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Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 18:33 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,68 1,82 -13,85 Acıpayam Selüloz 4,40 1,15 37,72 Adana Çimento (A) 5,51 1,10 15,84 Adana Çimento (B) 3,88 0,26 20,29 Adana Çimento (C) 1,17 2,63 -4,96 Adel Kalemcilik 12,62 0,40 14,73 Adese Alışveriş Ticaret 1,60 -13,51 -31,62 Afyon Çimento 4,36 1,63 -5,01 Ak Enerji 0,59 7,27 -6,35 Akbank 7,33 2,66 24,56 Akçansa 5,90 1,72 -9,81 Akdenız Güvenlık Hız. 1,56 2,63 -22,39 Akfen GMYO 2,22 0,45 34,55 Akın Tekstil 9,60 1,05 5,90 Akiş GMYO 2,57 4,47 12,77 Akmerkez GMYO 20,20 -0,10 30,93 Aksa 9,33 0,86 40,63 Aksa Enerji 2,71 3,04 1,12 Aksigorta 5,01 -0,20 59,58 Aksu Enerji 8,35 -0,48 8,16 Alarko Carrıer 35,60 0,00 -9,55 Alarko GMYO 44,50 1,23 5,39 Alarko Holding 4,14 -2,13 112,28 Albaraka Türk 1,31 6,50 7,38 Alcatel Lucent Teletaş 6,80 2,72 18,06 Alkim Kağıt 4,03 2,03 12,13 Alkim Kimya 26,72 1,14 24,04 Altınyağ 0,45 2,27 2,27 Altınyunus Çeşme 2,90 -0,34 -6,49 Anadolu Cam 2,69 1,51 4,88 Anadolu Efes 23,90 0,76 19,06 Anadolu Grubu Holding 14,09 0,64 39,03 Anadolu Hayat Emek. 5,09 2,00 -10,62 Anadolu Isuzu 8,70 0,69 40,78 Anadolu Sigorta 4,24 0,24 8,01 Anel Elektrik 1,82 1,11 12,35 Arçelik 18,10 0,95 14,63 Arena Bilgisayar 3,86 2,66 -12,47 Armada Bilgisayar 9,85 0,51 6,03 Arsan Tekstil 2,31 -0,86 42,59 Artı Yatırım Holding 0,79 0,00 -9,20 Aselsan 19,32 0,63 -19,54 Aslan Çimento 32,80 0,92 16,48 Ata GMYO 3,95 0,77 -1,50 Atakule GMYO 1,38 5,34 4,88 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,94 5,62 9,30 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,32 1,53 25,97 Avrasya GMYO 1,24 -3,88 40,91 Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 0,00 24,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.275,20 0,01 2,32 Avrupa Yatırım Holding 1,89 -0,53 -22,22 Ayen Enerji 2,36 4,42 31,07 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 0,00 27,24 Aygaz 10,00 0,70 0,56 Bagfaş 10,58 -1,03 119,50 Bak Ambalaj 6,08 7,80 29,13 Balatacılar Balatacılık 0,32 0,00 -3,03 Bantaş Ambalaj 1,82 8,33 45,02 Banvit 14,49 -2,69 34,29 Baştaş Başkent Çimento 1,76 0,57 -12,87 Batı Çimento 2,65 -0,38 9,96 Batısöke Çimento 1,02 3,03 -6,42 Bera Holding 2,04 0,99 -0,97 Berkosan Yalıtım 1,84 2,22 1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,89 15,95 16,67 Beyaz Filo 3,40 1,19 24,54 Beymen Perakende Yat. 8,12 0,12 106,09 Bilici Yatırım 2,47 2,07 95,32 Bim Mağazalar 48,54 1,25 13,32 Birko Mensucat 0,33 13,79 10,00 Birlik Mensucat 0,89 5,95 -23,93 Bizim Mağazaları 8,49 2,29 24,85 Bolu Çimento 2,43 2,53 -21,30 Bomonti Elektrik 2,66 -3,27 454,17 Borusan Mannesmann 8,84 3,27 26,12 Borusan Yat. Paz. 33,32 1,83 -8,03 Bosch Fren Sistemleri 176,00 1,09 15,20 Bossa 4,36 2,35 3,71 Brisa 5,78 2,48 -8,69 Burçelik 3,74 0,54 16,51 Burçelik Vana 4,45 -1,77 200,68 Bursa Çimento 4,22 0,24 -4,09 Carrefoursa 3,52 3,83 1,15 Ceo Event Medya 6,35 2,09 Coca Cola İçecek 36,36 -1,09 22,98 Cosmos Yat. Holding 1,01 -0,98 4,12 Credıtwest Faktorıng 1,53 3,38 47,12 Çelebi 102,40 0,69 75,50 Çelik Halat 4,01 0,25 -25,78 Çemaş Döküm 1,02 -5,56 34,21 Çemtaş 5,41 1,31 -9,29 Çimbeton 28,10 1,01 -1,75 Çimentaş 11,29 0,44 -11,10 Çimsa 6,85 2,24 -9,27 Çuhadaroğlu Metal 2,25 2,27 26,40 Dagi Giyim 1,54 1,32 24,19 Dagi Yatırım Holding 1,51 0,67 49,50 Dardanel 1,19 1,71 8,18 Datagate Bilgisayar 5,76 1,77 34,58 Demısaş Döküm 2,42 0,41 5,33 Denge Holding 1,89 -4,55 62,93 Deniz GMYO 3,31 0,30 8,88 Denizbank 20,58 -0,39 7,75 Denizli Cam 10,61 -3,98 -7,90 Derimod 11,21 -0,18 29,30 Derlüks Deri 1,98 1,54 Desa Deri 2,29 0,88 32,37 Despec Bilgisayar 2,86 0,70 4,70 Deva Holding 6,47 0,78 96,66 Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 2,30 14,10 Ditaş Doğan 5,20 1,17 1,58 DO-CO 548,20 0,57 15,67 Doğan Burda 3,25 2,20 7,97 Doğan Holding 1,43 3,62 53,55 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 2,94 -13,93 Doğusan 1,51 3,42 -30,24 Doğuş GMYO 2,52 2,02 19,43 Doğuş Otomotiv 6,79 11,31 56,45 Döktaş Dökümcülük 34,08 0,47 318,16 Duran Doğan Basım 9,58 5,74 87,84 Dyo Boya 3,59 2,57 23,79 Eczacıbaşı İlaç 2,66 0,76 9,67 Eczacıbaşı Yatırım 6,81 -1,02 6,37 Edip Gayrimenkul 0,88 2,33 14,29 Ege Endüstri 488,30 0,27 56,94 Ege Gübre 34,96 2,46 69,00 Ege Profil 9,17 0,55 6,20 Ege Seramik 3,00 2,74 1,31 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 0,00 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 18,18 30,00 Egeplast 5,00 5,26 30,21 Ekiz Kimya 0,45 2,27 36,36 Emek Elektrik 1,17 4,46 19,39 Eminiş Ambalaj 0,95 -3,06 -18,80 Emlak Konut GMYO 1,26 3,28 -13,50 Enerjisa Enerji 6,15 0,00 30,62 Enka İnşaat 5,58 -1,59 25,56 Erbosan 18,47 1,54 21,48 Ereğli Demir Çelik 6,84 4,11 12,10 Ersu Gıda 1,27 0,79 38,04 Escort Teknoloji 0,77 -3,75 1,32 Etiler Gıda 3,85 13,57 80,75 Euro Kapital Yat. Ort. 1,21 1,68 71,88 Euro Trend Yat. Ort. 0,83 1,22 30,72 Euro Yat. Ort. 0,85 0,00 35,65 Euro Yatırım Holding 1,57 1,29 185,45 Fenerbahçe Futbol 10,15 8,44 46,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,32 0,61 24,81 F-M İzmit Piston 17,40 1,69 13,20 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,26 1,24 111,83 Ford Otosan 59,05 0,94 24,29 Formet Çelik Kapı 6,32 0,32 397,64 Frigo Pak Gıda 8,18 0,62 381,18 Galatasaray Sportif 1,78 8,54 43,55 Garanti Bankası 9,46 3,28 18,84 Garanti Faktoring 3,17 3,59 60,10 Garanti Yat. Ort. 1,02 -0,97 39,28 Gedik Y. Men. Değ. 4,03 1,51 31,99 Gedik Yatırım Holding 3,65 -0,82 55,32 Gediz Ambalaj 5,55 1,65 37,23 Gentaş 1,40 2,94 1,99 Gersan Elektrik 2,29 3,15 -6,16 Global Men. Değ. 0,81 -2,41 72,34 Global Yat. Holding 3,71 1,37 24,08 Good-Year 2,79 2,57 -15,92 Göltaş Çimento 12,51 6,83 2,17 Gözde Girişim 3,17 2,26 18,73 GSD Denizcilik 1,57 0,64 36,52 GSD Holding 0,89 4,71 11,25 Gübre Fabrik. 4,37 2,82 47,64 Güler Yat. Holding 1,31 0,00 22,43 Güneş Sigorta 1,49 3,47 6,26 Halk GMYO 0,94 3,30 46,12 Halk Sigorta 1,01 1,00 14,44 Hatay Tekstil 3,91 0,26 13,39 Hedef Girişim 1,59 3,25 37,07 Hektaş 15,82 0,57 70,66 HUB Girişim 2,59 1,17 37,77 Hürriyet Gzt. 0,77 2,67 -17,20 ICBC Turkey Bank 3,62 1,97 -26,57 İdealist Danışmanlık 7,58 5,57 -29,81 İdealist GMYO 2,56 1,59 57,06 İhlas Ev Aletleri 1,37 1,48 319,44 İhlas Gayrimenkul 0,88 1,15 -6,34 İhlas Gazetecilik 2,23 1,36 265,57 İhlas Holding 0,50 0,00 56,25 İhlas Yayın Holding 0,59 -3,28 78,79 İndeks Bilgisayar 7,42 2,34 33,25 Info Yatırım 4,25 1,92 312,62 İntema 6,98 3,71 16,40 İpek Doğal Enerji 5,84 -1,52 8,75 İskenderun Demir Çelik 6,13 0,99 30,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (1)

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