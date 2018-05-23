Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84 İş Bankası (B) 1.230,00 -1,63 İş Bankası (C) 6,30 -0,47 -5,68 İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92 İş Fin.Kir. 5,23 6,52 251,01 İş Girişim 1,78 -1,66 2,30 İş GMYO 1,08 -0,92 -11,74 İş Y. Men. Değ. 2,20 0,00 3,17 İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39 İşbir Holding 179,00 -3,24 -3,30 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 -3,85 -37,50 İttifak Holding 3,02 -0,66 29,61 İz Hayvancılık Tarım 1,93 -4,46 1,58 İzmir Demir Çelik 2,17 -2,25 -33,02 İzmir Fırça 8,05 -0,49 -12,97 İzocam 22,56 -2,17 -14,67 Jantsa Jant Sanayi 24,06 -0,91 -21,75 Kafein Yazılım 5,05 -1,56 Kapital Yat. Holding 2,73 -3,19 120,16 Kaplamin 3,44 -3,91 -12,24 Kardemir (A) 3,67 -2,39 24,41 Kardemir (B) 3,67 -3,67 25,26 Kardemir (D) 4,84 -3,78 50,78 Karel Elektronik 5,94 -4,96 2,24 Karsan Otomotiv 1,67 -2,91 7,05 Karsu Tekstil 1,05 -4,55 -46,97 Karsusan Su Ürünleri San. 5,80 0,00 17,17 Kartonsan 254,60 -0,31 -8,50 Katmerciler Ekipman 7,75 -3,00 -35,20 Kent Gıda 129,60 -1,59 -5,05 Kerevitaş Gıda 64,75 -2,41 -45,27 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 11,43 Kiler GMYO 2,08 -3,26 -43,17 Kipa Ticaret 1,95 -1,52 -24,42 Klimasan Klima 5,14 -3,38 -12,14 Koç Holding 13,49 -0,30 -25,43 Konfrut Gıda 20,88 -3,51 46,01 Konya Çimento 202,60 -1,98 -20,55 Kordsa Teknik Tekstil 6,94 -0,86 -5,48 Koza Altın 46,46 0,48 21,62 Koza Madencilik 7,26 2,40 12,73 Körfez GMYO 1,26 -1,56 -24,10 Kristal Kola 1,43 -5,92 -20,56 Kron Telekomünikasyon 10,98 -0,63 -40,65 Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,70 -3,90 -10,84 Kütahya Porselen 5,26 -2,59 -26,64 Lider Faktoring 3,71 -3,89 -15,87 Link Bilgisayar 8,71 -2,24 -38,92 Logo Yazılım 49,00 -0,53 -16,60 Lokman Hekim Sağlık 5,66 -2,58 -8,12 Lüks Kadife 3,90 -1,52 -17,20 Makina Takım 1,31 -3,68 -34,50 Mardin Çimento 4,23 -1,63 -1,40 Marka Yatırım Holding 1,17 -0,85 -30,77 Marmaris Altınyunus 14,96 0,34 -21,26 Marshall 59,30 -2,23 14,48 Martı GMYO 0,72 -4,00 -66,04 Martı Otel 0,76 -2,56 -17,39 Mavi Giyim 46,34 0,74 -20,10 Mazhar Zorlu Holding 5,80 -3,65 45,36 MCT Danışmanlık 12,19 8,84 103,17 Mega Polietilen 1,83 2,81 60,53 Menderes Tekstil 0,68 -9,33 -18,07 Merit Turizm 5,69 0,00 -3,40 Merko Gıda 0,93 -4,12 -30,08 Metal Gayrimenkul 1,14 0,00 -12,31 Metemtur Otelcilik 1,19 -3,25 -19,59 Metro Holding 1,04 -3,70 5,05 Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 -3,43 -28,36 Metro Yatırım Ortaklığı 2,07 -1,90 -3,72 Migros Ticaret 18,73 -2,19 -32,04 Milpa 1,33 -3,62 -38,43 Mistral GMYO 5,09 -3,05 -31,12 MLP Sağlık 16,23 -2,76 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,26 -3,82 -9,35 Mondi Tire Kutsan 1,64 -1,80 -9,39 Net Holding 1,77 -2,21 -19,91 Netaş Telekom. 9,41 -3,19 -40,59 Niğbaş Niğde Beton 1,11 -5,13 18,09 Nuh Çimento 9,55 0,53 4,86 Nurol GMYO 3,54 -2,48 -25,47 Odaş Elektrik 4,42 -5,15 -26,33 Olmuksan-IP 4,12 -0,72 -9,93 Orge Enerji Elektrik 2,89 -4,62 -28,54 Orma Orman Mahsulleri 1,02 -2,86 -9,73 Osmanlı Menkul 2,54 0,79 -19,11 Ostim Endüstriyel Yat 1,21 -4,72 -25,77 Otokar 76,55 1,39 -36,59 Oyak Yat. Ort. 0,87 -3,33 -13,86 Oylum Sınai Yatırımlar 1,50 -1,96 -11,76 Özak GMYO 3,03 0,33 29,49 Özbal Çelik Boru 1,31 -1,50 -51,33 Özderici GMYO 13,30 9,02 752,56 Özerden Plastik 3,43 -2,56 15,10 Panora GMYO 4,65 1,09 3,17 Park Elek.Madencilik 2,91 -3,32 -30,22 Parsan 15,07 -4,01 28,80 Pegasus 25,46 -4,21 -24,67 Peker GMYO 5,55 -1,25 Penguen Gıda 1,34 -2,90 -39,91 Pera GMYO 0,69 -9,21 -21,59 Pergamon Dış Ticaret 6,00 -1,32 56,66 Petkim 4,65 -3,93 -37,01 Petrokent Turizm 47,02 -4,04 -0,97 Pınar Et Ve Un 8,53 -1,39 -7,34 Pınar Su 1,51 -1,31 -16,11 Pınar Süt 9,90 -0,70 -18,29 Plastikkart 2,21 -2,21 -23,53 Polisan Holding 6,51 0,77 -24,65 Politeknik Metal 38,90 -1,52 16,82 Prizma Press Matbaacılık 1,67 -0,60 3,09 QNB Finans Fin. Kir. 4,16 3,74 6,67 QNB Finansbank 4,85 -2,22 -11,82 Ral Yatırım Holding 1,47 -3,92 -9,82 Ray Sigorta 1,10 2,80 -39,23 Reysaş GMYO 1,31 -0,76 3,15 Reysaş Lojistik 0,88 -3,30 -31,25 Rhea Girişim 0,68 -2,86 -39,29 Rodrigo Tekstil 1,31 -3,68 -56,19 Royal Halı 0,85 -2,30 -6,59 RTA Laboratuvarları 1,73 -2,81 -37,32 Sabancı Holding 9,70 0,10 -10,20 Safkar Ege Soğutmacılık 1,80 -7,69 Salix Yatırım Holding 4,23 -0,24 -45,77 Sanel Mühendislik 1,37 -2,14 -19,88 Sanifoam Sünger 1,56 0,65 -7,14 Sanko Pazarlama 3,20 -5,88 0,86 Saray Matbaacılık 1,07 -3,60 0,00 Sarkuysan 3,27 -1,51 -0,91 Sasa Polyester 9,28 -4,33 18,46 Say Reklamcılık 1,14 -4,20 -31,74 Sekuro Plastik 8,74 5,05 1,63 Selçuk Ecza Deposu 3,86 -0,26 10,22 Selçuk Gıda 0,49 -2,00 75,00 Senkron Güvenlik 1,12 -3,45 -39,78 Serve Kırtasiye 1,42 4,41 129,03 Servet GMYO 2,86 -2,39 -5,92 Seyitler Kimya 7,84 -0,38 -12,69 Silverline Endüstri 1,56 -1,89 -28,77 Sinpaş GMYO 0,64 -1,54 -16,88 Soda Sanayii 5,48 0,74 8,73 Sodaş Sodyum Sanayii 4,07 -9,56 19,40 Söktaş 1,28 -2,29 -22,89 Sönmez Filament 3,23 -3,00 -22,17 Sönmez Pamuklu 3,72 1,36 -6,06 Sumaş Suni Tahta 6,30 1,29 Şeker Fin. Kir. 2,47 -0,40 -3,89 Şekerbank 1,34 -1,47 -26,78 Şişe Cam 4,17 -3,02 -11,28 Şok Marketler 9,99 -2,35 T. Halk Bankası 7,98 1,27 -25,97 T. Kalkınma Bank. 3,96 -2,94 -28,52 T.S.K.B. 1,23 -0,81 -12,38 T.Tuborg 11,00 -0,09 8,91 Taç Tarım Ürünleri 1,53 -6,71 -37,04 Tat Gıda 4,07 -2,63 -20,74 TAV Havalimanları 20,84 -2,43 -2,89 Taze Kuru Gıda 7,18 -5,53 -11,90 Tek-Art Turizm 0,69 0,00 -8,32 Tekfen Holding 15,42 -1,34 -5,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,29 -2,66 -36,12 Temapol Polimer Plastik 3,12 -3,11 -34,59 TGS Dış Ticaret 5,31 -0,75 46,28 Tofaş Oto. Fab. 23,32 -2,83 -25,13 Torunlar GMYO 2,69 -0,37 -19,22 Trabzon Liman 12,32 -1,68 Trabzonspor Sportif 1,38 -2,13 -37,27 Trakya Cam 4,20 -0,71 -9,09 Trend GMYO 1,31 -0,76 TSKB GMYO 0,60 0,00 -17,81 Tuğçelik 2,54 -3,05 -20,13 Tukaş 1,48 -3,27 -33,63 Turcas Petrol 1,88 -3,09 -21,01 Turkcell 12,74 -2,08 -17,70 Tümosan Motor ve Traktör 5,11 -3,77 -32,67 Tüpraş 101,10 -0,59 -6,26 Türk Hava Yolları 16,66 -0,54 6,18 Türk Prysmian Kablo 1,77 -2,21 -29,29 Türk Telekom 6,12 -1,13 -4,97 Türk Traktör 54,75 1,39 -22,33 Türker Proje Gayrimenkul 36,28 -2,16 -3,41 Ufuk Yatırım 1,84 -3,66 -40,07 Ulaşlar Turizm Yat. 1,36 -2,86 -20,47 Ulusoy Elektrik 8,34 -0,83 -10,61 Ulusoy Un Sanayi 1,97 -2,48 -29,14 Umpaş Holding 0,55 -1,79 -12,70 Uşak Seramik 1,80 -3,74 -26,53 Utopya Turizm 2,92 -8,75 -34,97 Uzertaş Boya 0,80 14,29 -29,82 Ülker Bisküvi 17,66 -3,60 -10,22 Ünye Çimento 4,59 -0,43 10,34 Vakıf Fin. Kir. 1,98 -1,98 -4,81 Vakıf GMYO 2,02 -1,94 -22,31 Vakıf Yat. Ort. 1,19 -0,83 -16,20 Vakıflar Bankası 5,80 -1,69 -14,33 Vakko Tekstil 2,78 -3,14 -5,60 Vanet Gıda 2,38 -3,25 -25,63 Verusa Holding 25,00 -0,32 9,08 Verusaturk Girisim 2,55 0,00 8,05 Vestel 9,01 -1,42 19,02 Vestel Beyaz Eşya 9,39 -2,19 10,73 Viking Kağıt 1,21 -1,63 0,83 Yapı Kredi Koray GMYO 1,51 -2,58 -34,91 Yapı ve Kredi Bank. 3,97 -1,49 -8,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,02 -3,81 -17,43 Yataş 25,20 -2,33 -10,95 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,59 -3,64 51,46 Yeni Gimat GMYO 12,58 -1,33 0,62 Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -23,81 Yeşil Yapı 0,49 -2,00 -51,96 Yeşil Yatırım Holding 12,49 -4,29 -21,94 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.897,90 -2,67 5,19 Yonga Mobilya 10,82 -17,59 262,33 Yünsa 7,70 9,07 71,11 Zorlu Enerji 1,49 -1,97 -5,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

