigorta 4,89 3,60 55,76 Aksu Enerji 8,16 0,99 5,70 Alarko Carrıer 32,90 0,06 -16,41 Alarko GMYO 41,20 -0,24 -2,43 Alarko Holding 3,76 4,74 92,79 Albaraka Türk 1,13 -1,74 -7,38 Alcatel Lucent Teletaş 6,01 -2,12 4,34 Alkim Kağıt 3,51 0,29 -2,34 Alkim Kimya 26,60 -0,97 23,49 Altınyağ 0,40 0,00 -9,09 Altınyunus Çeşme 2,89 -0,34 -6,81 Anadolu Cam 2,35 -3,69 -8,37 Anadolu Efes 23,26 -1,19 15,88 Anadolu Grubu Holding 13,29 5,81 31,14 Anadolu Hayat Emek. 4,94 0,00 -13,25 Anadolu Isuzu 8,11 -1,93 31,23 Anadolu Sigorta 4,01 -0,25 2,15 Anel Elektrik 1,70 2,41 4,94 Arçelik 16,70 0,30 5,76 Arena Bilgisayar 3,48 -1,69 -21,09 Armada Bilgisayar 9,63 -0,52 3,66 Arsan Tekstil 2,04 2,00 25,93 Artı Yatırım Holding 0,86 0,00 -1,15 Aselsan 16,90 -1,00 -29,62 Aslan Çimento 24,88 3,15 -11,65 Ata GMYO 3,99 -0,25 -0,50 Atakule GMYO 1,12 -1,75 -14,88 Atlantis Yatırım Holding 0,38 5,56 111,11 Atlas Yat. Ort. 0,81 0,00 -5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,66 1,76 17,04 Avrasya GMYO 1,30 0,00 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 0,00 7,41 Avrasya Stratejik GMYF 1.273,60 0,01 2,19 Avrupa Yatırım Holding 1,94 3,74 -20,16 Ayen Enerji 1,89 2,16 4,96 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,78 4,71 29,42 Aygaz 9,20 -1,29 -7,48 Bagfaş 7,70 2,67 59,75 Bak Ambalaj 5,19 -0,76 10,23 Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,48 0,00 17,93 Banvit 16,11 -0,19 49,30 Baştaş Başkent Çimento 1,71 -4,47 -15,35 Batı Çimento 2,52 -3,45 4,56 Batısöke Çimento 0,97 -3,96 -11,01 Bera Holding 1,80 0,00 -12,62 Berkosan Yalıtım 1,65 0,00 -8,84 Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 -0,68 -9,88 Beyaz Filo 2,88 -1,37 5,49 Bilici Yatırım 2,35 -0,84 85,84 Bim Mağazalar 50,10 1,62 16,96 Birko Mensucat 0,25 -7,41 -16,67 Birlik Mensucat 0,75 0,00 -35,90 Bizim Mağazaları 8,63 0,12 26,91 Bolu Çimento 2,14 -1,38 -30,69 Bomonti Elektrik 1,20 3,45 150,00 Borusan Mannesmann 7,93 -1,25 13,13 Borusan Yat. Paz. 33,82 -3,70 -6,65 Bosch Fren Sistemleri 180,20 0,11 17,95 Bossa 3,90 0,26 -7,23 Boyner Perakende Yat. 8,25 0,86 109,39 Brisa 5,25 -2,42 -17,06 Burçelik 3,42 1,79 6,54 Burçelik Vana 2,22 1,37 50,00 Bursa Çimento 4,00 -2,44 -9,09 Carrefoursa 2,91 -1,69 -16,38 Ceo Event Medya 5,47 -0,73 Coca Cola İçecek 33,12 0,18 12,02 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,48 0,00 42,31 Çelebi 91,05 -1,57 56,05 Çelik Halat 3,75 -1,83 -30,59 Çemaş Döküm 0,71 2,90 -6,58 Çemtaş 5,00 -1,19 -16,16 Çimbeton 27,00 -1,10 -5,59 Çimentaş 10,53 0,29 -17,09 Çimsa 6,07 -0,33 -19,60 Çuhadaroğlu Metal 1,94 -1,52 8,99 Dagi Giyim 1,44 0,00 16,13 Dagi Yatırım Holding 1,42 -1,39 40,59 Dardanel 0,95 3,26 -13,64 Datagate Bilgisayar 5,86 0,69 36,92 Demısaş Döküm 2,30 -3,77 0,10 Denge Holding 1,41 -0,70 21,55 Deniz GMYO 3,12 0,32 2,63 Denizbank 19,50 -0,41 2,09 Denizli Cam 9,48 -0,21 -17,71 Derimod 11,81 -1,58 36,22 Derlüks Deri 1,96 -2,49 Desa Deri 2,30 0,00 32,95 Despec Bilgisayar 2,88 1,41 5,44 Deva Holding 5,42 -3,04 64,74 Diriteks Diriliş Tekstil 0,90 -2,17 15,38 Ditaş Doğan 5,24 -0,38 2,37 DO-CO 495,00 0,34 4,45 Doğan Burda 3,10 5,44 2,99 Doğan Holding 1,29 1,57 38,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,95 -1,04 -22,13 Doğusan 1,30 -0,76 -39,94 Doğuş GMYO 2,20 0,00 4,27 Doğuş Otomotiv 4,70 -1,67 8,29 Döktaş Dökümcülük 26,10 1,95 220,25 Duran Doğan Basım 7,59 8,43 48,82 Dyo Boya 3,37 -1,17 16,21 Eczacıbaşı İlaç 2,31 0,43 -4,76 Eczacıbaşı Yatırım 6,11 0,16 -4,57 Edip Gayrimenkul 0,73 2,82 -5,19 Ege Endüstri 456,70 -5,05 46,78 Ege Gübre 28,92 2,12 39,80 Ege Profil 8,80 0,11 1,92 Ege Seramik 2,77 -1,07 -6,46 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 0,00 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 5,29 -5,54 37,76 Ekiz Kimya 0,34 -2,86 3,03 Emek Elektrik 1,08 -5,26 10,20 Eminiş Ambalaj 0,82 0,00 -29,91 Emlak Konut GMYO 1,16 -1,69 -20,37 Enerjisa Enerji 5,97 -0,33 26,79 Enka İnşaat 5,43 1,50 22,18 Erbosan 16,03 -2,43 5,43 Ereğli Demir Çelik 6,21 -2,36 1,77 Ersu Gıda 1,03 -1,90 11,96 Escort Teknoloji 0,73 -2,67 -3,95 Etiler Gıda 3,19 3,24 49,77 Euro Kapital Yat. Ort. 1,06 1,92 50,57 Euro Trend Yat. Ort. 0,73 -1,35 14,97 Euro Yat. Ort. 0,74 0,00 18,10 Euro Yatırım Holding 1,54 -2,53 180,00 Fenerbahçe Futbol 7,41 -0,40 7,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,65 -1,12 -0,38 F-M İzmit Piston 16,51 1,48 7,41 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,05 -3,48 98,18 Ford Otosan 60,25 3,52 26,82 Formet Çelik Kapı 5,75 -1,20 352,76 Frigo Pak Gıda 7,38 5,58 334,12 Galatasaray Sportif 1,51 -1,31 21,77 Garanti Bankası 8,93 -3,77 12,19 Garanti Faktoring 2,67 1,52 34,85 Garanti Yat. Ort. 0,64 1,59 -12,61 Gedik Y. Men. Değ. 3,95 -1,74 29,37 Gedik Yatırım Holding 3,57 -1,92 51,91 Gediz Ambalaj 5,19 -0,38 28,33 Gentaş 1,35 -0,74 -1,65 Gersan Elektrik 2,10 0,48 -13,95 Global Men. Değ. 1,01 -3,81 114,89 Global Yat. Holding 4,13 1,47 38,13 Good-Year 2,47 -0,80 -25,57 Göltaş Çimento 10,08 -0,88 -18,91 Gözde Girişim 2,56 -0,39 -4,12 GSD Denizcilik 1,44 -2,70 25,22 GSD Holding 0,83 1,22 3,75 Gübre Fabrik. 3,70 -0,27 25,00 Güler Yat. Holding 1,33 0,76 24,30 Güneş Sigorta 1,20 0,00 -14,42 Halk GMYO 0,85 0,00 32,13 Halk Sigorta 0,93 0,00 5,38 Hatay Tekstil 3,83 -1,79 11,07 Hedef Girişim 1,64 5,81 41,38 Hektaş 14,34 5,29 54,69 HUB Girişim 2,77 -1,77 47,34 Hürriyet Gzt. 0,70 -1,41 -24,73 ICBC Turkey Bank 3,16 -0,94 -35,90 İdealist Danışmanlık 7,06 -3,02 -34,63 İdealist GMYO 2,74 19,65 68,10 İhlas Ev Aletleri 1,14 0,88 249,02 İhlas Gayrimenkul 1,08 2,86 14,95 İhlas Gazetecilik 2,21 -1,78 262,30 İhlas Holding 0,52 0,00 62,50 İhlas Yayın Holding 0,63 -1,56 90,91 İndeks Bilgisayar 7,97 -0,13 43,12 Info Yatırım 2,84 2,16 175,73 İntema 6,60 0,15 10,06 İpek Doğal Enerji 6,02 4,15 12,10 İskenderun Demir Çelik 6,01 -1,64 28,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

