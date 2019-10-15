FİNANS

Borsada günlük işlemler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,49 3,47 -23,59 Acıpayam Selüloz 4,29 -0,23 34,28 Adana Çimento (A) 6,38 0,16 34,14 Adana Çimento (B) 4,89 1,03 51,60 Adana Çimento (C) 1,55 4,73 25,91 Adel Kalemcilik 10,66 1,43 3,76 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 4,00 -11,11 Afyon Çimento 4,19 2,20 -8,71 Ak Enerji 0,56 3,70 -11,11 Akbank 6,75 2,27 14,70 Akçansa 6,44 1,58 -1,56 Akdenız Güvenlık Hız. 1,30 1,56 -35,32 Akfen GMYO 2,28 1,79 38,18 Akın Tekstil 9,53 1,82 5,13 Akiş GMYO 2,41 0,84 5,75 Akmerkez GMYO 20,42 1,09 38,14 Aksa 9,05 1,57 36,41 Aksa Enerji 2,38 1,71 -11,19 Aksigorta 4,95 0,61 57,67 Aksu Enerji 9,37 4,81 21,37 Alarko Carrıer 35,12 -0,23 -10,77 Alarko GMYO 50,55 1,00 19,72 Alarko Holding 5,11 4,50 162,01 Albaraka Türk 1,22 3,39 0,00 Alcatel Lucent Teletaş 7,74 2,52 34,38 Alkim Kağıt 3,84 2,13 6,84 Alkim Kimya 25,20 0,32 16,99 Altınyağ 0,42 5,00 -4,55 Altınyunus Çeşme 6,45 14,16 107,98 Anadolu Cam 3,18 6,71 23,99 Anadolu Efes 19,13 1,54 -4,70 Anadolu Grubu Holding 13,44 5,99 32,62 Anadolu Hayat Emek. 5,20 0,97 -8,68 Anadolu Isuzu 7,92 1,54 28,16 Anadolu Sigorta 4,16 -0,72 5,97 Anel Elektrik 1,87 1,63 15,43 Arçelik 17,98 2,68 13,87 Arena Bilgisayar 4,20 2,44 -4,76 Armada Bilgisayar 9,93 -0,20 6,89 Arsan Tekstil 2,16 1,89 33,33 Artı Yatırım Holding 0,75 1,35 -13,79 Aselsan 17,24 1,23 -28,02 Aslan Çimento 26,82 1,98 -4,76 Ata GMYO 4,01 0,75 0,00 Atakule GMYO 1,17 2,63 -11,08 Atlantis Yatırım Holding 0,42 5,00 133,33 Atlas Yat. Ort. 0,91 2,25 5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,47 0,19 41,51 Avrasya GMYO 1,11 3,74 26,14 Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 1,55 21,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.278,20 0,01 2,56 Avrupa Yatırım Holding 1,89 2,16 -22,22 Ayen Enerji 1,97 3,14 9,41 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,80 2,86 30,88 Aygaz 10,29 -0,48 3,48 Bagfaş 10,13 6,30 110,17 Bak Ambalaj 5,32 2,70 12,99 Balatacılar Balatacılık 0,31 3,33 -6,06 Bantaş Ambalaj 1,62 3,18 29,08 Banvit 11,89 0,51 10,19 Baştaş Başkent Çimento 1,90 1,60 -5,94 Batı Çimento 2,65 1,92 9,96 Batısöke Çimento 0,98 3,16 -10,09 Bera Holding 2,00 4,17 -2,91 Berkosan Yalıtım 1,80 3,45 -0,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 1,91 -1,23 Beyaz Filo 3,04 3,75 11,36 Beymen Perakende Yat. 14,30 -0,14 262,94 Bilici Yatırım 2,55 0,00 101,65 Bim Mağazalar 47,64 -0,54 11,22 Birko Mensucat 0,27 0,00 -10,00 Birlik Mensucat 0,84 5,00 -28,21 Bizim Mağazaları 8,61 -3,26 26,62 Bolu Çimento 2,72 7,51 -11,91 Bomonti Elektrik 2,02 3,06 320,83 Borusan Mannesmann 8,25 1,85 17,70 Borusan Yat. Paz. 33,00 -0,06 -8,91 Bosch Fren Sistemleri 197,80 0,41 29,47 Bossa 4,45 4,46 5,85 Brisa 5,53 0,55 -12,64 Burçelik 3,58 1,42 11,53 Burçelik Vana 4,49 0,90 203,38 Bursa Çimento 4,54 2,25 3,18 Carrefoursa 3,18 2,25 -8,62 Ceo Event Medya 7,34 -0,81 Coca Cola İçecek 29,70 -0,34 0,45 Cosmos Yat. Holding 1,22 0,00 25,77 Credıtwest Faktorıng 1,75 6,06 68,27 Çelebi 98,55 1,60 68,90 Çelik Halat 4,58 1,55 -15,23 Çemaş Döküm 1,07 3,88 40,79 Çemtaş 5,12 0,79 -14,15 Çimbeton 29,10 0,97 1,75 Çimentaş 11,05 1,38 -12,99 Çimsa 7,11 1,57 -5,83 Çuhadaroğlu Metal 2,25 1,35 26,40 Dagi Giyim 1,65 1,23 33,06 Dagi Yatırım Holding 1,48 0,00 46,53 Dardanel 1,36 7,94 23,64 Datagate Bilgisayar 5,45 3,22 27,34 Demısaş Döküm 2,36 1,72 2,71 Denge Holding 1,57 3,97 35,34 Deniz GMYO 3,27 2,19 7,57 Denizbank 21,18 0,19 10,89 Denizli Cam 5,61 11,75 7,72 Derimod 3,45 1,47 22,80 Derlüks Deri 1,89 1,07 Desa Deri 2,33 2,19 34,68 Despec Bilgisayar 3,17 3,93 16,05 Deva Holding 6,67 4,55 102,74 Diriteks Diriliş Tekstil 0,85 4,94 8,97 Ditaş Doğan 6,14 -0,16 19,95 DO-CO 522,00 0,37 10,14 Doğan Burda 3,12 1,30 3,65 Doğan Holding 1,66 5,73 78,24 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 3,16 -19,67 Doğusan 1,36 1,49 -37,17 Doğuş GMYO 2,53 4,12 19,91 Doğuş Otomotiv 6,62 -0,30 52,53 Döktaş Dökümcülük 27,12 4,07 232,76 Duran Doğan Basım 10,54 0,38 106,67 Dyo Boya 3,35 3,08 15,52 Eczacıbaşı İlaç 3,06 4,08 26,16 Eczacıbaşı Yatırım 7,79 2,91 21,67 Edip Gayrimenkul 0,87 8,75 12,99 Ege Endüstri 463,60 0,52 49,00 Ege Gübre 37,40 2,75 80,79 Ege Profil 8,85 1,26 5,39 Ege Seramik 2,83 2,17 -4,43 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,31 -6,06 29,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 5,27 -0,57 37,24 Ekiz Kimya 0,42 0,00 27,27 Emek Elektrik 1,17 6,36 19,39 Eminiş Ambalaj 1,00 -3,85 -14,53 Emlak Konut GMYO 1,19 -0,83 -18,31 Enerjisa Enerji 5,95 0,51 26,37 Enka İnşaat 5,70 -0,35 28,26 Erbosan 18,78 0,43 23,52 Ereğli Demir Çelik 6,66 -0,15 9,15 Ersu Gıda 1,30 3,17 41,30 Escort Teknoloji 0,77 4,05 1,32 Etiler Gıda 3,45 -0,86 61,97 Euro Kapital Yat. Ort. 1,17 10,38 66,20 Euro Trend Yat. Ort. 0,83 5,06 30,72 Euro Yat. Ort. 0,82 5,13 30,86 Euro Yatırım Holding 1,16 3,57 110,91 Fenerbahçe Futbol 10,98 2,91 58,67 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,79 1,82 4,89 F-M İzmit Piston 19,28 1,37 25,43 Fonet Bilgi Teknolojileri 2,75 3,00 78,69 Ford Otosan 60,60 1,93 27,55 Formet Çelik Kapı 5,37 1,32 322,83 Frigo Pak Gıda 8,18 -0,24 381,18 Galatasaray Sportif 1,46 2,10 17,74 Garanti Bankası 8,61 3,11 8,17 Garanti Faktoring 3,43 3,31 73,23 Garanti Yat. Ort. 0,93 1,09 26,99 Gedik Y. Men. Değ. 4,14 0,49 35,59 Gedik Yatırım Holding 4,36 1,40 85,53 Gediz Ambalaj 5,27 1,74 30,31 Gentaş 1,40 0,72 1,99 Gersan Elektrik 2,03 2,53 -16,81 Global Men. Değ. 1,01 8,60 114,89 Global Yat. Holding 3,62 1,12 21,07 Good-Year 2,58 1,98 -22,25 Göltaş Çimento 12,18 1,50 -0,53 Gözde Girişim 3,38 4,64 26,59 GSD Denizcilik 2,11 11,05 83,48 GSD Holding 0,87 2,35 8,75 Gübre Fabrik. 5,14 3,01 73,65 Güler Yat. Holding 1,74 -1,14 62,62 Güneş Sigorta 1,67 5,03 19,10 Halk GMYO 0,91 1,11 41,46 Halk Sigorta 1,55 1,31 75,63 Hatay Tekstil 3,85 2,12 11,65 Hedef Girişim 1,62 2,53 39,66 Hektaş 14,85 1,57 60,19 HUB Girişim 5,47 4,79 190,96 Hürriyet Gzt. 0,72 4,35 -22,58 ICBC Turkey Bank 3,88 2,92 -21,30 İdealist Danışmanlık 3,76 2,73 -35,67 İdealist GMYO 2,66 5,56 63,19 İhlas Ev Aletleri 1,37 2,24 319,44 İhlas Gayrimenkul 0,83 2,47 -11,66 İhlas Gazetecilik 2,37 2,16 288,52 İhlas Holding 0,49 4,26 53,13 İhlas Yayın Holding 0,80 0,00 142,42 İndeks Bilgisayar 6,86 1,03 23,19 Info Yatırım 4,80 0,00 366,02 İntema 6,54 1,87 9,06 İpek Doğal Enerji 6,16 2,50 14,71 İskenderun Demir Çelik 6,03 -0,50 28,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildiOsman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi
Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracakEraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada günlük işlemler (1)

En Çok Okunan Haberler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Yüzde 50 indirim! Milyonluk otomobile yine alıcı çıkmadı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi

Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.