Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,57 -4,27 -19,49 Acıpayam Selüloz 3,75 0,27 17,38 Adana Çimento (A) 5,57 0,54 17,11 Adana Çimento (B) 3,92 -0,25 21,53 Adana Çimento (C) 1,04 0,00 -15,52 Adel Kalemcilik 11,15 1,46 1,36 Adese Alışveriş Ticaret 0,96 -5,88 -58,97 Afyon Çimento 3,92 2,62 -14,60 Ak Enerji 0,49 -2,00 -22,22 Akbank 6,80 -1,88 15,55 Akçansa 5,58 -1,76 -14,71 Akdenız Güvenlık Hız. 1,48 -1,99 -26,37 Akfen GMYO 2,25 2,74 36,36 Akın Tekstil 8,61 0,23 -5,02 Akiş GMYO 2,28 4,59 0,04 Akmerkez GMYO 19,97 1,17 29,43 Aksa 8,29 1,10 24,95 Aksa Enerji 2,61 1,56 -2,61 Aksigorta 4,95 1,23 57,67 Aksu Enerji 8,19 0,37 6,09 Alarko Carrıer 33,00 0,30 -16,16 Alarko GMYO 41,56 0,87 -1,57 Alarko Holding 3,71 -1,33 90,23 Albaraka Türk 1,15 1,77 -5,74 Alcatel Lucent Teletaş 5,96 -0,83 3,47 Alkim Kağıt 3,55 1,14 -1,23 Alkim Kimya 27,00 1,50 25,34 Altınyağ 0,40 0,00 -9,09 Altınyunus Çeşme 2,92 1,04 -5,85 Anadolu Cam 2,37 0,85 -7,59 Anadolu Efes 23,80 2,32 18,57 Anadolu Grubu Holding 13,33 0,30 31,53 Anadolu Hayat Emek. 4,92 -0,40 -13,60 Anadolu Isuzu 7,96 -1,85 28,80 Anadolu Sigorta 3,95 -1,50 0,62 Anel Elektrik 1,66 -2,35 2,47 Arçelik 17,14 2,63 8,55 Arena Bilgisayar 3,47 -0,29 -21,32 Armada Bilgisayar 9,65 0,21 3,88 Arsan Tekstil 1,99 -2,45 22,84 Artı Yatırım Holding 0,88 2,33 1,15 Aselsan 17,07 1,01 -28,91 Aslan Çimento 26,02 4,58 -7,60 Ata GMYO 3,97 -0,50 -1,00 Atakule GMYO 1,14 1,79 -13,36 Atlantis Yatırım Holding 0,40 5,26 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,81 0,00 -5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,70 0,46 17,59 Avrasya GMYO 1,29 -0,77 46,59 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,86 8,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.273,70 0,01 2,20 Avrupa Yatırım Holding 1,92 -1,03 -20,99 Ayen Enerji 1,89 0,00 4,96 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,79 0,56 30,15 Aygaz 9,57 4,02 -3,76 Bagfaş 8,02 4,16 66,39 Bak Ambalaj 5,15 -0,77 9,38 Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,47 -0,68 17,13 Banvit 15,94 -1,06 47,73 Baştaş Başkent Çimento 1,75 2,34 -13,37 Batı Çimento 2,57 1,98 6,64 Batısöke Çimento 0,97 0,00 -11,01 Bera Holding 1,84 2,22 -10,68 Berkosan Yalıtım 1,67 1,21 -7,73 Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 -0,68 -10,49 Beyaz Filo 2,84 -1,39 4,03 Bilici Yatırım 2,25 -4,26 77,93 Bim Mağazalar 49,72 -0,76 16,07 Birko Mensucat 0,27 8,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,74 -1,33 -36,75 Bizim Mağazaları 8,69 0,70 27,79 Bolu Çimento 2,12 -0,93 -31,34 Bomonti Elektrik 1,20 0,00 150,00 Borusan Mannesmann 7,97 0,50 13,70 Borusan Yat. Paz. 33,00 -2,42 -8,91 Bosch Fren Sistemleri 172,70 -4,16 13,04 Bossa 3,84 -1,54 -8,66 Boyner Perakende Yat. 8,25 0,00 109,39 Brisa 5,20 -0,95 -17,85 Burçelik 3,50 2,34 9,03 Burçelik Vana 2,52 13,51 70,27 Bursa Çimento 4,03 0,75 -8,41 Carrefoursa 2,94 1,03 -15,52 Ceo Event Medya 5,48 0,18 Coca Cola İçecek 33,44 0,97 13,10 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,47 -0,68 41,35 Çelebi 91,05 0,00 56,05 Çelik Halat 3,74 -0,27 -30,78 Çemaş Döküm 0,70 -1,41 -7,89 Çemtaş 4,96 -0,80 -16,83 Çimbeton 26,96 -0,15 -5,73 Çimentaş 10,40 -1,23 -18,11 Çimsa 6,07 0,00 -19,60 Çuhadaroğlu Metal 1,93 -0,52 8,43 Dagi Giyim 1,43 -0,69 15,32 Dagi Yatırım Holding 1,42 0,00 40,59 Dardanel 0,98 3,16 -10,91 Datagate Bilgisayar 5,97 1,88 39,49 Demısaş Döküm 2,25 -2,17 -2,07 Denge Holding 1,40 -0,71 20,69 Deniz GMYO 3,14 0,64 3,29 Denizbank 19,30 -1,03 1,05 Denizli Cam 9,56 0,84 -17,01 Derimod 11,56 -2,12 33,33 Derlüks Deri 1,90 -3,06 Desa Deri 2,27 -1,30 31,21 Despec Bilgisayar 2,85 -1,04 4,34 Deva Holding 5,59 3,14 69,91 Diriteks Diriliş Tekstil 0,90 0,00 15,38 Ditaş Doğan 5,17 -1,34 1,00 DO-CO 510,00 3,03 7,61 Doğan Burda 3,02 -2,58 0,33 Doğan Holding 1,31 1,55 40,66 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,95 0,00 -22,13 Doğusan 1,32 1,54 -39,02 Doğuş GMYO 2,23 1,36 5,69 Doğuş Otomotiv 4,87 3,62 12,21 Döktaş Dökümcülük 26,00 -0,38 219,02 Duran Doğan Basım 7,52 -0,92 47,45 Dyo Boya 3,18 -5,64 9,66 Eczacıbaşı İlaç 2,32 0,43 -4,35 Eczacıbaşı Yatırım 6,10 -0,16 -4,72 Edip Gayrimenkul 0,76 4,11 -1,30 Ege Endüstri 470,50 3,02 51,22 Ege Gübre 29,28 1,24 41,54 Ege Profil 8,85 0,57 2,49 Ege Seramik 2,74 -1,08 -7,47 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,29 0,00 37,76 Ekiz Kimya 0,36 5,88 9,09 Emek Elektrik 1,00 -7,41 2,04 Eminiş Ambalaj 0,82 0,00 -29,91 Emlak Konut GMYO 1,15 -0,86 -21,05 Enerjisa Enerji 5,97 0,00 26,79 Enka İnşaat 5,45 0,37 22,63 Erbosan 16,45 2,62 8,19 Ereğli Demir Çelik 6,13 -1,29 0,46 Ersu Gıda 1,04 0,97 13,04 Escort Teknoloji 0,71 -2,74 -6,58 Etiler Gıda 2,91 -8,78 36,62 Euro Kapital Yat. Ort. 1,05 -0,94 49,15 Euro Trend Yat. Ort. 0,73 0,00 14,97 Euro Yat. Ort. 0,74 0,00 18,10 Euro Yatırım Holding 1,53 -0,65 178,18 Fenerbahçe Futbol 7,61 2,70 9,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,63 -0,75 -1,13 F-M İzmit Piston 16,60 0,55 7,99 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,07 0,66 99,48 Ford Otosan 59,75 -0,83 25,77 Formet Çelik Kapı 5,70 -0,87 348,82 Frigo Pak Gıda 8,45 14,50 397,06 Galatasaray Sportif 1,49 -1,32 20,16 Garanti Bankası 8,76 -1,90 10,05 Garanti Faktoring 2,67 0,00 34,85 Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -12,61 Gedik Y. Men. Değ. 3,96 0,25 29,69 Gedik Yatırım Holding 3,59 0,56 52,77 Gediz Ambalaj 5,28 1,73 30,55 Gentaş 1,35 0,00 -1,65 Gersan Elektrik 2,10 0,00 -13,95 Global Men. Değ. 1,03 1,98 119,15 Global Yat. Holding 4,20 1,69 40,47 Good-Year 2,47 0,00 -25,57 Göltaş Çimento 10,07 -0,10 -18,99 Gözde Girişim 2,59 1,17 -3,00 GSD Denizcilik 1,44 0,00 25,22 GSD Holding 0,80 -3,61 0,00 Gübre Fabrik. 3,87 4,59 30,74 Güler Yat. Holding 1,34 0,75 25,23 Güneş Sigorta 1,19 -0,83 -15,13 Halk GMYO 0,85 0,00 32,13 Halk Sigorta 0,94 1,08 6,51 Hatay Tekstil 3,74 -2,35 8,46 Hedef Girişim 1,62 -1,22 39,66 Hektaş 14,73 2,72 58,90 HUB Girişim 2,83 2,17 50,53 Hürriyet Gzt. 0,71 1,43 -23,66 ICBC Turkey Bank 3,36 6,33 -31,85 İdealist Danışmanlık 7,09 0,42 -34,35 İdealist GMYO 3,28 19,71 101,23 İhlas Ev Aletleri 1,15 0,88 252,09 İhlas Gayrimenkul 1,03 -4,63 9,63 İhlas Gazetecilik 2,29 3,62 275,41 İhlas Holding 0,53 1,92 65,63 İhlas Yayın Holding 0,62 -1,59 87,88 İndeks Bilgisayar 7,97 0,00 43,12 Info Yatırım 2,87 1,06 178,64 İntema 6,61 0,15 10,23 İpek Doğal Enerji 6,19 2,82 15,27 İskenderun Demir Çelik 6,01 0,00 28,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

