Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,55 0,65 -20,51 Acıpayam Selüloz 4,09 3,02 28,02 Adana Çimento (A) 5,31 0,00 11,64 Adana Çimento (B) 3,78 -1,31 17,19 Adana Çimento (C) 1,09 0,00 -11,46 Adel Kalemcilik 11,38 0,62 3,45 Adese Alışveriş Ticaret 1,17 19,39 -50,00 Afyon Çimento 4,08 -1,21 -11,11 Ak Enerji 0,49 0,00 -22,22 Akbank 6,84 -1,16 16,23 Akçansa 5,52 3,18 -15,62 Akdenız Güvenlık Hız. 1,61 0,00 -19,90 Akfen GMYO 2,34 1,30 41,82 Akın Tekstil 8,58 0,23 -5,35 Akiş GMYO 2,26 1,35 -0,83 Akmerkez GMYO 20,00 0,05 29,63 Aksa 8,61 1,41 29,78 Aksa Enerji 2,59 0,00 -3,36 Aksigorta 4,83 1,47 53,85 Aksu Enerji 7,84 -1,01 1,55 Alarko Carrıer 34,90 3,87 -11,33 Alarko GMYO 43,36 1,55 2,69 Alarko Holding 3,96 0,25 103,05 Albaraka Türk 1,16 0,00 -4,92 Alcatel Lucent Teletaş 6,07 -0,82 5,38 Alkim Kağıt 3,72 -0,27 3,50 Alkim Kimya 27,42 -0,07 27,29 Altınyağ 0,40 -2,44 -9,09 Altınyunus Çeşme 2,88 -1,03 -7,14 Anadolu Cam 2,53 -0,39 -1,35 Anadolu Efes 23,58 -3,12 17,47 Anadolu Grubu Holding 12,38 -1,04 22,16 Anadolu Hayat Emek. 4,92 -0,20 -13,60 Anadolu Isuzu 7,95 -1,12 28,64 Anadolu Sigorta 3,96 -0,50 0,87 Anel Elektrik 1,73 1,17 6,79 Arçelik 16,43 -2,67 4,05 Arena Bilgisayar 3,57 0,85 -19,05 Armada Bilgisayar 9,61 0,21 3,44 Arsan Tekstil 2,27 2,71 40,12 Artı Yatırım Holding 0,78 -1,27 -10,34 Aselsan 18,10 1,12 -24,63 Aslan Çimento 28,40 -1,32 0,85 Ata GMYO 3,96 0,00 -1,25 Atakule GMYO 1,21 3,42 -8,04 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,83 2,47 -3,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,70 0,46 17,59 Avrasya GMYO 1,30 0,78 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 0,00 10,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.274,30 0,01 2,25 Avrupa Yatırım Holding 1,75 -1,69 -27,98 Ayen Enerji 2,03 1,00 12,74 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 0,00 23,61 Aygaz 9,70 -2,32 -2,46 Bagfaş 9,30 1,64 92,95 Bak Ambalaj 5,49 6,60 16,60 Balatacılar Balatacılık 0,30 3,45 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,50 0,67 19,52 Banvit 15,91 0,13 47,45 Baştaş Başkent Çimento 1,70 -1,16 -15,84 Batı Çimento 2,55 -0,78 5,81 Batısöke Çimento 0,96 -2,04 -11,93 Bera Holding 1,79 0,56 -13,11 Berkosan Yalıtım 1,70 -0,58 -6,08 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,37 -8,64 Beyaz Filo 2,86 0,00 4,76 Bilici Yatırım 2,22 1,37 75,55 Bim Mağazalar 46,74 -3,91 9,11 Birko Mensucat 0,28 -3,45 -6,67 Birlik Mensucat 0,79 1,28 -32,48 Bizim Mağazaları 8,07 -4,38 18,68 Bolu Çimento 2,22 2,30 -28,10 Bomonti Elektrik 1,50 0,67 212,50 Borusan Mannesmann 8,19 0,99 16,84 Borusan Yat. Paz. 32,72 0,68 -9,68 Bosch Fren Sistemleri 170,00 0,29 11,28 Bossa 3,99 -0,50 -5,09 Boyner Perakende Yat. 8,23 0,98 108,88 Brisa 5,52 5,54 -12,80 Burçelik 3,55 -2,20 10,59 Burçelik Vana 3,34 -2,05 125,68 Bursa Çimento 4,06 0,25 -7,73 Carrefoursa 3,54 14,19 1,72 Ceo Event Medya 6,07 1,17 Coca Cola İçecek 34,06 -3,57 15,20 Cosmos Yat. Holding 1,05 -0,94 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,47 -0,68 41,35 Çelebi 94,00 2,17 61,10 Çelik Halat 3,91 -0,51 -27,63 Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -9,21 Çemtaş 5,35 1,90 -10,29 Çimbeton 26,90 0,45 -5,94 Çimentaş 11,65 7,87 -8,27 Çimsa 6,25 0,64 -17,22 Çuhadaroğlu Metal 2,09 3,98 17,42 Dagi Giyim 1,44 -1,37 16,13 Dagi Yatırım Holding 1,41 -2,08 39,60 Dardanel 1,14 4,59 3,64 Datagate Bilgisayar 5,51 2,61 28,74 Demısaş Döküm 2,32 -0,85 0,97 Denge Holding 1,39 -0,71 19,83 Deniz GMYO 3,22 0,31 5,92 Denizbank 19,16 0,26 0,31 Denizli Cam 9,63 -0,10 -16,41 Derimod 11,34 -1,31 30,80 Derlüks Deri 1,91 -2,55 Desa Deri 2,24 1,36 29,48 Despec Bilgisayar 2,78 -0,36 1,78 Deva Holding 6,21 -0,80 88,75 Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 3,37 17,95 Ditaş Doğan 5,06 0,20 -1,15 DO-CO 533,10 -1,93 12,49 Doğan Burda 3,33 -4,31 10,63 Doğan Holding 1,35 -1,46 44,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,96 0,00 -21,31 Doğusan 1,32 -0,75 -39,02 Doğuş GMYO 2,47 6,01 17,06 Doğuş Otomotiv 5,44 5,43 25,35 Döktaş Dökümcülük 28,82 -2,24 253,62 Duran Doğan Basım 8,19 1,36 60,59 Dyo Boya 3,20 0,95 10,34 Eczacıbaşı İlaç 2,57 1,58 5,96 Eczacıbaşı Yatırım 6,47 1,57 1,06 Edip Gayrimenkul 0,75 0,00 -2,60 Ege Endüstri 467,00 -1,68 50,09 Ege Gübre 31,68 0,00 53,14 Ege Profil 8,79 -1,90 1,80 Ege Seramik 2,86 0,35 -3,42 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 4,79 -0,21 24,74 Ekiz Kimya 0,49 -2,00 48,48 Emek Elektrik 1,11 14,43 13,27 Eminiş Ambalaj 0,85 -1,16 -27,35 Emlak Konut GMYO 1,17 0,00 -19,68 Enerjisa Enerji 5,84 -0,68 24,03 Enka İnşaat 5,78 1,40 30,06 Erbosan 18,27 1,44 20,16 Ereğli Demir Çelik 6,43 0,00 5,38 Ersu Gıda 1,25 0,81 35,87 Escort Teknoloji 0,67 0,00 -11,84 Etiler Gıda 3,70 -4,88 73,71 Euro Kapital Yat. Ort. 1,20 0,00 70,46 Euro Trend Yat. Ort. 0,77 2,67 21,27 Euro Yat. Ort. 0,78 1,30 24,48 Euro Yatırım Holding 1,54 -2,53 180,00 Fenerbahçe Futbol 8,50 7,05 22,83 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,67 0,38 0,38 F-M İzmit Piston 16,00 -0,19 4,09 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,08 0,65 100,13 Ford Otosan 59,15 1,89 24,50 Formet Çelik Kapı 5,65 -3,91 344,88 Frigo Pak Gıda 8,42 -7,06 395,29 Galatasaray Sportif 1,51 0,67 21,77 Garanti Bankası 8,88 -1,33 11,56 Garanti Faktoring 2,95 -1,34 48,99 Garanti Yat. Ort. 0,63 1,61 -13,98 Gedik Y. Men. Değ. 3,85 -3,02 26,09 Gedik Yatırım Holding 3,52 -1,12 49,79 Gediz Ambalaj 5,46 -0,18 35,00 Gentaş 1,34 -0,74 -2,38 Gersan Elektrik 2,13 0,00 -12,72 Global Men. Değ. 0,80 0,00 70,21 Global Yat. Holding 4,14 -1,19 38,46 Good-Year 2,61 2,76 -21,35 Göltaş Çimento 10,19 0,10 -16,78 Gözde Girişim 2,70 5,06 1,12 GSD Denizcilik 1,50 -0,66 30,43 GSD Holding 0,81 0,00 1,25 Gübre Fabrik. 4,14 0,24 39,86 Güler Yat. Holding 1,30 -2,26 21,50 Güneş Sigorta 1,30 -2,26 -7,29 Halk GMYO 0,90 5,88 39,90 Halk Sigorta 0,95 -1,04 7,65 Hatay Tekstil 3,86 0,78 11,94 Hedef Girişim 1,55 3,33 33,62 Hektaş 15,25 1,87 64,51 HUB Girişim 2,63 -0,38 39,89 Hürriyet Gzt. 0,71 0,00 -23,66 ICBC Turkey Bank 3,41 2,10 -30,83 İdealist Danışmanlık 7,03 -0,28 -34,91 İdealist GMYO 2,66 -6,99 63,19 İhlas Ev Aletleri 1,40 0,00 328,63 İhlas Gayrimenkul 0,83 -1,19 -11,66 İhlas Gazetecilik 2,09 1,46 242,62 İhlas Holding 0,49 -2,00 53,13 İhlas Yayın Holding 0,59 -1,67 78,79 İndeks Bilgisayar 7,24 -0,41 30,01 Info Yatırım 2,66 -2,21 158,25 İntema 6,69 0,30 11,56 İpek Doğal Enerji 6,05 -1,63 12,66 İskenderun Demir Çelik 6,09 -0,98 29,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

