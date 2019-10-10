Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,51 -0,66 -22,56 Acıpayam Selüloz 4,62 -0,86 44,61 Adana Çimento (A) 6,73 17,25 41,49 Adana Çimento (B) 5,02 19,81 55,63 Adana Çimento (C) 1,68 13,51 36,47 Adel Kalemcilik 11,25 -0,71 9,51 Adese Alışveriş Ticaret 2,19 12,89 -6,41 Afyon Çimento 4,30 2,38 -6,32 Ak Enerji 0,58 0,00 -7,94 Akbank 7,29 -2,41 23,88 Akçansa 6,49 -0,15 -0,80 Akdenız Güvenlık Hız. 1,31 -0,76 -34,83 Akfen GMYO 2,25 0,90 36,36 Akın Tekstil 9,44 0,85 4,14 Akiş GMYO 2,57 -2,65 12,77 Akmerkez GMYO 20,44 -0,29 38,27 Aksa 9,22 -1,91 38,97 Aksa Enerji 2,47 -1,98 -7,84 Aksigorta 4,91 -1,60 56,40 Aksu Enerji 8,90 4,09 15,28 Alarko Carrıer 35,80 -1,65 -9,04 Alarko GMYO 50,10 -1,76 18,65 Alarko Holding 5,21 1,56 167,14 Albaraka Türk 1,26 -0,79 3,28 Alcatel Lucent Teletaş 7,93 2,45 37,67 Alkim Kağıt 3,99 -0,75 11,02 Alkim Kimya 24,96 1,05 15,87 Altınyağ 0,42 -2,33 -4,55 Altınyunus Çeşme 5,77 0,70 86,05 Anadolu Cam 3,13 -1,26 22,04 Anadolu Efes 20,00 -0,40 -0,36 Anadolu Grubu Holding 13,75 -1,22 35,68 Anadolu Hayat Emek. 5,23 -0,19 -8,16 Anadolu Isuzu 8,45 0,72 36,73 Anadolu Sigorta 4,18 -0,24 6,48 Anel Elektrik 1,90 0,53 17,28 Arçelik 17,97 -0,28 13,81 Arena Bilgisayar 4,41 -4,13 0,00 Armada Bilgisayar 10,13 -0,88 9,04 Arsan Tekstil 2,21 -2,64 36,42 Artı Yatırım Holding 0,75 -2,60 -13,79 Aselsan 17,99 -1,59 -24,89 Aslan Çimento 26,90 -0,66 -4,47 Ata GMYO 3,95 0,25 -1,50 Atakule GMYO 1,21 -3,20 -8,04 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,93 -1,06 8,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,55 -1,86 42,59 Avrasya GMYO 1,12 0,00 27,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 -1,50 21,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.277,70 0,01 2,52 Avrupa Yatırım Holding 1,95 -2,99 -19,75 Ayen Enerji 2,02 -3,35 12,18 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,76 -1,68 27,97 Aygaz 10,86 -2,86 9,21 Bagfaş 9,74 -1,52 102,07 Bak Ambalaj 5,26 -2,95 11,72 Balatacılar Balatacılık 0,31 -6,06 -6,06 Bantaş Ambalaj 1,69 -1,17 34,66 Banvit 12,30 -3,15 13,99 Baştaş Başkent Çimento 1,84 0,00 -8,91 Batı Çimento 2,62 -1,13 8,71 Batısöke Çimento 0,96 -1,03 -11,93 Bera Holding 2,04 -2,86 -0,97 Berkosan Yalıtım 1,87 2,75 3,31 Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 -0,63 -2,47 Beyaz Filo 3,13 -2,19 14,65 Beymen Perakende Yat. 13,82 -10,84 250,76 Bilici Yatırım 2,55 -4,85 101,65 Bim Mağazalar 48,16 0,33 12,43 Birko Mensucat 0,27 -6,90 -10,00 Birlik Mensucat 0,86 -2,27 -26,50 Bizim Mağazaları 9,40 -3,09 38,24 Bolu Çimento 2,62 0,38 -15,15 Bomonti Elektrik 2,01 -3,37 318,75 Borusan Mannesmann 8,45 -4,20 20,55 Borusan Yat. Paz. 34,18 -0,93 -5,65 Bosch Fren Sistemleri 206,90 -3,00 35,43 Bossa 4,55 0,22 8,23 Brisa 5,64 -2,08 -10,90 Burçelik 3,63 -2,42 13,08 Burçelik Vana 4,39 0,92 196,62 Bursa Çimento 4,73 0,64 7,50 Carrefoursa 3,29 -0,30 -5,46 Ceo Event Medya 7,52 0,40 Coca Cola İçecek 32,26 -2,24 9,11 Cosmos Yat. Holding 1,19 0,00 22,68 Credıtwest Faktorıng 1,72 5,52 65,38 Çelebi 98,20 -0,66 68,30 Çelik Halat 4,51 -0,66 -16,53 Çemaş Döküm 1,12 6,67 47,37 Çemtaş 5,27 -2,59 -11,63 Çimbeton 29,06 -0,07 1,61 Çimentaş 11,52 2,40 -9,29 Çimsa 7,11 -2,47 -5,83 Çuhadaroğlu Metal 2,30 -2,13 29,21 Dagi Giyim 1,72 -1,15 38,71 Dagi Yatırım Holding 1,45 -1,36 43,56 Dardanel 1,28 -0,78 16,36 Datagate Bilgisayar 5,68 -1,73 32,71 Demısaş Döküm 2,40 -0,83 4,45 Denge Holding 1,66 -3,49 43,10 Deniz GMYO 3,41 -0,29 12,17 Denizbank 21,00 0,19 9,95 Denizli Cam 5,42 -3,56 4,07 Derimod 3,65 -0,54 29,92 Derlüks Deri 1,97 -3,43 Desa Deri 2,30 -1,71 32,95 Despec Bilgisayar 3,20 1,91 17,15 Deva Holding 6,46 0,62 96,35 Diriteks Diriliş Tekstil 0,90 1,12 15,38 Ditaş Doğan 6,80 3,34 32,84 DO-CO 525,00 1,84 10,78 Doğan Burda 3,13 0,32 3,99 Doğan Holding 1,61 1,26 72,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 -2,00 -19,67 Doğusan 1,37 -1,44 -36,71 Doğuş GMYO 2,59 -4,07 22,75 Doğuş Otomotiv 7,31 -2,01 68,43 Döktaş Dökümcülük 28,92 -0,69 254,85 Duran Doğan Basım 10,63 -1,57 108,43 Dyo Boya 3,49 -1,97 20,34 Eczacıbaşı İlaç 3,10 2,31 27,81 Eczacıbaşı Yatırım 8,02 0,88 25,27 Edip Gayrimenkul 0,88 -5,38 14,29 Ege Endüstri 475,00 -4,04 52,66 Ege Gübre 36,24 -2,32 75,18 Ege Profil 9,00 -0,99 7,17 Ege Seramik 2,85 -1,04 -3,75 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,33 13,79 37,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 20,00 Egeplast 5,61 0,00 46,09 Ekiz Kimya 0,42 0,00 27,27 Emek Elektrik 1,13 -1,74 15,31 Eminiş Ambalaj 1,00 -2,91 -14,53 Emlak Konut GMYO 1,26 -0,79 -13,50 Enerjisa Enerji 6,29 0,32 33,59 Enka İnşaat 5,77 0,35 29,83 Erbosan 19,50 -0,91 28,25 Ereğli Demir Çelik 6,72 2,60 10,13 Ersu Gıda 1,33 3,10 44,57 Escort Teknoloji 0,75 -3,85 -1,32 Etiler Gıda 3,57 2,00 67,61 Euro Kapital Yat. Ort. 1,13 -4,24 60,52 Euro Trend Yat. Ort. 0,82 -3,53 29,14 Euro Yat. Ort. 0,83 -3,49 32,46 Euro Yatırım Holding 1,13 -5,83 105,45 Fenerbahçe Futbol 11,00 -0,81 58,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 -2,04 8,27 F-M İzmit Piston 19,80 -1,39 28,81 Fonet Bilgi Teknolojileri 2,83 -3,41 83,89 Ford Otosan 58,90 -1,42 23,98 Formet Çelik Kapı 5,47 -1,80 330,71 Frigo Pak Gıda 7,87 -0,38 362,94 Galatasaray Sportif 1,50 -1,96 20,97 Garanti Bankası 9,31 -0,64 16,96 Garanti Faktoring 3,43 2,39 73,23 Garanti Yat. Ort. 0,94 2,17 28,35 Gedik Y. Men. Değ. 4,14 -0,24 35,59 Gedik Yatırım Holding 4,46 -0,45 89,79 Gediz Ambalaj 5,44 0,37 34,51 Gentaş 1,37 -2,14 -0,19 Gersan Elektrik 2,07 -1,90 -15,18 Global Men. Değ. 0,87 -6,45 85,11 Global Yat. Holding 3,71 -2,11 24,08 Good-Year 2,64 -0,75 -20,44 Göltaş Çimento 12,35 -1,75 0,86 Gözde Girişim 3,55 2,90 32,96 GSD Denizcilik 1,54 -1,91 33,91 GSD Holding 0,86 -2,27 7,50 Gübre Fabrik. 5,25 -0,57 77,36 Güler Yat. Holding 1,85 17,83 72,90 Güneş Sigorta 1,74 2,35 24,09 Halk GMYO 0,94 1,08 46,12 Halk Sigorta 1,58 -1,86 79,03 Hatay Tekstil 3,87 -1,28 12,23 Hedef Girişim 1,55 -1,90 33,62 Hektaş 14,83 -0,60 59,98 HUB Girişim 5,49 -3,68 192,02 Hürriyet Gzt. 0,73 -2,67 -21,51 ICBC Turkey Bank 4,16 4,52 -15,62 İdealist Danışmanlık 3,69 -1,60 -36,86 İdealist GMYO 2,58 -2,64 58,28 İhlas Ev Aletleri 1,42 -5,96 334,75 İhlas Gayrimenkul 0,84 -2,33 -10,60 İhlas Gazetecilik 2,22 -6,72 263,93 İhlas Holding 0,49 -3,92 53,13 İhlas Yayın Holding 0,84 1,20 154,55 İndeks Bilgisayar 7,38 -1,47 32,53 Info Yatırım 4,70 -2,08 356,31 İntema 6,66 -1,19 11,06 İpek Doğal Enerji 6,65 1,22 23,84 İskenderun Demir Çelik 6,22 5,78 32,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

