Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.220,00 -2,43 İş Bankası (C) 6,22 0,16 -6,88 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 4,55 4,60 205,37 İş Girişim 1,83 0,55 5,17 İş GMYO 1,09 -0,91 -10,92 İş Y. Men. Değ. 2,20 0,00 3,17 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 185,90 -0,54 0,43 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 -6,45 -27,50 İttifak Holding 3,08 -0,65 32,19 İz Hayvancılık Tarım 2,00 0,00 5,26 İzmir Demir Çelik 2,21 0,45 -31,79 İzmir Fırça 7,98 0,38 -13,73 İzocam 23,20 -0,26 -12,25 Jantsa Jant Sanayi 23,84 -0,75 -22,47 Kafein Yazılım 5,16 2,79 Kapital Yat. Holding 2,72 7,94 119,35 Kaplamin 3,58 -2,98 -8,67 Kardemir (A) 3,84 0,52 30,17 Kardemir (B) 3,83 -0,26 30,72 Kardemir (D) 5,13 4,48 59,81 Karel Elektronik 6,16 0,16 6,02 Karsan Otomotiv 1,71 -0,58 9,62 Karsu Tekstil 1,12 -1,75 -43,43 Karsusan Su Ürünleri San. 5,93 -0,34 19,80 Kartonsan 254,10 0,04 -8,68 Katmerciler Ekipman 7,95 -1,49 -33,53 Kent Gıda 132,00 -0,45 -3,30 Kerevitaş Gıda 64,40 -2,05 -45,56 Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29 Kiler GMYO 2,15 5,39 -41,26 Kipa Ticaret 1,95 0,00 -24,42 Klimasan Klima 5,43 -2,86 -7,18 Koç Holding 13,58 -1,88 -24,93 Konfrut Gıda 22,12 -3,15 54,69 Konya Çimento 214,40 3,33 -15,92 Kordsa Teknik Tekstil 6,78 -2,02 -7,65 Koza Altın 45,84 1,82 20,00 Koza Madencilik 7,01 4,01 8,85 Körfez GMYO 1,28 -0,78 -22,89 Kristal Kola 1,54 -0,65 -14,44 Kron Telekomünikasyon 11,38 -0,09 -38,49 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,58 0,00 -13,73 Kütahya Porselen 5,40 -1,10 -24,69 Lider Faktoring 3,86 1,58 -12,47 Link Bilgisayar 8,88 0,57 -37,73 Logo Yazılım 49,60 0,24 -15,57 Lokman Hekim Sağlık 5,77 0,17 -6,33 Lüks Kadife 3,96 -1,00 -15,92 Makina Takım 1,36 0,00 -32,00 Mardin Çimento 4,29 1,66 0,00 Marka Yatırım Holding 1,18 0,00 -30,18 Marmaris Altınyunus 14,88 -0,33 -21,68 Marshall 60,45 1,43 16,70 Martı GMYO 0,76 0,00 -64,15 Martı Otel 0,78 -1,27 -15,22 Mavi Giyim 45,80 2,23 -21,03 Mazhar Zorlu Holding 6,20 1,64 55,39 MCT Danışmanlık 11,10 -3,31 85,00 Mega Polietilen 1,69 2,42 48,25 Menderes Tekstil 0,75 -2,60 -9,64 Merit Turizm 5,90 0,17 Merko Gıda 0,95 -1,04 -28,57 Metal Gayrimenkul 1,10 2,80 -15,38 Metemtur Otelcilik 1,24 -0,80 -16,22 Metro Holding 1,09 1,87 10,10 Metro Petrol ve Tesisleri 2,04 -0,49 -25,82 Metro Yatırım Ortaklığı 2,09 -1,42 -2,79 Migros Ticaret 19,00 -2,26 -31,06 Milpa 1,38 -1,43 -36,11 Mistral GMYO 5,28 1,54 -28,55 MLP Sağlık 16,58 -1,01 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,31 -1,50 -5,76 Mondi Tire Kutsan 1,52 -0,65 -16,02 Net Holding 1,81 2,26 -18,10 Netaş Telekom. 9,55 -0,21 -39,71 Niğbaş Niğde Beton 1,20 3,45 27,66 Nuh Çimento 10,32 0,58 3,51 Nurol GMYO 3,63 1,11 -23,58 Odaş Elektrik 4,75 -3,06 -20,83 Olmuksan-IP 4,15 -0,24 -9,27 Orge Enerji Elektrik 2,92 -2,01 -27,79 Orma Orman Mahsulleri 1,06 0,00 -6,19 Osmanlı Menkul 2,58 -3,37 -17,83 Ostim Endüstriyel Yat 1,26 -1,56 -22,70 Otokar 74,75 2,12 -38,08 Oyak Yat. Ort. 0,92 -2,13 -8,91 Oylum Sınai Yatırımlar 1,52 0,66 -10,59 Özak GMYO 2,93 0,69 25,21 Özbal Çelik Boru 1,39 -6,08 -48,35 Özderici GMYO 12,20 1,67 682,05 Özerden Plastik 3,56 0,56 19,46 Panora GMYO 4,60 0,00 2,06 Park Elek.Madencilik 3,01 2,03 -27,82 Parsan 15,99 0,57 36,67 Pegasus 27,24 -1,66 -19,41 Peker GMYO 5,54 0,18 Penguen Gıda 1,38 0,00 -38,12 Pera GMYO 0,78 -6,02 -11,36 Pergamon Dış Ticaret 6,12 1,16 59,80 Petkim 4,84 -2,22 -34,44 Petrokent Turizm 49,60 3,33 4,47 Pınar Et Ve Un 8,64 -0,46 -6,14 Pınar Su 1,51 0,67 -16,11 Pınar Süt 9,98 -1,67 -17,63 Plastikkart 2,27 -1,30 -21,45 Polisan Holding 6,35 1,25 -26,50 Politeknik Metal 39,50 -3,00 18,62 Prizma Press Matbaacılık 1,68 1,20 3,70 QNB Finans Fin. Kir. 4,01 0,00 2,82 QNB Finansbank 4,89 -0,20 -11,09 Ral Yatırım Holding 1,53 -1,29 -6,13 Ray Sigorta 1,07 0,00 -40,88 Reysaş GMYO 1,29 -2,27 1,57 Reysaş Lojistik 0,91 0,00 -28,91 Rhea Girişim 0,68 0,00 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,35 0,75 -54,85 Royal Halı 0,86 0,00 -5,49 RTA Laboratuvarları 1,78 1,14 -35,51 Sabancı Holding 9,79 -1,01 -9,36 Safkar Ege Soğutmacılık 2,00 15,61 Salix Yatırım Holding 4,22 0,48 -45,90 Sanel Mühendislik 1,41 0,71 -17,54 Sanifoam Sünger 1,57 3,97 -6,55 Sanko Pazarlama 3,46 -5,72 9,06 Saray Matbaacılık 1,11 -0,89 3,74 Sarkuysan 3,32 1,22 0,61 Sasa Polyester 9,75 2,74 24,46 Say Reklamcılık 1,19 -2,46 -28,74 Sekuro Plastik 7,20 -20,00 -16,28 Selçuk Ecza Deposu 3,89 1,57 11,07 Selçuk Gıda 0,51 0,00 82,14 Senkron Güvenlik 1,16 -0,85 -37,63 Serve Kırtasiye 1,14 20,00 83,87 Servet GMYO 2,91 2,11 -4,28 Seyitler Kimya 7,85 0,64 -12,58 Silverline Endüstri 1,59 1,92 -27,40 Sinpaş GMYO 0,66 0,00 -14,29 Soda Sanayii 5,37 1,90 6,55 Sodaş Sodyum Sanayii 4,50 -7,79 32,02 Söktaş 1,31 3,15 -21,08 Sönmez Filament 3,34 -1,76 -19,52 Sönmez Pamuklu 3,71 -2,88 -6,31 Sumaş Suni Tahta 6,69 -5,64 Şeker Fin. Kir. 2,49 0,40 -3,11 Şekerbank 1,36 -0,73 -25,68 Şişe Cam 4,23 -0,94 -10,00 Şok Marketler 10,09 0,90 T. Halk Bankası 7,65 -0,39 -29,04 T. Kalkınma Bank. 4,09 -0,49 -26,17 T.S.K.B. 1,21 -2,42 -13,80 T.Tuborg 11,43 2,79 13,17 Taç Tarım Ürünleri 1,72 -2,82 -29,22 Tat Gıda 4,17 -0,24 -18,80 TAV Havalimanları 21,08 -1,68 -1,77 Taze Kuru Gıda 7,55 -1,31 -7,36 Tek-Art Turizm 0,68 1,49 -9,65 Tekfen Holding 15,29 1,66 -6,65 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,35 -1,76 -34,95 Temapol Polimer Plastik 3,23 0,94 -32,29 TGS Dış Ticaret 5,35 -0,37 47,38 Tofaş Oto. Fab. 24,14 -0,90 -22,50 Torunlar GMYO 2,67 0,00 -19,82 Trabzon Liman 12,49 -0,08 Trabzonspor Sportif 1,39 -0,71 -36,82 Trakya Cam 4,20 0,48 -9,09 Trend GMYO 1,31 0,00 TSKB GMYO 0,61 -1,61 -16,44 Tuğçelik 2,62 -2,24 -17,61 Tukaş 1,54 0,00 -30,94 Turcas Petrol 1,91 -1,55 -19,75 Turkcell 12,97 -0,23 -16,21 Tümosan Motor ve Traktör 5,27 -0,57 -30,57 Tüpraş 99,90 -3,20 -7,37 Türk Hava Yolları 16,90 3,36 7,71 Türk Prysmian Kablo 1,82 -0,55 -27,29 Türk Telekom 5,73 0,53 -11,02 Türk Traktör 53,80 -0,46 -23,67 Türker Proje Gayrimenkul 36,90 -2,89 -1,76 Ufuk Yatırım 1,89 5,00 -38,44 Ulaşlar Turizm Yat. 1,43 -1,38 -16,37 Ulusoy Elektrik 8,49 -0,24 -9,00 Ulusoy Un Sanayi 1,99 0,51 -28,42 Umpaş Holding 0,56 0,00 -11,11 Uşak Seramik 1,91 4,95 -22,04 Utopya Turizm 3,19 -3,33 -28,95 Uzertaş Boya 0,86 -24,56 Ülker Bisküvi 18,22 -3,19 -7,37 Ünye Çimento 4,61 0,22 10,82 Vakıf Fin. Kir. 2,00 -0,99 -3,85 Vakıf GMYO 2,07 0,00 -20,38 Vakıf Yat. Ort. 1,21 0,83 -14,79 Vakıflar Bankası 5,64 -0,70 -16,69 Vakko Tekstil 2,90 2,11 -1,53 Vanet Gıda 2,48 2,06 -22,50 Verusa Holding 24,80 -0,80 8,20 Verusaturk Girisim 2,50 5,49 5,93 Vestel 9,15 0,55 20,87 Vestel Beyaz Eşya 9,56 -0,73 12,74 Viking Kağıt 1,22 -0,81 1,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 0,00 -34,05 Yapı ve Kredi Bank. 3,92 -1,26 -9,68 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,12 -0,56 -13,34 Yataş 25,60 -1,61 -9,54 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,57 0,00 49,55 Yeni Gimat GMYO 12,70 4,01 1,58 Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -23,81 Yeşil Yapı 0,51 0,00 -50,00 Yeşil Yatırım Holding 12,18 -2,33 -23,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.950,00 -0,01 8,07 Yonga Mobilya 1.230,60 -2,33 415,11 Yünsa 6,94 1,17 54,22 Zorlu Enerji 1,53 -0,65 -3,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

