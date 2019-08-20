Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,59 1,27 -18,46 Acıpayam Selüloz 3,80 1,33 18,94 Adana Çimento (A) 5,40 -3,05 13,53 Adana Çimento (B) 3,84 -2,04 19,05 Adana Çimento (C) 1,10 5,77 -10,65 Adel Kalemcilik 11,33 1,61 3,00 Adese Alışveriş Ticaret 0,97 1,04 -58,55 Afyon Çimento 4,01 2,30 -12,64 Ak Enerji 0,50 2,04 -20,63 Akbank 6,83 0,44 16,06 Akçansa 5,54 -0,72 -15,32 Akdenız Güvenlık Hız. 1,49 0,68 -25,87 Akfen GMYO 2,30 2,22 39,39 Akın Tekstil 8,65 0,46 -4,58 Akiş GMYO 2,24 -1,75 -1,71 Akmerkez GMYO 19,98 0,05 29,50 Aksa 8,49 2,41 27,97 Aksa Enerji 2,57 -1,53 -4,10 Aksigorta 4,89 -1,21 55,76 Aksu Enerji 8,19 0,00 6,09 Alarko Carrıer 32,86 -0,42 -16,51 Alarko GMYO 41,96 0,96 -0,63 Alarko Holding 3,87 4,31 98,43 Albaraka Türk 1,15 0,00 -5,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,03 1,17 4,69 Alkim Kağıt 3,66 3,10 1,83 Alkim Kimya 27,18 0,67 26,18 Altınyağ 0,40 0,00 -9,09 Altınyunus Çeşme 2,91 -0,34 -6,17 Anadolu Cam 2,40 1,27 -6,42 Anadolu Efes 24,80 4,20 23,55 Anadolu Grubu Holding 13,04 -2,18 28,67 Anadolu Hayat Emek. 4,92 0,00 -13,60 Anadolu Isuzu 8,04 1,01 30,10 Anadolu Sigorta 3,97 0,51 1,13 Anel Elektrik 1,68 1,20 3,70 Arçelik 17,57 2,51 11,27 Arena Bilgisayar 3,49 0,58 -20,86 Armada Bilgisayar 9,63 -0,21 3,66 Arsan Tekstil 2,05 3,02 26,54 Artı Yatırım Holding 0,81 -7,95 -6,90 Aselsan 17,61 3,16 -26,67 Aslan Çimento 26,20 0,69 -6,96 Ata GMYO 3,96 -0,25 -1,25 Atakule GMYO 1,15 0,88 -12,60 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,82 1,23 -4,65 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,78 0,92 18,67 Avrasya GMYO 1,29 0,00 46,59 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,00 8,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.273,80 0,01 2,21 Avrupa Yatırım Holding 1,95 1,56 -19,75 Ayen Enerji 1,89 0,00 4,96 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,78 -0,56 29,42 Aygaz 9,50 -0,73 -4,47 Bagfaş 8,49 5,86 76,14 Bak Ambalaj 5,20 0,97 10,44 Balatacılar Balatacılık 0,29 3,57 -12,12 Bantaş Ambalaj 1,49 1,36 18,73 Banvit 15,91 -0,19 47,45 Baştaş Başkent Çimento 1,71 -2,29 -15,35 Batı Çimento 2,60 1,17 7,88 Batısöke Çimento 0,99 2,06 -9,17 Bera Holding 1,79 -2,72 -13,11 Berkosan Yalıtım 1,66 -0,60 -8,29 Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 0,69 -9,88 Beyaz Filo 2,87 1,06 5,13 Bilici Yatırım 2,25 0,00 77,93 Bim Mağazalar 49,06 -1,33 14,53 Birko Mensucat 0,26 -3,70 -13,33 Birlik Mensucat 0,75 1,35 -35,90 Bizim Mağazaları 8,82 1,50 29,71 Bolu Çimento 2,11 -0,47 -31,67 Bomonti Elektrik 1,44 20,00 200,00 Borusan Mannesmann 7,94 -0,38 13,28 Borusan Yat. Paz. 32,36 -1,94 -10,68 Bosch Fren Sistemleri 171,00 -0,98 11,93 Bossa 3,83 -0,26 -8,90 Boyner Perakende Yat. 8,20 -0,61 108,12 Brisa 5,25 0,96 -17,06 Burçelik 3,54 1,14 10,28 Burçelik Vana 3,02 19,84 104,05 Bursa Çimento 3,99 -0,99 -9,32 Carrefoursa 2,96 0,68 -14,94 Ceo Event Medya 5,48 0,00 Coca Cola İçecek 35,00 4,67 18,38 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,45 -1,36 39,42 Çelebi 89,45 -1,76 53,31 Çelik Halat 3,76 0,53 -30,41 Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89 Çemtaş 4,99 0,60 -16,33 Çimbeton 26,78 -0,67 -6,36 Çimentaş 10,40 0,00 -18,11 Çimsa 6,07 0,00 -19,60 Çuhadaroğlu Metal 1,95 1,04 9,55 Dagi Giyim 1,46 2,10 17,74 Dagi Yatırım Holding 1,43 0,70 41,58 Dardanel 1,07 9,18 -2,73 Datagate Bilgisayar 5,76 -3,52 34,58 Demısaş Döküm 2,26 0,44 -1,64 Denge Holding 1,43 2,14 23,28 Deniz GMYO 3,21 2,23 5,59 Denizbank 19,41 0,57 1,62 Denizli Cam 9,61 0,52 -16,58 Derimod 11,28 -2,42 30,10 Derlüks Deri 1,87 -1,58 Desa Deri 2,22 -2,20 28,32 Despec Bilgisayar 2,83 -0,70 3,61 Deva Holding 5,96 6,62 81,16 Diriteks Diriliş Tekstil 0,88 -2,22 12,82 Ditaş Doğan 5,19 0,39 1,39 DO-CO 516,00 1,18 8,88 Doğan Burda 3,10 2,65 2,99 Doğan Holding 1,31 0,00 40,66 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,96 1,05 -21,31 Doğusan 1,33 0,76 -38,55 Doğuş GMYO 2,26 1,35 7,11 Doğuş Otomotiv 4,93 1,23 13,59 Döktaş Dökümcülük 26,00 0,00 219,02 Duran Doğan Basım 7,72 2,66 51,37 Dyo Boya 3,27 2,83 12,76 Eczacıbaşı İlaç 2,35 1,29 -3,11 Eczacıbaşı Yatırım 6,13 0,49 -4,25 Edip Gayrimenkul 0,78 2,63 1,30 Ege Endüstri 479,10 1,83 53,98 Ege Gübre 29,86 1,98 44,34 Ege Profil 8,85 0,00 2,49 Ege Seramik 2,78 1,46 -6,12 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 0,00 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 5,10 -3,59 32,81 Ekiz Kimya 0,42 16,67 27,27 Emek Elektrik 0,96 -4,00 -2,04 Eminiş Ambalaj 0,83 1,22 -29,06 Emlak Konut GMYO 1,15 0,00 -21,05 Enerjisa Enerji 5,97 0,00 26,79 Enka İnşaat 5,44 -0,18 22,41 Erbosan 16,90 2,74 11,15 Ereğli Demir Çelik 6,23 1,63 2,10 Ersu Gıda 1,05 0,96 14,13 Escort Teknoloji 0,69 -2,82 -9,21 Etiler Gıda 2,81 -3,44 31,92 Euro Kapital Yat. Ort. 1,07 1,90 51,99 Euro Trend Yat. Ort. 0,73 0,00 14,97 Euro Yat. Ort. 0,74 0,00 18,10 Euro Yatırım Holding 1,53 0,00 178,18 Fenerbahçe Futbol 7,52 -1,18 8,67 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,67 1,52 0,38 F-M İzmit Piston 16,60 0,00 7,99 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,03 -1,30 96,88 Ford Otosan 58,60 -1,92 23,34 Formet Çelik Kapı 5,76 1,05 353,54 Frigo Pak Gıda 7,95 -5,92 367,65 Galatasaray Sportif 1,53 2,68 23,39 Garanti Bankası 8,89 1,48 11,68 Garanti Faktoring 2,79 4,49 40,91 Garanti Yat. Ort. 0,63 -1,56 -13,98 Gedik Y. Men. Değ. 4,00 1,01 31,00 Gedik Yatırım Holding 3,57 -0,56 51,91 Gediz Ambalaj 5,27 -0,19 30,31 Gentaş 1,38 2,22 0,54 Gersan Elektrik 2,11 0,48 -13,54 Global Men. Değ. 0,91 -11,65 93,62 Global Yat. Holding 4,13 -1,67 38,13 Good-Year 2,51 1,62 -24,36 Göltaş Çimento 9,83 -0,91 -19,72 Gözde Girişim 2,62 1,16 -1,87 GSD Denizcilik 1,45 0,69 26,09 GSD Holding 0,81 1,25 1,25 Gübre Fabrik. 3,96 2,33 33,78 Güler Yat. Holding 1,33 -0,75 24,30 Güneş Sigorta 1,22 2,52 -12,99 Halk GMYO 0,85 0,00 32,13 Halk Sigorta 0,93 -1,06 5,38 Hatay Tekstil 3,76 0,53 9,04 Hedef Girişim 1,53 -5,56 31,90 Hektaş 15,07 2,31 62,57 HUB Girişim 2,75 -2,83 46,28 Hürriyet Gzt. 0,71 0,00 -23,66 ICBC Turkey Bank 3,37 0,30 -31,64 İdealist Danışmanlık 7,23 1,97 -33,06 İdealist GMYO 3,02 -7,93 85,28 İhlas Ev Aletleri 1,18 2,61 261,27 İhlas Gayrimenkul 1,02 -0,97 8,56 İhlas Gazetecilik 2,27 -0,87 272,13 İhlas Holding 0,52 -1,89 62,50 İhlas Yayın Holding 0,64 3,23 93,94 İndeks Bilgisayar 7,54 -5,40 35,40 Info Yatırım 2,85 -0,70 176,70 İntema 6,63 0,30 10,56 İpek Doğal Enerji 6,70 8,24 24,77 İskenderun Demir Çelik 6,19 3,00 32,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

