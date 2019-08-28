Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,56 0,65 -20,00 Acıpayam Selüloz 4,24 3,67 32,72 Adana Çimento (A) 5,32 0,19 11,85 Adana Çimento (B) 3,84 1,59 19,05 Adana Çimento (C) 1,09 0,00 -11,46 Adel Kalemcilik 11,61 2,02 5,55 Adese Alışveriş Ticaret 1,36 16,24 -41,88 Afyon Çimento 4,10 0,49 -10,68 Ak Enerji 0,49 0,00 -22,22 Akbank 6,91 1,02 17,42 Akçansa 5,51 -0,18 -15,78 Akdenız Güvenlık Hız. 1,66 3,11 -17,41 Akfen GMYO 2,37 1,28 43,64 Akın Tekstil 8,56 -0,23 -5,57 Akiş GMYO 2,33 3,10 2,24 Akmerkez GMYO 19,90 -0,50 28,98 Aksa 8,68 0,81 30,83 Aksa Enerji 2,60 0,39 -2,99 Aksigorta 5,00 3,52 59,27 Aksu Enerji 8,25 5,23 6,87 Alarko Carrıer 34,82 -0,23 -11,53 Alarko GMYO 43,00 -0,83 1,84 Alarko Holding 4,03 1,77 106,64 Albaraka Türk 1,15 -0,86 -5,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,16 1,48 6,94 Alkim Kağıt 3,72 0,00 3,50 Alkim Kimya 26,20 -4,45 21,63 Altınyağ 0,41 2,50 -6,82 Altınyunus Çeşme 2,85 -1,04 -8,10 Anadolu Cam 2,56 1,19 -0,18 Anadolu Efes 23,90 1,36 19,06 Anadolu Grubu Holding 12,32 -0,48 21,57 Anadolu Hayat Emek. 4,92 0,00 -13,60 Anadolu Isuzu 8,09 1,76 30,91 Anadolu Sigorta 3,97 0,25 1,13 Anel Elektrik 1,73 0,00 6,79 Arçelik 16,76 2,01 6,14 Arena Bilgisayar 3,60 0,84 -18,37 Armada Bilgisayar 9,86 2,60 6,14 Arsan Tekstil 2,23 -1,76 37,65 Artı Yatırım Holding 0,78 0,00 -10,34 Aselsan 17,80 -1,66 -25,87 Aslan Çimento 28,40 0,00 0,85 Ata GMYO 3,97 0,25 -1,00 Atakule GMYO 1,23 1,65 -6,52 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,85 2,41 -1,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,86 1,84 19,75 Avrasya GMYO 1,32 1,54 50,00 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 0,00 10,19 Avrasya Stratejik GMYF 1.274,40 0,01 2,25 Avrupa Yatırım Holding 1,74 -0,57 -28,40 Ayen Enerji 2,02 -0,49 12,18 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 2,94 27,24 Aygaz 9,76 0,62 -1,85 Bagfaş 10,20 9,68 111,62 Bak Ambalaj 5,52 0,55 17,24 Balatacılar Balatacılık 0,29 -3,33 -12,12 Bantaş Ambalaj 1,56 4,00 24,30 Banvit 15,82 -0,57 46,62 Baştaş Başkent Çimento 1,70 0,00 -15,84 Batı Çimento 2,54 -0,39 5,39 Batısöke Çimento 0,96 0,00 -11,93 Bera Holding 1,81 1,12 -12,14 Berkosan Yalıtım 1,76 3,53 -2,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,52 2,70 -6,17 Beyaz Filo 2,85 -0,35 4,40 Beymen Perakende Yat. 8,20 -0,36 108,12 Bilici Yatırım 2,23 0,45 76,35 Bim Mağazalar 47,02 0,60 9,77 Birko Mensucat 0,28 0,00 -6,67 Birlik Mensucat 0,77 -2,53 -34,19 Bizim Mağazaları 8,07 0,00 18,68 Bolu Çimento 2,21 -0,45 -28,43 Bomonti Elektrik 1,49 -0,67 210,42 Borusan Mannesmann 8,15 -0,49 16,27 Borusan Yat. Paz. 33,50 2,38 -7,53 Bosch Fren Sistemleri 169,70 -0,18 11,08 Bossa 3,99 0,00 -5,09 Brisa 5,32 -3,62 -15,96 Burçelik 3,70 4,23 15,26 Burçelik Vana 3,60 7,78 143,24 Bursa Çimento 4,06 0,00 -7,73 Carrefoursa 3,40 -3,95 -2,30 Ceo Event Medya 6,30 3,79 Coca Cola İçecek 33,62 -1,29 13,71 Cosmos Yat. Holding 1,04 -0,95 7,22 Credıtwest Faktorıng 1,48 0,68 42,31 Çelebi 94,00 0,00 61,10 Çelik Halat 3,92 0,26 -27,45 Çemaş Döküm 0,70 1,45 -7,89 Çemtaş 5,26 -1,68 -11,80 Çimbeton 26,98 0,30 -5,66 Çimentaş 11,74 0,77 -7,56 Çimsa 6,22 -0,48 -17,62 Çuhadaroğlu Metal 2,10 0,48 17,98 Dagi Giyim 1,47 2,08 18,55 Dagi Yatırım Holding 1,42 0,71 40,59 Dardanel 1,22 7,02 10,91 Datagate Bilgisayar 5,39 -2,18 25,93 Demısaş Döküm 2,30 -0,86 0,10 Denge Holding 1,38 -0,72 18,97 Deniz GMYO 3,22 0,00 5,92 Denizbank 19,00 -0,84 -0,52 Denizli Cam 9,70 0,73 -15,80 Derimod 11,42 0,71 31,72 Derlüks Deri 1,93 1,05 Desa Deri 2,25 0,45 30,06 Despec Bilgisayar 2,74 -1,44 0,31 Deva Holding 6,18 -0,48 87,84 Diriteks Diriliş Tekstil 0,97 5,43 24,36 Ditaş Doğan 5,05 -0,20 -1,35 DO-CO 547,00 2,61 15,42 Doğan Burda 3,12 -6,31 3,65 Doğan Holding 1,34 -0,74 43,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 1,04 -20,49 Doğusan 1,34 1,52 -38,09 Doğuş GMYO 2,46 -0,40 16,59 Doğuş Otomotiv 5,22 -4,04 20,28 Döktaş Dökümcülük 33,80 17,28 314,72 Duran Doğan Basım 8,98 9,65 76,08 Dyo Boya 3,23 0,94 11,38 Eczacıbaşı İlaç 2,58 0,39 6,37 Eczacıbaşı Yatırım 6,47 0,00 1,06 Edip Gayrimenkul 0,74 -1,33 -3,90 Ege Endüstri 464,00 -0,64 49,13 Ege Gübre 34,34 8,40 66,00 Ege Profil 8,87 0,91 2,73 Ege Seramik 2,81 -1,75 -5,10 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 -3,70 8,33 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 4,75 -0,84 23,70 Ekiz Kimya 0,42 -14,29 27,27 Emek Elektrik 1,12 0,90 14,29 Eminiş Ambalaj 0,87 2,35 -25,64 Emlak Konut GMYO 1,17 0,00 -19,68 Enerjisa Enerji 5,87 0,51 24,67 Enka İnşaat 5,72 -1,04 28,71 Erbosan 17,98 -1,59 18,25 Ereğli Demir Çelik 6,33 -1,56 3,74 Ersu Gıda 1,24 -0,80 34,78 Escort Teknoloji 0,68 1,49 -10,53 Etiler Gıda 3,50 -5,41 64,32 Euro Kapital Yat. Ort. 1,20 0,00 70,46 Euro Trend Yat. Ort. 0,78 1,30 22,84 Euro Yat. Ort. 0,80 2,56 27,67 Euro Yatırım Holding 1,48 -3,90 169,09 Fenerbahçe Futbol 9,22 8,47 33,24 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,66 -0,37 0,00 F-M İzmit Piston 15,88 -0,75 3,31 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,08 0,00 100,13 Ford Otosan 58,05 -1,86 22,19 Formet Çelik Kapı 5,59 -1,06 340,16 Frigo Pak Gıda 8,00 -4,99 370,59 Galatasaray Sportif 1,52 0,66 22,58 Garanti Bankası 8,81 -0,79 10,68 Garanti Faktoring 2,94 -0,34 48,48 Garanti Yat. Ort. 0,75 19,05 2,41 Gedik Y. Men. Değ. 3,83 -0,52 25,44 Gedik Yatırım Holding 3,52 0,00 49,79 Gediz Ambalaj 5,37 -1,65 32,78 Gentaş 1,36 1,49 -0,92 Gersan Elektrik 2,16 1,41 -11,49 Global Men. Değ. 0,86 7,50 82,98 Global Yat. Holding 3,99 -3,62 33,44 Good-Year 2,60 -0,38 -21,65 Göltaş Çimento 10,04 -1,47 -18,01 Gözde Girişim 2,84 5,19 6,37 GSD Denizcilik 1,51 0,67 31,30 GSD Holding 0,82 1,23 2,50 Gübre Fabrik. 4,21 1,69 42,23 Güler Yat. Holding 1,32 1,54 23,36 Güneş Sigorta 1,35 3,85 -3,72 Halk GMYO 0,89 -1,11 38,35 Halk Sigorta 0,96 1,05 8,78 Hatay Tekstil 3,85 -0,26 11,65 Hedef Girişim 1,54 -0,65 32,76 Hektaş 15,15 -0,66 63,43 HUB Girişim 2,64 0,38 40,43 Hürriyet Gzt. 0,71 0,00 -23,66 ICBC Turkey Bank 3,38 -0,88 -31,44 İdealist Danışmanlık 7,00 -0,43 -35,19 İdealist GMYO 2,55 -4,14 56,44 İhlas Ev Aletleri 1,39 -0,71 325,56 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,00 -11,66 İhlas Gazetecilik 2,10 0,48 244,26 İhlas Holding 0,49 0,00 53,13 İhlas Yayın Holding 0,58 -1,69 75,76 İndeks Bilgisayar 7,16 -1,10 28,58 Info Yatırım 2,72 2,26 164,08 İntema 6,72 0,45 12,06 İpek Doğal Enerji 6,28 3,80 16,95 İskenderun Demir Çelik 6,05 -0,66 29,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

