Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,67 0,00 -14,36 Acıpayam Selüloz 4,35 -0,91 36,16 Adana Çimento (A) 5,45 -0,37 14,58 Adana Çimento (B) 3,87 -0,77 19,98 Adana Çimento (C) 1,22 0,00 -0,90 Adel Kalemcilik 12,78 -0,39 16,18 Adese Alışveriş Ticaret 1,85 12,80 -20,94 Afyon Çimento 4,35 -2,25 -5,23 Ak Enerji 0,59 3,51 -6,35 Akbank 7,58 2,43 28,81 Akçansa 6,00 0,00 -8,29 Akdenız Güvenlık Hız. 1,55 -1,27 -22,89 Akfen GMYO 2,28 2,70 38,18 Akın Tekstil 9,92 0,81 9,43 Akiş GMYO 2,62 -2,60 14,96 Akmerkez GMYO 20,32 -0,20 31,70 Aksa 9,33 -2,20 40,63 Aksa Enerji 2,73 1,49 1,87 Aksigorta 4,98 -1,19 58,63 Aksu Enerji 8,32 -0,12 7,77 Alarko Carrıer 36,04 -1,15 -8,43 Alarko GMYO 44,74 0,00 5,96 Alarko Holding 4,32 4,10 121,51 Albaraka Türk 1,30 0,00 6,56 Alcatel Lucent Teletaş 7,03 2,93 22,05 Alkim Kağıt 4,04 1,25 12,41 Alkim Kimya 26,54 -0,38 23,21 Altınyağ 0,44 0,00 0,00 Altınyunus Çeşme 3,02 1,68 -2,62 Anadolu Cam 2,74 0,74 6,83 Anadolu Efes 22,82 -3,22 13,68 Anadolu Grubu Holding 14,42 3,15 42,29 Anadolu Hayat Emek. 5,13 0,20 -9,91 Anadolu Isuzu 9,28 2,09 50,16 Anadolu Sigorta 4,18 0,00 6,48 Anel Elektrik 1,87 0,00 15,43 Arçelik 18,06 -0,82 14,38 Arena Bilgisayar 4,02 0,00 -8,84 Armada Bilgisayar 9,81 0,10 5,60 Arsan Tekstil 2,38 2,59 46,91 Artı Yatırım Holding 0,83 0,00 -4,60 Aselsan 19,84 -2,07 -17,38 Aslan Çimento 32,74 -1,56 16,26 Ata GMYO 3,96 0,00 -1,25 Atakule GMYO 1,38 -0,72 4,88 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 1,00 1,01 16,28 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,19 -0,97 24,21 Avrasya GMYO 1,24 0,81 40,91 Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 -2,19 24,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.275,50 0,01 2,34 Avrupa Yatırım Holding 2,16 6,40 -11,11 Ayen Enerji 2,33 -0,43 29,40 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,77 0,57 28,69 Aygaz 10,19 0,49 2,47 Bagfaş 10,30 -0,29 113,69 Bak Ambalaj 6,02 -1,31 27,86 Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 0,00 Bantaş Ambalaj 1,90 0,00 51,39 Banvit 14,72 0,14 36,42 Baştaş Başkent Çimento 1,77 0,00 -12,38 Batı Çimento 2,76 -0,72 14,52 Batısöke Çimento 1,03 -4,63 -5,50 Bera Holding 2,20 -3,51 6,80 Berkosan Yalıtım 1,93 1,58 6,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,83 0,55 12,96 Beyaz Filo 3,48 -1,14 27,47 Beymen Perakende Yat. 8,15 0,25 106,85 Bilici Yatırım 2,63 5,20 107,98 Bim Mağazalar 48,40 -0,45 12,99 Birko Mensucat 0,33 0,00 10,00 Birlik Mensucat 0,92 2,22 -21,37 Bizim Mağazaları 8,58 -1,38 26,18 Bolu Çimento 2,50 -1,57 -19,03 Bomonti Elektrik 2,28 20,00 375,00 Borusan Mannesmann 9,14 0,33 30,40 Borusan Yat. Paz. 35,00 1,69 -3,39 Bosch Fren Sistemleri 184,80 1,09 20,96 Bossa 4,46 1,83 6,09 Brisa 5,80 -0,17 -8,37 Burçelik 3,79 -1,30 18,07 Burçelik Vana 4,44 0,45 200,00 Bursa Çimento 4,57 0,66 3,86 Carrefoursa 3,49 -0,29 0,29 Ceo Event Medya 6,71 4,35 Coca Cola İçecek 34,56 -1,93 16,89 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,96 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,50 -0,66 44,23 Çelebi 96,85 -2,66 65,99 Çelik Halat 4,03 -1,71 -25,41 Çemaş Döküm 1,03 5,10 35,53 Çemtaş 5,39 -0,92 -9,62 Çimbeton 28,60 -0,28 0,00 Çimentaş 11,42 -0,26 -10,08 Çimsa 7,04 -1,40 -6,75 Çuhadaroğlu Metal 2,25 -2,17 26,40 Dagi Giyim 1,65 -0,60 33,06 Dagi Yatırım Holding 1,53 -2,55 51,49 Dardanel 1,30 4,00 18,18 Datagate Bilgisayar 5,91 -1,34 38,08 Demısaş Döküm 2,42 0,00 5,33 Denge Holding 1,86 1,64 60,34 Deniz GMYO 3,45 3,29 13,49 Denizbank 20,70 0,49 8,38 Denizli Cam 11,11 -0,36 -3,56 Derimod 11,75 1,21 35,52 Derlüks Deri 2,02 -0,98 Desa Deri 2,34 1,30 35,26 Despec Bilgisayar 2,91 -1,69 6,53 Deva Holding 6,97 4,34 111,85 Diriteks Diriliş Tekstil 0,92 3,37 17,95 Ditaş Doğan 5,34 1,52 4,32 DO-CO 532,00 -1,13 12,25 Doğan Burda 3,22 -1,83 6,98 Doğan Holding 1,40 -2,78 50,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 -1,82 -11,48 Doğusan 1,52 -0,65 -29,78 Doğuş GMYO 2,60 3,17 23,22 Doğuş Otomotiv 6,60 -1,49 52,07 Döktaş Dökümcülük 31,88 -3,34 291,17 Duran Doğan Basım 9,71 -1,82 90,39 Dyo Boya 3,54 -1,67 22,07 Eczacıbaşı İlaç 2,74 -1,44 12,96 Eczacıbaşı Yatırım 7,10 0,14 10,90 Edip Gayrimenkul 0,91 2,25 18,18 Ege Endüstri 479,00 -1,40 53,95 Ege Gübre 33,40 -1,53 61,46 Ege Profil 9,27 -0,43 7,36 Ege Seramik 3,00 0,33 1,31 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -15,38 10,00 Egeplast 5,45 5,42 41,93 Ekiz Kimya 0,44 0,00 33,33 Emek Elektrik 1,20 0,00 22,45 Eminiş Ambalaj 0,97 1,04 -17,09 Emlak Konut GMYO 1,29 0,00 -11,44 Enerjisa Enerji 5,95 -3,25 26,37 Enka İnşaat 5,65 0,71 27,13 Erbosan 18,72 0,32 23,12 Ereğli Demir Çelik 7,06 2,32 15,70 Ersu Gıda 1,33 1,53 44,57 Escort Teknoloji 0,84 -3,45 10,53 Etiler Gıda 3,70 -2,63 73,71 Euro Kapital Yat. Ort. 1,26 -0,79 78,98 Euro Trend Yat. Ort. 0,86 1,18 35,44 Euro Yat. Ort. 0,87 -1,14 38,84 Euro Yatırım Holding 1,54 -2,53 180,00 Fenerbahçe Futbol 10,15 0,79 46,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,18 -2,15 19,55 F-M İzmit Piston 17,71 1,78 15,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,17 -0,94 105,98 Ford Otosan 60,00 -1,32 26,29 Formet Çelik Kapı 6,13 -1,45 382,68 Frigo Pak Gıda 7,80 -1,27 358,82 Galatasaray Sportif 1,76 1,73 41,94 Garanti Bankası 9,66 0,84 21,36 Garanti Faktoring 3,28 1,23 65,66 Garanti Yat. Ort. 1,07 -1,83 46,10 Gedik Y. Men. Değ. 4,11 0,49 34,61 Gedik Yatırım Holding 3,73 1,63 58,72 Gediz Ambalaj 5,80 1,58 43,41 Gentaş 1,43 0,00 4,18 Gersan Elektrik 2,36 -2,48 -3,29 Global Men. Değ. 0,81 0,00 72,34 Global Yat. Holding 3,87 0,00 29,43 Good-Year 2,88 -0,69 -13,21 Göltaş Çimento 12,67 -1,78 3,47 Gözde Girişim 3,12 -2,80 16,85 GSD Denizcilik 1,59 0,63 38,26 GSD Holding 0,93 0,00 16,25 Gübre Fabrik. 4,56 0,66 54,05 Güler Yat. Holding 1,35 1,50 26,17 Güneş Sigorta 1,48 -0,67 5,55 Halk GMYO 0,95 -2,06 47,67 Halk Sigorta 1,02 -0,97 15,58 Hatay Tekstil 4,20 3,96 21,80 Hedef Girişim 1,57 0,00 35,34 Hektaş 15,27 -1,17 64,72 HUB Girişim 2,78 0,72 47,87 Hürriyet Gzt. 0,78 -2,50 -16,13 ICBC Turkey Bank 3,75 -2,09 -23,94 İdealist Danışmanlık 4,48 -5,88 -23,35 İdealist GMYO 3,00 -5,66 84,05 İhlas Ev Aletleri 1,48 5,71 353,12 İhlas Gayrimenkul 0,91 -1,09 -3,15 İhlas Gazetecilik 2,24 -0,44 267,21 İhlas Holding 0,51 -1,92 59,38 İhlas Yayın Holding 0,61 1,67 84,85 İndeks Bilgisayar 7,73 2,79 38,81 Info Yatırım 4,49 1,81 335,92 İntema 7,23 0,56 20,57 İpek Doğal Enerji 5,97 0,17 11,17 İskenderun Demir Çelik 6,26 -0,79 33,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

