Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,54 0,65 -21,03 Acıpayam Selüloz 3,95 0,00 23,64 Adana Çimento (A) 5,29 -0,75 11,22 Adana Çimento (B) 3,82 0,26 18,43 Adana Çimento (C) 1,07 0,00 -13,08 Adel Kalemcilik 11,26 0,36 2,36 Adese Alışveriş Ticaret 0,98 2,08 -58,12 Afyon Çimento 4,05 0,75 -11,76 Ak Enerji 0,49 2,08 -22,22 Akbank 6,95 2,96 18,10 Akçansa 5,34 0,38 -18,37 Akdenız Güvenlık Hız. 1,55 4,73 -22,89 Akfen GMYO 2,25 -3,85 36,36 Akın Tekstil 8,55 0,12 -5,68 Akiş GMYO 2,27 0,44 -0,39 Akmerkez GMYO 19,99 -0,05 29,56 Aksa 8,54 1,55 28,72 Aksa Enerji 2,53 0,00 -5,60 Aksigorta 4,66 -1,06 48,44 Aksu Enerji 8,00 -1,48 3,63 Alarko Carrıer 32,80 0,00 -16,67 Alarko GMYO 42,00 0,24 -0,53 Alarko Holding 3,90 2,63 99,97 Albaraka Türk 1,16 0,87 -4,92 Alcatel Lucent Teletaş 6,12 -0,49 6,25 Alkim Kağıt 3,65 1,96 1,56 Alkim Kimya 27,38 -0,29 27,11 Altınyağ 0,42 2,44 -4,55 Altınyunus Çeşme 2,89 -0,34 -6,81 Anadolu Cam 2,55 2,82 -0,57 Anadolu Efes 24,58 0,16 22,45 Anadolu Grubu Holding 12,66 1,85 24,92 Anadolu Hayat Emek. 4,97 0,40 -12,72 Anadolu Isuzu 8,07 1,89 30,58 Anadolu Sigorta 3,96 1,02 0,87 Anel Elektrik 1,71 1,79 5,56 Arçelik 17,10 -0,52 8,30 Arena Bilgisayar 3,51 1,74 -20,41 Armada Bilgisayar 9,68 0,83 4,20 Arsan Tekstil 2,21 -2,21 36,42 Artı Yatırım Holding 0,79 0,00 -9,20 Aselsan 17,66 0,80 -26,46 Aslan Çimento 27,62 0,95 -1,92 Ata GMYO 3,97 0,00 -1,00 Atakule GMYO 1,18 0,00 -10,32 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,81 1,25 -5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,69 0,35 17,45 Avrasya GMYO 1,28 0,00 45,45 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 0,00 11,11 Avrasya Stratejik GMYF 1.274,10 0,01 2,23 Avrupa Yatırım Holding 1,80 -2,70 -25,93 Ayen Enerji 1,89 2,16 4,96 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,65 9,27 19,97 Aygaz 9,79 -0,20 -1,55 Bagfaş 8,83 4,25 83,20 Bak Ambalaj 5,19 0,00 10,23 Balatacılar Balatacılık 0,29 0,00 -12,12 Bantaş Ambalaj 1,49 0,68 18,73 Banvit 15,79 0,19 46,34 Baştaş Başkent Çimento 1,72 0,00 -14,85 Batı Çimento 2,58 0,39 7,05 Batısöke Çimento 0,98 1,03 -10,09 Bera Holding 1,79 0,56 -13,11 Berkosan Yalıtım 1,73 2,98 -4,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 0,69 -9,88 Beyaz Filo 2,88 0,00 5,49 Bilici Yatırım 2,26 0,44 78,72 Bim Mağazalar 49,52 2,02 15,60 Birko Mensucat 0,28 3,70 -6,67 Birlik Mensucat 0,76 2,70 -35,04 Bizim Mağazaları 8,60 1,30 26,47 Bolu Çimento 2,13 0,47 -31,02 Bomonti Elektrik 1,39 4,51 189,58 Borusan Mannesmann 8,06 1,38 14,99 Borusan Yat. Paz. 32,42 0,19 -10,51 Bosch Fren Sistemleri 169,80 0,35 11,14 Bossa 3,88 1,31 -7,71 Boyner Perakende Yat. 8,15 0,12 106,85 Brisa 5,26 -0,75 -16,90 Burçelik 3,62 -1,09 12,77 Burçelik Vana 3,30 3,12 122,97 Bursa Çimento 4,00 1,27 -9,09 Carrefoursa 2,92 0,00 -16,09 Ceo Event Medya 5,83 7,37 Coca Cola İçecek 35,70 2,76 20,75 Cosmos Yat. Holding 1,05 -0,94 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,53 1,32 47,12 Çelebi 90,85 1,40 55,71 Çelik Halat 3,84 2,13 -28,93 Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89 Çemtaş 5,14 3,01 -13,81 Çimbeton 26,64 0,30 -6,85 Çimentaş 10,72 3,08 -15,59 Çimsa 6,05 1,34 -19,87 Çuhadaroğlu Metal 2,04 0,00 14,61 Dagi Giyim 1,47 1,38 18,55 Dagi Yatırım Holding 1,46 -2,67 44,55 Dardanel 1,07 5,94 -2,73 Datagate Bilgisayar 5,36 1,90 25,23 Demısaş Döküm 2,30 3,60 0,10 Denge Holding 1,40 0,72 20,69 Deniz GMYO 3,22 0,00 5,92 Denizbank 19,20 0,52 0,52 Denizli Cam 9,66 -0,72 -16,15 Derimod 11,40 -3,80 31,49 Derlüks Deri 1,98 4,21 Desa Deri 2,23 0,00 28,90 Despec Bilgisayar 2,75 1,85 0,68 Deva Holding 6,25 7,02 89,97 Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 5,95 14,10 Ditaş Doğan 5,05 0,40 -1,35 DO-CO 530,00 0,21 11,83 Doğan Burda 3,29 -1,50 9,30 Doğan Holding 1,35 2,27 44,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,95 1,06 -22,13 Doğusan 1,30 0,00 -39,94 Doğuş GMYO 2,31 2,67 9,48 Doğuş Otomotiv 5,06 2,64 16,59 Döktaş Dökümcülük 26,16 0,15 220,98 Duran Doğan Basım 8,01 -0,50 57,06 Dyo Boya 3,16 -0,32 8,97 Eczacıbaşı İlaç 2,46 3,36 1,42 Eczacıbaşı Yatırım 6,21 1,80 -3,00 Edip Gayrimenkul 0,75 1,35 -2,60 Ege Endüstri 482,50 0,23 55,07 Ege Gübre 29,68 0,95 43,47 Ege Profil 9,02 0,89 4,46 Ege Seramik 2,83 -0,35 -4,43 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 0,00 4,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 4,93 3,14 28,39 Ekiz Kimya 0,55 17,02 66,67 Emek Elektrik 0,98 0,00 0,00 Eminiş Ambalaj 0,87 0,00 -25,64 Emlak Konut GMYO 1,17 2,63 -19,68 Enerjisa Enerji 5,94 0,00 26,16 Enka İnşaat 5,55 0,36 24,88 Erbosan 17,07 2,58 12,27 Ereğli Demir Çelik 6,39 2,90 4,72 Ersu Gıda 1,17 7,34 27,17 Escort Teknoloji 0,67 3,08 -11,84 Etiler Gıda 3,75 8,70 76,06 Euro Kapital Yat. Ort. 1,19 0,00 69,04 Euro Trend Yat. Ort. 0,76 -1,30 19,69 Euro Yat. Ort. 0,77 0,00 22,89 Euro Yatırım Holding 1,68 1,82 205,45 Fenerbahçe Futbol 7,63 0,93 10,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,63 -0,38 -1,13 F-M İzmit Piston 16,16 -0,12 5,13 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,04 2,01 97,53 Ford Otosan 59,00 3,15 24,19 Formet Çelik Kapı 5,70 0,00 348,82 Frigo Pak Gıda 8,98 -3,65 428,24 Galatasaray Sportif 1,53 0,66 23,39 Garanti Bankası 9,05 3,55 13,69 Garanti Faktoring 3,00 3,09 51,52 Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -15,34 Gedik Y. Men. Değ. 4,00 1,01 31,00 Gedik Yatırım Holding 3,52 -0,56 49,79 Gediz Ambalaj 5,33 1,14 31,79 Gentaş 1,35 -1,46 -1,65 Gersan Elektrik 2,12 1,44 -13,13 Global Men. Değ. 0,82 -7,87 74,47 Global Yat. Holding 4,22 3,69 41,14 Good-Year 2,53 2,02 -23,76 Göltaş Çimento 9,93 2,06 -18,90 Gözde Girişim 2,50 0,81 -6,37 GSD Denizcilik 1,50 4,17 30,43 GSD Holding 0,82 2,50 2,50 Gübre Fabrik. 4,06 -1,22 37,16 Güler Yat. Holding 1,33 1,53 24,30 Güneş Sigorta 1,28 2,40 -8,71 Halk GMYO 0,84 0,00 30,57 Halk Sigorta 0,97 3,19 9,91 Hatay Tekstil 3,77 0,00 9,33 Hedef Girişim 1,51 -1,31 30,17 Hektaş 14,74 -0,07 59,01 HUB Girişim 2,65 -0,38 40,96 Hürriyet Gzt. 0,71 1,43 -23,66 ICBC Turkey Bank 3,32 0,30 -32,66 İdealist Danışmanlık 7,01 -1,27 -35,09 İdealist GMYO 2,92 -2,99 79,14 İhlas Ev Aletleri 1,32 5,60 304,13 İhlas Gayrimenkul 0,82 -3,53 -12,72 İhlas Gazetecilik 2,19 -0,45 259,02 İhlas Holding 0,51 -3,77 59,38 İhlas Yayın Holding 0,62 1,64 87,88 İndeks Bilgisayar 7,31 -1,35 31,27 Info Yatırım 2,74 0,37 166,02 İntema 6,66 0,00 11,06 İpek Doğal Enerji 5,84 -0,68 8,75 İskenderun Demir Çelik 6,13 1,66 30,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

