FİNANS

Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,60 -1,84 -17,95 Acıpayam Selüloz 4,80 2,35 50,24 Adana Çimento (A) 5,52 1,85 16,05 Adana Çimento (B) 4,00 3,09 24,01 Adana Çimento (C) 1,33 10,83 8,04 Adel Kalemcilik 12,68 0,24 15,27 Adese Alışveriş Ticaret 1,92 -9,43 -17,95 Afyon Çimento 4,56 8,06 -0,65 Ak Enerji 0,58 -1,69 -7,94 Akbank 7,62 1,87 29,48 Akçansa 6,23 2,30 -4,77 Akdenız Güvenlık Hız. 1,56 0,00 -22,39 Akfen GMYO 2,26 -0,88 36,97 Akın Tekstil 9,65 -2,23 6,45 Akiş GMYO 2,62 -0,38 14,96 Akmerkez GMYO 20,30 0,50 31,57 Aksa 9,49 2,04 43,04 Aksa Enerji 2,70 0,00 0,75 Aksigorta 4,83 0,21 53,85 Aksu Enerji 8,28 -0,12 7,25 Alarko Carrıer 37,04 0,49 -5,89 Alarko GMYO 45,60 1,11 8,00 Alarko Holding 4,53 2,49 132,27 Albaraka Türk 1,35 -0,74 10,66 Alcatel Lucent Teletaş 7,13 2,59 23,78 Alkim Kağıt 4,17 1,46 16,02 Alkim Kimya 26,16 0,00 21,44 Altınyağ 0,44 -2,22 0,00 Altınyunus Çeşme 3,08 0,65 -0,69 Anadolu Cam 2,86 0,35 11,51 Anadolu Efes 23,90 0,76 19,06 Anadolu Grubu Holding 14,72 3,44 45,25 Anadolu Hayat Emek. 5,11 0,20 -10,27 Anadolu Isuzu 9,55 -1,55 54,53 Anadolu Sigorta 4,20 0,24 6,99 Anel Elektrik 1,96 0,51 20,99 Arçelik 18,51 -0,75 17,23 Arena Bilgisayar 4,40 4,51 -0,23 Armada Bilgisayar 9,90 1,64 6,57 Arsan Tekstil 2,38 1,71 46,91 Artı Yatırım Holding 0,83 -1,19 -4,60 Aselsan 19,33 -0,87 -19,29 Aslan Çimento 32,30 -1,22 14,70 Ata GMYO 3,89 -0,26 -2,99 Atakule GMYO 1,36 -1,45 3,36 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 1,02 -3,77 18,60 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,18 0,33 24,07 Avrasya GMYO 1,16 0,00 31,82 Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 0,00 24,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.275,90 0,01 2,38 Avrupa Yatırım Holding 2,20 -1,35 -9,47 Ayen Enerji 2,31 -2,94 28,29 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,80 2,86 30,88 Aygaz 11,20 2,56 12,63 Bagfaş 10,36 -0,38 114,94 Bak Ambalaj 6,16 -0,48 30,83 Balatacılar Balatacılık 0,32 0,00 -3,03 Bantaş Ambalaj 2,05 2,50 63,35 Banvit 14,69 1,45 36,14 Baştaş Başkent Çimento 1,81 3,43 -10,40 Batı Çimento 2,86 2,88 18,67 Batısöke Çimento 1,05 1,94 -3,67 Bera Holding 2,16 1,41 4,85 Berkosan Yalıtım 1,88 0,53 3,87 Beşiktaş Futbol Yat. 1,80 4,65 11,11 Beyaz Filo 3,43 1,78 25,64 Beymen Perakende Yat. 8,13 0,00 106,35 Bilici Yatırım 2,62 1,16 107,19 Bim Mağazalar 49,00 0,00 14,39 Birko Mensucat 0,30 0,00 0,00 Birlik Mensucat 0,94 2,17 -19,66 Bizim Mağazaları 8,48 0,95 24,71 Bolu Çimento 2,51 2,87 -18,71 Bomonti Elektrik 2,17 3,33 352,08 Borusan Mannesmann 9,02 0,67 28,68 Borusan Yat. Paz. 35,10 1,15 -3,11 Bosch Fren Sistemleri 188,00 2,23 23,06 Bossa 4,39 1,39 4,42 Brisa 5,75 1,05 -9,16 Burçelik 3,88 -0,51 20,87 Burçelik Vana 5,13 1,58 246,62 Bursa Çimento 4,60 0,66 4,55 Carrefoursa 3,45 0,58 -0,86 Ceo Event Medya 6,85 -1,30 Coca Cola İçecek 34,30 -0,75 16,01 Cosmos Yat. Holding 1,08 -5,26 11,34 Credıtwest Faktorıng 1,46 0,00 40,38 Çelebi 99,50 0,15 70,53 Çelik Halat 4,11 1,99 -23,93 Çemaş Döküm 1,16 -2,52 52,63 Çemtaş 5,31 0,57 -10,96 Çimbeton 28,76 2,57 0,56 Çimentaş 11,61 0,17 -8,58 Çimsa 7,24 4,02 -4,11 Çuhadaroğlu Metal 2,26 0,00 26,97 Dagi Giyim 1,71 -0,58 37,90 Dagi Yatırım Holding 1,59 0,63 57,43 Dardanel 1,64 -8,38 49,09 Datagate Bilgisayar 5,83 1,57 36,21 Demısaş Döküm 2,41 0,42 4,89 Denge Holding 1,83 0,00 57,76 Deniz GMYO 3,45 -0,29 13,49 Denizbank 20,76 0,00 8,69 Denizli Cam 6,57 -3,67 26,15 Derimod 11,90 -0,58 37,25 Derlüks Deri 2,08 1,46 Desa Deri 2,47 1,23 42,77 Despec Bilgisayar 2,97 -0,34 8,73 Deva Holding 7,08 2,16 115,20 Diriteks Diriliş Tekstil 0,90 -2,17 15,38 Ditaş Doğan 5,32 -0,75 3,93 DO-CO 547,40 1,33 15,50 Doğan Burda 3,25 0,62 7,97 Doğan Holding 1,41 1,44 51,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 0,00 -7,38 Doğusan 1,59 -1,24 -26,54 Doğuş GMYO 2,57 0,78 21,80 Doğuş Otomotiv 6,51 0,31 50,00 Döktaş Dökümcülük 26,12 -5,43 220,49 Duran Doğan Basım 10,35 4,33 102,94 Dyo Boya 3,79 0,80 30,69 Eczacıbaşı İlaç 2,79 0,36 15,03 Eczacıbaşı Yatırım 7,33 1,24 14,49 Edip Gayrimenkul 0,88 -1,12 14,29 Ege Endüstri 468,00 0,47 50,41 Ege Gübre 33,84 2,86 63,58 Ege Profil 8,91 1,23 6,10 Ege Seramik 3,04 0,33 2,66 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 -3,33 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 20,00 Egeplast 5,35 -2,19 39,32 Ekiz Kimya 0,45 0,00 36,36 Emek Elektrik 1,29 6,61 31,63 Eminiş Ambalaj 0,97 0,00 -17,09 Emlak Konut GMYO 1,32 3,13 -9,38 Enerjisa Enerji 6,07 0,33 28,92 Enka İnşaat 5,58 -0,71 25,56 Erbosan 18,53 -0,59 21,87 Ereğli Demir Çelik 7,10 1,14 16,36 Ersu Gıda 1,36 -1,45 47,83 Escort Teknoloji 0,82 -1,20 7,89 Etiler Gıda 3,79 1,07 77,93 Euro Kapital Yat. Ort. 1,28 3,23 81,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,87 1,16 37,02 Euro Yat. Ort. 0,90 3,45 43,63 Euro Yatırım Holding 1,36 -6,21 147,27 Fenerbahçe Futbol 12,16 11,05 75,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,02 1,68 13,53 F-M İzmit Piston 17,74 -0,45 15,41 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,08 0,65 100,13 Ford Otosan 59,70 -1,40 25,66 Formet Çelik Kapı 6,01 -0,66 373,23 Frigo Pak Gıda 8,70 -2,25 411,76 Galatasaray Sportif 1,74 1,75 40,32 Garanti Bankası 9,47 0,21 18,97 Garanti Faktoring 3,42 -2,56 72,73 Garanti Yat. Ort. 0,81 -3,57 10,60 Gedik Y. Men. Değ. 4,23 2,42 38,54 Gedik Yatırım Holding 3,83 1,06 62,98 Gediz Ambalaj 5,93 -0,50 46,63 Gentaş 1,50 4,17 9,28 Gersan Elektrik 2,37 -1,66 -2,88 Global Men. Değ. 0,86 3,61 82,98 Global Yat. Holding 3,77 0,80 26,09 Good-Year 2,78 0,72 -16,22 Göltaş Çimento 13,17 2,57 7,56 Gözde Girişim 3,44 2,99 28,84 GSD Denizcilik 1,63 -0,61 41,74 GSD Holding 0,95 0,00 18,75 Gübre Fabrik. 4,91 2,29 65,88 Güler Yat. Holding 1,32 -1,49 23,36 Güneş Sigorta 1,60 5,26 14,11 Halk GMYO 0,95 0,00 47,67 Halk Sigorta 0,96 0,00 8,78 Hatay Tekstil 4,12 -0,24 19,48 Hedef Girişim 1,67 1,21 43,97 Hektaş 15,44 1,91 66,56 HUB Girişim 2,99 0,67 59,04 Hürriyet Gzt. 0,78 0,00 -16,13 ICBC Turkey Bank 3,66 -0,54 -25,76 İdealist Danışmanlık 4,64 -1,28 -20,61 İdealist GMYO 2,99 -0,99 83,44 İhlas Ev Aletleri 1,44 0,00 340,87 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,00 -4,21 İhlas Gazetecilik 2,40 -3,61 293,44 İhlas Holding 0,50 -1,96 56,25 İhlas Yayın Holding 0,62 0,00 87,88 İndeks Bilgisayar 7,51 -1,05 34,86 Info Yatırım 4,79 1,48 365,05 İntema 7,27 0,55 21,23 İpek Doğal Enerji 6,31 -1,25 17,50 İskenderun Demir Çelik 6,16 0,98 31,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiriCHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri
Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyorBakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 Borsada günlük işlemler (1)

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

İzmit'te konserve için kavanoz kapağı bulamıyorlar

İzmit'te konserve için kavanoz kapağı bulamıyorlar

Bankalar faizleri düşürdü! Satışlar arttı

Bankalar faizleri düşürdü! Satışlar arttı

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

İngiltere Ankara Büyükelçisi: STA’nın imzalanması siyasi iradeye bağlı

İngiltere Ankara Büyükelçisi: STA’nın imzalanması siyasi iradeye bağlı

KEİPA üye ülke temsilcileri Giresun'da toplandı

KEİPA üye ülke temsilcileri Giresun'da toplandı

Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.